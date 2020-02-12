Тестируем HONOR 20 Lite: универсальный смартфон по доступной цене

Иногда радость от хорошего селфи омрачает закончившееся на телефоне место — но не для владельцев HONOR 20 Lite. В смартфоне установлен накопитель на 128 Гб, на котором (по нашим расчетам) может поместиться больше 25 тыс. снимков. Вместе с ОЗУ на 4 Гб они образуют почти беспрецедентную для этого ценового сегмента комбинацию.



Помимо солидной оперативки за производительность и быстродействие смартфона отвечает 8-ядерный процессор Kirin 710. Этот чип известен умением эффективно справляться с ресурсоемкими программами и экономить батарею, выполняя фоновые задачи. В ходе нашего тестирования смартфон резво переключался между приложениями и не подтормаживал даже с десятком подвешенных в фоне программ. Все популярные многопользовательские игры, которые мы опробовали, запустились без лагов даже на высоких настройках графики. Если же вам удастся найти игру, которая заставит смартфон задуматься, утилита «Центр игр» позволит направить на нее больше процессуальных сил, повысив расход заряда батареи.



Кстати, о ней. В смартфоне стоит аккумулятор емкостью 3340 мАч. Благодаря энергоэффективному процессору, одного заряда батареи хватает более чем на 10 часов работы. За время тестирования (съемка фото и видео, проигрывание музыки и видео, работа в браузере и игры), которое длилось несколько дней, HONOR 20 Lite пришлось зарядить всего единожды. А с технологией быстрой зарядки HONOR SuperCharge восполнить энергию смартфона можно за минимальное время.

