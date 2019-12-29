Франшиза, за которую не стыдно: как создать нетипичный бизнес и сделать его прибыльным

Франшизу можно открыть даже в нетипичной и узкой сфере бизнеса. Как не прогореть и даже заработать на этом, рассказал Василий Рыжонков, CEO и основатель сети парков VR-развлечений ARena Space .

Если бизнес обладает нетипичными и инновационными характеристиками, создать, продать и поддерживать его франшизу будет сложнее. Прежде всего с трудностями сталкиваются компании, чья бизнес-модель не существовала до недавнего времени.

Чаще всего они трансформируют привычные рынки, соединяя офлайн и онлайн, — например, такую диджитализацию сейчас проходит индустрия развлечений и весь ритейл.

Еще нетипичным можно назвать бизнес, в который сложно привлечь клиентов, так как он не удовлетворяет базовые потребности человека. Наконец, нетипичны компании со сложной unit-экономикой — которые, например, связывают онлайн, офлайн, mobile и розничного клиента.

Когда запускать франшизу

Прежде всего компания должна сформировать стратегию развития. Это может быть чисто франчайзинговое направление — когда новые объекты появляются только по франшизе. А можно сделать ставку на смешанную модель: часть своих точек, часть франчайзинговых.

Важно понимать, почему франшиза нужна именно сейчас. Например, если у компании недостаточно ресурсов, а она хочет агрессивно развиваться, то франчайзинг — это хорошая опция, потому что позволяет за счет средств партнеров расширить свое присутствие. С другой стороны, если начать развиваться по франшизе преждевременно, когда состоятельность бизнес-модели еще не доказана, это может быть губительным.

Если франшиза нетипичная, то нужно определить, какая у компании бизнес-модель. Иначе можно прогадать, ведь те, кто начал заниматься франшизой слишком рано, может на первом этапе вообще с ней не угадать. Такое случается, если не рассчитать, каких показателей придется достигать, чтобы получать плановую выручку и прибыль. Так случается, потому что в начале своего пути бизнесу сложно предугадать, как будут окупаться затраты.

Франшизой, особенно если речь идет об инновационном продукте, стоит заниматься после того, как новые тренды на рынке подтвердятся. Тогда будет понятно, какие ошибки совершили первые игроки и какие выводы стоит из них сделать. Так, три года назад VR-парков вообще не было — а сейчас по всему миру их уже больше 10 тысяч. В таком случае на франшизу будет спрос, потому что партнеров убедят не только цифры ваших точек, но и цифры по рынку, а еще накопленный и проанализированный опыт. Ваши решения по предотвращению проблем будут дополнительным плюсом для будущих партнеров.

Как упаковать продукт

Есть несколько стадий оформления франчайзингового пакета. Их необязательно проходить еще до поиска первого франчайзи: обычно франчайзинговый пакет и размер оказываемого сервиса меняются в зависимости от этапа развития компании.

В первую очередь нужно заняться упаковкой продуктовой части франшизы. Спросите себя: что такое успешная бизнес-модель для вашего бизнеса, какой для него нужен операционный менеджмент, как снизить расходы на маркетинг, ФОТ и аренду, как выбрать эффективную локацию, привлечь целевую аудиторию и сделать так, чтобы она возвращалась. Еще — сколько это стоит и какой нужен маркетинговый комплект и дизайн. Последнее — чуть ли не самое важное, потому что люди часто «покупают» глазами.

Так, например, делает российская франшиза балетной школы «Дети на паркете»: красивый сайт, понятный целевой аудитории франчайзи социальный посыл, звучное название и простая бизнес-модель. Это хорошая внешняя упаковка. Если говорить про внутренние расчеты, то тут хорошо справляются основатели Jeffrey’s Coffee: редко у кого можно встретить настолько подробную смету.

После продуктовой упаковки проработайте вопросы, которые связаны с операционной деятельностью, стандартами сервиса и качества. Кто ваши клиенты? Как с ними работать? Из чего складывается экономика? Помните, что если на первом этапе качество бренда отслеживают в ручном режиме, то когда во франчайзинге появляется больше партнеров, у них начинает проседать уровень работы. Тогда франчайзер начинает больше внимания уделять соответствующим инструкциям, появляются специальные отделы внутри компании.

Следующая стадия — разобраться с показателями точек по сравнению с предыдущим годом: какая выручка и прибыль, какая динамика, какой средний чек и количество клиентов. Если франчайзер понимает, что первая волна интереса прошла, то нужно уделить внимание эффективности лидогенерации и маркетинговых каналов.

Тогда франчайзинговый пакет можно дополнить рекомендациями о том, как работать с целевыми аудиториями, какие каналы выбирать, как превращать одноразового клиента в постоянного гостя.

Компании стоит планировать свое участие в бизнесе франчайзи, исходя из финансовых возможностей и бизнес-модели. Например, можно помогать с поиском подходящей локации и переговорами с арендодателями, потому что правильная локация — это критически важная вещь для бизнеса по франшизе.

Для некоторых начинающих партнеров это может быть тяжело, поэтому лучше оказать им услугу подбора места. Также можно заниматься консолидацией маркетингового бюджета потенциальных партнеров и общими рекламными кампаниями. Но это актуально тогда, когда ваш бизнес уже крепко стоит на ногах.

Как определить цену на франшизу

Чтобы выйти на рынок под торговой маркой вашей компании, франчайзи должен заплатить паушальный взнос. Плюс, он будет регулярно перечислять вам платежи за использование бренда — роялти. Размер паушального взноса и роялти определяют в зависимости от того, как компания планирует зарабатывать на франшизе. Есть несколько вариантов:

на паушальном взносе,

на роялти,

на ключевых компонентах и ингредиентах,

на аренде площади партнером,

на лидогенерации (то есть брать комиссию с приведенного клиента),

на сублицензировании софта и ПО,

на поставке уникального оборудования.

Наиболее устойчивая модель должна быть смешанной. Например, можно сфокусироваться на паушальном взносе — он окупит ваши затраты на работу с партнером (рабочие часы аккаунт-менеджера, проджект-менеджера, дизайнера, менеджера по продажам и других).

Роялти же можно рассчитать таким образом, чтобы бизнес-модель партнеру была интересна и он укладывался в сроки окупаемости. Например, в больших VR-парках это обычно 2,5-3,5 года. Можно найти и дополнительные источники заработка: сублицензирование софта и ПО, а также поставка уникального оборудования (так, в случае VR-парка — аттракционов). Все зависит от специфики вашего бизнеса.

Размер паушального взноса и роялти может меняться вместе с рынком. Еще менять стоимость можно в зависимости от стратегии развития компании. Если сейчас нужно агрессивное развитие, то стоит понизить паушальный взнос, чтобы привлечь больше партнеров.

Как найти потенциальных партнеров и снять их опасения

На новые рынки обращают внимание те, кому интересно диверсифицировать свои бизнесы и открыть компанию на волне восходящего тренда, чтобы на ней заработать больше, чем просто на годовых процентах по ставке. Нужно определить несколько категорий потенциальных покупателей франшизы и продумать, как привлечь именно их.

Например, покупатели франшизы VR-парков — это предприниматели в сфере развлечений, девелоперы, которым интересно поставить в свои ТРЦ новые развлекательные объекты, и профессиональные владельцы нескольких франшиз. Еще это могут быть индивидуальные предприниматели, которые хотят вложить накопленные средства в новый бизнес.

В России не так много нестандартных франшиз. Популярнее всего тут продаются кофе-поинты, франшизы ресторанов быстрого питания и медицинских клиник. А вот за рубежом нетипичный бизнес пользуется спросом: от проектов вроде Fun Bus, который работает как детский фитнес на колесах и приезжает в любое нужное место, до компаний вроде Bio-One — они занимаются химической очисткой и обеззараживанием любых пространств (вплоть до мест преступлений).

Новые для рынка проекты чаще всего привлекают к себе внимание через социальную миссию. В случае с Fun Bus — это борьба с детским ожирением, а в кейсе Bio-One — помощь специалистов в возвращении к нормальной жизни даже в трагические моменты.

В привлечении франчайзи работают три ключевых способа:

работа на узнаваемость бренда компании и личного бренда основателя через публикации в СМИ и присутствие на выставках; реклама в digital-каналах; открытое информирование — например, блог о том, чем бизнес отличается от остальных и как он работает.

Инновационная и нетипичная франшиза чаще всего вызывает опасения. Главные вопросы к управляющей компании — про цифры: есть ли деньги в этом секторе, умеете ли вы их зарабатывать, правдивые ли показатели финансовой модели?

Исходя из профиля покупателей, понятно, что в ответах на этот вопрос им не нужны обещания быстрой окупаемости. Им нужно объяснить суть продукта и из чего складывается бизнес-модель. А затем рассказать, как достигать этих цифр и за счет каких ресурсов внутренних и управляющей компании.

Второй ключевой вопрос, который возникает: а что вы как компания даете нам как франчайзи? Здесь нужно максимально четко рассказать про обязанности двух сторон: чем помогает франчайзи, а чем предстоит заниматься партнеру.

С какими франчайзи лучше не связываться

Прежде чем заключить договор о франшизе, нужно знать, кто будет управлять бизнесом, а кто инвестировать. Важно, чтобы управляющий бизнесом владел больше чем 50% в предполагаемом юрлице. Тогда он будет принимать все решения и спорить с его инвесторами — а на новых рынках споры неизбежны, — не придется.

Чтобы вам не пришлось управлять франшизой и ее продвижением самостоятельно, нужно выбирать франчайзи, у которого есть опыт операционного управления, а желательно и маркетинга на вашем рынке. В инновационной франшизе нет времени оттачивать стандартные процессы — слишком много нетипичных задач.

Не стоит работать с теми, кто продает последнюю машину для того, чтобы вложить вырученные деньги в бизнес. Если такие люди ошибутся, у них не будет ресурсов для того, чтобы исправить ситуацию.

Наконец, в инновационном бизнесе важно, чтобы франчайзи понимал концепцию и верил в нее. Если для него это просто способ снять деньги с банковского счета и вложить в другой тип бизнеса, то могут возникнуть проблемы. Почему? Потому что когда рынок формируется, никто точно не знает, как будет выглядеть индустрия через несколько лет. Важно, чтобы партнер осознавал этот риск и готов был меняться вместе с рынком.

Инновационная франшиза — не спринт, а марафон. Успех такой франшизы в том, чтобы изучить трансформирующийся рынок, проработать бизнес-модель, отточить операционный менеджмент и привлечь правильных партнеров.

Как получить максимум

Поймите, насколько актуальна франшиза в выбранной нише и сформируйте стратегию развития.

Будьте готовы к любым вопросам потенциальных франчайзинговых партнеров. Вы должны знать все про свой бизнес и дать им упакованный продукт — за франшизой приходят, когда хотят готовое решение.

Определите размер роялти и паушального взноса. Они могут меняться в зависимости от состояния рынка и стратегии развития бизнеса.

Придумайте центральную идею бизнеса, которая будет интересовать партнеров. Вам нужна не только прибыль, но и миссия: новое решение нуждается в эмоциональном подкреплении.

Будьте избирательны. Перспективы развития бизнеса по франшизе сильно зависят от франчайзи — если окажется, что партнер не умеет управлять, то франчайзинговый филиал быстро придет в упадок. Это скажется и на вас, и на других франчайзи: клиент не делит бренд на «главный» и «побочный» и будет иметь претензии к управляющей компании.

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