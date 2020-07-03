тест-драйв
Тестируем лампы Philips Hue: дорогая игрушка или полезный гаджет?
Провели тест-драйв и делимся впечатлениями
3 июля 2020
В июне 2020 года компания Signify начала продавать в России систему умного освещения Philips Hue. Редактор Rusbase Екатерина Гаранина протестировала новинку и поделилась впечатлениями.
Что такое Philips Hue
Philips Hue – это светодиодная система умного освещения. Пока в России доступно только пять гаджетов (светодиодные светильники, лампы и лента, блок управления Philips Hue Bridge и пульт управления Philips Hue Dimmer), но компания обещает, что к осени на рынке появятся еще три. Все светильники можно объединить в одну систему до 50 ламп и 12 аксессуаров.
Управлять всем этим можно со смартфона (одна комната, до 10 ламп) или через специальный блок управления с расширенным функционалом. Он позволяет управлять лампами через «Алису», Siri, Google Assistant и другие голосовые помощники.
Управлять всем этим можно со смартфона (одна комната, до 10 ламп) или через специальный блок управления с расширенным функционалом. Он позволяет управлять лампами через «Алису», Siri, Google Assistant и другие голосовые помощники.
В чем фишка
Экономичность
Светодиодная лампа из комплекта в 9 Вт излучает яркость в 809 люмен.
Для сравнения: обычная энергосберегающая лампочка в 8 Вт излучает световой поток силой 400 люмен. Обещанный производителем срок службы ламп и светильников – от 15 до 25 тысяч часов в зависимости от модели, в то время как энергосберегающие лампы рассчитаны на 6-15 тысяч часов.
Для сравнения: обычная энергосберегающая лампочка в 8 Вт излучает световой поток силой 400 люмен. Обещанный производителем срок службы ламп и светильников – от 15 до 25 тысяч часов в зависимости от модели, в то время как энергосберегающие лампы рассчитаны на 6-15 тысяч часов.
Цвет
Гаджеты могут менять цвет. В вашем распоряжении палитра из 16 млн цветов и 50 тысяч оттенков белого – да, это не шутка.
Яркость и разные режимы интенсивности света/сценарии
С помощью приложения или блока управления вы можете менять интенсивность света от очень яркого до минимума. Или выбрать один из предложенных сценариев, например, «подготовка ко сну», «гавайская вечеринка», «романтика».
Простая система управления
Если у вас есть блок управления, то вы можете управлять системой освещения даже вне дома. Я подключила блок к специальному приложению и радостно играла с функциями системы освещения, сидя на диване.
Синхронизация с телевизором или монитором ПК
Цветной светильник с динамической подсветкой может менять яркость и цвет освещения в зависимости от того, что происходит на экране, усиливая эффект погружения.
Портативность и стильный дизайн
У всех продуктов лаконичный стильный дизайн, который без проблем вписывается в любой интерьер. Светильники занимают гораздо меньше места, чем обычная лампа, а еще их можно прикрепить над вашим ПК или сбоку от него. А переносной аккумуляторный светильник можно брать с собой на улицу или настроить как световой будильник.
Philips Hue Color Ambiance Starter kit E27
Я протестировала набор Philips Hue Color Ambiance Starter kit E27 с тремя цветными лампами, управляющим модулем Philips Hue Bridge и пультом-диммером и два цветных светильника с динамической подсветкой Philips Hue Play, которые синхронизируются с монитором ПК.
Управляла гаджетами я с помощью смартфона на Android и голосового помощника «Алиса».
Управляла гаджетами я с помощью смартфона на Android и голосового помощника «Алиса».
Распаковка и установка
И светильники, и лампы хорошо упакованы: при транспортировке ничего не повредилось. Вместе с лампами и светильниками есть все необходимое: пульт, блок управления с адаптером питания, кабель для подключения к роутеру. В комплекте со светильником идут наклейки и подставки, чтобы их можно было закрепить на любой поверхности, например, над монитором.
Все лампы и светильники собираются просто – я даже не смотрела в инструкцию. Две лампочки я вкрутила в люстру, еще одну – в настольную лампу, а светильники поставили к ноутбуку, который используется для игр и просмотра фильмов.
Все лампы и светильники собираются просто – я даже не смотрела в инструкцию. Две лампочки я вкрутила в люстру, еще одну – в настольную лампу, а светильники поставили к ноутбуку, который используется для игр и просмотра фильмов.
Модуль управления Philips Hue Bridge через небольшой кабель подключается к Wi-Fi-роутеру. Именно через этот модуль осуществляется управление через смартфон/ПК. Загружаете приложение, создаете систему дома – обозначаете пространство и даете названия светильникам. Как только все попадает в систему, вы можете менять цвет, интенсивность и яркость, задавать разные сценарии, меняя свет с холодного на теплый, устанавливать таймеры и режимы для переключения цвета.
Если вы хотите подключить еще один смартфон к управлению, то заново ничего настраивать не надо: просто качаете приложение. Настройки откроются автоматически. Более того, освещением можно управлять даже на расстоянии: главное, чтобы все лампы были включены/выключены через приложение и работал модуль подключения.
Если вы хотите подключить еще один смартфон к управлению, то заново ничего настраивать не надо: просто качаете приложение. Настройки откроются автоматически. Более того, освещением можно управлять даже на расстоянии: главное, чтобы все лампы были включены/выключены через приложение и работал модуль подключения.
Philips Hue Color Ambiance Starter kit E27
Philips Hue Color Ambiance Starter kit E27
Это три светодиодные лампы мощностью 9 Вт. Мне часто не хватает естественного освещения от окна, особенно в дождь или серую погоду, поэтому одну из лампочек я вкрутила в настольную лампу. Использовала их днем и вечером, но не на полной мощности. У меня есть хобби, которое требует яркого освещения: я собираю алмазные мозаики. Поэтому вечером включала лампу на яркость в 100% и выбирала холодный оттенок белого: это помогало хорошо видеть мелкие детали. После долгого дня у меня устают глаза, поэтому перед сном я опять снижала яркость и делала свет более мягким или нежно розовым.
Минусов у лампы я не нашла. Наоборот, стало еще удобнее. Оказалось, что по факту 100% яркость мне не так уж часто нужна. Частично я настраивала освещение через приложение, частично пользовалась голосовым управлением через «Алису». И тот, и тот вариант очень удобен.
Минусов у лампы я не нашла. Наоборот, стало еще удобнее. Оказалось, что по факту 100% яркость мне не так уж часто нужна. Частично я настраивала освещение через приложение, частично пользовалась голосовым управлением через «Алису». И тот, и тот вариант очень удобен.
Управлять умной системой можно через приложение Philips Hue и голосовой помощник «Алиса»
Чтобы командовать светом через «Алису», нужно просто подключить к ней свой аккаунт в приложении Philips Hue. Голосовой помощник быстро реагирует на просьбы. Правда, есть два нюанса. Первый: «Алиса» не сможет выбрать вам оттенок цвета – только сам цвет. И второй: если вы хотите как-то играть со светильниками по отдельности, например, изменить яркость только у одного, при команде вам нужно называть его так, как он указан в приложении. То есть, если вы скажете: «Алиса, включи свет», подразумевая нужную лампу, у вас включится весь свет. А если сказать «Алиса, включи настольную лампу», включится конкретный прибор.
Цветные светильники с динамической подсветкой Philips Hue Play
Цветные светильники с динамической подсветкой Philips Hue Play и настройка Philips Hue Sync на ноутбуке
Первая мысль во время распаковки: «Какие они красивые! Будет жаль, когда перегорят». Philips Hue Play не занимает много места (диаметр подставки можно сравнить с кружкой – 7,8 см) и мощно светит (при мощности в 6,6 Вт – 530 люмен). Один светильник мы поставили сбоку от ноутбука, а второй с помощью наклейки из комплекта повесили прямо над ним.
У этих светильников есть все те же фишки, что и у лампы Philips Hue Color Ambiance: управление через смартфон, голосового помощника или с помощью пульта, возможность менять цвета и выставлять световые режимы/сценарии. Еще они подстраиваются под то, что происходит на экране, неважно, смотрите ли вы сериал, слушаете музыку или играете.
Для синхронизации нужно скачать с официального сайта отдельную бесплатную программу Philips Hue Sync, которая устанавливается за пару минут на Mac или Windows 10. Светильники также синхронизируются с помощью отдельного устройства Philips Hue Sync Box, которое можно подключать напрямую к экрану, но в России оно появится только в следующем году.
Дальше мы синхронизировали устройства – и вуаля, дома заиграла светомузыка! Лампы меняли цвет и подстраивались под изображение на экране молниеносно. Я специально даже выбрала трек, где яркие цвета сменяли каждую секунду друг друга – лампы успевали и мигали такими же насыщенными цветами, как на экране ноутбука. А просмотр вечернего сериала был еще более атмосферным, чем обычно. Боюсь, что теперь мы станем устраивать домашние вечеринки с танцами и перестанем выходить на улицу, пока не пересмотрим все любимые фильмы.
Еще я использовала их во время вечерних медитаций и занятий йогой. Свечи не давали нужного потока, а яркие обычные лампы раздражали. Поэтому я взяла один из светильников Philips Hue Play, настроила яркость на 20% и выбрала персиковый оттенок.
У этих светильников есть все те же фишки, что и у лампы Philips Hue Color Ambiance: управление через смартфон, голосового помощника или с помощью пульта, возможность менять цвета и выставлять световые режимы/сценарии. Еще они подстраиваются под то, что происходит на экране, неважно, смотрите ли вы сериал, слушаете музыку или играете.
Для синхронизации нужно скачать с официального сайта отдельную бесплатную программу Philips Hue Sync, которая устанавливается за пару минут на Mac или Windows 10. Светильники также синхронизируются с помощью отдельного устройства Philips Hue Sync Box, которое можно подключать напрямую к экрану, но в России оно появится только в следующем году.
Дальше мы синхронизировали устройства – и вуаля, дома заиграла светомузыка! Лампы меняли цвет и подстраивались под изображение на экране молниеносно. Я специально даже выбрала трек, где яркие цвета сменяли каждую секунду друг друга – лампы успевали и мигали такими же насыщенными цветами, как на экране ноутбука. А просмотр вечернего сериала был еще более атмосферным, чем обычно. Боюсь, что теперь мы станем устраивать домашние вечеринки с танцами и перестанем выходить на улицу, пока не пересмотрим все любимые фильмы.
Еще я использовала их во время вечерних медитаций и занятий йогой. Свечи не давали нужного потока, а яркие обычные лампы раздражали. Поэтому я взяла один из светильников Philips Hue Play, настроила яркость на 20% и выбрала персиковый оттенок.
Тестируем все вместе
Чем больше у вас светильников/ламп из системы, тем больше интересных цветовых сочетаний освещения можно настроить. Система умного освещения предлагает 30 сценариев настройки, например, мои любимые – тропический свет, закат в саванне, весенние цветы. Чаще всего мы включали их вечером при отходе ко сну или за ужином, чтобы создать уютную атмосферу. Для нас главными преимуществами системы умного освещения оказались ее экономичность и возможность регулировать яркость для комфорта глаз. Самое веселое в этой системе – возможность поиграться с цветами. Мы, наверное, потратили час в первый день, когда раздавали команды «Алисе». А потом придумали свой код. Один из нас отправился в магазин за покупками и светом сигнализировал о том, что будет на ужин. Это оказалось веселее всего.
Все светильники также можно синхронизировать через Philips Hue Sync с компьютером: и тогда не только настольные, но и остальные лампы из системы будут подстраиваться под события на экране или музыку.
Помимо самого приложения Philips Hue есть и другие, которые дополняют их функциональность (их можно найти через вкладку «Дополнения»). С их помощью можно создавать иллюзии грозы, фейерверков, диско, освещение для Хэллоуина или потренировать мышление (смартфон издает соответствующие звуки, а освещение подстраивается). Минус в том, что они платные или включают платный контент. У того же Hue DJ – только 30 секунд пробного периода на мелодию.
Все светильники также можно синхронизировать через Philips Hue Sync с компьютером: и тогда не только настольные, но и остальные лампы из системы будут подстраиваться под события на экране или музыку.
Помимо самого приложения Philips Hue есть и другие, которые дополняют их функциональность (их можно найти через вкладку «Дополнения»). С их помощью можно создавать иллюзии грозы, фейерверков, диско, освещение для Хэллоуина или потренировать мышление (смартфон издает соответствующие звуки, а освещение подстраивается). Минус в том, что они платные или включают платный контент. У того же Hue DJ – только 30 секунд пробного периода на мелодию.
Philips Hue White and Color Ambiance E27
Стоимость комплектов, которые мы тестировали (данные производителя)
Панель освещения Philips Hue Play
2 светильника в комплекте
11 990 ₽
11 990 ₽
Набор Philips Hue White and Color Ambiance E27
3 лампы, блок управления и дистанционный пульт управления
16 490 ₽
16 490 ₽
Итого
Цветные светильники с динамической подсветкой Philips Hue Play
У гаджетов есть три минуса. Первый – это стоимость. Не все готовы столько платить за освещение. Большинство ждет от лампы выполнение одной главной функции – она должна просто светить. Обычная лампа стоит дешевле. Да, не меняет цвет, не включается по хлопку, но работает же. Дополнительные фичи-приложения, которые настраивают разные сценарии, здесь тоже платные. То есть ты сперва покупаешь дорогую лампу, а потом еще должен платить 150-300 рублей, чтобы просто настраивать дополнительные сценарии освещения, которых нет в приложении.
Второй минус – если вы хотите пользоваться системой через голосового помощника или приложение, нужно, чтобы модуль и Wi-Fi работали. Для кого-то это плюс. Например, производитель предлагает включать свет дистанционно из отпуска, чтобы создавать иллюзию нахождения дома. Но я стараюсь при уходе выключать из розеток все приборы. А работа модуля через роутер ограничивает использование: не у всех за городом, например, подключен интернет.
Третий минус – это синхронизация динамических светильников с ПК. Если у вас не Mac и не Windows 10, вы не сможете воспользоваться этой функцией.
Второй минус – если вы хотите пользоваться системой через голосового помощника или приложение, нужно, чтобы модуль и Wi-Fi работали. Для кого-то это плюс. Например, производитель предлагает включать свет дистанционно из отпуска, чтобы создавать иллюзию нахождения дома. Но я стараюсь при уходе выключать из розеток все приборы. А работа модуля через роутер ограничивает использование: не у всех за городом, например, подключен интернет.
Третий минус – это синхронизация динамических светильников с ПК. Если у вас не Mac и не Windows 10, вы не сможете воспользоваться этой функцией.
Чтобы оценить все возможности умной системы Philips Hue, вам придется серьезно вложиться в приобретение дополнительных аксессуаров и ламп. Покупать одну лампочку / светильник смысла нет. Но это стильный гаджет, который изменит ваше представление об освещении и удивит гостей. Если вы фанат технологических новинок, творческая личность, дизайнер интерьера, архитектор или любите украшать свой дом – вам понравится. Возможно, что через 10-20 лет у нас в домах будут именно такие умные системы, а наши внуки увидят лампочки Ильича только в музее.
Алиса, убавь яркость настольной лампы на 20% – я закончила текст и собираюсь спать.
Алиса, убавь яркость настольной лампы на 20% – я закончила текст и собираюсь спать.
Екатерина Гаранина