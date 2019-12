В целом я считаю, что сегодня есть достаточно возможностей поднять деньги под достойную идею, а вот эффективно их использовать во благо компании получится только создав правильную команду, в которую мы включаем и инвесторов. Это как в выражении «You can't do epic shit with basic people». Оно верно отображает мой взгляд на развитие бизнеса. Человеческий фактор играет ключевую роль, и на нашем опыте первое впечатление не обманывает.