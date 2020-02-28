«Сейчас он в команде “КЛИККЛАК”». Как зарабатывают самозанятые

Расскажу, зачем нам понадобился свой YouTube-канал, чем занимаются наши герои, сколько они зарабатывают и как добились успеха.

Статус самозанятого звучит очень заманчиво. Но хочется быть уверенным, что действительно получится хорошо зарабатывать, работая «на себя». Компания QIWI создала YouTube-канал «Без трудовой», в котором собирает истории таких людей. Среди них — успешные блогеры, дизайнеры, ивент-менеджеры.

Простые люди о простых бизнесах

Сюжет каждого выпуска «Без трудовой» отвечает общей цели — показать, что начать зарабатывать в интернете просто, что можно жить так, как хочешь этого ты сам.

Один из героев — диджитал-дизайнер Павел, автор обложек для серии книг «Метро 2033». Павел начинал осваивать фотошоп по урокам в интернете, а свой первый заказ нашел, ответив на комментарий в тематической группе. Но со временем его работы становились все более популярны — и сегодня он зарабатывает на фрилансе от 70 до 250 тысяч в месяц.

Так же, по видеоурокам, изучал основы моушен-дизайна Максим: смотрел обучалки от монтажера Minecraft и отрабатывал навыки на дешевом компьютере. Сейчас он в составе команды «КЛИККЛАК» работает над клипами группы Little Big — и да, это его ртом говорят собака, петух и лягушка в знаменитом ролике «Skibidi».

Среди героев много совсем молодых ребят. Студентка Саша руководит популярным музыкальным пабликом во «ВКонтакте», получает до 150 тысяч рублей за организацию одного фестиваля. Другой студент, Артем, зарабатывает от 40 до 60 тысяч в месяц, продавая скины на стриминговых сервисах (внешний вид персонажа — прим. Rusbase) и торгуя криптовалютами.

История 25-летнего Сергея из Нижнего Новгорода началась с собственного канала на YouTube по компьютерным играм. Первые 100 тысяч подписчиков вдохновили его снимать опен-кейсы по игре Counter Strike, а затем запустить свой сайт по их продаже — уже за первые несколько месяцев он принес Сергею 2 млн рублей.

Среди участников выпусков есть и популярные блогеры — например, известный аниматор Алексей Добряк или основатель студии «Кубик в кубе» Руслан Габидуллин. Руслан стал звездой первого выпуска программы, где рассказал о своем долгом пути от наемного работника до руководителя самой узнаваемой студии озвучки в России.

Зачем QIWI YouTube-канал

Среди нашей аудитории много фрилансеров. Это люди, которые используют продукты QIWI: «Кошелек», карту VISA и виртуальные карты, а также наш сервис для самозанятых, чтобы получать гонорары за свою работу, регистрироваться в ФНС в качестве самозанятого и платить налоги.

А еще мы понимаем, что ни высшее образование, ни красный диплом не могут гарантировать высокого дохода, а на подъем по карьерной лестнице зачастую уходят долгие годы. Истории наших героев вдохновляют: ты видишь, что у кого-то получилось, заряжаешься энергией и хочешь попробовать так же.

Как менялся проект

Главный принцип, которым мы руководствовались в создании и развитии канала — обратная связь от аудитории. Сначала мы делали сценарные выпуски, посчитав, что героям будет проще рассказывать свою историю по заранее прописанному плану.

Быстро выяснилось, что такой подход убивает все настоящее в видео, и интерес зрителя очень быстро сходит на нет. Тогда мы решили отказаться от сценария в пользу «живого» интервью.

Еще одно изменение, которое претерпел проект, связано со стилистикой постпродакшна: в первых наших роликах было много мемов, шуток и забавных визуальных образов. Речь героя периодически разбавлялась так называемыми «мартеллиадами» — забавными анимированными вставками с озвучкой блогера Геры Мартелла: по нашей задумке, это должно было развлечь зрителя. Но выяснилось, наша аудитория считает фановые элементы лишними — поэтому после четвертого выпуска мы отказались от них в пользу более интересного контента.

Раскрутка и планы на будущее

Самым сложным в нашем проекте было его продвижение. Поскольку мы хорошо знаем нашу аудиторию, не было смысла спускать миллионы на «пустой» таргет. Поэтому мы решили расти за счет рекомендательной системы YouTube: она не дает быстрых результатов и огромных охватов, зато приводит на канал «наших», качественных зрителей, которые остаются с нами надолго.

Главная работа с каждым видео направлена на его качество и удержание зрителя: сейчас каждый ролик в среднем досматривается на 30% (примерно 5-7 минут) — это очень хорошие показатели, которые поднимают наши выпуски в поисковой выдаче и ленте рекомендаций. На тот же результат работает и качественное превью к видео: конверсия из показа в клик наших роликов составляет 12-16% (для сравнения: среднее значение по YouTube — 5%). Таким образом, мы фокусируемся не на охвате, а на качестве зрителя.

За два месяца существования канала на нем появилось девять видео — и уже 40,5 тысяч подписчиков: причем это активные, «живые» пользователи, которые охотно обсуждают выпуски в комментариях и ставят им свои оценки. Максимальное количество просмотров пока что собрал наш ролик с Алексеем Добряком — 1,2 млн. Но мы уверены, что уже к середине года эти показатели вырастут в разы.

С середины февраля у нас стартуют новые форматы: первый — истории становления, которые отправляют нам наши зрители. Второй — своего рода эксперимент: мы будем отдавать один и тот же заказ фрилансерам с разным ценником, а затем подробно разбирать и сравнивать результаты. В дальнейшем будут и другие нововведения: мы планируем активно развивать этот проект, чтобы как можно больше людей смогли зарабатывать, занимаясь любимым делом.