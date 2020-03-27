Консультирование, подготовка и PR-сопровождение к запуску новых проектов, продуктов и сервисов;



Продвижение бизнеса в социальных сетях и среди лидеров мнений;



Подготовка контента для маркетинговых коммуникаций;



Создание аналитических исследований, организация мероприятий.



Анастасия и ее команда предлагают решения для корпораций, венчурных фондов и технологических компаний на любых стадиях. «Мы сотрудничаем с проектами, которые переворачивают представление о своем рынке, меняют мир и помогают улучшить жизнь миллиарда человек с помощью технологий».Работает в сфере коммуникаций более 15 лет. Свою карьеру начинала как журналист и GR-менеджер. С 2015 года руководила пиаром финансово-инвестиционной группы «ФортеИнвест» и ее активов. Организовывала пиар первого лица компании. С 2017 года и по настоящее время является сооснователем SingularityUMoscow — единственного лицензированного представительства Singularity University в России, основанного Питером Диамандисом, председателем X PRIZE Foundation и International Space University, и Рэймондом Курцвейлом, техническим директором Google, футурологом и изобретателем.Журналист и автор на Singularityhub, Forbes, vc.ru, РБК. Помогает нескольким международным проектам в качестве консультанта по стратегическим коммуникациям. Совместно с командой организовывает митапы, международные конференции о технологиях и ведет проекты в области устойчивого развития.Сопровождение на регулярной основе по всем PR-направлениям, включая регулярное освещение в СМИ и продвижение первых лиц компаний. Возможно взаимодействие по формату внешней пресс-службы.Помимо пиара и маркетинга, помогает проектам с развитием, привлечением инвестиций, выходом на глобальный рынок, сотрудничеством с международными партнерами и экспертами.Среди брендов, с которыми работала в разное время — HackerU, Orbita Capital Partners, Waves, StoreDot, Group-IB, Exante, Nostalab, Admon, ExeDrive и другие.Консультации — бесплатно. Если проект решает глобальные проблемы или меняет мир, может бесплатно помочь ему с продвижением (подготовка статьи, интервью, исследования, митапы и так далее). Работа с каждым проектом строится индивидуально. Минимальная стоимость коммерческого сотрудничества по пиар-направлению для стартапов — от 200 тысяч рублей по русскоязычному рынку. Если команда перспективная, как потенциальный инвестор может предложить пакет по пиару и маркетингу за партнерство.@mediagoldfish в телеграм