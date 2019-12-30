Rusbase Young
Rusbase Young запускает рассылку для начинающих предпринимателей
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Вы будете получать письмо раз в неделю. В каждом из 10 писем молодые предприниматели и эксперты помогают разобраться в важной теме для запуска своего дела: анализе рынка, маркетинге или юнит-экономике.
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Молодежное направление Rusbase Young запускает собственную рассылку. В ней будет 10 писем с советами для начинающих предпринимателей и тех, кто только собирается стать одним из них.
Для каждого письма мы выбрали тему, важную для старта твоего бизнеса. Чтобы советы были весомыми, их дают молодые стартаперы и опытные эксперты. Прочитав все письма, ты сможешь реалистичнее оценивать свои идеи, лучше понимать, каких навыков тебе не хватает и где искать деньги.
Подписывайся на рассылку – и удачи в предпринимательстве!
Для каждого письма мы выбрали тему, важную для старта твоего бизнеса. Чтобы советы были весомыми, их дают молодые стартаперы и опытные эксперты. Прочитав все письма, ты сможешь реалистичнее оценивать свои идеи, лучше понимать, каких навыков тебе не хватает и где искать деньги.
Подписывайся на рассылку – и удачи в предпринимательстве!
Иллюстрация: Анастасия Топонен
Анна Меликян