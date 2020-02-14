Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Истории

Из офиса в блогеры: что нужно знать, если вы хотите стать контент-мейкером

Истории
Вероника Елкина
Вероника Елкина

Редактор

Вероника Елкина

Многие люди мечтают построить карьеру в интернете — например, стать известным блогером. Но далеко не все решаются бросить обычную работу и посвятить все свое время творчеству. Предприниматель и блогер Иш Байд рассказал, как лучше совершить этот карьерный переход.

Из офиса в блогеры: что нужно знать, если вы хотите стать контент-мейкером

так, вы решили, что хотите в свободное время вести блог, записывать подкасты или снимать забавные ролики в TikTok. Вас будоражит мысль о том, что вы будете что-то создавать и делиться своим творчеством с миром. Когда вы вносите в свое творение последние штрихи, вы чувствуете «бабочек в животе». А когда нажимаете кнопку «опубликовать», то сразу же начинаете думать, каким же будет ваш следующий проект.

Если все это вам знакомо, то вы творец, как и я. И в таком случае у меня есть для вас хорошие и плохие новости.

Хорошая новость — в 2020 году творцы правят миром. Они рождают новые тренды и формируют общественное мнение, например, о последней части «Звездных войн». Они могут начать движение и изменить общество. Контент-мейкеры стали такой важной частью культуры, что 70% пользователей YouTube считают, что их любимые блогеры им ближе, чем обычные звезды кино.

Плохая новость — вас ждет огромная конкуренция. Каждый год десятки тысяч людей покупают свою первую камеру и начинают путь контент-мейкера, который обычно заканчивается провалом. Кроме того, недавний опрос показал, что 75% школьников хотят стать контент-мейкерами. Все больше людей слышит истории о том, как блогеры зарабатывают миллионы, и им хочется тоже начать такую роскошную жизнь.

Если вы хотите поделиться опытом работы в крупной компании или маленьком стартапе, рассказать о перипетиях своей карьеры и раскрыть секреты профессии, пишите на [email protected]. Лучшие рассказы опубликуем на Rusbase.

Но несмотря на все это у вас еще есть шанс добиться успеха. Вспомните Закон Парето, который говорит о том, что 20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% результата. 80% всего контента в сети создают только 20% творцов, а все потому что большинству людей не хватает мотивации и упорства, чтобы продолжать творить и добиться успеха. Если вы относитесь к тем самым 20% и вы действительно любите создавать контент, то у вас есть реальный шанс.

Фото: Unsplash

В прошлом году я бросил работу программистом в Facebook и ушел в творчество и предпринимательство. На своем пути я познакомился с десятками лучших контент-мейкеров, включая звезд YouTube и Instagram. В этой статье я расскажу вам о важных уроках, которые усвоил за год. Если вы хотите полностью посвятить свое время созданию контента, вам нужно усвоить следующие пять принципов.

1. Создание контента приносит деньги далеко не сразу

В отличие от других карьерных путей, путь контент-мейкера не дает вам гарантированный заработок с первого дня. На самом деле вам могут потребоваться годы, чтобы начать нормально зарабатывать.

Вы начнете с нуля. Вам придется зарабатывать каждый доллар по центу. Но если сравнивать с традиционной работой, то у вас будет больше возможностей в плане размера своего заработка. Лучшие контент-мейкеры получают до десятков миллионов долларов.

Поэтому никто сразу не выбирает профессию контент-мейкера, как основную работу. 99% блогеров, с которыми я общался, начали заниматься своим делом, как хобби, пока учились или работали. Они перешли на фулл-тайм, только когда набрали достаточную аудиторию.

2. В одиночку ничего не получится

Путь к успеху будет тяжелым и его невозможно будет пройти в одиночку.

Самый простой способ повысить свои шансы на успех — это обратиться за помощью. Вам будет гораздо легче, если вам кто-то поможет: коллега контент-мейкер, коуч, ментор, редактор, соведущий и так далее.

3. У этого дела есть как плюсы, так и минусы

Медиа часто превозносит и идеализирует образ жизни контент-мейкеров, однако у него есть недостатки:

  • В основном вам придется работать самим.
  • Вам будет не хватать живого общения с людьми.
  • Сначала вы будете мало зарабатывать.
  • Придется иметь дело с троллями.

С ними справится только тот, кто действительно любит свое дело. Это единственный вариант сохранить мотивацию и добиться цели.

С другой стороны, карьеру контент-мейкера можно считать самой гибкой.

  • Вы можете работать из любой точки мира.
  • Вам не надо ни перед кем отчитываться.
  • Каждый день вы будете заниматься креативной работой.
  • Вы получите славу в интернете.
  • У вас появятся поклонники, которые уважают ваш труд.

Вы сами поймете, подходит ли вам роль контент-мейкера, когда начнете заниматься этим в режиме фулл-тайм и осознаете, что не хотите заниматься чем-либо другим.

4. Разберитесь, как вы будете зарабатывать

Если вы собрались зарабатывать творчеством на жизни, надо понять, что такой заработок отличается от привычной работы с девяти до пяти. Скорее всего, у вас будет не один, а более трех разных источников дохода.

Размер заработка во многом зависит от того, какой платформой вы пользуетесь и для какой аудитории создаете контент.

Проще говоря, контент-мейкеры зарабатывают двумя способами:

  1. Получают много денег от небольшого количества людей (например, благодаря продаже курсов, обучения)
  2. Получают мало денег от большого количества людей (например, через автоматическую рекламу, промоакции, пожертвования).

Обычно контент-мейкеры используют оба способа, но какой-то один станет вашим основным источником заработка.

Фото: Unsplash

5. Определитесь, какой контент вы производите

У контента может быть только две цели — развлечь потребителя или обучить его чему-либо.

Вспомните публикации в блогах, которые вы прочитали за последние 24 часа. Каждая из них относится к одной из этих категорий, а иногда к обеим.

Все потому что потребителя либо хотят чему-то научиться, либо желают развлечься. И чтобы выстроить аудиторию, вам нужно научиться делать хороший контент, который отвечает какому-то из этих желаний.

Как превратить хобби в полноценную работу

Скорее всего, создание контента не станет вашей первой основной работой. Почти все успешные контент-мейкеры начинали творить, параллельно с обычной работой и лишь потом перешли на фулл-тайм творчество.

Именно поэтому для первого шага к такому переходу вам нужно будет выделить время.

1. Выделите время для творчества

Вот вы приходите домой после тяжелого рабочего дня и последнее что вам хочется это поработать еще. Я вас прекрасно понимаю — со мной такое было.

Но на самом деле такого быть не должно. Если вы любите свое занятие, то будете стараться выделять на него время. Лучшими контент-мейкерами становятся те, кто относится к своему творчеству, как к хобби.

Творчество — это не то, чем вы вынуждены заниматься, а то что вы можете делать.

Вы не сможете контролировать свою жизнь, пока не научитесь выделять время на творчество. Если вы настроены стать фулл-тайм контент-мейкером, установите себе правило: что бы ни случилось, каждый день вы будете выделять на творчество минимум 15 минут.

2. Найдите наставников и источники полезной информации

Чтобы работать в финансах или заниматься программированием, вам надо получить высшее образование. Чтобы стать контент-мейкером этого не нужно. Во всяком случае пока.

Это значит, что вам надо самостоятельно всему учиться — с помощью других контент-мейкеров, онлайн-курсов или коучей. Блогерша Ванесса Луа бросила обычную работу и уже через год стала зарабатывать шестизначные суммы на YouTube. Как ей удалось? Она нашла коуча — и я советую начинающим контент-мейкерам последовать ее примеру.

Коуч — это человек, перед которым вы будете отчитываться. Он даст вам мотивацию следовать целям. Без него вы будете допускать типичные ошибки новичков. Инвестируйте в саморазвитие и вы увидите результаты в два раза быстрее.

3. Заполучите тысячу преданных фанатов

Мы сталкиваемся с конкуренцией всю жизнь — когда соревнуемся за хорошую оценку, когда пытаемся поступить в лучший вуз и когда пробуем устроиться на работу.

Конкуренция — это ложь, из-за которой вы устраиваетесь на офисную работу, которую вы ненавидите.

Чтобы стать успешным контент-мейкером вам надо создавать что-то новое. Для этого не нужно конкурировать, надо делать нечто новое самостоятельно.

Публике не нужно повторение знакомых вещей. Она хочет нечто новенькое… или старое, но с новым взглядом.

Если вы найдете что-то, что интересно конкретной аудитории, то она поможет вам расти. Эти люди будут вас хвалить и делиться вашим творчеством с другими.

4. Сделайте шаг в неизвестность

Правда в том, что если вы хотите стать фулл-тайм контент-мейкером, то однажды вам придется просто рискнуть и попробовать это сделать.

Все предыдущие шаги помогут вам настроиться на успех, но в итоге вам нужно будет просто творить изо всех сил, чтобы увидеть какой-либо значительный прогресс. Помните про Закон Парето — только 20% контент-мейкеров занимаются творчеством на фулл-тайме. Но именно они делают 80% контента в интернете.

Вы уже сделали первый шаг

Поздравляю, если вы дочитали до этого места, то уже сделали первый шаг к становлению контент-мейкером. Вы потратили время на чтение статьи, а значит вас, как минимум, интересует работа контент-мейкера.

Мой совет: не останавливайтесь. Я общался с десятками контент-мейкеров и могу сказать одно: у каждого из них своя уникальная история.

Все они обычные люди, как мы с вами. Если им удалось добиться успеха, может и у вас получится? Лучше попробовать и потерпеть неудачу, чем не делать ничего.

Источник.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Восьмилетний ребенок может заработать $22 млн за год: почему дети хотят стать блогерами
  2. 2 «Девочка распечатала мои фотографии и разбросала по школе». Как устроена жизнь видеоблогера–десятиклассника
  3. 3 «Я набрала 7000 подписчиков в своем Instagram-блоге — и удалила его». 10 ошибок начинающего блогера
  4. 4 Как работают инсайдеры YouTube, которые учат видеоблогеров создавать контент

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

12 февраля 2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

12.02.2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

10 февраля — 20 мая 2020

Тинькофф Финтех

11 — 14 февраля 2020

Маркетинговая стратегия

12 февраля — 20 июня 2020

Product manager

12 февраля — 18 мая 2020

Управление по Agile

17 февраля — 18 мая 2020

Современные информационные технологии в бизнесе

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ