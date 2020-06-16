Согласно тому же исследованию, люди во время вынужденной изоляции в период пандемии соскучились по путешествиям и готовы тратить больше на поездки после снятия ограничений. И опять-таки люди хотят больше путешествовать внутри своей страны. Так, в Индии самыми популярными направлениями в разделе Wish Lists на Airbnb стали Гоа, Нью-Дели, Раджастан, Мумбаи и Бангалор.



Таким образом кризисный 2008 год вывел Airbnb на рынок, а кризисный 2020-й стал для компании годом если не кардинального поворота, то существенного изменения системы ценностей и приоритетов. И американский гигант – не единственный пример. В том же 2008 году был основан гораздо менее известный в России испанский тревел-стартап Budgetplaces. Тогда он появился на рынке в виде сайта бронирования недорогих мест в отелях Barcelona30.com. Идея проекта была в том, что любой номер в отеле на сайте стоил не дороже 30 евро в сутки. Проект со временем стал сетевым и появился в других европейских столицах, например, в Париже. Со временем сервис стал настолько популярным, что объединил все сайты под названием Budgetplaces и превратился в международный бренд. Позже его выкупила транснациональная компания – онлайн тревел-агентство eDreams.



Генеральный директор General VR Анатолий Суздальцев уверен, что туристическая отрасль в ее нынешнем виде отжила свое. И кризис, связанный с пандемией коронавируса, ставит окончательную точку на прежнем витке развития индустрии.