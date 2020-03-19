«Люди на заводах все еще боятся роботов». Что происходит на рынке промышленной роботизации в России

Самой роботизированной отраслью в России остается автопром. Автопроизводители используют комплексный подход, как самостоятельно участвуя в разработке, так и привлекая интеграторов (в том числе зарубежных) для установки роботизированных решений.



Так, «КАМАЗ» начал заниматься роботизацией ещё в 1980 году. До этого на камазовских заводах внедрялись автоматические манипуляторы в составе линий механообработки, листовой и горячей штамповки. Роботы, взявшие на себя тяжёлый и монотонный труд, были разработаны, изготовлены и внедрены собственными силами «камазовцев» в начале 1980-х годов. Пять робототехнических комплексов механической обработки пробок появились на «КАМАЗе» в 1983-1984 годах. Они освободили операторов от вредной и опасной для здоровья работы, при этом экономический эффект составил около 20 тысяч рублей в год (деньгами того времени — прим.). В 1983 году конструкторы и технологи завода сконструировали робототехнический комплекс отливки втулки башмака. В том же году были внедрены РТК обрубки остатков питателей и девять робототехнических комплексов механической обработки угольников пневмоарматуры. В состав входили агрегатный станок, промышленный робот «МП-9С», вибропитатель с лотковой системой для подачи заготовок, отсекатель заготовок. Внедрение этого РТК высвободило 12 операторов.



Сегодня группа инженеров «КАМАЗ» продолжает начатую ранее программу, разрабатывая стратегию и стандарты роботизации предприятия, а также решая задачи системной интеграции совместно с технологическими партнерами. Главным критерием выбора робота является его надежность, ремонтопригодность, условия сервисной и гарантийной поддержки, а также соответствие стандартам предприятия.



Открытие нового завода по производству каркасов кабин для грузовых автомобилей совместно с международным автомобильным концерном Daimler AG — другой пример роботизации «КАМАЗа». Завод представляет собой современную «цифровую фабрику», автоматизированную на 80% и соответствующую стандартам индустрии 4.0, где «трудятся без усталости» более 100 промышленных роботов.

