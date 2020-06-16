Как коронавирус поможет
туриндустрии шагнуть в будущее
туриндустрии шагнуть в будущее
Rusbase разбирался, какие технологии сейчас изменяют
туриндустрию и какой отрасль станет в ближайшие годы.
туриндустрию и какой отрасль станет в ближайшие годы.
Как коронавирус поможет
туриндустрии шагнуть в будущее
туриндустрии шагнуть в будущее
Rusbase разбирался, какие технологии
сейчас изменяют туриндустрию и
какой отрасль станет в ближайшие годы.
сейчас изменяют туриндустрию и
какой отрасль станет в ближайшие годы.
Коронакризис обнулил туристическую индустрию. Тотальное падение спроса весной 2020 года привело к тому, что отрасль переживает крупнейший перелом, подобных которому не было. Традиционные туристические фирмы могут уйти в прошлое, а на их место придут стартапы сферы travel tech. После трех месяцев изоляции и закрытых границ люди будут путешествовать еще больше, но они хотят делать это по-новому – быстрее, комфортнее, мобильнее. Rusbase разобрался, какие технологии сейчас меняют туриндустрию и какой отрасль станет в ближайшие годы.
Как кризис перезагружает туриндустрию
Придется еще раз повторить избитую фразу о том, что кризис открывает новые возможности. Но как иначе объяснить, что минимум две американские компании-гиганта, связанные с туриндустрией, появились аккурат в 2008 году? Мы говорим об Uber и Airbnb. И хотя Uber можно считать причастной к туризму лишь с натяжкой, это та компания, которая символизирует новую идею мобильности, получившую развитие на рубеже 2000-2010-х годов. Идею независимых частных перевозчиков, объединенных интернет-платформой. А Airbnb смогла показать нам всем, что путешественники могут обойтись и без крупных туроператоров и сетевых отелей.
Опыт этих двух компаний спустя десять с лишним лет после их появления может помочь нам понять, что именно сейчас переживает туристическая отрасль и что ждет ее в ближайшие годы.
В июне 2020 года Airbnb объявила о запуске программы Go Near, «Путешествуй рядом». Она призвана стимулировать внутренний туризм, развивать неизвестные туристические направления, поддерживать местные сообщества, бизнес и ремесла. Одной из первых стран, в которой была запущена программа, стала Индия. В штате Раджастан туристам предложат проехать по неизвестным ранее маршрутам, познакомиться с кустарными ремеслами местных женщин и культурой малых народностей. Причем программа рассчитана в первую очередь на внутренних туристов, то есть на самих индийцев.
Опыт этих двух компаний спустя десять с лишним лет после их появления может помочь нам понять, что именно сейчас переживает туристическая отрасль и что ждет ее в ближайшие годы.
В июне 2020 года Airbnb объявила о запуске программы Go Near, «Путешествуй рядом». Она призвана стимулировать внутренний туризм, развивать неизвестные туристические направления, поддерживать местные сообщества, бизнес и ремесла. Одной из первых стран, в которой была запущена программа, стала Индия. В штате Раджастан туристам предложат проехать по неизвестным ранее маршрутам, познакомиться с кустарными ремеслами местных женщин и культурой малых народностей. Причем программа рассчитана в первую очередь на внутренних туристов, то есть на самих индийцев.
“
«Для Индии запуск программы Go Near отражает желание людей путешествовать ближе к дому. Мы видим тренд, что люди теперь хотят путешествовать с большим вниманием к безопасности. Airbnb продолжит следовать рекомендациям местных властей и поддерживать безопасные, ответственные путешествия. В Airbnb мы возвращаемся к нашим корням и, учитывая пожелания наших клиентов, делаем все возможное, чтобы в партнерстве с местными властями помогать возрождать местные экономики».
Локальные путешествия, неизвестные ранее маршруты, туры выходного дня – направления, которые выходят на первый план в посткоронавирусный период.
Вот так, в одночасье, компания, сделавшая бронирование жилья в любом уголке мира столь же простым, как оплату мобильного, меняет фокус от глобального туризма к местному. И если одна из крупнейших интернет-компаний восприняла этот тренд, значит, на него следует обратить внимание всей индустрии.
Локальные путешествия, неизвестные маршруты, неоткрытые достопримечательности и туры выходного дня – вот направления, которые выходят на первый план в посткоронавирусный период. Об этом говорят и исследования. В США почти половина опрошенных говорит, что после снятия ограничений первые поездки будут ограничиваться одним днем автомобильного переезда. В феврале 2020 года доля бронирований жилья, оформленных на Airbnb в пределах 300 километров от места жительства пользователя, составляла примерно треть от всех транзакций. В мае количество таких бронирований выросло до половины.
Локальные путешествия, неизвестные маршруты, неоткрытые достопримечательности и туры выходного дня – вот направления, которые выходят на первый план в посткоронавирусный период. Об этом говорят и исследования. В США почти половина опрошенных говорит, что после снятия ограничений первые поездки будут ограничиваться одним днем автомобильного переезда. В феврале 2020 года доля бронирований жилья, оформленных на Airbnb в пределах 300 километров от места жительства пользователя, составляла примерно треть от всех транзакций. В мае количество таких бронирований выросло до половины.
Согласно тому же исследованию, люди во время вынужденной изоляции в период пандемии соскучились по путешествиям и готовы тратить больше на поездки после снятия ограничений. И опять-таки люди хотят больше путешествовать внутри своей страны. Так, в Индии самыми популярными направлениями в разделе Wish Lists на Airbnb стали Гоа, Нью-Дели, Раджастан, Мумбаи и Бангалор.
Таким образом кризисный 2008 год вывел Airbnb на рынок, а кризисный 2020-й стал для компании годом если не кардинального поворота, то существенного изменения системы ценностей и приоритетов. И американский гигант – не единственный пример. В том же 2008 году был основан гораздо менее известный в России испанский тревел-стартап Budgetplaces. Тогда он появился на рынке в виде сайта бронирования недорогих мест в отелях Barcelona30.com. Идея проекта была в том, что любой номер в отеле на сайте стоил не дороже 30 евро в сутки. Проект со временем стал сетевым и появился в других европейских столицах, например, в Париже. Со временем сервис стал настолько популярным, что объединил все сайты под названием Budgetplaces и превратился в международный бренд. Позже его выкупила транснациональная компания – онлайн тревел-агентство eDreams.
Генеральный директор General VR Анатолий Суздальцев уверен, что туристическая отрасль в ее нынешнем виде отжила свое. И кризис, связанный с пандемией коронавируса, ставит окончательную точку на прежнем витке развития индустрии.
Таким образом кризисный 2008 год вывел Airbnb на рынок, а кризисный 2020-й стал для компании годом если не кардинального поворота, то существенного изменения системы ценностей и приоритетов. И американский гигант – не единственный пример. В том же 2008 году был основан гораздо менее известный в России испанский тревел-стартап Budgetplaces. Тогда он появился на рынке в виде сайта бронирования недорогих мест в отелях Barcelona30.com. Идея проекта была в том, что любой номер в отеле на сайте стоил не дороже 30 евро в сутки. Проект со временем стал сетевым и появился в других европейских столицах, например, в Париже. Со временем сервис стал настолько популярным, что объединил все сайты под названием Budgetplaces и превратился в международный бренд. Позже его выкупила транснациональная компания – онлайн тревел-агентство eDreams.
Генеральный директор General VR Анатолий Суздальцев уверен, что туристическая отрасль в ее нынешнем виде отжила свое. И кризис, связанный с пандемией коронавируса, ставит окончательную точку на прежнем витке развития индустрии.
“
«Туристический бизнес в том виде, в каком он есть сейчас, начал терпеть крушение задолго до коронавируса. Главным сигналом для отрасли стало банкротство старейшего туроператора Thomas Cook в 2019 году. Коронавирус только ускорит переход клиентов в онлайн, в сектор формирования самостоятельных путешествий, в которых человек может сам контролировать свою безопасность с помощью новых сервисов».
Как кризис перезагружает туриндустрию
Перспективные стартапы уже сейчас формируют облик туризма будущего. То, как они меняют идею передвижения по миру, возможно, определит развитие всей индустрии на ближайшие годы.
Стартап Autoura разрабатывает беспилотные автомобили для проведения экскурсий по городу. Эти машины будут курсировать по заранее заданным маршрутам, а встроенный гид будет знакомить туристов с достопримечательностями. Сейчас Autoura является оператором голосового помощника Sahra для туристов. Это приложение помогает построить маршрут, найти места для еды и ночевки. Стартап сотрудничает с туроператорами, местными гидами и разработчиками маршрутов, прокатчиками автомобилей и другими участниками рынка.
Стартап Duffel разработал API для поиска авиарейсов, рассчитанный на туроператоров и турагентства. Компания предлагает готовый инструмент поиска и бронирования рейсов более чем 20 авиакомпаний. API позволяет настроить поиск билетов с отображением стоимости в реальном времени, возвращать билеты и получать обратно деньги, бронировать билеты с учетом багажа, места и обслуживания в лаундж-зонах.
SkyHi, еще один стартап для бронирования авиабилетов, рассчитан на тех путешественников, которые решают полететь в последний момент. Идея проекта – в том, чтобы предоставлять клиентам доступ к авиабилетам в момент покупки по более низкой цене по подписке. Авиакомпании обычно продают билеты на рейсы в день вылета по стоимости более высокой, чем если бронировать билет заранее. Сервис SkyHi позволяет покупать срочные авиабилеты дешевле. Для этого нужно оформить подписку за $199 в месяц. Цены на билеты фиксированные – $35, $75 или $120 в зависимости от расстояния полета. Процесс покупки билета в приложении занимает несколько кликов.
Стартап Autoura разрабатывает беспилотные автомобили для проведения экскурсий по городу. Эти машины будут курсировать по заранее заданным маршрутам, а встроенный гид будет знакомить туристов с достопримечательностями. Сейчас Autoura является оператором голосового помощника Sahra для туристов. Это приложение помогает построить маршрут, найти места для еды и ночевки. Стартап сотрудничает с туроператорами, местными гидами и разработчиками маршрутов, прокатчиками автомобилей и другими участниками рынка.
Стартап Duffel разработал API для поиска авиарейсов, рассчитанный на туроператоров и турагентства. Компания предлагает готовый инструмент поиска и бронирования рейсов более чем 20 авиакомпаний. API позволяет настроить поиск билетов с отображением стоимости в реальном времени, возвращать билеты и получать обратно деньги, бронировать билеты с учетом багажа, места и обслуживания в лаундж-зонах.
SkyHi, еще один стартап для бронирования авиабилетов, рассчитан на тех путешественников, которые решают полететь в последний момент. Идея проекта – в том, чтобы предоставлять клиентам доступ к авиабилетам в момент покупки по более низкой цене по подписке. Авиакомпании обычно продают билеты на рейсы в день вылета по стоимости более высокой, чем если бронировать билет заранее. Сервис SkyHi позволяет покупать срочные авиабилеты дешевле. Для этого нужно оформить подписку за $199 в месяц. Цены на билеты фиксированные – $35, $75 или $120 в зависимости от расстояния полета. Процесс покупки билета в приложении занимает несколько кликов.
Стартап Once Travel специализируется на организации путешествий в Африке. Это бронирования номеров и жилья во всех странах континента. Вместе с бронированием жилья туристы получают готовые туры по интересным местам и событиям. Авторы проекта обещают туристам визиты в самые дикие и неизведанные места Африки и при этом чистые номера и прохладительные напитки по возвращении в отель.
Австралийский стартап Airguides предлагает туристам авторские путешествия от известных фотографов, режиссеров и путешественников. Сервис помогает построить тематические маршруты или туры по местам из культовых фильмов и книг. В портфолио компании есть такие маршруты, как «Властелин колец», «20 дней по красивейшим местам Новой Зеландии», «10 дней на юге Большого барьерного рифа» и другие.
Как видно, стартапы в тревел-индустрии окончательно отошли от стандартной модели работы турагентства. Они не продают пакетные туры на популярные курорты, не предлагают стандартные туры «на 7 дней 8 ночей», они избегают избитых маршрутов и форматов. И если такое будущее ждет всю туристическую отрасль, то мы за нее только рады.
Австралийский стартап Airguides предлагает туристам авторские путешествия от известных фотографов, режиссеров и путешественников. Сервис помогает построить тематические маршруты или туры по местам из культовых фильмов и книг. В портфолио компании есть такие маршруты, как «Властелин колец», «20 дней по красивейшим местам Новой Зеландии», «10 дней на юге Большого барьерного рифа» и другие.
Как видно, стартапы в тревел-индустрии окончательно отошли от стандартной модели работы турагентства. Они не продают пакетные туры на популярные курорты, не предлагают стандартные туры «на 7 дней 8 ночей», они избегают избитых маршрутов и форматов. И если такое будущее ждет всю туристическую отрасль, то мы за нее только рады.
Стартап Once Travel специализируется на организации путешествий в Африке. Это бронирования номеров и жилья во всех странах континента. Вместе с бронированием жилья туристы получают готовые туры по интересным местам и событиям. Авторы проекта обещают туристам визиты в самые дикие и неизведанные места Африки и при этом чистые номера и прохладительные напитки по возвращении в отель.
Австралийский стартап Airguides предлагает туристам авторские путешествия от известных фотографов, режиссеров и путешественников. Сервис помогает построить тематические маршруты или туры по местам из культовых фильмов и книг. В портфолио компании есть такие маршруты, как «Властелин колец», «20 дней по красивейшим местам Новой Зеландии», «10 дней на юге Большого барьерного рифа» и другие.
Как видно, стартапы в тревел-индустрии окончательно отошли от стандартной модели работы турагентства. Они не продают пакетные туры на популярные курорты, не предлагают стандартные туры «на 7 дней 8 ночей», они избегают избитых маршрутов и форматов. И если такое будущее ждет всю туристическую отрасль, то мы за нее только рады.
Австралийский стартап Airguides предлагает туристам авторские путешествия от известных фотографов, режиссеров и путешественников. Сервис помогает построить тематические маршруты или туры по местам из культовых фильмов и книг. В портфолио компании есть такие маршруты, как «Властелин колец», «20 дней по красивейшим местам Новой Зеландии», «10 дней на юге Большого барьерного рифа» и другие.
Как видно, стартапы в тревел-индустрии окончательно отошли от стандартной модели работы турагентства. Они не продают пакетные туры на популярные курорты, не предлагают стандартные туры «на 7 дней 8 ночей», они избегают избитых маршрутов и форматов. И если такое будущее ждет всю туристическую отрасль, то мы за нее только рады.
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«Модель продаж путешествий в офисах по каталогам безнадежно устарела, в таком виде ей не поможет уже ничего. Будущее за онлайн-агрегаторами и сервисами для путешественников, со всеми вытекающими отсюда технологиями – нейросетями для повышения эффективности взаимодействия с пользователем, рекламными технологиями, VR для передачи эмоции при выборе отеля или места отдыха, интернет вещей и wearables для биологической защиты и социального дистанцирования. Также может произойти резкий рост всех бесконтактных технологий и полностью роботизированных ресепшен в отелях, чтобы избежать любого контакта с обслуживающим персоналом».
Мир изменился и за время пандемии коронавируса стал разобщеннее. Но это не отменяет потребности человека познавать окружающий мир и осваивать неизвестные пространства. Люди открывают мир заново, теперь со смартфоном в руке. Цифровая составляющая туриндустрии после 2020 года станет ключевым аспектом развития. Глобальные игроки этого рынка уже трансформируются. Вместе с ними на арену выходят стартапы, которые готовы предложить потребителю новые сервисы и впечатления.
Партнерский материал
©Rusbase, 2020
©Rusbase, 2020
Автор: Наиль Байназаров
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash
Евгения Хрисанфова