«ЕГЭ можно сдавать три года»: как готовятся к экзаменам студенты училищ

Расскажу, чем отличается подготовка в школе и в училище, какие я вижу в этом плюсы и какие у меня планы на будущее.

Почти весь 11 класс в школе заточен на то, чтобы подготовить ученика к его главному кошмару — к ЕГЭ. Я уже второй год получаю среднее специальное образование (СПО) и вижу, что в таком учебном заведении готовиться к экзаменам удобнее и практичнее.

Я учусь на втором курсе на специальности «Информационные системы и программирование». Конечно, экзамены я сдаю чаще, чем школьники — каждые полгода. И все они связаны с техническим направлением: от простой математики на первом курсе до теории вероятностей на втором. Параллельно с ними я готовлюсь к ЕГЭ, чтобы поступить в вуз.

В школе на подготовку к экзамену дается год, а самые умные или хитрые начинают готовиться еще с 10 класса. Многие за это время могут и не освоить то количество информации, которую хотят дать учителя.

Школьники понимают, что если они не смогут хорошо сдать ЕГЭ, то вторая попытка будет только через год, а это минус курс в университете. Для студентов СПО все немного проще.

Как я готовлюсь к ЕГЭ в училище

В учебных заведениях СПО ты можешь сдавать ЕГЭ на протяжении трех лет. На первом курсе мы проходим материал 10-11 классов. Программа сокращена, но она все равно не легче. Основные темы, которые есть на едином экзамене, тут раскрываются порой даже лучше чем в школе. Хотя в основном это зависит от специальности.

Один из огромных плюсов — если не удалось сдать в первый раз, можно это сделать в следующем учебном году. На основной учебе это никак не отразится. Классный бонус.

Если студент пожелает, то он сначала может сдать основные экзамены, а на следующий год — дополнительные, что достаточно удобно. Собственно говоря, я так и поступил. Сейчас я готовлюсь к дополнительным, через год буду готовиться к основным. После колледжа я планирую поступать на экономиста.

Правда, готовиться придется самому или с репетитором. Я занимаюсь самостоятельно, а это не очень удобно: приходится тратить время на выходных или ночью. Приходится осваивать сразу несколько порой не связанных предметов. Я готовлюсь к сдаче обществознания, и я должен не забывать и о своих основных предметах, таких как программирование и элементы высшей математике.

Также надо самому идти в отдел образования и подписывать документы об участии ЕГЭ. Ты не знаешь, в какой школе ты будешь сдавать эти предметы: сообщают об этом только за две недели до экзамена.

Как сдать ЕГЭ, если ты студент СПО

Для начала надо отучиться первый курс. После этого надо обратиться к секретарю по учебной части и попросить сделать документ о том, что ты закончил программу 10-11 класса — мне его сделали за 2 дня. Получив справку нужно обратиться в местный отдел образования и написать заявку об участии в экзамене. Это недолгий процесс, мне потребовалось 10 минут. С собой нужно иметь паспорт, СНИЛС и вышеуказанный документ. После регистрации вам предложат выбрать период сдачи (досрочный или основной). И да подать заявку надо до начала февраля так как после заявления не принимаются и придется ждать следующего учебного года. В принципе это все, что нужно знать. И удачи всем кто сдает ЕГЭ.