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«По дороге назад я случайно врезалась в столб — и даже не почувствовала боли». Как пережить олимпиаду школьников

YOUNG
Анна Купина
Анна Купина

Студентка факультета журналистики Высшей школы экономики

Анна Меликян

Каждый раз, когда я читаю о школьных олимпиадах, они представляются волшебной путевкой в жизнь, чит-кодом для достижения успеха. Мало кто рассказывает о стрессе, страхе и разочаровании, с которыми приходится справляться, чтобы получить заветный диплом и не потерять ментальное здоровье. 


Наташа, победительница Всероссийской олимпиады школьников и студентка первого курса Высшей школы экономики, рассказала о своем опыте борьбы с психологическими последствиями гонки за успехом.

«По дороге назад я случайно врезалась в столб — и даже не почувствовала боли». Как пережить олимпиаду школьников

Почему олимпиада — сложное испытание для школьника из региона

Я участвовала в олимпиадах по литературе, русскому и английскому, но самым значимым для меня достижением стал Всерос по литературе (Всероссийская олимпиада школьников). Победа позволила поступить на бюджет без вступительных испытаний. С этим соревнованием, кстати, произошла странная история: сначала у меня был диплом призера, а потом выяснилось, что мне неправильно посчитали баллы, и я оказалась победителем.

Это очень меня обрадовало, ведь все вокруг в моем родном Ростове-на-Дону говорили, что взять Всерос, если ты не живешь в Москве, — это что-то сверхъестественное.

Всерос для человека из небольшого города — это всегда стресс. Я приехала с ощущением, что это мой последний рубеж, и если я облажаюсь, мне придется поступать по ЕГЭ. Я видела ребят в куртках сборной Москвы, и чувствовала, что у них есть какое-то единство, которого у нас, ребят из регионов, нет. У них и тренер, и психолог, а у нас — три несчастных олимпиадника и сопровождающий. 

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Нам всем страшно, кормят плохо, мы живем в разваливающемся санатории — нервы были на пределе. 

Хуже всего было на показе работ, потому что моя фамилия стояла ближе к концу списка, и я видела кучу людей, которые выходили из аудитории либо радостными, либо в слезах. Неизвестность очень давит в такие моменты. А преподаватель еще и говорил о чем-то своем. У меня было ощущение, что я ничего не взяла и приехала зря. 

«За полтора месяца я побывала в четырех городах»  

Олимпиады здорово расширили мою географию, потому что я побывала в Питере, в Москве, в Железноводске, в Нижнем Новгороде. В какой-то момент на протяжении полутора месяцев я летала в разные города писать олимпиады практически каждую неделю, даже чаще. 

Это был странный период, потому что у меня вообще не было выходных. Я шла в школу, потом готовилась к ЕГЭ, потом готовилась к олимпиадам, потом садилась в самолет, летела в другой город и писала эти олимпиады, а потом возвращалась обратно — и все начиналось сначала. 

Shutterstock / Nataliia Yankovets

Как напряжение подпортило мне здоровье

Учитывая мой график, стресс был неизбежен. Я довольно много ела, и за две недели, пока писала две олимпиады, поправилась на пять килограммов. На одном из Всеросов достаточно плохо кормили, и я перекусывала шоколадом и прочей вредной едой. На другом, наоборот, кормили даже слишком хорошо, и когда я нервничала, я не могла остановиться. Наверное, это естественно — заедать стресс, но точно неправильно. 

Еще я очень боялась подвести людей, которые на меня надеялись и помогали мне.

В какой-то момент мне стало очень плохо: у меня даже начали выпадать волосы. Не люблю об этом вспоминать. 

В такие периоды очень важна поддержка близких людей. К сожалению, родители не могли везде летать со мной, и длительные путешествия в одиночестве утомляли не меньше, чем сами олимпиады. 

Мне очень помогла подруга, которая участвовала со мной и тоже стала дипломантом. Когда я держала диплом в руках, я чувствовала нереальный прилив счастья. Такой сильный, что по дороге назад я случайно врезалась в столб и даже не почувствовала боли. 

Что помогало мне справиться со стрессом

Мне становилось гораздо лучше, когда мое питание не зависело от условий дороги или олимпиады. Тогда я ела много фруктов и могу сказать, что это действительно дельный совет — следить за диетой. 

Еще справится со стрессом отлично помогает физическая нагрузка. Один-два похода в спортзал в неделю, когда есть хоть немного свободного времени, поднимут настроение и помогут разгрузить мозг. Проблематично, конечно, когда времени на спорт не хватает, но даже небольшие физические упражнения дома в перерывах между учебой имеют больший эффект на ментальное состояние, чем сначала кажется. 

А вот по поводу успокоительных я не уверена — мне не кажется, что они мне сильно помогли.

Мои родители оказались очень понимающими, во время подготовки к олимпиадам они полностью освободили меня от дел по дому, всячески поддерживали. 

Как я участвовала в других олимпиадах — и провалилась

Олимпиады приносят не только радость победы, но и порой разочарование. Помимо Всероса, я призер порядка шести или семи перечневых олимпиад. Одна из них — «Высшая проба» по филологии. Мне очень понравилось писать ее, к тому же, мне попалась одна из моих любимых тем. Я чувствовала, что мое эссе получилось очень хорошим, я написала все, что могла — а в итоге почти по всем критериям работа получила максимальный балл, кроме орфографии и пунктуации, за которую поставили 0/10. Эти потерянные десять баллов лишили меня победы. 

Вообще, у меня обычно нет проблем с грамотностью: я сдала ЕГЭ по русскому больше, чем на 90 баллов. Но тогда я очень много летала, писала много олимпиад и ужасно уставала, и, наверное, у меня просто не было сил все перепроверять. Я очень грустила, что такая досадная мелочь помешала мне победить. 

«Этот опыт помог мне выработать здоровое отношение к олимпиадам» 

Думаю, чтобы не перегореть, не нужно делать крестраж из олимпиадной работы. Олимпиада — вещь очень субъективная, и оцениваться она может субъективно, особенно в гуманитарных дисциплинах. Если ты вложишь всего себя в работу, а потом ее не оценят, будет очень тяжело. Нужно относиться к этому проще и получать удовольствие от процесса. Не должно возникать чувства полного опустошения, будто ты всего себя выложил на бумагу. Надо наслаждаться получением информации, тем, что тебе интересно копаться в теме. 

К тому же важно помнить: олимпиады — не единственный путь, а всего лишь один из вариантов, и жизнь не закончится в случае провала.

На самом деле, не все так плохо: олимпиады действительно могут приносить удовольствие. Когда ты крутишься в этой сфере, у тебя появляется куча друзей с олимпиад, ты пересекаешься с ними ненадолго, но это очень радует. Все в этой тусовке очень увлеченные. От людей ты получаешь огромный заряд энергии и мотивации. И, конечно, учиться новому мне нравилось больше всего.

Фото на обложке: Shutterstock / juliaap

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