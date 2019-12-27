— Кто был в вашей команде на старте? Кто есть сейчас?



Наталья: В 2012 году мы основали рекламное агентство Kolibri Media, в которым объединили молодых профессионалов из разных стран и областей. Мы предпочитали брать людей не в штат, а подбирать кадры под проекты, это позволяло нам снизить расходы и давало возможность сотрудничать с первоклассными узкопрофильными специалистами.



В штате у нас было буквально три человека, они с нами и остались. Лид-разработчик, редактор и куррикулум-лид (Curriculum Lead). Проверенные люди и есть наш главный ресурс. Потом пришли еще два программиста, появился комьюнити-менеджер, техническая поддержка, стало больше людей, работающих с контентом (копирайтеров и иллюстраторов). Сейчас у нас 10 человек в команде и около 15 человек на аутсорсе. Плюс у нас около 30 амбассадоров по всему миру. Это к вопросу, как мы выходим в другие страны.

