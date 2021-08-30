Как продвигать свое дело с сервисами Билайн Бизнес

Десятилетиями маркетологи, описывая аудиторию продуктов, оперировали крайне туманными категориями: «мужчины старше 50 лет с высоким доходом», «девушки моложе 22 лет, следящие за модой» и так далее. Сегодня технологии big data позволяют лучше понять вашу целевую аудиторию. И с помощью «Билайн.ПРОдвижение» сделать это можно без особых затрат.



В основе анализа аудитории лежат машинное обучение и искусственный интеллект, который составляет портрет вашего клиента по 14 параметрам, в том числе по возможным социально-демографическим показателям, интересам, доходу. Общий анализ номеров вашей клиентской базы по этим 14 параметрам будет бесплатным, а если вы захотите провести анализ по большему числу показателей или же по какому-то конкретному, то стоить он будет 12 тысяч рублей за отчет.

