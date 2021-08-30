Как продвигать свое дело с сервисами Билайн Бизнес
Партнерский материал
Старая максима «делай хороший продукт – и клиент придёт сам» не работает в мире, где инфополе потенциального клиента и так забито: за место в нем приходится воевать. Надо и найти потенциальную аудиторию, и сделать так, чтобы она узнала и выбрала именно вас.
Рассказываем, как платформа Билайн.ПРОдвижение может стать ценным инструментом в маркетинговой борьбе.
Рассказываем, как платформа Билайн.ПРОдвижение может стать ценным инструментом в маркетинговой борьбе.
Движение к клиенту
«Билайн.ПРОдвижение» — это многоканальная платформа для маркетинга и поиска клиентов. В основе лежат технологии big data и самые современные приемы маркетинга — а пользоваться продуктом могут представители и владельцы малого и среднего бизнесов, у которых нет больших рекламных бюджетов, а зачастую и маркетолога. Все сервисы платформы интуитивно понятны, при этом «Билайн» предоставляет доступ сразу к пяти инструментам «из одного окна»: это целевые SMS-рассылки, «умный» обзвон, push-уведомления, контекстная и баннерная реклама, а также соцсети и анализ вашей аудитории.
Абонентская база «Билайн» насчитывает 49,9 млн абонентов — и это предоставляет бизнесу возможность значительно расширить свою аудиторию. При этом группу, с которой вы планируете работать, можно выделить очень четко: доступна сегментация более чем по 120 параметрам. Так что вашу рекламу увидят те, кому она может быть потенциально интересна — а не случайный пользователь, который просто закроет SMS или даже не посмотрит в сторону баннера.
Ограничиваться только абонентами «Билайн» не обязательно: при необходимости вы можете организовать целевую SMS-рассылку и по абонентам других операторов.
Абонентская база «Билайн» насчитывает 49,9 млн абонентов — и это предоставляет бизнесу возможность значительно расширить свою аудиторию. При этом группу, с которой вы планируете работать, можно выделить очень четко: доступна сегментация более чем по 120 параметрам. Так что вашу рекламу увидят те, кому она может быть потенциально интересна — а не случайный пользователь, который просто закроет SMS или даже не посмотрит в сторону баннера.
Ограничиваться только абонентами «Билайн» не обязательно: при необходимости вы можете организовать целевую SMS-рассылку и по абонентам других операторов.
Оказание услуг осуществляется при наличии согласия пользователя на обработку данных и получение рекламы.
Таргетированная SMS-рассылка
Такая SMS-рассылка — один из наиболее востребованных инструментов продвижения услуг и продуктов у самых разных видов бизнеса. Это простой, быстрый и действенный способ рекламы, который подходит для разных случаев. Заказав таргетированную рассылку, вы можете рассказать потенциальным клиентам о своем существовании и пригласить их к себе в магазин, кафе или салон.
Главный плюс SMS-рассылок: их читают. И читают активно: до 90% получивших SMS-рекламу открывают сообщения. В отличие от онлайн-рекламы не мешает ни блокировщик, ни посты конкурентов, ни развлекательный контент, который перетягивает внимание на себя.
В первую очередь SMS хорошо работают с теми товарами и услугами, которые предусматривают быстрое и даже импульсивное решение о покупке. Увидел SMS о скидке, новой коллекции или об открытии любимого сетевого ресторана или магазина — зашёл и купил. Там, где приобретения требуют долгих размышлений, такой инструмент тоже может быть эффективен, особенно в сочетании с другими маркетинговыми инструментами, о которых мы расскажем ниже.
Для тех, кто работает в розничной торговле, HoReCa, сфере услуг, а также там, где ценник не является слишком большим, с грамотно подобранной целевой аудиторией SMS-рассылка станет идеальным маркетинговым инструментом. Остается только правильно составить сообщение. Оно должно быть кратким и отвечать на вопросы: «Что?», «В чем выгода?» и «Где?». Также следует добавить призыв к действию («Закажите!», «Приходите» и т.п.) и короткую ссылку на сайт. После этого запустить SMS-рассылку будет несложно — как правило, на это уходит всего лишь несколько минут. Цена на такую рекламу будет зависеть только от вашего тарифа.
Самым важным для успеха рекламы будет правильный выбор целевой аудитории. И тут на помощь могут прийти современные технологии — анализ аудитории позволит лучше узнать своих клиентов и их потребности.
Главный плюс SMS-рассылок: их читают. И читают активно: до 90% получивших SMS-рекламу открывают сообщения. В отличие от онлайн-рекламы не мешает ни блокировщик, ни посты конкурентов, ни развлекательный контент, который перетягивает внимание на себя.
В первую очередь SMS хорошо работают с теми товарами и услугами, которые предусматривают быстрое и даже импульсивное решение о покупке. Увидел SMS о скидке, новой коллекции или об открытии любимого сетевого ресторана или магазина — зашёл и купил. Там, где приобретения требуют долгих размышлений, такой инструмент тоже может быть эффективен, особенно в сочетании с другими маркетинговыми инструментами, о которых мы расскажем ниже.
Для тех, кто работает в розничной торговле, HoReCa, сфере услуг, а также там, где ценник не является слишком большим, с грамотно подобранной целевой аудиторией SMS-рассылка станет идеальным маркетинговым инструментом. Остается только правильно составить сообщение. Оно должно быть кратким и отвечать на вопросы: «Что?», «В чем выгода?» и «Где?». Также следует добавить призыв к действию («Закажите!», «Приходите» и т.п.) и короткую ссылку на сайт. После этого запустить SMS-рассылку будет несложно — как правило, на это уходит всего лишь несколько минут. Цена на такую рекламу будет зависеть только от вашего тарифа.
Самым важным для успеха рекламы будет правильный выбор целевой аудитории. И тут на помощь могут прийти современные технологии — анализ аудитории позволит лучше узнать своих клиентов и их потребности.
Анализ аудитории
Десятилетиями маркетологи, описывая аудиторию продуктов, оперировали крайне туманными категориями: «мужчины старше 50 лет с высоким доходом», «девушки моложе 22 лет, следящие за модой» и так далее. Сегодня технологии big data позволяют лучше понять вашу целевую аудиторию. И с помощью «Билайн.ПРОдвижение» сделать это можно без особых затрат.
В основе анализа аудитории лежат машинное обучение и искусственный интеллект, который составляет портрет вашего клиента по 14 параметрам, в том числе по возможным социально-демографическим показателям, интересам, доходу. Общий анализ номеров вашей клиентской базы по этим 14 параметрам будет бесплатным, а если вы захотите провести анализ по большему числу показателей или же по какому-то конкретному, то стоить он будет 12 тысяч рублей за отчет.
В основе анализа аудитории лежат машинное обучение и искусственный интеллект, который составляет портрет вашего клиента по 14 параметрам, в том числе по возможным социально-демографическим показателям, интересам, доходу. Общий анализ номеров вашей клиентской базы по этим 14 параметрам будет бесплатным, а если вы захотите провести анализ по большему числу показателей или же по какому-то конкретному, то стоить он будет 12 тысяч рублей за отчет.
Реклама в интернете и соцсетях
Человечество создало интернет, а затем сделало из него огромную рекламную площадку, но не все до конца знают точно, как она работает. И часто для того, чтобы запустить рекламу в интернете, требуется сразу несколько специалистов, которые знают, как сработает тот или иной инструмент на сегмент: один занимается SEO (оптимизацией в поисковых системах), второй — покупкой контекстной, баннерной и другой рекламы, третий — налаживает контакты с инфлюенсерами, четвертый…
И крупный, и малый бизнес нуждаются в рекламе в интернете, но держать отдельный штат специалистов для этой цели могут далеко не все предприятия, а для малого и среднего бизнеса это зачастую слишком большие расходы. «Билайн.ПРОдвижение» решает эту проблему: вам не нужно будет заниматься сложными составлениями стратегий и планов, достаточно заполнить бриф, выбрав желаемую аудиторию и тип рекламы — и ее смогут увидеть те, кому она может быть интересна.
И крупный, и малый бизнес нуждаются в рекламе в интернете, но держать отдельный штат специалистов для этой цели могут далеко не все предприятия, а для малого и среднего бизнеса это зачастую слишком большие расходы. «Билайн.ПРОдвижение» решает эту проблему: вам не нужно будет заниматься сложными составлениями стратегий и планов, достаточно заполнить бриф, выбрав желаемую аудиторию и тип рекламы — и ее смогут увидеть те, кому она может быть интересна.
Мобильные опросы
Гениальных предпринимателей-визионеров, способных угадать желания клиента еще до того, как тот их осознает — единицы. Гораздо чаще улучшению существующих продуктов и появлению новых способствует кропотливый сбор информации, в том числе с помощью опросов клиентов. Ресторану надо узнать, стоит ли расширять меню, и если да — то как именно? Салон красоты хочет предлагать новые услуги — но какие? Начинающему бренду надо найти слоган — но какой вызовет наибольший отклик? Опросы аудитории помогают найти ответы. Раньше они занимали много времени и требовали усилий множества человек.
Сегодня проводить опросы гораздо легче, а аудитория операторов сотовой связи позволяет получить куда более точные результаты — в конце концов, интернетом со стационарного компьютера ваша аудитория может и не пользоваться, а вот мобильный телефон есть практически у каждого, поэтому тысячу человек можно опросить за два-три дня. Вы можете сами создать опрос, пользуясь готовыми шаблонами, задать параметры аудитории, а затем выбрать каналы для продвижения опроса. По его завершению вы получите готовые результаты в Excel или PDF-формате. Если вы не хотите формулировать вопросы сами, вы можете задать необходимые условия — а сам опрос составят за вас специалисты «Билайн».
Сегодня проводить опросы гораздо легче, а аудитория операторов сотовой связи позволяет получить куда более точные результаты — в конце концов, интернетом со стационарного компьютера ваша аудитория может и не пользоваться, а вот мобильный телефон есть практически у каждого, поэтому тысячу человек можно опросить за два-три дня. Вы можете сами создать опрос, пользуясь готовыми шаблонами, задать параметры аудитории, а затем выбрать каналы для продвижения опроса. По его завершению вы получите готовые результаты в Excel или PDF-формате. Если вы не хотите формулировать вопросы сами, вы можете задать необходимые условия — а сам опрос составят за вас специалисты «Билайн».
Умный обзвон
Несмотря на всеобщую нелюбовь к обзвонам, это все еще один из самых простых и эффективных способов общения с аудиторией. Но зачастую раздражение адресата вызвано тем, что ему предлагают нерелевантную услугу. Правильный подбор аудитории позволяет адресовать рекламу тем, кто может быть в ней наиболее заинтересован. Именно целевой, а не обычный «холодный» обзвон предлагает «Билайн.ПРОдвижение».
Например, если вы занимаетесь доставкой на дом индийской кухни, то вы получите возможность позвонить тем, кто, возможно, интересуется ей или даже когда-то ее заказывал. Количество звонков не ограничено — если трубку не берут, вы всегда можете перезвонить.
Например, если вы занимаетесь доставкой на дом индийской кухни, то вы получите возможность позвонить тем, кто, возможно, интересуется ей или даже когда-то ее заказывал. Количество звонков не ограничено — если трубку не берут, вы всегда можете перезвонить.
Cогласно внутренним данным «Билайн».
Ресторанная и гостиничная сфера.
В рамках услуг предоставляются агрегированные статистические отчеты, основанные на анализе данных технических средств и обезличенных данных о пользователях. Услуги предоставляются при наличии согласия пользователя на обработку данных и получение рекламы.
Популярными интернет-персоналиями, которым доверяет аудитория.
В результате оказания услуги предоставляются агрегированные статистические отчеты, основанные на анализе данных технических средств, обезличенных данных о пользователях и ответов респондентов. Услуга предоставляется при наличии согласия пользователя на обработку данных и получение рекламы.
Коммуникация осуществляется в обезличенном виде, исключающем передачу сведений о пользователях или персональные данные и при наличии согласия на обработку данных и получение рекламы.
Интернет ресурсы сегментируются и группируются по категориям в зависимости от тематики. На сервере BigData обрабатываются лишь категории сайтов, что с определенной долей вероятности может свидетельствовать об интересе пользователя к чему-либо.
Информация — лучший друг рекламы
Сегодня в рекламе важна уже не столько креативность, сколько точность — вашу рекламу должен увидеть тот, кому она нужна, и тогда кампания будет эффективной. Таким образом, самым ценным ресурсом становится информация о вашей целевой аудитории. Именно благодаря услуге «Билайн.ПРОдвижение» вы получаете возможность контактировать с потенциальными клиентами, наиболее заинтересованными в ваших услугах и продуктах, а также получать от ваших действующих и будущих клиентов ценную обратную связь.
©Rusbase, 2021
Автор: Полина Есакова
Фото: Unsplash
Автор: Полина Есакова
Фото: Unsplash
Полина Есакова
Как продвигать свое дело с сервисами Билайн БизнесПолина Есакова