Шеринговая экономика с индивидуальным подходом: интервью с Алексеем Ольховым

Что такое премиальный сервисный офис? И чем он отличается от простого коворкинга?



Отличие состоит в первую очередь в целевой аудитории. Сервисный офис предназначается для крупного бизнеса, которому нередко требуются такие же гибкие условия, как для стартапов, малого и среднего бизнеса. Поэтому с нами работают компании любых размеров. Такое пространство удобно арендовать под конкретный проект и конкретные задачи, особенно если это совместный проект нескольких корпораций.

