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Тестируем HONOR 20 Lite: универсальный смартфон по доступной цене
Высокая производительность и минимум жертв
12 февраля 2020
12 февраля 2020
Хотя и кажется, что с каждым годом телефоны становятся дороже (кто мог подумать, что однажды флагманские смартфоны будут стоить как хороший ноутбук?), на рынке хватает устройств, которые почти не уступают флагманам по производительности и не создадут дыру в личном бюджете.
Смартфон HONOR 20 Lite — такое устройство. Мы провели с ним несколько дней, протестировали три его камеры в условиях русской зимы, поиграли в гонки и танки и готовы поделиться впечатлениями.
Смартфон HONOR 20 Lite — такое устройство. Мы провели с ним несколько дней, протестировали три его камеры в условиях русской зимы, поиграли в гонки и танки и готовы поделиться впечатлениями.
Дизайн
Корпус HONOR 20 Lite сделан из закаленного стекла. Смартфон доступен в четырех цветах: черный, белый, синий и «сияющий ультрамарин». И хотя все варианты выглядят презентабельно, выбирать, пожалуй, нужно между двумя последними. Телефон в синем корпусе, который попал к нам на тест, выглядел куда дороже свой ценовой категории, сверкал и переливался на солнце как нефтяное пятно. Отвлечь от этой красоты могут разве что отпечатки пальцев, которые остаются на задней панели, — беда всех стеклянных смартфонов.
Экран телефона впечатляет не меньше корпуса. Он занимает почти всю переднюю часть девайса (за вычетом выреза для фронтальной камеры и небольшого подбородка), поэтому смартфон с дисплеем в 6,15 дюйма легко помещается в руке и не выглядит как инженерный калькулятор. Разрешение экрана — 2312×1080 пикселей.
HONOR 20 Lite работает под управлением EMUI 9.0. Интерфейс легко подстраивается под привычки пользователя: использовать можно навигационные кнопки или жесты, приложения могут храниться на главном экране или в специальном меню.
Осталось упомянуть сканер отпечатка пальцев. Он находится на задней панели смартфона и работает настолько исправно, что о нем легко забыть: когда телефон попадает в руку, указательный палец сам ложится на сканер и экран включается за доли секунды.
Осталось упомянуть сканер отпечатка пальцев. Он находится на задней панели смартфона и работает настолько исправно, что о нем легко забыть: когда телефон попадает в руку, указательный палец сам ложится на сканер и экран включается за доли секунды.
Камера
В смартфоне HONOR установлены три камеры с ожидаемыми характеристиками: основной модуль с разрешением 48 Мп, широкоугольный модуль на 8 Мп и специальный сенсор, который считывает глубину сцены, чтобы реалистично размывать фон на портретах. Неожиданно — то, как хорошо телефон этой ценовой категории справляется с большинством сценариев съемки. Снимки, сделанные на основную камеру, получаются яркими и контрастными. Даже в облачный зимний день нам удалось сделать хорошие фотографии с достойным уровнем детализации.
Не последнюю роль в этом играет искусственный интеллект: HONOR 20 Lite умеет автоматически определять сюжет и условия съемки («снег», «тучи», «портрет», «текст» и т.д.) и подстраивать параметры камеры и постобработку фото, чтобы получить лучший результат. В ходе тестирования телефон хорошо справлялся с определением сценария фотосъемки, а сделанные с использованием ИИ кадры действительно выглядели лучше фото, сделанных в стандартном режиме. Для тех же, кто предпочитает настраивать ISO, диафрагму, экспозицию и другие параметры самостоятельно, в камере предусмотрен PRO-режим.
Смартфон использует алгоритмы и для портретной съемки. Работая вместе с сенсором, считывающим глубину кадра, они весьма точно определяют контуры головы и тела и создают реалистичный эффект боке. Эта функция работает и с фронтальной камерой, получившей разрешение 24 Мп.
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Производительность
Иногда радость от хорошего селфи омрачает закончившееся на телефоне место — но не для владельцев HONOR 20 Lite. В смартфоне установлен накопитель на 128 Гб, на котором (по нашим расчетам) может поместиться больше 25 тыс. снимков. Вместе с ОЗУ на 4 Гб они образуют почти беспрецедентную для этого ценового сегмента комбинацию.
Помимо солидной оперативки за производительность и быстродействие смартфона отвечает 8-ядерный процессор Kirin 710. Этот чип известен умением эффективно справляться с ресурсоемкими программами и экономить батарею, выполняя фоновые задачи. В ходе нашего тестирования смартфон резво переключался между приложениями и не подтормаживал даже с десятком подвешенных в фоне программ. Все популярные многопользовательские игры, которые мы опробовали, запустились без лагов даже на высоких настройках графики. Если же вам удастся найти игру, которая заставит смартфон задуматься, утилита «Центр игр» позволит направить на нее больше процессуальных сил, повысив расход заряда батареи.
Кстати, о ней. В смартфоне стоит аккумулятор емкостью 3340 мАч. Благодаря энергоэффективному процессору, одного заряда батареи хватает более чем на 10 часов работы. За время тестирования (съемка фото и видео, проигрывание музыки и видео, работа в браузере и игры), которое длилось несколько дней, HONOR 20 Lite пришлось зарядить всего единожды. А с технологией быстрой зарядки HONOR SuperCharge восполнить энергию смартфона можно за минимальное время.
Помимо солидной оперативки за производительность и быстродействие смартфона отвечает 8-ядерный процессор Kirin 710. Этот чип известен умением эффективно справляться с ресурсоемкими программами и экономить батарею, выполняя фоновые задачи. В ходе нашего тестирования смартфон резво переключался между приложениями и не подтормаживал даже с десятком подвешенных в фоне программ. Все популярные многопользовательские игры, которые мы опробовали, запустились без лагов даже на высоких настройках графики. Если же вам удастся найти игру, которая заставит смартфон задуматься, утилита «Центр игр» позволит направить на нее больше процессуальных сил, повысив расход заряда батареи.
Кстати, о ней. В смартфоне стоит аккумулятор емкостью 3340 мАч. Благодаря энергоэффективному процессору, одного заряда батареи хватает более чем на 10 часов работы. За время тестирования (съемка фото и видео, проигрывание музыки и видео, работа в браузере и игры), которое длилось несколько дней, HONOR 20 Lite пришлось зарядить всего единожды. А с технологией быстрой зарядки HONOR SuperCharge восполнить энергию смартфона можно за минимальное время.
Вывод
HONOR 20 Lite — телефон, который справится со всеми повседневными задачами и не разорит своего владельца. Хотя его стоимость говорит о том, что это демократичное устройство, смартфон выглядит и ощущается как девайс из совсем другой ценовой категории.
Тимур Батыров