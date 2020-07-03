Тестируем лампы Philips Hue: дорогая игрушка или полезный гаджет?

Первая мысль во время распаковки: «Какие они красивые! Будет жаль, когда перегорят». Philips Hue Play не занимает много места (диаметр подставки можно сравнить с кружкой – 7,8 см) и мощно светит (при мощности в 6,6 Вт – 530 люмен). Один светильник мы поставили сбоку от ноутбука, а второй с помощью наклейки из комплекта повесили прямо над ним.



У этих светильников есть все те же фишки, что и у лампы Philips Hue Color Ambiance: управление через смартфон, голосового помощника или с помощью пульта, возможность менять цвета и выставлять световые режимы/сценарии. Еще они подстраиваются под то, что происходит на экране, неважно, смотрите ли вы сериал, слушаете музыку или играете.



Для синхронизации нужно скачать с официального сайта отдельную бесплатную программу Philips Hue Sync, которая устанавливается за пару минут на Mac или Windows 10. Светильники также синхронизируются с помощью отдельного устройства Philips Hue Sync Box, которое можно подключать напрямую к экрану, но в России оно появится только в следующем году.



Дальше мы синхронизировали устройства – и вуаля, дома заиграла светомузыка! Лампы меняли цвет и подстраивались под изображение на экране молниеносно. Я специально даже выбрала трек, где яркие цвета сменяли каждую секунду друг друга – лампы успевали и мигали такими же насыщенными цветами, как на экране ноутбука. А просмотр вечернего сериала был еще более атмосферным, чем обычно. Боюсь, что теперь мы станем устраивать домашние вечеринки с танцами и перестанем выходить на улицу, пока не пересмотрим все любимые фильмы.



Еще я использовала их во время вечерних медитаций и занятий йогой. Свечи не давали нужного потока, а яркие обычные лампы раздражали. Поэтому я взяла один из светильников Philips Hue Play, настроила яркость на 20% и выбрала персиковый оттенок.

