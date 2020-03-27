Rusbase
PR для стартапов:
куда идти предпринимателям
куда идти предпринимателям
27 марта 2020
Журналисты не хотят публиковать новости о вашем проекте? Отсутствие публикаций вызывает подозрение у инвесторов и пользователей? Хорошие кандидаты сомневаются, стоит ли работать в компании, о который никто ничего не знает?
Вы не одиноки: эти проблемы знакомы большинству начинающих стартапов. Решить их поможет грамотная PR-кампания. Кейсов, в которых предпринимателю понадобится PR, множество — это, например:
Вы не одиноки: эти проблемы знакомы большинству начинающих стартапов. Решить их поможет грамотная PR-кампания. Кейсов, в которых предпринимателю понадобится PR, множество — это, например:
- выход на новые рынки;
- запуск новых продуктов;
- привлечение инвестиций;
- поиск сотрудников и бизнес-партнёров;
- работа в высококонкурентной среде;
- повышение узнаваемости продукта;
- привлечение дополнительной аудитории.
Для начинающих предпринимателей, которые готовы к PR-кампании, рассказываем, кто из PR-агентств и независимых PR-специалистов работает со стартапами на ранней стадии (и не только). Мы также отметили, кто готов проконсультировать компании бесплатно в период кризиса из-за коронавируса.
PR-агентства и консалтинг:
— Grechka Media
— Orange PR Agency
— Tech PR
— Дарья Черепанова & Co
— Mindset Consulting
— prhub
— PR Partner
— Rocka Agency
— Vinci Agency
— Grechka Media
— Orange PR Agency
— Tech PR
— Дарья Черепанова & Co
— Mindset Consulting
— prhub
— PR Partner
— Rocka Agency
— Vinci Agency
Независимые PR-специалисты:
— Евгения Андольщик
— Юлия Масленникова
— Евгения Заславская
— Алексей Скорик
— Анастасия Эрнайс-Эскарса
— Виктория Принь
— Евгения Андольщик
— Юлия Масленникова
— Евгения Заславская
— Алексей Скорик
— Анастасия Эрнайс-Эскарса
— Виктория Принь
Независимые PR-специалисты
Евгения Андольщик
Фокус: B2B-компании на разных стадиях, включая стартапы.
Опыт работы: 8 лет в PR и digital-маркетинге. Работала со «Сколково» (Startup Tour, Startup Village, Open Innovations), Сбербанком, Mail.ru Group, Skillaz, Rubrain, GoTech, N+1 и другими компаниями. Была PR-директором клуба инвесторов VentureClub, журналистом Forbes и «Русский Репортёр». Консультирует и помогает предпринимателям публиковаться в СМИ.
Выступала как приглашённый эксперт: GoTech, HSE-инкубатор, школа стартапов Russol, Skolkovo Startup Tour.
Формат работы: специализируется на продвижении экспертизы, аналитике, контент-маркетинге и работе с digital-инструментами.
Кейсы:
SKILLAZ — PR под инвестиции
За 4 месяца интенсивной работы сделали 35+ публикаций: от новостей в «Коммерсантъ» до экспертных колонок с основателем, Андреем Крыловым, в Forbes, сюжета «на Россия 1» и городских радиостанциях, интервью в HBR и других бизнес-изданиях. Позже компания привлекла второй раунд инвестиций, а в 2019 году HeadHunter приобрёл долю в Skillaz и стал стратегическим партнёром.
Conventus — консультирование и менторство.
Посоветовала проекту отказаться от идеи запуска нового дейтинга из-за насыщенности рынка и посмотреть в сторону B2B-направления. Основатели сделали ряд успешных пилотов. Сейчас команда не только работает с B2B, но и выступает на конференциях.
EdCrunch 2019
Цена:
Антикризис: с 25 марта с учетом экономических реалий ввела специальное предложение — бесплатные онлайн-консультации для десяти проектов по 45 минут по позиционированию, продвижению продукта и антикризисным мерам.
Приоритет: edtech, HR-tech, adtech, foodtech и medtech. Нужно написать на почту с темой «Антикризис от Rusbase» и прислать презентацию компании или продукта, ссылку на сайт, запрос и задачи, которые проект хочет решить с помощью консультации.
Контакты:
Почта: [email protected]
https://www.facebook.com/andolshik.ev
Опыт работы: 8 лет в PR и digital-маркетинге. Работала со «Сколково» (Startup Tour, Startup Village, Open Innovations), Сбербанком, Mail.ru Group, Skillaz, Rubrain, GoTech, N+1 и другими компаниями. Была PR-директором клуба инвесторов VentureClub, журналистом Forbes и «Русский Репортёр». Консультирует и помогает предпринимателям публиковаться в СМИ.
Выступала как приглашённый эксперт: GoTech, HSE-инкубатор, школа стартапов Russol, Skolkovo Startup Tour.
Формат работы: специализируется на продвижении экспертизы, аналитике, контент-маркетинге и работе с digital-инструментами.
- Консультации и менторство по стратегии продвижения стартапа, выходу на новый рынок, релокации бизнеса, пиару под инвестиции.
- Пакет продвижения «стартап»: позиционирование и упаковка продукта, контент-план, статьи и упоминания в релевантных СМИ, выступления на конференциях.
Кейсы:
SKILLAZ — PR под инвестиции
За 4 месяца интенсивной работы сделали 35+ публикаций: от новостей в «Коммерсантъ» до экспертных колонок с основателем, Андреем Крыловым, в Forbes, сюжета «на Россия 1» и городских радиостанциях, интервью в HBR и других бизнес-изданиях. Позже компания привлекла второй раунд инвестиций, а в 2019 году HeadHunter приобрёл долю в Skillaz и стал стратегическим партнёром.
Conventus — консультирование и менторство.
Посоветовала проекту отказаться от идеи запуска нового дейтинга из-за насыщенности рынка и посмотреть в сторону B2B-направления. Основатели сделали ряд успешных пилотов. Сейчас команда не только работает с B2B, но и выступает на конференциях.
EdCrunch 2019
- Задача: отработка инфоповодов, повышение узнаваемости мероприятия и спикеров и освещение их проектов.
- Результаты работы за 3 месяца: 1555 новостей, упоминаний и комментариев; 55 интервью, колонок и аналитических статей; охват 252,7 млн (в 2018 году — 120 млн, в 2017 году — 38,9 млн).
Цена:
- Личные консультации от 15 000 рублей.
- Разработка комплексной стратегии продвижения на год — от 180 000 рублей.
- Специальный пакет PR-сопровождения «IT-стартап» — от 150 000 рублей в месяц.
Антикризис: с 25 марта с учетом экономических реалий ввела специальное предложение — бесплатные онлайн-консультации для десяти проектов по 45 минут по позиционированию, продвижению продукта и антикризисным мерам.
Приоритет: edtech, HR-tech, adtech, foodtech и medtech. Нужно написать на почту с темой «Антикризис от Rusbase» и прислать презентацию компании или продукта, ссылку на сайт, запрос и задачи, которые проект хочет решить с помощью консультации.
Контакты:
Почта: [email protected]
https://www.facebook.com/andolshik.ev
Юлия Масленникова
Фокус: Технологические компании и стартапы на любой стадии
Опыт работы: последние 3,5 года занимается пиаром технологических компаний и стартапов, до этого была пиарщиком крупного автомобильного бренда. Работала в prhub.moscow, затем — в Vinci Agency (среди клиентов — Bolt (ex Taxify), Wheely, DOC+, «Партия Еды», VR Tech, YouDo и другие). Почти год работает как независимый PR-консультант.
Формат работы: Полное PR-сопровождение в рамках ретейнера. PR под запуск продукта; инвестиционный PR (под привлечение инвестиций и объявление раунда); PR под построение HR-бренда компании, PR для повышения brand awareness. География: Россия и мир.
Кейсы:
Стоимость: ретейнер от 180 тысяч рублей в месяц. Стоимость разовых проектов обговаривается индивидуально.
Антикризис: Юлия запустила бесплатные консультации по PR для стартапов длительностью от получаса до 45 минут. Для участия необходимо до 6 апреля заполнить гугл-форму. Критерии: быть стартапом; написать про свои PR-задачи, чтобы консультация была максимально эффективной. Подробности в этом посте.
Контакты:
[email protected]
+79153399726
Telegram: @MaslennikovaJuly
Facebook: https://www.facebook.com/MaslennikovaJuly
Опыт работы: последние 3,5 года занимается пиаром технологических компаний и стартапов, до этого была пиарщиком крупного автомобильного бренда. Работала в prhub.moscow, затем — в Vinci Agency (среди клиентов — Bolt (ex Taxify), Wheely, DOC+, «Партия Еды», VR Tech, YouDo и другие). Почти год работает как независимый PR-консультант.
Формат работы: Полное PR-сопровождение в рамках ретейнера. PR под запуск продукта; инвестиционный PR (под привлечение инвестиций и объявление раунда); PR под построение HR-бренда компании, PR для повышения brand awareness. География: Россия и мир.
Кейсы:
- PR-сопровождение компании BaseTracK (публикации в Inc, Hightech, Rusbase, Knife.media).
- Сделка: Андрей Дороничев, топ-менеджер Google, вложился в образовательный проект USkillz (публикации в Inc, Forbes, Rusbase).
- Новый раунд: XOR.ai (публикации в Venturebeat, Startup Around).
- SynapsLabs в рейтинге РБК: двадцатка молодых и перспективных.
Стоимость: ретейнер от 180 тысяч рублей в месяц. Стоимость разовых проектов обговаривается индивидуально.
Антикризис: Юлия запустила бесплатные консультации по PR для стартапов длительностью от получаса до 45 минут. Для участия необходимо до 6 апреля заполнить гугл-форму. Критерии: быть стартапом; написать про свои PR-задачи, чтобы консультация была максимально эффективной. Подробности в этом посте.
Контакты:
[email protected]
+79153399726
Telegram: @MaslennikovaJuly
Facebook: https://www.facebook.com/MaslennikovaJuly
Евгения Заславская
Фокус: B2B-стартапы
Опыт работы: в PR с 2014 года, до этого несколько лет была журналистом в деловых и автомобильных медиа. Работала в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга, вела курс по коммуникациям с потребителями в университете ИТМО. Занималась продуктовым PR в биотехнологической компании BIOCAD. С 2017 года специализируется на пиаре технологических стартапов и пиар-сопровождении крупных мероприятий.
Формат работы: комплексный PR компаний и первых лиц, PR-консалтинг.
Кейсы:
Neuromation — ML-платформа.
Intelligence Retail — распознавание изображений и аналитика данных.
ПЕРВЫЙ ЦУПИС — платежная платформа для букмекеров.
Стоимость: комплексное сопровождение от 150 000 рублей в месяц.
На период пандемии PR-консультации для бизнеса бесплатно.
Контакты:
Email: [email protected]
https://www.facebook.com/delitaEZ
Опыт работы: в PR с 2014 года, до этого несколько лет была журналистом в деловых и автомобильных медиа. Работала в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга, вела курс по коммуникациям с потребителями в университете ИТМО. Занималась продуктовым PR в биотехнологической компании BIOCAD. С 2017 года специализируется на пиаре технологических стартапов и пиар-сопровождении крупных мероприятий.
Формат работы: комплексный PR компаний и первых лиц, PR-консалтинг.
Кейсы:
Neuromation — ML-платформа.
- Вывод на рынок с нуля, российский и международный PR, PR HR-бренда, продвижение личного бренда. Колонки появились в Forbes.ru, Inc., vc.ru, Rusbase, международных СМИ — Bloomberg, Forbes.com, Wired, Cointelegraph и других. По версии Bloomberg компания вошла в топ-3 ICO в мире по сборам в сфере AI-стартапов ($73 млн, январь 2018 года)
Intelligence Retail — распознавание изображений и аналитика данных.
- Сопровождение раунда А
ПЕРВЫЙ ЦУПИС — платежная платформа для букмекеров.
- Задача: показать прозрачность компании и продемонстрировать открытость для привлечения потенциальных сотрудников. Продвижение первого лица.
- Результат: колонки вышли в РБК, Rusbase, vc.ru, издании «Банковское обозрение», журнале ПЛАС и других, комментарии компании появились в «Коммерсанте»
Стоимость: комплексное сопровождение от 150 000 рублей в месяц.
На период пандемии PR-консультации для бизнеса бесплатно.
Контакты:
Email: [email protected]
https://www.facebook.com/delitaEZ
Алексей Скорик
Фокус: Технологические компании на любых стадиях, включая совсем ранние. Интересны проекты в области AI, IoT, AR/VR, квантовых технологий, различные платформенные решения. Не берёт криптопроекты.
Опыт работы: В ИТ-пиаре с 2015 года. Работал в агентствах FleishmanHillard Vanguard, «ОСТ Медиа» и Vinci как с крупными ИТ-игроками (Samsung, Seagate, Orange), так и со стартапами. Последний год помогает компаниям с коммуникациями в качестве независимого консультанта.
Формат: Основные направления работы — продуктовый PR (рассказ нужным ЦА о конкретном продукте/услуге), B2B-продвижение (направленное на поиск партнеров или усиление HR-бренда) и инвестиционный PR (анонс сделок и повышение стоимости оценки за счет выходов в бизнес-СМИ). География: РФ, Украина и СНГ, Европа, Великобритания, США и Азия.
Формат сотрудничества — ретейнер, срок от 3 месяцев. Если компания приходит исключительно на лонч или объявление сделки, хватает и месяца.
Кейсы:
Из кейсов во время работы в Vinci:
«Кейсов много, но сравнивать их не совсем корректно — где-то помогает растущий интерес к самой технологии, где-то приходится работать с большим количеством предубеждений. Иногда поймать журналиста HBO проще, чем связаться с редакцией в Санкт-Петербурге», — Алексей Скорик.
Цена: стоимость зависит от KPI и желаемой географии. В среднем $2,5 тысячи за РФ. Для Европы и США ценник выше.
Контакты: https://www.facebook.com/skorik.aleksei
Опыт работы: В ИТ-пиаре с 2015 года. Работал в агентствах FleishmanHillard Vanguard, «ОСТ Медиа» и Vinci как с крупными ИТ-игроками (Samsung, Seagate, Orange), так и со стартапами. Последний год помогает компаниям с коммуникациями в качестве независимого консультанта.
Формат: Основные направления работы — продуктовый PR (рассказ нужным ЦА о конкретном продукте/услуге), B2B-продвижение (направленное на поиск партнеров или усиление HR-бренда) и инвестиционный PR (анонс сделок и повышение стоимости оценки за счет выходов в бизнес-СМИ). География: РФ, Украина и СНГ, Европа, Великобритания, США и Азия.
Формат сотрудничества — ретейнер, срок от 3 месяцев. Если компания приходит исключительно на лонч или объявление сделки, хватает и месяца.
Кейсы:
Из кейсов во время работы в Vinci:
- Каршеринг BelkaCar (запуск в Сочи и 1,5 года ведения сервиса);
- Playgendary (выход в РФ);
- BUBBLE (организация премьерного показа «Майора Грома» на Comic-Con в Сан-Диего).
- BaseTracK (тестовый заезд беспилотника, после которого об успехах команды часто пишут в СМИ);
- сервис «Понимаю».
«Кейсов много, но сравнивать их не совсем корректно — где-то помогает растущий интерес к самой технологии, где-то приходится работать с большим количеством предубеждений. Иногда поймать журналиста HBO проще, чем связаться с редакцией в Санкт-Петербурге», — Алексей Скорик.
Цена: стоимость зависит от KPI и желаемой географии. В среднем $2,5 тысячи за РФ. Для Европы и США ценник выше.
Контакты: https://www.facebook.com/skorik.aleksei
Анастасия Эрнайс-Эскарса
Фокус: Анастасия и ее команда предлагают решения для корпораций, венчурных фондов и технологических компаний на любых стадиях. «Мы сотрудничаем с проектами, которые переворачивают представление о своем рынке, меняют мир и помогают улучшить жизнь миллиарда человек с помощью технологий».
Опыт работы: Работает в сфере коммуникаций более 15 лет. Свою карьеру начинала как журналист и GR-менеджер. С 2015 года руководила пиаром финансово-инвестиционной группы «ФортеИнвест» и ее активов. Организовывала пиар первого лица компании. С 2017 года и по настоящее время является сооснователем SingularityUMoscow — единственного лицензированного представительства Singularity University в России, основанного Питером Диамандисом, председателем X PRIZE Foundation и International Space University, и Рэймондом Курцвейлом, техническим директором Google, футурологом и изобретателем.
Журналист и автор на Singularityhub, Forbes, vc.ru, РБК. Помогает нескольким международным проектам в качестве консультанта по стратегическим коммуникациям. Совместно с командой организовывает митапы, международные конференции о технологиях и ведет проекты в области устойчивого развития.
Формат работы: Сопровождение на регулярной основе по всем PR-направлениям, включая регулярное освещение в СМИ и продвижение первых лиц компаний. Возможно взаимодействие по формату внешней пресс-службы.
Помимо пиара и маркетинга, помогает проектам с развитием, привлечением инвестиций, выходом на глобальный рынок, сотрудничеством с международными партнерами и экспертами.
Кейсы: Среди брендов, с которыми работала в разное время — HackerU, Orbita Capital Partners, Waves, StoreDot, Group-IB, Exante, Nostalab, Admon, ExeDrive и другие.
Цена: Консультации — бесплатно. Если проект решает глобальные проблемы или меняет мир, может бесплатно помочь ему с продвижением (подготовка статьи, интервью, исследования, митапы и так далее). Работа с каждым проектом строится индивидуально. Минимальная стоимость коммерческого сотрудничества по пиар-направлению для стартапов — от 200 тысяч рублей по русскоязычному рынку. Если команда перспективная, как потенциальный инвестор может предложить пакет по пиару и маркетингу за партнерство.
Контакты:
https://www.facebook.com/ernayseskarsa
@mediagoldfish в телеграм
Опыт работы: Работает в сфере коммуникаций более 15 лет. Свою карьеру начинала как журналист и GR-менеджер. С 2015 года руководила пиаром финансово-инвестиционной группы «ФортеИнвест» и ее активов. Организовывала пиар первого лица компании. С 2017 года и по настоящее время является сооснователем SingularityUMoscow — единственного лицензированного представительства Singularity University в России, основанного Питером Диамандисом, председателем X PRIZE Foundation и International Space University, и Рэймондом Курцвейлом, техническим директором Google, футурологом и изобретателем.
Журналист и автор на Singularityhub, Forbes, vc.ru, РБК. Помогает нескольким международным проектам в качестве консультанта по стратегическим коммуникациям. Совместно с командой организовывает митапы, международные конференции о технологиях и ведет проекты в области устойчивого развития.
Формат работы: Сопровождение на регулярной основе по всем PR-направлениям, включая регулярное освещение в СМИ и продвижение первых лиц компаний. Возможно взаимодействие по формату внешней пресс-службы.
- Консультирование, подготовка и PR-сопровождение к запуску новых проектов, продуктов и сервисов;
- Продвижение бизнеса в социальных сетях и среди лидеров мнений;
- Подготовка контента для маркетинговых коммуникаций;
- Создание аналитических исследований, организация мероприятий.
Помимо пиара и маркетинга, помогает проектам с развитием, привлечением инвестиций, выходом на глобальный рынок, сотрудничеством с международными партнерами и экспертами.
Кейсы: Среди брендов, с которыми работала в разное время — HackerU, Orbita Capital Partners, Waves, StoreDot, Group-IB, Exante, Nostalab, Admon, ExeDrive и другие.
Цена: Консультации — бесплатно. Если проект решает глобальные проблемы или меняет мир, может бесплатно помочь ему с продвижением (подготовка статьи, интервью, исследования, митапы и так далее). Работа с каждым проектом строится индивидуально. Минимальная стоимость коммерческого сотрудничества по пиар-направлению для стартапов — от 200 тысяч рублей по русскоязычному рынку. Если команда перспективная, как потенциальный инвестор может предложить пакет по пиару и маркетингу за партнерство.
Контакты:
https://www.facebook.com/ernayseskarsa
@mediagoldfish в телеграм
Виктория Принь
Фокус: проекты в сфере ритейла, маркетинга, образования, ИТ.
Опыт работы: Работала журналистом, пиарщиком в агентстве и inhouse. Есть опыт в пресс-службе Плехановского университета и в пиар-отделе Pressfeed. Одновременно вела несколько проектов из разных сфер.
Формат работы: Организация публикаций в СМИ разного формата: экспертные колонки, комментарии, новости, эфиры на радио и ТВ. Включает в себя создание подборки релевантных изданий, составление тем и их распределение по СМИ.
«Основные задачи, которые помогает решать пиар и которые являются моим фокусом: увеличение узнаваемости компании, укрепление положительной репутации бренда и создание и повышение узнаваемости личного бренда в информационном пространстве. Со стартапами на ранней стадии работа строится сложнее: им необходимо создать вокруг себя информационное поле. Для запуска нового продукта на рынок важно доступно и просто рассказать целевой аудитории, что это за продукт (или услуга), чем он уникален и как способен решить те или иные проблемы», — Виктория Принь.
Кейсы:
Один из успешных кейсов: работа с компанией Kawaii Factory, где пиар строился на основе экспертных публикаций. Выпустили серию колонок в Forbes, Rusbase, подготовили десятки комментариев для бизнесовых и lifestyle-изданий и опубликовали большой кейс про компанию в РБК, после чего резко выросло количество заявок от партнеров.
Цена: от 15 тысяч рублей за одну колонку, стоимость зависит от уровня СМИ.
Контакты:
Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100001689265724)
[email protected]
Опыт работы: Работала журналистом, пиарщиком в агентстве и inhouse. Есть опыт в пресс-службе Плехановского университета и в пиар-отделе Pressfeed. Одновременно вела несколько проектов из разных сфер.
Формат работы: Организация публикаций в СМИ разного формата: экспертные колонки, комментарии, новости, эфиры на радио и ТВ. Включает в себя создание подборки релевантных изданий, составление тем и их распределение по СМИ.
«Основные задачи, которые помогает решать пиар и которые являются моим фокусом: увеличение узнаваемости компании, укрепление положительной репутации бренда и создание и повышение узнаваемости личного бренда в информационном пространстве. Со стартапами на ранней стадии работа строится сложнее: им необходимо создать вокруг себя информационное поле. Для запуска нового продукта на рынок важно доступно и просто рассказать целевой аудитории, что это за продукт (или услуга), чем он уникален и как способен решить те или иные проблемы», — Виктория Принь.
Кейсы:
Один из успешных кейсов: работа с компанией Kawaii Factory, где пиар строился на основе экспертных публикаций. Выпустили серию колонок в Forbes, Rusbase, подготовили десятки комментариев для бизнесовых и lifestyle-изданий и опубликовали большой кейс про компанию в РБК, после чего резко выросло количество заявок от партнеров.
Цена: от 15 тысяч рублей за одну колонку, стоимость зависит от уровня СМИ.
Контакты:
Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100001689265724)
[email protected]
Агентства и консалтинговые компании
Фокус: крупные IT-компании; небольшие стартапы или технологические компании, которые делают действительно новый продукт. «Самый жесткий критерий — возможность рассказать о вас. Если ваш продукт имеет социальную или новостную значимость — мы можем поработать. Мы не рекомендуем заниматься PR-продвижением на самых ранних pre-seed-стадиях», — Иван Дробышев, основатель Grechka Media.
Описание: Иван Дробышев запустил коммуникационное агентство в начале 2015 года с идеей создать оптимальный набор услуг для развития стартапов. В основе идеологии агентства — дать самое необходимое для роста технологических компаний. Реализовали более сотни кейсов для таких организаций, как Uber, «Яндекс», Федерация киберспорта России, CarMoney, Startup Bootcamp, Pulsar VC и другие.
Формат работы:
Кейсы:
Описание: Иван Дробышев запустил коммуникационное агентство в начале 2015 года с идеей создать оптимальный набор услуг для развития стартапов. В основе идеологии агентства — дать самое необходимое для роста технологических компаний. Реализовали более сотни кейсов для таких организаций, как Uber, «Яндекс», Федерация киберспорта России, CarMoney, Startup Bootcamp, Pulsar VC и другие.
Формат работы:
- для стартапов предлагают создание стратегии коммуникаций, продвижение проекта и первых лиц, контент-менеджмент, медиа-баинг (микроинфлюенсеры) и digital marketing.
- Для крупных IT-компаний — реализацию креативных историй с нуля (сопровождение организаций через разные форматы СМИ и лидеров мнений, а также предложение идей для продвижения).
Кейсы:
«Прежде чем рассказать о наших кейсах, я хочу напомнить старый анекдот: "Сколько психоаналитиков нужно, чтобы поменять лампочку? Один, но только если лампочка хочет поменяться сама". PR — это всегда совместная работа с клиентом, которому мы можем помочь, дать свежий взгляд на привычные проблемы. Поэтому лучшие кейсы — это созданные вместе с профессиональными заказчиками, без которых этих проектов не было бы».
Иван Дробышев
Основатель
Grechka Media
Grechka Media
UberEats
Корпоративный акселератор Кировского завода
Carmoney
Цена: аутсорсинг активностей — от 150 000 рублей (но до 700 000, в зависимости от набора).
PR-проект — от 300 000 (микс PR и контент-активностей за несколько месяцев работы).
Микропроект для стартапов — 100 000 рублей (набор статей о продукте и команде + консалтинг по запуску).
Бесплатно:
Контакты:
https://www.grechkamedia.com/
[email protected]
- Задача: обеспечить теплый прием сервиса московской аудиторией и максимально широко рассказать о приходе UberEats ресторанам и другим партнёрам.
- Результат: О запуске UberEats рассказали сотни СМИ, в том числе «Ведомости», Inc.Russia, «Коммерсантъ», VC, The Village, РБК, а сервис был позитивно принят москвичами.
Корпоративный акселератор Кировского завода
- Задача: написать про финалистов программы.
- Взяли интервью у семи команд-финалистов и «перевели» технологию на язык массового читателя. Публикации получили тысячи просмотров на Rusbase, vc.ru, РБК. Одна статья принесла стартапу около десяти B2B-лидов от крупных заводов.
Carmoney
- Задача: создать бренд технологической компании в сегменте автозаймов и ее позитивный образ на сложном и закрытом рынке.
- Результат: за годы работы появились публикации в Forbes, «Коммерсантъ», РБК, Inc.Russia, на порталах Life, Investing.com и других. Благодаря участию в передаче «Секретный миллионер» и многочисленным интервью основатель Антон Зиновьев стал медийным персонажем.
Цена: аутсорсинг активностей — от 150 000 рублей (но до 700 000, в зависимости от набора).
PR-проект — от 300 000 (микс PR и контент-активностей за несколько месяцев работы).
Микропроект для стартапов — 100 000 рублей (набор статей о продукте и команде + консалтинг по запуску).
Бесплатно:
- Новость о сделке (нужно заполнить форму, агентство напишет релиз и разошлёт новость по СМИ).
- Аудит: PR и Digital Marketing. Берут до пяти проектов в неделю для подробного аудита активностей: сайт, социальные сети, реклама, статьи о компании и конкурентах. Дают рекомендации и идеи к продвижению.
Контакты:
https://www.grechkamedia.com/
[email protected]
Фокус: SaaS-компании, технологические стартапы, венчурные фонды, площадки для мероприятий и работы, поставщики онлайн-образования, инновационные компании и те, кто только собирается открыть у себя направление технологий и инноваций, и многие другие. Стадия проекта не важна.
Описание: агентство было создано в 2016 году Марией Кузнецовой. Мария более десяти лет работает в сфере PR и брендинга, в разное время сотрудничала с такими компаниями, как Nomination, Lady & Gentleman CITY, «Кашемир и Шелк», LVMH Group.
Позднее в агентстве было выделено направление «Наука и инновации», клиентами которого в разное время были: Softline, Deworkacy, Calltouch, Get-WiFi, Veb Ventures, ЦМИТ «Проектные мастерские», Британская высшая школа дизайна, Bezgraniz Couture, Covestro.
Формат работы: стартапам предлагают всестороннюю поддержку — от разработки идеи до ее реализации. Помогут «упаковать» продукт и продумать его позиционирование; найти ЦА и установить с ней контакт; наладить деловые связи; сделать коллаборации для выявления новых свойств и узнаваемости продукта; провести офлайн-мероприятия и семинары; уйти от образа стартапа и сформировать пул партнеров и публикаций в сети в СМИ — РБК, «Коммерсантъ», Forbes, Rusbase, Inc., vc.ru и других.
Под запрос готовят текст, колонку, креатив (нейминг, дайджест, рассылку и другое).
Кейсы:
Bezgraniz Couture — проект по созданию функциональной современной одежды и аксессуаров для людей с инвалидностью.
Get-WiFi — подбор рекламы на основе поведения пользователя с помощью WiFi-сетей.
Антикризис: готовы выборочно проконсультировать проекты бесплатно и ответить на вопросы по почте.
Контакты:
https://orangepr.ru/
+7 (495) 317-11-84
[email protected] / [email protected]
Телеграм — maria_orangepr
Описание: агентство было создано в 2016 году Марией Кузнецовой. Мария более десяти лет работает в сфере PR и брендинга, в разное время сотрудничала с такими компаниями, как Nomination, Lady & Gentleman CITY, «Кашемир и Шелк», LVMH Group.
Позднее в агентстве было выделено направление «Наука и инновации», клиентами которого в разное время были: Softline, Deworkacy, Calltouch, Get-WiFi, Veb Ventures, ЦМИТ «Проектные мастерские», Британская высшая школа дизайна, Bezgraniz Couture, Covestro.
Формат работы: стартапам предлагают всестороннюю поддержку — от разработки идеи до ее реализации. Помогут «упаковать» продукт и продумать его позиционирование; найти ЦА и установить с ней контакт; наладить деловые связи; сделать коллаборации для выявления новых свойств и узнаваемости продукта; провести офлайн-мероприятия и семинары; уйти от образа стартапа и сформировать пул партнеров и публикаций в сети в СМИ — РБК, «Коммерсантъ», Forbes, Rusbase, Inc., vc.ru и других.
Под запрос готовят текст, колонку, креатив (нейминг, дайджест, рассылку и другое).
Кейсы:
Bezgraniz Couture — проект по созданию функциональной современной одежды и аксессуаров для людей с инвалидностью.
- Занимались продвижением совместного с Британской высшей школой дизайна курса Wearable Future; подсказали клиенту новые пути развития, вывели его на международный рынок. Организовали информационное сопровождение клиента во время его участия в Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Публикации появились в «Российской газете», Forbes, «Коммерсанте», New Retail, Harper's Bazaar, People Talk, Gazeta.ru, Lenta.ru и других СМИ — всего более 108 уникальных публикаций.
Get-WiFi — подбор рекламы на основе поведения пользователя с помощью WiFi-сетей.
- Организовали публикации о проекте в изданиях New Retail, «Российской газете», vc.ru, Habr и других. Подготовили контент-план для Instagram, Facebook и VK, создали YouTube-канал.
Антикризис: готовы выборочно проконсультировать проекты бесплатно и ответить на вопросы по почте.
Контакты:
https://orangepr.ru/
+7 (495) 317-11-84
[email protected] / [email protected]
Телеграм — maria_orangepr
Фокус: Сложные хайтек-проекты — роботы, дроны, машиностроение, интеллектуальная электроника и интернет вещей, наукоёмкий софт, химия и новые материалы, биотех и агротех, hardware и другие.
Описание: агентство стартовало осенью 2014 года как личная PR-практика Ольги Будник. За эти годы Tech PR собрали распределенную команду, поработали с пятью десятками стартапов (среди них: Promobot, inDriver, Ethereum, «Модульбанк») и зрелых компаний («Инвитро», «ЭФКО»), университетов, институтов развития, ведомств, получили «Серебряный Лучник» в номинации «Продвижение технологий будущего».
Формат работы: Media relations в разных регионах мира. Организуют мероприятия и выстраивают партнерские сети в Центральной Европе.
Кейсы: проекты для Promobot, «Инвитрo», «Модульбанка», SKYF и другие.
Цена: Могут начать диалог с бюджета в 100 тысяч рублей.
Контакты:
http://techpr.ru/
Ольга Будник,
+420 774 594 582, [email protected]
Описание: агентство стартовало осенью 2014 года как личная PR-практика Ольги Будник. За эти годы Tech PR собрали распределенную команду, поработали с пятью десятками стартапов (среди них: Promobot, inDriver, Ethereum, «Модульбанк») и зрелых компаний («Инвитро», «ЭФКО»), университетов, институтов развития, ведомств, получили «Серебряный Лучник» в номинации «Продвижение технологий будущего».
Формат работы: Media relations в разных регионах мира. Организуют мероприятия и выстраивают партнерские сети в Центральной Европе.
Кейсы: проекты для Promobot, «Инвитрo», «Модульбанка», SKYF и другие.
Цена: Могут начать диалог с бюджета в 100 тысяч рублей.
Контакты:
http://techpr.ru/
Ольга Будник,
+420 774 594 582, [email protected]
Фокус: крупные IT-компании и небольшие стартапы. Маркетплейсы, вертикали, VR, ИИ и все, что начинается на IT- или заканчивается на -tech. Сильная экспертиза в пиаре e-commerce-проектов, логистических компаний, телекома, а также в сегменте beauty & lifestyle.
Описание: работают в формате агентства 3,5 года. Сейчас в команде пять человек, не считая удалённых сотрудников. Опыт в PR каждого участника команды — 6-8 лет. Клиенты: «Кухня на районе», «Яндекс.Недвижимость», Skillbox, «ПИК-Аренда», English First, Mamsy, Perfluence и другие.
Формат работы: делают запуски, кейсы, вирусные активности, ежемесячную поддержку и проектные истории. «Мы знаем, что PR — это не про рассылку пресс-релизов и не про отчеты ради отчетов. Это про истории, к которым будут возвращаться и о которых люди рассказывают друг другу. Мы называем это "больше, чем PR"», — Дарья Черепанова.
Кейсы: проекты для Grow Food, Playkey, Arena Space.
Описание: работают в формате агентства 3,5 года. Сейчас в команде пять человек, не считая удалённых сотрудников. Опыт в PR каждого участника команды — 6-8 лет. Клиенты: «Кухня на районе», «Яндекс.Недвижимость», Skillbox, «ПИК-Аренда», English First, Mamsy, Perfluence и другие.
Формат работы: делают запуски, кейсы, вирусные активности, ежемесячную поддержку и проектные истории. «Мы знаем, что PR — это не про рассылку пресс-релизов и не про отчеты ради отчетов. Это про истории, к которым будут возвращаться и о которых люди рассказывают друг другу. Мы называем это "больше, чем PR"», — Дарья Черепанова.
Кейсы: проекты для Grow Food, Playkey, Arena Space.
«Мы помогали запускать возврат упаковки для "Кухни на районе", обращали внимание на важность световозвращающих элементов с "Авто.ру" "Яндекса", с ними же рассказывали про необычные автомобили, выставленные на продажу (например, про Cybertruck), делились итогами года "ПИК-Аренды" и помогали с анонсом сервиса по подбору квартир по механике Tinder, а также рассказывали про уровень владения английским языком с English First. Еще мы любим нескучные лонгриды, например, про то, как риэлторы продают и сдают нехорошие квартиры, или про то, как работать стартартапу на рынке, куда внезапно пришли такие гиганты, как Google».
Дарья Черепанова
основательница
Цена: абонемент — от 100 тысяч рублей в зависимости от задач. Разовые истории — индивидуально. Консультации — бесплатно.
Контакты:
Telegram: @Dashacherr
Facebook: https://www.facebook.com/dariacherrr
Контакты:
Telegram: @Dashacherr
Facebook: https://www.facebook.com/dariacherrr
Фокус: стартапы, прошедшие seed-раунд, крупные технологические компании, венчурные фонды.
Описание: компания была основана в январе 2020 года. Клиентами уже стали Elementaree, Fermata, Oskelly.ru, «Московская школа программистов», Fonemica и другие.
Основательница Mindset Consulting, Дина Мостовая, с 2013 года работает международным консультантом по стратегическим коммуникациям. Сотрудничала с компаниями из списка Fortune 500, в том числе Microsoft, PayPal, eBay, стартапами и венчурными фондами. Среди клиентов в разное время: EdCrunch, MEL Science, Genotek, Target Global, Gett, «Карфидов Лаб», Prisma Labs и другие.
Формат работы: разработка коммуникационных стратегий, проведение медиатренингов, media relations, построение личного бренда основателям, помощь с фандрайзингом, подготовка инвестиционных презентаций, проработка финансовых моделей.
Кейсы:
«Карфидов Лаб»
Genotek
International Natural Sciences Tournament
Цена: от 150 тысяч рублей в месяц. Два раза в неделю Дина Мостовая даёт бесплатные консультации по пиару и коммуникациям.
Контакты:
Телеграм @dinamost
Email: [email protected]
Описание: компания была основана в январе 2020 года. Клиентами уже стали Elementaree, Fermata, Oskelly.ru, «Московская школа программистов», Fonemica и другие.
Основательница Mindset Consulting, Дина Мостовая, с 2013 года работает международным консультантом по стратегическим коммуникациям. Сотрудничала с компаниями из списка Fortune 500, в том числе Microsoft, PayPal, eBay, стартапами и венчурными фондами. Среди клиентов в разное время: EdCrunch, MEL Science, Genotek, Target Global, Gett, «Карфидов Лаб», Prisma Labs и другие.
Формат работы: разработка коммуникационных стратегий, проведение медиатренингов, media relations, построение личного бренда основателям, помощь с фандрайзингом, подготовка инвестиционных презентаций, проработка финансовых моделей.
Кейсы:
«Карфидов Лаб»
- Цели: создать паблисити компании, увеличить количество клиентов и партнёров, сформировать пиар-стратегию.
- Результаты: увеличение узнаваемости компании, регулярный входящий поток запросов от медиа, 15+ публикаций ежемесячно в медиа уровня Tier1 (Inc., РБК, vc.ru, Rusbase, НТВ, «Культура» и другие)
Genotek
- Цели: увеличение узнаваемости компании и рост количества продаж, увеличение трафика на сайте, позиционирование CEO компании как одного из ведущих российских экспертов по генетике.
- Результаты: рост трафика в два раза, рост узнаваемости компании среди журналистов, целевой аудитории и профессионального сообщества, ежемесячное присутствие в топе «Яндекс.Новостей», 3300+ публикаций в 2017 году, 1400+ публикаций в 2018 году.
International Natural Sciences Tournament
- Цели: создание узнаваемого бренда, формирование отличительного позиционирования среди конкурентов, международный пиар.
- Результаты: увеличение количества публикаций в 3 раза в российских медиа по сравнению с годом до этого; 10+ публикаций в сингапурских медиа, 5 публикаций в испанских медиа, 5 публикаций в бразильских медиа, 20+ публикаций в индийских медиа.
Цена: от 150 тысяч рублей в месяц. Два раза в неделю Дина Мостовая даёт бесплатные консультации по пиару и коммуникациям.
Контакты:
Телеграм @dinamost
Email: [email protected]
Фокус: стартапы и отдельные вертикали в корпорациях, технологичные и IT-компании любого масштаба, офлайн-бизнес со своим SaaS-решением, интернет вещей.
Описание: prhub появился в 2017 году: его создали пиарщики с опытом работы в журналистике и PR (как на стороне клиента, так и в крупных агентствах). Со дня основания агентство работает со стартапами (как правило, с выраженной IT-составляющей), но за последний год выросло и до крупных клиентов. Теперь в обойме prhub — Delivery Club, AliExpress Россия, одно из подразделений «Сбербанка», краудлендинговая платформа «Поток» и ряд других клиентов.
Вместе с prhub на рынок вышли разные проекты: от сервиса облачного хранения вещей «Чердак» и умного голосового робота Neuro.net до новой вертикали «Собаки-Гуляки» — сервиса по присмотру за кошками «Цап-царап».
Формат работы: PR-стратегии, запуск продуктов, генерация инфоповодов, преподнесение новостей так, чтобы их опубликовали в СМИ. «Наши спикеры рассказывали про феномен "цифровых мам" на РБК, писали о перспективах фудтеха на Forbes и обсуждали мемы в деловой переписке для "Секрета фирмы"», — Даниил Дымшиц, CEO prhub.
Кейсы:
Описание: prhub появился в 2017 году: его создали пиарщики с опытом работы в журналистике и PR (как на стороне клиента, так и в крупных агентствах). Со дня основания агентство работает со стартапами (как правило, с выраженной IT-составляющей), но за последний год выросло и до крупных клиентов. Теперь в обойме prhub — Delivery Club, AliExpress Россия, одно из подразделений «Сбербанка», краудлендинговая платформа «Поток» и ряд других клиентов.
Вместе с prhub на рынок вышли разные проекты: от сервиса облачного хранения вещей «Чердак» и умного голосового робота Neuro.net до новой вертикали «Собаки-Гуляки» — сервиса по присмотру за кошками «Цап-царап».
Формат работы: PR-стратегии, запуск продуктов, генерация инфоповодов, преподнесение новостей так, чтобы их опубликовали в СМИ. «Наши спикеры рассказывали про феномен "цифровых мам" на РБК, писали о перспективах фудтеха на Forbes и обсуждали мемы в деловой переписке для "Секрета фирмы"», — Даниил Дымшиц, CEO prhub.
Кейсы:
«Мы появлялись с разными новостями и спецпроектами для Delivery Club в медиа сотни раз. На 8 марта придумали дарить дамам носки с едой и промокодом на доставку, а партнерство Delivery Club и KFC осветили выходом лимитированного парфюма с ароматом жареной курочки и яблочного пирога (результат — больше сотни публикаций в СМИ от Esquire до Vogue и The Village).
Мы освещали второй раунд "Чердака" и расширение склада до десятков тысяч позиций; помогли TIMELESS рассказать предпринимательскому сообществу о собственной IT-системе, а English First — превратить учителей английского в героев душевных историй; рассказывали про проекты геосервисов "Яндекса"; придумали вирусный спецпроект для "Бургер Кинга": объявили, что все молодожены могут рассчитывать на бесплатный банкет при предъявлении свидетельства о браке».
Мы освещали второй раунд "Чердака" и расширение склада до десятков тысяч позиций; помогли TIMELESS рассказать предпринимательскому сообществу о собственной IT-системе, а English First — превратить учителей английского в героев душевных историй; рассказывали про проекты геосервисов "Яндекса"; придумали вирусный спецпроект для "Бургер Кинга": объявили, что все молодожены могут рассчитывать на бесплатный банкет при предъявлении свидетельства о браке».
Даниил Дымшиц
CEO prhub.moscow
Цена: абонентское обслуживание для стартапов — от 150 тысяч рублей в месяц. Средний чек — около 300 тысяч рублей в месяц.
Антикризис: готовы дать бесплатную консультацию по поддержке малого бизнеса, что особенно актуально для кафе и ресторанов (возможны коллаборации и партнёрства с foodtech-клиентами prhub). Запросы можно отправить на [email protected]
Контакты:
http://prhub.moscow/
[email protected],
+7 495 166-495-2;
telegram: @dymshits
Антикризис: готовы дать бесплатную консультацию по поддержке малого бизнеса, что особенно актуально для кафе и ресторанов (возможны коллаборации и партнёрства с foodtech-клиентами prhub). Запросы можно отправить на [email protected]
Контакты:
http://prhub.moscow/
[email protected],
+7 495 166-495-2;
telegram: @dymshits
Описание: PR Partner оказывает услуги в области связей с общественностью и маркетинга с 2006 года. С 2012 года входит в международную сеть независимых коммуникационных агентств IPRN, сотрудничает с агентствами Европы и США, является членом АКОС (ICCO), эксклюзивным партнером LEWIS в России и СНГ. Входит в топ-10 коммуникационных агентств России (TOP-COMM, 2019), занимает 11 место среди SMM-агентств России в рейтинге Tagline, 2018. Клиенты PR Partner — Cofix, Verba Mayr, WAHL Rus, Milford, Avast, Check Point Software Technologies, VMware, MONT, RICOH, Kyocera, Lenovo, Motorola, Schneider Electric, MARS, Zeppelin, SMEG и другие.
Фокус: «У нас действительно сильная ИТ-практика, знаем, что такое СХД, ERP, AI и как это всё работает. Наша фишка — комплексный подход: PR, маркетинг, SMM, организация мероприятий, тренинги. PR-направление имеет несколько практик: "ИТ и Телеком", FutureTech, FMCG, Beauty&Fashion, "Финансы и недвижимость"», — Инна Анисимова, генеральный директор PR Partner.
Формат работы:
Кейсы:
BestDoctor (2018)
Cofix (2016)
Цена:
Участие в Media Speed Dating — от 50 000 рублей.
Абонентское пиар-обслуживание — от 150 000 рублей в месяц.
Антикризис: генеральный директор PR Partner Инна Анисимова готова бесплатно (выборочно) проконсультировать по маркетингу собственников и компании, которые столкнулись со сложностями из-за кризиса. Подробности в посте.
Контакты:
https://www.prpartner.ru/
Инна Анисимова
+7(499)647-47-17
[email protected]
Фокус: «У нас действительно сильная ИТ-практика, знаем, что такое СХД, ERP, AI и как это всё работает. Наша фишка — комплексный подход: PR, маркетинг, SMM, организация мероприятий, тренинги. PR-направление имеет несколько практик: "ИТ и Телеком", FutureTech, FMCG, Beauty&Fashion, "Финансы и недвижимость"», — Инна Анисимова, генеральный директор PR Partner.
Формат работы:
- Информационная поддержка выхода на рынок;
- Комплексное PR-обслуживание: разработка PR-стратегии, выстраивание отношений с журналистами, выходы в целевых СМИ и соцмедиа;
- SMM — создание и ведение корпоративных аккаунтов, SMM-стратегия, формирование комьюнити, репутационный менеджмент в соцсетях;
- Influencer Marketing: эффективная работа с блогерами и лидерами мнений;
- Разработка точек контакта с клиентом и увеличение продаж;
- Медиатренинги: подготовка спикеров к общению со СМИ;
- Питч-сессия с журналистами деловых изданий;
- Media Speed Dating: встречи с 10 деловыми медиа за час;
- Event-маркетинг.
Кейсы:
BestDoctor (2018)
- PR-задачи: повышение осведомленности ЦА об оптимизации расходов на ДМС в России; продвижение экспертизы спикеров в СМИ.
- Результаты за год работы: рост медиаиндекса в два раза, более 100 выходов медиа, в том числе интервью («Ведомости», Forbes, Inc., радио Megapolis FM, «Инвест-Форсайт», vc.ru и другие), комментарии в «Коммерсант FM», РБК, «Деловой Петербург» и других изданиях; организация выступлений спикеров на профильных мероприятиях, таких как RussianTech Investment Summit (Forbes), «Цифровая медицина» («Коммерсантъ») и так далее.
Cofix (2016)
- PR-задача: организовать комплексную поддержку вывода бренда Cofix на российский рынок.
- Результаты: открытие трех кофеен в ТЦ «Охотный ряд», на Павелецком вокзале и в ТЦ «Водный», 17 запросов на франшизу Cofix; пресс-конференцию Cofix посетили 39 журналистов (10 деловых СМИ, 11 retail, 16 lifestyle, 2 радиостанции) и 22 блогера; более 100 публикаций по итогам открытия Cofix в Москве (Bloomberg, МИА «Россия сегодня», «Коммерсант.Деньги», Москва-24, Life.ru, Afisha Daily, The Village и другие). Общий охват кампании — более 25 млн человек.
Цена:
Участие в Media Speed Dating — от 50 000 рублей.
Абонентское пиар-обслуживание — от 150 000 рублей в месяц.
Антикризис: генеральный директор PR Partner Инна Анисимова готова бесплатно (выборочно) проконсультировать по маркетингу собственников и компании, которые столкнулись со сложностями из-за кризиса. Подробности в посте.
Контакты:
https://www.prpartner.ru/
Инна Анисимова
+7(499)647-47-17
[email protected]
Фокус: B2B-сервисы и профессиональные услуги, финансы и медицина
Биография: Розалия Каневская — основатель онлайн-журнала для пиарщиков Mediabitch, Rocka PR & media agency и сервиса PR Bee, консультант по PR и контент-маркетингу, преподаватель Московской школы коммуникаций MACS, спикер профессиональных конференций (Baltic Weekend, Russian Internet Week), автор телеграм-канала RosalyPR. Работает в PR с 2010 года.
За время работы в качестве PR-специалиста реализовала десятки успешных PR и контент-проектов для НКО, бизнеса, политиков и государственных структур разного масштаба. Специализируется на продвижении B2B-бизнеса и B2C-бизнеса в сфере интеллектуальных продуктов, экспертном продвижении и контент-маркетинге.
Формат работы: Титульная услуга — PR-сопровождение.
Биография: Розалия Каневская — основатель онлайн-журнала для пиарщиков Mediabitch, Rocka PR & media agency и сервиса PR Bee, консультант по PR и контент-маркетингу, преподаватель Московской школы коммуникаций MACS, спикер профессиональных конференций (Baltic Weekend, Russian Internet Week), автор телеграм-канала RosalyPR. Работает в PR с 2010 года.
За время работы в качестве PR-специалиста реализовала десятки успешных PR и контент-проектов для НКО, бизнеса, политиков и государственных структур разного масштаба. Специализируется на продвижении B2B-бизнеса и B2C-бизнеса в сфере интеллектуальных продуктов, экспертном продвижении и контент-маркетинге.
Формат работы: Титульная услуга — PR-сопровождение.
«В рамках такого контракта мы (в зависимости от нужд и целевых аудиторий) пишем PR-стратегию на год, работаем как внешняя пресс-служба (общаемся со СМИ, отвечаем на запросы журналистов, готовим экспертный контент, пишем релизы, проводим исследования, организовываем мероприятия для прессы, разруливаем конфликты, пишем все виды текстов, готовим спикеров к интервью и выступлениям), можем взять на себя создание и ведение всех видов owned media (корпоративных блогов, контентных e-mail-рассылок, Telegram-канала, соцсетей и так далее)».
Розалия Каневская
Основательница
Rocka Agency
Rocka Agency
Работают с проектами, которые готовы сотрудничать на долгосрочной перспективе — от года.
Кейсы:
Pressfeed (2016-2017)
Акселератор FunCorp:
Цена: от 100 000 в месяц за абонентский контракт при заключении договора от года.
Антикризис: Розалия Каневская запускает спецпроект «Антикороновирусные консультации» и готова до конца апреля бесплатно проконсультировать 15 предпринимателей на тему PR и стратегического продвижения бизнеса. Нужно заполнить гугл-форму, ответить на вопросы о себе и своем бизнесе и выбрать формат консультации. Сбор заявок продлится до 31 марта. Подробности в этом посте.
Контакты: на сайте http://kanevskaya.one/
Кейсы:
Pressfeed (2016-2017)
- Цель: создание с нуля и развитие блога нового сервиса для пиарщиков и журналистов Pressfeed.
- Результат: развитие блога проекта с нуля до 50 тысяч посещений в месяц. Самый популярный материал про уроки кризисной коммуникации от Марии Шараповой набрал 40 тысяч просмотров и 6,7 тысячи расшариваний в соцсетях за неделю.
Акселератор FunCorp:
- Цель: медиаподдержка сбора заявок в первый в России акселератор развлекательных стартапов.
- Результат: в акселератор подано больше заявок, чем планировали организаторы, в 20 компаний FunCorp в итоге проинвестировал около $10 млн.
Цена: от 100 000 в месяц за абонентский контракт при заключении договора от года.
Антикризис: Розалия Каневская запускает спецпроект «Антикороновирусные консультации» и готова до конца апреля бесплатно проконсультировать 15 предпринимателей на тему PR и стратегического продвижения бизнеса. Нужно заполнить гугл-форму, ответить на вопросы о себе и своем бизнесе и выбрать формат консультации. Сбор заявок продлится до 31 марта. Подробности в этом посте.
Контакты: на сайте http://kanevskaya.one/
Фокус: технологические компании. В их число входят как стартапы с уже сформированным продуктом, так и большие корпорации, развивающие внутри своей структуры технологические направления, а также крупные IT- и финтех-игроки, медицинские и фармацевтические компании и государственные организации.
Описание: Агентство было основано в 2017 году Александром Изрядновым и Марией Лапук. До создания Vinci Agency оба партнера работали в социальной сети «Одноклассники» и венчурном фонде ФРИИ. В «Одноклассниках» Изряднов руководил маркетинговыми и PR-коммуникациями, в фонде — занимал должность заместителя директора по стратегии и коммуникациям. Мария Лапук возглавляла пресс-службы этих компаний.
Клиенты Vinci PR Agency — российские и зарубежные технологические компании, среди которых «Норникель», QIWI, «Точка», WayRay, «Учи.ру», «Сколково» и другие.
Формат работы: Vinci Agency помогает компаниям создать устойчивый образ в инфопространстве, укрепить репутацию и повысить узнаваемость на рынке, выделиться из конкурентной среды и донести до аудитории нужный месседж. В частности, агентство создает персонализированный контент в соответствии с ключевыми задачами бизнеса и распространяет его через релевантные каналы, анализирует присутствие и имидж бренда в медиапространстве, разрабатывает комплексные PR-стратегии, занимается запуском и перезапуском продуктов и компаний, оказывает услуги по антикризисному пиару.
Отдельное направление Vinci Agency — вывод компаний на зарубежные рынки. У агентства открыт офис в Шанхае и имеется большой опыт работы в азиатском регионе (Китай, Корея, Япония, Гонконг, Сингапур). Помимо этого, Vinci Agency помогает брендам выстраивать коммуникацию с аудиториями США, европейских стран и стран СНГ, Индии, Бразилии и ОАЭ.
Стартапам агентство помогает привлечь инвестиции для дальнейшего развития, выстраивая стратегию с фокусом на поиск потенциальных инвесторов и обеспечение позитивного информационного поля для реализации сделки.
Кейсы:
QIWI
Антикризис: Vinci Agency на постоянной основе проводит бесплатные консультации для бизнесов, оказавшихся в сложном положении. В период кризиса, связанного с эпидемией коронавируса, агентство каждую неделю выделяет 15 часов на бесплатный консалтинг стартапов и других компаний, пострадавших в сложившейся ситуации. Если вам необходима поддержка по выбору мер для поддержания бизнеса и стратегии развития во время карантина, связаться с Vinci Agency можно через официальную страницу в Facebook: https://www.facebook.com/vincipr/
Контакты: https://vincipr.com
https://www.facebook.com/vincipr/
Описание: Агентство было основано в 2017 году Александром Изрядновым и Марией Лапук. До создания Vinci Agency оба партнера работали в социальной сети «Одноклассники» и венчурном фонде ФРИИ. В «Одноклассниках» Изряднов руководил маркетинговыми и PR-коммуникациями, в фонде — занимал должность заместителя директора по стратегии и коммуникациям. Мария Лапук возглавляла пресс-службы этих компаний.
Клиенты Vinci PR Agency — российские и зарубежные технологические компании, среди которых «Норникель», QIWI, «Точка», WayRay, «Учи.ру», «Сколково» и другие.
Формат работы: Vinci Agency помогает компаниям создать устойчивый образ в инфопространстве, укрепить репутацию и повысить узнаваемость на рынке, выделиться из конкурентной среды и донести до аудитории нужный месседж. В частности, агентство создает персонализированный контент в соответствии с ключевыми задачами бизнеса и распространяет его через релевантные каналы, анализирует присутствие и имидж бренда в медиапространстве, разрабатывает комплексные PR-стратегии, занимается запуском и перезапуском продуктов и компаний, оказывает услуги по антикризисному пиару.
Отдельное направление Vinci Agency — вывод компаний на зарубежные рынки. У агентства открыт офис в Шанхае и имеется большой опыт работы в азиатском регионе (Китай, Корея, Япония, Гонконг, Сингапур). Помимо этого, Vinci Agency помогает брендам выстраивать коммуникацию с аудиториями США, европейских стран и стран СНГ, Индии, Бразилии и ОАЭ.
Стартапам агентство помогает привлечь инвестиции для дальнейшего развития, выстраивая стратегию с фокусом на поиск потенциальных инвесторов и обеспечение позитивного информационного поля для реализации сделки.
Кейсы:
QIWI
- Задача: поддержать коммуникацию компании с фрилансерами и самозанятыми, помогать постепенно менять отношение к законным, но маргинализированным видам онлайн-заработка, таким как гейминг, стриминг, беттинг и ряд других.
- Результат: осенью QIWI запустили YouTube-канал «Без трудовой», на котором представители разных профессий рассказывают о своем опыте. За несколько месяцев работы канал собрал 2 млн просмотров. Вместе с редакцией Rusbase Vinci Agency подготовили статью о самозанятых — героях YouTube-канала. В конце 2019 года подсветили в Esquire и Афиша Daily онлайн-игру QIWI про Деда Мороза, который борется с праздничной безысходностью и пытается набрать новых заказов на фрилансе.
- Задача: обеспечить эффективную коммуникацию, направленную на привлечение инвесторов и усиление позиции компании в процессе оформления сделки, и положительный информационный фон.
- Результат: регулярные тематические публикации в деловых СМИ с релевантной целевой аудиторией, таких как РБК, Ведомости, Forbes и других. Нивелировали возникающий на фоне подготовки/структурирования сделки негатив (органический или в рамках спланированных информационных атак). Сделка по увеличению позиции структуры BMT Private Equity в BelkaCar состоялась.
Антикризис: Vinci Agency на постоянной основе проводит бесплатные консультации для бизнесов, оказавшихся в сложном положении. В период кризиса, связанного с эпидемией коронавируса, агентство каждую неделю выделяет 15 часов на бесплатный консалтинг стартапов и других компаний, пострадавших в сложившейся ситуации. Если вам необходима поддержка по выбору мер для поддержания бизнеса и стратегии развития во время карантина, связаться с Vinci Agency можно через официальную страницу в Facebook: https://www.facebook.com/vincipr/
Контакты: https://vincipr.com
https://www.facebook.com/vincipr/
Материалы по теме:
Повысить доверие к бренду и привлекательность для инвесторов. Зачем компании экспертный контент?
Маркетинг vs PR: чем это противостояние грозит брендам и потребителям?
На что смотреть, заключая договор с внешней пиар-службой: 5 спорных пунктов
Как сформировать вокруг проекта пул лидеров мнений и привлечь внимание аудитории без особых затрат
Повысить доверие к бренду и привлекательность для инвесторов. Зачем компании экспертный контент?
Маркетинг vs PR: чем это противостояние грозит брендам и потребителям?
На что смотреть, заключая договор с внешней пиар-службой: 5 спорных пунктов
Как сформировать вокруг проекта пул лидеров мнений и привлечь внимание аудитории без особых затрат
Татьяна Петрущенкова