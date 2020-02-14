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YOUNG

«Мама — в шоке, я — в слезах». Истории студентов, которые ошиблись со специальностью

YOUNG
Анна Купина
Анна Купина

Студентка факультета журналистики Высшей школы экономики

Анна Меликян

Ты выпускаешься из 11 класса в 17-18 лет, и сразу надо делать чуть ли не самый важный выбор твоей жизни — определяться с профессией. Но не все мечтают стать врачом или программистом с начальной школы, и бывает очень трудно решить, что тебе действительно подходит. Главный страх большинства абитуриентов — потратить время и силы на поступление в вуз и понять, что ошибся.

Я поговорила с тремя героями, которым не повезло понять, что специальность им не подходит, уже после поступления в вуз. Вот как они вышли из ситуации. 

«Мама — в шоке, я — в слезах». Истории студентов, которые ошиблись со специальностью

 

Мария, бросила лингвистику ради психологии

После школы я поступила на лингвистику во ВШЭ, отучилась там год, даже закрыла летнюю сессию — и через пару недель перепоступила на психфак той же ВШЭ.

Я понимала, что если продолжу учиться на лингвистике, получать нормальные деньги смогу, только занимаясь компьютерной лингвистикой. Значит, мне всю жизнь придется работать с компьютерами.

Но выбор профессии должен зависеть от жизненных приоритетов: для кого-то это наука, технологии и их развитие, а для меня — люди и отношения с ними.

Даже мои подработки всегда были связаны с людьми. Так что я перепоступала не вслепую, а четко знала, что мне хочется именно на психологию. 

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Главным минусом учебы на лингвиста было то, что я не понимала, зачем я так надрываюсь: не сплю ночами, много работаю. Высшее образование — это всегда большой стресс. А там мне не нравилось почти все, я вообще не увлекалась. От этого и без того напряженные периоды сессии высасывали почти все силы, и я была постоянно в какой-то апатии, вообще ничего не хотела.

Переход на другую специальность прошел совсем без стресса, потому что в 11 классе я сдавала несколько олимпиад, и они давали право поступать без экзаменов. Я точно знала, что попаду на бюджет без проблем.

На психфаке тоже очень трудно, я часто что-то запускаю из предметов, но теперь у меня всегда есть мотивация, я чувствую, что занимаюсь максимально интересными вещами, близкими моим ценностям — и это безумно помогает. Даже сложные и скучные предметы становятся проще, если ты знаешь, зачем это все, и видишь цель. 

Мне кажется, необязательно перепоступать, если ты ошибся. Все очень индивидуально, например, я понимаю, что мне в отличие от парней не грозит армия. Но если ты занимаешься тем, что тебе не нравится и местами даже противно, лучше отчислиться, а не рисковать своим ментальным здоровьем. 

Можно взять gap year, если захочется, или вовсе решить, что высшее образование тебе не нужно. Но, наверное, перепоступать вслепую не стоит: если ты уже один раз ошибся, отчисляться всегда страшно, ведь ты теряешь время. Стоит ли так сильно рисковать ошибаться второй раз?

После универа я ориентируюсь на работу психолога-сексолога в области консультирования. Сейчас больше всего хочется работать с парами, но я стараюсь не зацикливаться на этой идее. И, наверное, отчисление мне в этом помогло: ведь когда-то я была уверена, что хочу быть лингвистом. Сейчас хочу быть психологом. Не страшно, если что-то изменится — просто буду делать то, что нравится.

Ксения, осталась на журналистике, но увлеклась программированием


Весь 11 класс я была уверена, что журналистика — то, что мне нужно, а если и появлялись сомнения, я гнала их из головы. Несмотря на то, что я была одной из лучших в своем физмат-классе, терпеть не могла литературу и не интересовалась культурой, мне почему-то казалось, что я должна стать журналистом. И вот я выхожу с последнего вступительного испытания в вузе с бюджетным местом в кармане, звоню маме и говорю, что я не хочу учиться на журналиста. Мама — в шоке, я в — слезах: немая сцена. 

Вопросы на дописпытаниях по тематике специальности и сама подготовка к поступлению выбили меня из колеи и ясно дали понять, что в журналистике мне не место.

К сожалению, я слишком поздно поняла, что у меня чисто технический склад ума и руки растут из нужного места. После года раздумий и попыток я остановилась на том, что мне действительно нравится программирование, съемка видео и монтаж. Сейчас я учу три языка программирования на курсах, а съемкой и монтажом занимаюсь уже полтора года.

Я совсем недавно посчитала и поняла, что мне гораздо выгоднее будет отчислиться из университета сейчас, устроиться на работу, снять комнату и потихоньку двигаться в направлении программирования — но я решила этого не делать. Яркая студенческая жизнь, друзья и знакомые, участие в разного рода проектах — это не пустая трата времени, а то, о чем в старости я буду вспоминать с улыбкой. Учиться мне не сложно, еще и общежитие дают — одни плюсы. 

К тому же я считаю, что даже если я не собираюсь работать по специальности, мое образование не бесполезно. Во-первых, никому и никогда в этой жизни не мешал навык коммуникации. На журналистике ВШЭ этому нельзя не научиться: когда тебе за три дня надо найти космонавта для интервью, любой стыд и страх исчезают. Во-вторых, ВШЭ дает кучу возможностей развить другие soft-skills (и, кстати, не только soft) во внеучебных проектах. Я точно знаю, что не умру с голоду, потому что в студенческой организации я научилась вполне сносно снимать и монтировать видео. 

Но есть и минусы: многие предметы мне никогда в жизни не пригодятся, но время на них тратить приходится. 

К концу универа у меня точно будет работа в сфере программирования, если я, конечно, в нем не разочаруюсь. Возможно, я буду косвенно связана с миром медиа (в нем, все-таки, очень весело), но только косвенно. 

Я считаю, что высшее образование необходимо, но не в том контексте, в котором обычно это преподносят. В вузе студент учится работать, отвечать за свои действия, расставлять приоритеты. Все мои друзья, которые после школы сразу пошли работать, безумно плавают, потому что в школе ученикам помогают и всячески тянут вверх. В жизни это вообще не так.

Иван, бросил вуз

Я учился в МИСиСе на направлении «металловедение цветных металлов» около двух лет. У меня не было четкой и осознанной мотивации к поступлению: на самом деле, я просто не хотел идти в армию и мечтал уехать из родной Черноголовки куда угодно. Конечно, сыграло свою роль и давление родителей, которые всегда говорили, что без высшего образования я ничего в жизни не достигну. 

Сначала я перевелся на заочное в надежде, что смогу совмещать учебу и работу, но понял, что это тоже не мой вариант: я не чувствую себя собой, когда делаю то, что мне не нравится. 

К счастью, я все-таки отчислился, когда понял, что направление мне неинтересно,  в вузе мне скучно, и я хочу заниматься чем-то другим. Я думаю, я мог бы стать хорошим специалистом, но у меня не было ни мотивации, ни желания, а значит, это не приносило бы мне удовольствия.

Многие думают, как жить без высшего образования. Так вот, сейчас я занимаюсь маркетингом, самостоятельно себя содержу, я вполне доволен жизнью и не жалею о своем решении. 

Иногда очень важно вовремя понять, что высшее образование — просто не твое. В этом нет ничего плохого, ты вполне можешь достичь успеха и без него. 

Я стараюсь не смотреть в будущее и жить сегодняшним днем, это избавляет меня от ненужного стресса и дает простор для творчества.

Фото на обложке: Shutterstock / Aleksey Boyko

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Премия Mapic Russia awards

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