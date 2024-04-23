5 принципов стоицизма, которые помогут полностью раскрыть ваш потенциал

В материале — 5 основных принципов стоицизма, которые он изложил в своей новой книге The Stoic Mindset: Living the Ten Principles of Stoicism («Стоическое мышление: как жить в соответствии с 10 принципами стоицизма»). Эти принципы помогут выбирать правильные цели и достигать их.

Чтобы победить, нужно думать не о победе

Лучшего спортсмена может легко ослепить цель — победа. Если я добьюсь этого, выиграю золотую медаль, тогда моя жизнь станет успешной. И я получил эту золотую медаль. Но на следующий день возникает мысль: «И что дальше? На чем мне теперь сосредоточиться?»

Стоики направляют свою энергию не на победу, а на то, чтобы сделать правильный выбор. Они не думают о разочаровании, которое может возникнуть, если цель не будет достигнута, будь то из-за ошибки, неудачи или простого совпадения. Вся энергия уходит на то, что можно контролировать. И такое мышление увеличивает шансы достичь желаемых результатов.

Я всегда вспоминаю этот урок в напряженные и сложные моменты, например перед финалом Олимпийских игр. Это помогает сосредоточиться на своем внутреннем состоянии, а не на результатах соревнования.

Это может показаться парадоксом. Мы не можем повлиять на победу, но способны подготовиться к ней как можно лучше. Стоики говорят: вы не контролируете ни противников, ни обстоятельства, поэтому не беспокойтесь о них. Даже меткий стрелок может промахнуться.

Лучник, одержимый целью, не знает ни покоя, ни смирения. Лучник, который отпускает цель, обретает покой в реализации. Именно это спокойствие способно обогатить вашу жизнь.

Интересы команды — ваши личные интересы

Философ Сенека использовал красивую аналогию: люди в обществе подобны камням в арке моста. Взаимосвязь и единство камней удерживают мост на месте.

Я ежедневно работаю с тренером и товарищами по команде, партнерами и сотрудниками, и мы сознательно стремимся к тому, чтобы раскрыть лучшее друг в друге. Это далеко не очевидно, но это должны осознавать все участники команды: интересы команды — ваши личные интересы.

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Как сказали бы стоики: мы, люди, созданы для того, чтобы работать вместе, словно конечности одного тела. Если лучший спортсмен использует допинг или жульничает, это, безусловно, не соответствует принципам стоицизма. То же касается ситуаций, когда генеральный директор незаконно манипулирует цифрами, чтобы повлиять на стоимость акций, и когда руководитель грубит подчиненным, надеясь получить от них желаемый результат.

Один из аспектов стоического «добра» — стремление относиться ко всем в мире так же, как вы относитесь к себе и окружающим, независимо от происхождения, статуса, расы и личности. Вы являетесь частью большего целого. Если вы делаете что-то плохое для общества, это плохо и для вас.

Счастье — побочный эффект

Если преследовать счастье как цель, это может сделать вас несчастным, поскольку вы всегда стремитесь к следующей победе, и это никогда не прекращается. Вместо этого древние греки стремились к эвдемонии, то есть к душевному спокойствию. Если идти по верному пути и работать над собой, вы с большей вероятностью будете довольны собой независимо от внешних результатов.

Эвдемония — скорее состояние бытия и образ мышления, чем конечная цель. Зенон определял счастье как «хорошее течение жизни, наполненное добродетелью». Эта форма счастья не зависит от душевного состояния других людей и их имущества.

Счастье заключается в том, чтобы справляться с трудностями, бороться и расти. Оно заключается в том, чтобы совершенствоваться, поступать правильно, учиться и благодаря всему этому обретать внутреннее спокойствие. Это важная часть эвдемонии, и она выходит далеко за рамки золотой медали, богатства и статуса. Счастье — не конечная цель, а побочный результат стремления к ней.

Карта — это хорошо, компас — еще лучше

Подумайте об этом так: чтобы доплыть до порта, сначала нужно выбрать правильное направление. В жизни это означает, что сначала нужно выяснить, в чем вы хороши и к чему у вас есть способности. Тогда вы сможете заниматься тем, что вам подходит. Поставить цель легко, но продолжать идти в правильном направлении годами гораздо сложнее. Направлений много, все люди разные, и у каждого из нас своя уникальная роль в жизни.

Вспомните, как ориентируетесь по Google Картам: только начав путь, вы понимаете, что движетесь в верном направлении. В жизни происходит то же самое. Вы продвигаетесь к своей цели медленно и через обходные пути.

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Чтобы найти то, что вам по душе, необходимо пойти в этом направлении и испытать себя. При этом следуйте природному любопытству. Используйте компас, который соответствует вашей натуре, ценностям, интересам и характеру. Цели найдут вас, если вы сначала определите направление, а затем начнете путь.

Характер — ваш самый важный проект

Вероятно, самый важный вопрос в стоицизме заключается в том, как воспитать в себе хороший характер. Такой характер строится на четырех ключевых ценностях: мужестве, умеренности, справедливости и мудрости. Каждый может развивать эти черты, чтобы жить хорошей жизнью для себя и других.

Поистине легендарные личности известны не только своими достижениями и победами.

Нельсон Мандела мужественно боролся за отмену апартеида в Южной Африке. Тем самым он выступал за равные права для каждого человека в мире независимо от цвета его кожи. За свои убеждения ему пришлось заплатить высокую цену: он провел в тюрьме 27 лет. После освобождения он продемонстрировал мудрость и сдержанность, заняв примирительную позицию. Он стремился к миру и свободе.

Почти все хорошие качества таких героев можно отнести к основным добродетелям. Во всех областях, от спорта до политики и бизнеса, отдельные люди и команды демонстрируют, что успех не обязательно достигается за счет других. Стремление воспитать в себе характер — это стремление к хорошей жизни.

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Фото на обложке: Sasin Paraksa / Shutterstock