Product Hunt: что это такое?

Владимир поделился гайдом по наиболее действенному инструменту для стартапов, Product Hunt , и рассказал, как стать полноценным участником этого сообщества.

Владимир Плотников, директор по маркетингу в Kaiten, следит за трендами в IT и молодыми командами, которые активно покоряют сферу. Но что помогает им выйти на этот рынок и рассказать о продукте так, чтобы их услышали?

Содержание:

Что такое Product Hunt

Product Hunt — онлайн-платформа, на которой стартаперы публикуют свои новые разработки и ИТ-продукты.

Этакий Kickstarter для технологичных компаний.

Разработчики Product Hunt заявляют, что это место, где энтузиасты могут делиться информацией и узнавать о новейших мобильных приложениях, сайтах, технических разработках.

За время существования PH стал настоящим мастхевом для инвесторов — многие из них регулярно обновляют страницы сайта, чтобы отыскать перспективный стартап для вложения средств.

Для стартапов же сайт полезен тем, что можно привлечь внимание к себе без вложений и при этом получить фидбек о своем продукте. Если стартап «выстрелит», то сможет стать полноправной звездой на небосводе стартапов.

Так, небольшой стартап Beams, который продвигал сервис для видеозвонков, за день собрал $32 тыс. без бюджета и попал в топ-3 продуктов дня на Product Hunt в первые часы.

История основателя Product Hunt

Райан Хувер родился в американском штате Орегон в семье предпринимателей. Его отец был владельцем магазина видеоигр и сервиса по сбору и утилизации отходов. Сам Райан рассказывал, как родители с детства прививали ему любовь к экспериментам и нестандартным методам заработка (но не волнуйтесь, все было в рамках закона).

В школе Хувер заинтересовался разработкой сайтов. Чтобы создать свое первое детище, Райан самостоятельно собрал свой компьютер. Среди его одноклассников был предприимчивый сверстник, который рассказал, как он сделал сайт и заработал на нем 100 тысяч долларов.

Под впечатлением Хувер решил сделать то же самое: в 14 лет он запустил сайт, где изредка публиковал комиксы и мемы. Но заработать на этом не получилось.

Неудача не подкосила Райана, и молодой человек продолжал интересоваться IT. Он постоянно следил за новинками в сфере разработки и игровой индустрии. Ему хотелось делиться найденными новостями с жителями города, но тех больше интересовал спорт.

Поэтому в 2013 году Хувер запустил несколько рассылок «Startup Edition» с описанием стартапов. Обращаться к основателям новых проектов приходилось лично, и это занимало много времени.

Хувер решил, что тратит слишком много времени на поиск новых стартапов для рассылки — и решил создать что-то вроде социальной сети, где разработчики могли бы рассказывать о своих проектах, а предприниматели — узнавать о новых продуктах и сервисах.

Так и появился Product Hunt.

5 причин обратить внимание на Product Hunt

Product Hunt подойдет вам, если:

Вы считаете, что создали перспективный продукт. Возможно, у вас уже есть клиенты, которые довольны продуктом. У вас есть аудитория, которая готова вас поддержать. Это часть PR-кампании, поскольку вы хотите увеличить количество упоминаний о бреде в СМИ. Вам нужно получить объективный фидбек о продукте.

Кто такой хантер?

Пользователи Product Hunt делятся на три вида:

Создатели — создают продукты и продвигают их на площадке.

Пользователи — выступают в качестве зрителей и инвесторов.

Хантеры — самые востребованные.

Хантерами называют людей, которые ищут продукты на Product Hunt, а затем публикуют их на своих страницах в Product Hunt и в Twitter, советуя их тем самым инвесторам и сообществу в целом. Каждый из подписчиков автоматически получает его совет в виде уведомления.

Чаще всего хантерами становятся большие люди из индустрии, ко мнению которых не грех прислушаться: часто это журналисты, СЕО крупных компаний или просто члены команды Product Hunt.

Вы можете сами обратиться к хантеру, если у него есть свободное время, и тогда он оценит ваш продукт по существу и примет решение, публиковать или нет.

Как найти идеального хантера?

Начать поиск хантера на PH можно с помощью ключевых слов в самом сервисе:

Определите конкурентов. Посмотрите, кто из хантеров публиковал их продукты. Выделите подходящих вам хантеров. Осмотритесь, сколько у кого подписчиков и что еще они продвигали.

Для поиска хантеров есть интересные ресурсы. Например, сайт uberhunters.com. Там собраны все хантеры сообщества и есть ранжирование по их влиянию на Product Hunt. Останется лишь понять, как с ними связаться.

Регистрация на самом PH проходит с помощью аутентификации через Twitter, поэтому это и будет самым быстрым способом поиска контакта хантера. У многих из них открыты личные сообщения — нужно пробовать писать им напрямую. Учтите, что если решите написать хантеру лично, ваш аккаунт должен выглядеть «живым», чтобы он не принял вас за бота или скамера.

Можно пользоваться разными социальными сетями и даже мессенджерами по типу Slack. PH содержит там официальные чаты, где есть даже группа Moscow — там больше 150 хантеров, которые ждут вас с вашими продуктами.

Как только вы осознали, как вы собираетесь связаться с хантером, имейте ввиду:

Хантеры любят хорошие проекты. Работы, о которых они рассказывают, помогают прибавить к карме или, иными словами, к авторитету. Количество очков кармы добавляет надежности хантеру в сообществе.

Общайтесь вежливо. В переписке лучше отказаться от повелительного наклонения и обращения в духе «Эй ты».

Сохраняйте терпение. Если хантер вам не отвечает, подождите пару дней, напишете в этот промежуток времени парочку напоминающих о вас сообщений. Если ответа нет, то ждать не стоит, переходите к следующему по списку.

Время на Product Hunt стоит очень дорого.

Как правильно публиковаться на Product Hunt?

Прежде чем что-то размещать на Product Hunt, задумайтесь, а поможет ли вам вообще эта платформа?

Конечно, если у вас отличный перспективный продукт, то Product Hunt — первый парень на деревне. Но если вы создали сложный технический продукт, для изучения которого потребуются десятки часов, лучше рассмотреть другой путь продвижения.

Не забывайте, что на Product Hunt вам придется соревноваться за внимание пользователей:

с развлекательными приложениями,

расширениями для браузеров,

видеоредакторами,

утилитами.

Сложных проектов в духе сервисов для защиты от DDoS там практически нет.

Что же нужно, если вы выбрали именно Product Hunt?

Создайте привлекательную визуальную составляющую, которую обязательно захочется прокликать, даже если ваш продукт представляет нечто серьезное и важное. Серый дизайн или шаблонный интерфейс не помогут вам в зарабатывании голосов. Выбирайте правильное время для публикации продукта, так как время голосования и набор рейтинга ограничены. Основатели Product Hunt советуют публиковать продукт в 24:01 PST, а это 11 утра по Москве . Спустя 24 часа стритрейсинг в погоне за голосами закончится. Опишите ваш продукт простым и понятным языком. Но не переусердствуйте — подача должна быть живой и завлекающей. Не забудьте и про слова благодарности всем, кто помог создать продукт — на Product Hunt это считают хорошим тоном. Подготовьте все контакты для обращений заранее. В день релиза нужно повсюду говорить о своем продукте, чтобы за него проголосовало как можно больше участников.

Что влияет на рейтинг проектов?

Теперь давайте разберемся, что нужно сделать, чтобы рейтинг был высоким:

Найдите крутого хантера;

Запуститесь в правильное время;

Создайте список рассылки с теми, кто точно проголосует за ваш проект;

Оперативно реагируйте на комментарии пользователей и хантеров;

Пользуйтесь гифками, они выиграют для вас очков к привлекательности;

Сделайте видео, потому что…смотрите пункт выше;

Старайтесь грамотно подбирать разрешения всего визуала и не забудьте проверить все изображения и картинки на устройствах Apple.

Так делают на платформе ребята из топов, а за ними лучше повторять.

Итог

Как видите, Product Hunt — полезный ресурс для стартапов и предпринимателей. При правильном использовании можно дать своему продукту жизнь.

Вас могут заметить влиятельные бизнесмены или инвесторы. Плюс вы сможете узнать мнение настоящих профессионалов сферы о себе и своем детище.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney