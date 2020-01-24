При поддержке White Studios
Шеринговая экономика с индивидуальным подходом: интервью с Алексеем Ольховым
Что такое сервисный офис и что нужно
арендатору от коворкинга
24 января 2020
арендатору от коворкинга
24 января 2020
Экономика совместного потребления уже не кажется чем-то новым и необычным, как это было всего несколько лет назад. Люди привыкли брать напрокат машины, велосипеды, арендовать спальные места, а коворкинги стали обычной частью московских бизнес-центров. Но молодые предприниматели хотят использовать офисы для самовыражения, обычных коворкингов им недостаточно.
О том, как должны выглядеть офисы будущего рассказывает фотограф и предприниматель Алексей Ольховой, основатель сети премиальных сервисных коворкингов «Неофис».
О том, как должны выглядеть офисы будущего рассказывает фотограф и предприниматель Алексей Ольховой, основатель сети премиальных сервисных коворкингов «Неофис».
Что такое премиальный сервисный офис? И чем он отличается от простого коворкинга?
Отличие состоит в первую очередь в целевой аудитории. Сервисный офис предназначается для крупного бизнеса, которому нередко требуются такие же гибкие условия, как для стартапов, малого и среднего бизнеса. Поэтому с нами работают компании любых размеров. Такое пространство удобно арендовать под конкретный проект и конкретные задачи, особенно если это совместный проект нескольких корпораций.
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Основное удобство сервисного офиса — гибкие условия аренды, которые невозможно найти в классическом арендном бизнесе.
Классическая система закостенелая: арендовал ты помещение, а теперь попробуй съехать без потерь — никто тебя не отпустит. А сервисный офис можно оплачивать хоть раз в месяц, хоть раз в день, хоть раз в полгода. Эта гибкость — главное отличие такого бизнеса.
Уникальность нашего проекта состоит в первую очередь в дизайне. Мы все вышли из дизайна, это наша главная ценность. У нас все пространства продуманы до мелочей, с любовью, так сказать.
И в плане организационной модели мы тоже сделали достаточно новую фишку — сдвиг на микроофисы внутри коворкинга. Это изолированное помещение со всей необходимой инфраструктурой. Это очень удобно маленьким компаниям, которым не нужна, к примеру, годовая или месячная аренда. Допустим, им надо встречаться раз в месяц, но всей командой. Для этого у нас есть отдельные полностью оборудованные микроофисы с гибкими условиями.
Уникальность нашего проекта состоит в первую очередь в дизайне. Мы все вышли из дизайна, это наша главная ценность. У нас все пространства продуманы до мелочей, с любовью, так сказать.
И в плане организационной модели мы тоже сделали достаточно новую фишку — сдвиг на микроофисы внутри коворкинга. Это изолированное помещение со всей необходимой инфраструктурой. Это очень удобно маленьким компаниям, которым не нужна, к примеру, годовая или месячная аренда. Допустим, им надо встречаться раз в месяц, но всей командой. Для этого у нас есть отдельные полностью оборудованные микроофисы с гибкими условиями.
Алексей Ольховой
То есть, по сути, у вас действует система шеринга?
Да, ты приходишь и получаешь помещение «под ключ», полностью оборудованное и мебелированное. Нужно оно тебе на один день или неделю — значения не имеет. Кроме того, не забывайте, что если мы говорим об офисах, даже небольших, то обычно их сдают в аренду пустыми, за ремонт и мебель отвечает арендатор. У нас же — готовые мини-офисы, в которые можно прийти и просто начать работать.
Это, кстати, еще один тренд на рынке — все больше полностью готовых решений, но не для покупки, а в аренду. Компаниям не хочется думать о том, как устроиться в офисе, мы думаем за них.
Это, кстати, еще один тренд на рынке — все больше полностью готовых решений, но не для покупки, а в аренду. Компаниям не хочется думать о том, как устроиться в офисе, мы думаем за них.
Почему именно такой формат?
Откровенно говоря, мы ставим себя на место небольших компаний и понимаем, какая серьезная головная боль для них войти в новый офис. Кроме того, мы очень давно работаем с недвижимостью и хорошо знаем, как должно выглядеть помещение, какая там должна быть атмосфера, «душа», если хотите.
Плюс, мы прекрасно понимаем, что требуется людям, работникам.
Плюс, мы прекрасно понимаем, что требуется людям, работникам.
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Мы сами часто наблюдали недочеты и неудобства в организации пространства в коворкингах. Решили, что сделаем как для себя.
Вы уже можете сказать, кому такие помещения интересны? Есть какой-то пул арендаторов?
Самый крупный пул — сегмент IT, но мы рады видеть всех. Например, пространство в Трехгорной мануфактуре, которое мы недавно закончили, заточено под дизайнеров.
Вы как-то просчитывали бизнес-модель, сроки окупаемости?
Конечно, у нас простая бизнес-модель: стоимость аренды помещений у собственника, по сути, себестоимость, плюс наши вложения на оборудование пространства, а также эксплуатационные расходы. Что касается инвестиций, это не «быстрые деньги», срок окупаемости при успехе данного формата — года 3-4.
Какая будет ставка аренды?
Ставка будет вполне рыночная, до 20 тысяч рублей за рабочее место. Если быть точным, от 15 до 19 тысяч рублей. Это, в принципе, в рынке.
Расскажите подробнее о самом пространстве. Где вы находитесь?
Основной наш коворкинг, площадью 4,5 тыс. квадратных метров, называется «Неофис» и находится на севере Москвы в районе метро «Савеловская» в бизнес-центре «Северное сияние», принадлежащем инвестиционному холдингу Eastern Property Holdings. Сознательно выбрали площадку именно в элитном бизнес-центре, таким образом мы можем гарантировать клиентам комфортные условия ведения бизнеса. Кроме того, Eastern Property Holdings давно присутствует на рынке, и мы уверены в нем как в долгосрочном партнере.
Практика показала, что мы не ошиблись с выбором локации: еще на этапе строительства нам удалось найти ряд крупных резидентов на большую часть площадей.
Есть и пространство меньшего размера в Трехгорной мануфактуре — оно тоже называется «Неофис», но там несколько иная концепция, там концентрируется исключительно креативный бизнес.
Практика показала, что мы не ошиблись с выбором локации: еще на этапе строительства нам удалось найти ряд крупных резидентов на большую часть площадей.
Есть и пространство меньшего размера в Трехгорной мануфактуре — оно тоже называется «Неофис», но там несколько иная концепция, там концентрируется исключительно креативный бизнес.
Какие у вас планы на будущее?
Наша бизнес-модель приносит деньги, она работает. При сохранении темпов найти инвестиции на расширение — не проблема. Мы постоянно смотрим свободные площади, главное, чтобы рынок рос. Если он расти не будет, мы найдем пути оптимизации бизнес-модели.
Материал подготовлен при поддержке White Studios.
© Rusbase, 2020
Фото на обложке: arleksey / Shutterstock.
© Rusbase, 2020
Фото на обложке: arleksey / Shutterstock.
Светлана Зыкова