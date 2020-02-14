Из офиса в блогеры: что нужно знать, если вы хотите стать контент-мейкером

Многие люди мечтают построить карьеру в интернете — например, стать известным блогером. Но далеко не все решаются бросить обычную работу и посвятить все свое время творчеству. Предприниматель и блогер Иш Байд рассказал, как лучше совершить этот карьерный переход.

так, вы решили, что хотите в свободное время вести блог, записывать подкасты или снимать забавные ролики в TikTok. Вас будоражит мысль о том, что вы будете что-то создавать и делиться своим творчеством с миром. Когда вы вносите в свое творение последние штрихи, вы чувствуете «бабочек в животе». А когда нажимаете кнопку «опубликовать», то сразу же начинаете думать, каким же будет ваш следующий проект.

Если все это вам знакомо, то вы творец, как и я. И в таком случае у меня есть для вас хорошие и плохие новости.

Хорошая новость — в 2020 году творцы правят миром. Они рождают новые тренды и формируют общественное мнение, например, о последней части «Звездных войн». Они могут начать движение и изменить общество. Контент-мейкеры стали такой важной частью культуры, что 70% пользователей YouTube считают, что их любимые блогеры им ближе, чем обычные звезды кино.

Плохая новость — вас ждет огромная конкуренция. Каждый год десятки тысяч людей покупают свою первую камеру и начинают путь контент-мейкера, который обычно заканчивается провалом. Кроме того, недавний опрос показал, что 75% школьников хотят стать контент-мейкерами. Все больше людей слышит истории о том, как блогеры зарабатывают миллионы, и им хочется тоже начать такую роскошную жизнь.

Но несмотря на все это у вас еще есть шанс добиться успеха. Вспомните Закон Парето, который говорит о том, что 20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% результата. 80% всего контента в сети создают только 20% творцов, а все потому что большинству людей не хватает мотивации и упорства, чтобы продолжать творить и добиться успеха. Если вы относитесь к тем самым 20% и вы действительно любите создавать контент, то у вас есть реальный шанс.

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В прошлом году я бросил работу программистом в Facebook и ушел в творчество и предпринимательство. На своем пути я познакомился с десятками лучших контент-мейкеров, включая звезд YouTube и Instagram. В этой статье я расскажу вам о важных уроках, которые усвоил за год. Если вы хотите полностью посвятить свое время созданию контента, вам нужно усвоить следующие пять принципов.

1. Создание контента приносит деньги далеко не сразу

В отличие от других карьерных путей, путь контент-мейкера не дает вам гарантированный заработок с первого дня. На самом деле вам могут потребоваться годы, чтобы начать нормально зарабатывать.

Вы начнете с нуля. Вам придется зарабатывать каждый доллар по центу. Но если сравнивать с традиционной работой, то у вас будет больше возможностей в плане размера своего заработка. Лучшие контент-мейкеры получают до десятков миллионов долларов.

Поэтому никто сразу не выбирает профессию контент-мейкера, как основную работу. 99% блогеров, с которыми я общался, начали заниматься своим делом, как хобби, пока учились или работали. Они перешли на фулл-тайм, только когда набрали достаточную аудиторию.

2. В одиночку ничего не получится

Путь к успеху будет тяжелым и его невозможно будет пройти в одиночку.

Самый простой способ повысить свои шансы на успех — это обратиться за помощью. Вам будет гораздо легче, если вам кто-то поможет: коллега контент-мейкер, коуч, ментор, редактор, соведущий и так далее.

3. У этого дела есть как плюсы, так и минусы

Медиа часто превозносит и идеализирует образ жизни контент-мейкеров, однако у него есть недостатки:

В основном вам придется работать самим.

Вам будет не хватать живого общения с людьми.

Сначала вы будете мало зарабатывать.

Придется иметь дело с троллями.

С ними справится только тот, кто действительно любит свое дело. Это единственный вариант сохранить мотивацию и добиться цели.

С другой стороны, карьеру контент-мейкера можно считать самой гибкой.

Вы можете работать из любой точки мира.

Вам не надо ни перед кем отчитываться.

Каждый день вы будете заниматься креативной работой.

Вы получите славу в интернете.

У вас появятся поклонники, которые уважают ваш труд.

Вы сами поймете, подходит ли вам роль контент-мейкера, когда начнете заниматься этим в режиме фулл-тайм и осознаете, что не хотите заниматься чем-либо другим.

4. Разберитесь, как вы будете зарабатывать

Если вы собрались зарабатывать творчеством на жизни, надо понять, что такой заработок отличается от привычной работы с девяти до пяти. Скорее всего, у вас будет не один, а более трех разных источников дохода.

Размер заработка во многом зависит от того, какой платформой вы пользуетесь и для какой аудитории создаете контент.

Проще говоря, контент-мейкеры зарабатывают двумя способами:

Получают много денег от небольшого количества людей (например, благодаря продаже курсов, обучения) Получают мало денег от большого количества людей (например, через автоматическую рекламу, промоакции, пожертвования).

Обычно контент-мейкеры используют оба способа, но какой-то один станет вашим основным источником заработка.

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5. Определитесь, какой контент вы производите

У контента может быть только две цели — развлечь потребителя или обучить его чему-либо.

Вспомните публикации в блогах, которые вы прочитали за последние 24 часа. Каждая из них относится к одной из этих категорий, а иногда к обеим.

Все потому что потребителя либо хотят чему-то научиться, либо желают развлечься. И чтобы выстроить аудиторию, вам нужно научиться делать хороший контент, который отвечает какому-то из этих желаний.

Как превратить хобби в полноценную работу

Скорее всего, создание контента не станет вашей первой основной работой. Почти все успешные контент-мейкеры начинали творить, параллельно с обычной работой и лишь потом перешли на фулл-тайм творчество.

Именно поэтому для первого шага к такому переходу вам нужно будет выделить время.

1. Выделите время для творчества

Вот вы приходите домой после тяжелого рабочего дня и последнее что вам хочется это поработать еще. Я вас прекрасно понимаю — со мной такое было.

Но на самом деле такого быть не должно. Если вы любите свое занятие, то будете стараться выделять на него время. Лучшими контент-мейкерами становятся те, кто относится к своему творчеству, как к хобби.

Творчество — это не то, чем вы вынуждены заниматься, а то что вы можете делать.

Вы не сможете контролировать свою жизнь, пока не научитесь выделять время на творчество. Если вы настроены стать фулл-тайм контент-мейкером, установите себе правило: что бы ни случилось, каждый день вы будете выделять на творчество минимум 15 минут.

2. Найдите наставников и источники полезной информации

Чтобы работать в финансах или заниматься программированием, вам надо получить высшее образование. Чтобы стать контент-мейкером этого не нужно. Во всяком случае пока.

Это значит, что вам надо самостоятельно всему учиться — с помощью других контент-мейкеров, онлайн-курсов или коучей. Блогерша Ванесса Луа бросила обычную работу и уже через год стала зарабатывать шестизначные суммы на YouTube. Как ей удалось? Она нашла коуча — и я советую начинающим контент-мейкерам последовать ее примеру.

Коуч — это человек, перед которым вы будете отчитываться. Он даст вам мотивацию следовать целям. Без него вы будете допускать типичные ошибки новичков. Инвестируйте в саморазвитие и вы увидите результаты в два раза быстрее.

3. Заполучите тысячу преданных фанатов

Мы сталкиваемся с конкуренцией всю жизнь — когда соревнуемся за хорошую оценку, когда пытаемся поступить в лучший вуз и когда пробуем устроиться на работу.

Конкуренция — это ложь, из-за которой вы устраиваетесь на офисную работу, которую вы ненавидите.

Чтобы стать успешным контент-мейкером вам надо создавать что-то новое. Для этого не нужно конкурировать, надо делать нечто новое самостоятельно.

Публике не нужно повторение знакомых вещей. Она хочет нечто новенькое… или старое, но с новым взглядом.

Если вы найдете что-то, что интересно конкретной аудитории, то она поможет вам расти. Эти люди будут вас хвалить и делиться вашим творчеством с другими.

4. Сделайте шаг в неизвестность

Правда в том, что если вы хотите стать фулл-тайм контент-мейкером, то однажды вам придется просто рискнуть и попробовать это сделать.

Все предыдущие шаги помогут вам настроиться на успех, но в итоге вам нужно будет просто творить изо всех сил, чтобы увидеть какой-либо значительный прогресс. Помните про Закон Парето — только 20% контент-мейкеров занимаются творчеством на фулл-тайме. Но именно они делают 80% контента в интернете.

Вы уже сделали первый шаг

Поздравляю, если вы дочитали до этого места, то уже сделали первый шаг к становлению контент-мейкером. Вы потратили время на чтение статьи, а значит вас, как минимум, интересует работа контент-мейкера.

Мой совет: не останавливайтесь. Я общался с десятками контент-мейкеров и могу сказать одно: у каждого из них своя уникальная история.

Все они обычные люди, как мы с вами. Если им удалось добиться успеха, может и у вас получится? Лучше попробовать и потерпеть неудачу, чем не делать ничего.

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