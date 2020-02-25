Я год жил и учился в США — как это меня изменило

Сейчас мне уже 20, с поездки прошло пять лет, и я расскажу о том, что мне дал этот опыт и что такого особенного в программе обмена.

В 2015 году я поехал на год в США по международной программе культурного обмена для школьников. Я жил в городе Винона, штат Миннесота, учился в обычной государственной школе, участвовал наравне со своими сверстниками во всех внеклассных и спортивных мероприятиях и жил в принимающей семье американцев.

Зачем я поехал в Америку

Начну с того, что сейчас я учусь в МГТУ им. Н.Э. Баумана по специальности «оптотехника», которая включает в себя проектирование лазерных и оптических систем. Никакой связи ни с США, ни с английским языком в этой специальности нет.

Зато тот уровень знания английского языка, который я приобрёл за год обучения в США, очень ценен и жизненно необходим мне прямо сейчас. Например, очень многие научные статьи и публикации написаны на английском, а большинство экспертов в области оптических технологий – иностранцы, и общаться с ними невозможно, если ты не знаешь языка.

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В 15 лет в чужой стране — как я справлялся

Когда я уехал на программу по обмену, мне было 15 лет. И первое, чему я научился там, — это самостоятельность.

Какой бы любящей и понимающей ни была принимающая семья (а у меня она была именно такой), всё равно за свои поступки ты всегда отвечаешь сам, решения принимаешь сам и полагаться в большинстве случаев приходится только на себя. Меня, конечно, поддерживали друзья и семья, но ответственность все равно никто на себя не возьмет.

Естественно, такой уровень самостоятельности был шокирующим для мальчика, который всю свою сознательную жизнь прожил с родителями и кроме как в каких-то маленьких и локальных ситуациях решений не принимал. Попав в такие условия, я понял, что другого пути, кроме как адаптироваться, у меня нет — и адаптировался.

Теперь я понимаю, что если бы такого пинка тогда не получил, неизвестно, что бы было со мной сейчас. Может, плакал бы маме в плечо и просил пойти разобраться с тем неприятным дядечкой в деканате, который постоянно мне грубит и не подписывает зачетку.

Еще я стал намного лучше понимать и принимать себя. В возрасте 15-16 лет сталкиваешься с большим количеством внутренних конфликтом, разрешить которые получается далеко не всегда. В школе в США был предмет «психология» — и он очень мне помог. А еще ребята моего возраста там кажутся будто бы старше, поэтому общение с ними было очень полезным. Они ведь вроде как и сверстники, а значит поймут все твои проблемы, и в то же время старшие товарищи, а значит — помогут советом или подскажут что-то.

Фото из архива автора

Как меня изменил этот год

Я точно могу сказать, что свой отпечаток эта поездка оставила, и при том довольно значительный. Забавно, но у меня до сих пор все интерфейсы на телефоне и компьютере на английском языке – так привычнее. Да и большая часть контента, который я потребляю, тоже на английском: фильмы, сериалы, научные статьи, иногда книги. Русских каналов на YouTube у меня в подписках почти нет. Случались даже ситуации, когда я сознательно понимал, что смотрю видео на английском только спустя пару минут, когда попадалось какое-то редко употребляемое слово.

Возможно, в силу своей способности к адаптации, а может, потому что люди так устроены, я перенял очень много культурных особенностей от своего окружения в Америке. Когда я вернулся, долго не мог привыкнуть к тому, что мы весь мусор выбрасываем в одну кучу и не разделяем отходы для переработки.

Или что играть в странные настольные игры и постоянно отсылаться к популярным видео / фильмам / книгам — это не канон, и вообще твои отсылки никто не понимает. А люди в очереди в супермаркете не хотят с тобой поговорить о том-о сём и считают тебя немножко неадекватным или даже психически больным. Да и популярные в Америке сладости вроде root beer (сладкий безалкогольный напиток из корня дерева сассафрас), pop tarts (печенье с двухслойной начинкой, подогревается в тостере) и mike’n’ikes (жевательные конфеты с фруктовым вкусом) у нас не продаются. Кстати, еда — это вообще отдельная тема: столько всяких вкусностей я там попробовал и к такому количеству привык, что по некоторым действительно тоскую. Хорошо, что их иногда можно заказать в Россию.

Самый, наверное, главный аспект, который изменился во мне после пребывания в США в течение года — это мое отношение к людям и к общению с людьми. Раньше я был достаточно закрытым человеком, стеснялся заводить новые знакомства, хоть и делал это при необходимости, а полностью открывался только в компании друзей. Пожив в Америке и привыкнув к тому самому «обсудить все свои проблемы в очереди супермаркета», я практически полностью разрушил языковой и эмоциональный барьеры. Я научился чувствовать разговор с человеком и правильно его строить, задавать правильные вопросы и не теряться при ответах. Благодаря этому навыку я не упустил очень много возможностей в жизни.

Моя поездка в США случилась пять лет назад, но я до сих пор чувствую ее влияние. Она изменила мои взгляды, сформировала меня как личность и оставила большой отпечаток на моей жизни.