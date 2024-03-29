24 культовые книги по психологии

В подборке — лучшие книги по психологии и саморазвитию, которые стоит прочитать каждому, кто хочет изменить свою жизнь.

Как влиять на окружающих, добиваться желаемого, противостоять токсичным людям и стать счастливее — рассказывают психологи, преподаватели и бизнес-консультанты.

«Подчинение авторитету» Стэнли Милгрема

Психолог Стэнли Милгрэм из Йельского университета, широкой известный благодаря одноименному эксперименту, продолжает изучать феномен подчинения и влияния авторитета на поведение в своей книге. Он подробно анализирует свои исследования, показывая, как сильно мы можем меняться под воздействием внешних факторов.

«Введение в психоанализ» Зигмунда Фрейда

Работы австрийского психиатра и невролога заложили основы современной психологии и психоанализа. «Введение в психоанализ» состоит из цикла лекций, прочитанных Фрейдом в 1915–1917 годах в Венском университете, и раскрывает ключевые концепции: бессознательное, сны, ошибочные действия.

«Тело ведёт счёт» Бессела Ван Дер Колка

Доктор медицинских наук и психиатр Бессел ван дер Колк считает, что в основе большинства душевных болезней лежит посттравматический синдром. В своей книге он рассказывает о травмах и том, как они влияют на тело и разум, делится примерами из своей практики.

«Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений» Эрика Берна

Эрик Берн приобрел мировую известность благодаря разработке «трансакционного анализа», который рассматривает игру в качестве основы человеческих взаимоотношений. Его бестселлер описывает сценарии игр, в которые люди бессознательно играют каждый день, сопоставляет их с жизненными ситуациями и предлагает стратегии, которые помогают освободиться от привычного поведения.

«Психология влияния» Роберта Чалдини

Социальный психолог Роберт Чалдини предлагает практические советы, которые помогают влиять на окружающих и добиваться желаемого. «Психология влияния» — настольная книга профессионалов в области маркетинга, PR, политики и менеджмента. Ее общий тираж превысил 2,5 млн экземпляров.

«7 навыков высокоэффективных людей» Стивена Р. Кови

Книга, благодаря которой Стивен Р. Кови стал знаменитым бизнес-консультантом, расскажет о семи ключевых навыках, которые помогут научиться управлять собой и взаимодействовать с другими людьми.

«Психология убеждения» Стива Мартина, Роберта Чалдини и Ноа Гольдштейна

Труд специалистов в области психологии и преподавания объясняет разные методы убеждения при помощи научных доказательств. Книга помогает лучше понять, как взаимодействовать с людьми.

«Семь грехов памяти» Дэниела Шактера

Психолог Дэниел Шактер особенно интересуется вопросами памяти. Он собрал годы научных исследований в книге, посвященной памяти и тому, как ее улучшить.

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«Опасные личности» Джо Наварро

Бывший агент ФБР написал книгу, в которой он описал методы выявления опасных и токсичных людей. Книга также объясняет причины, по которым «опасные личности» совершают дурные поступки, и дает рекомендации о том, как им противостоять.

«Спотыкаясь о счастье» Дэниела Гилберта

Профессор психологии Гарвардского университета пишет о счастье в мечтах и в реальности и, используя свои знания, показывает, как построить счастье в настоящем.

«Эмоциональный интеллект» Дэниела Гоулмана

Гоулман — известный психолог, особенно интересующийся эмоциональным интеллектом. Его книга, посвященная этому феномену, поможет лучше понять, что такое эмоциональный интеллект и как его развить, чтобы управлять своими эмоциями и успешно взаимодействовать с людьми.

«Биология добра и зла» Роберта Сапольски

Сапольски — нейроэндокринолог, то есть специалист в том, как эндокринная система воздействует на психику человека и наоборот. В своей книге Сапольски рассказывает о гормонах и мозге научно-популярным языком, объясняя, как работают и влияют на наши поступки эти две системы.

«Интроверты» Сьюзан Кейн

Американская писательница Кейн стала популярной благодаря этой книге, которая показывает, что интроверты способны достигать отличных результатов, несмотря на то, что современный мир к ним не расположен. Кейн дает советы о том, как найти и реализовать свои таланты, несмотря на интровертность, а иногда и благодаря ей.

«Человек, который принял свою жену за шляпу» Оливера Сакса

Сакс — невролог и нейропсихолог. Его книга рассказывает о людях, страдающих различными психическими расстройствами, о том, как они выживают в современном мире и как, возможно, им приходилось жить в прошлом.

«Племя» Себастьяна Юнгера

Американский журналист и писатель Юнгер пишет о том, как общество влияет на нашу психику, в том числе разобщая нас с крайне негативными последствиями. Рассуждения подкрепляются исследованиями в области антропологии.

«Общаясь с психами» Марка Гоулстона

В другом переводе книга знаменитого психиатра носит более яркое название — «Как общаться с м*даками». Она делает то, что обещает обложка: прочитав ее, вы будете чуть лучше понимать, как взаимодействовать с невыносимыми людьми. А заодно узнаете, почему люди совершают те или иные поступки.

«Гипотеза счастья» Джонатана Хайдта

Социальный психолог, который особенно интересуется вопросом морали, написал книгу, которая берет мудрости прошлого и использует научные знания, чтобы сделать из нее полезные для современного мира выводы. Это попытка отыскать рецепт счастья в словах Платона и Иисуса.

«Сила воли» Келли Макгонигал

Психолог, специализирующийся в вопросах силы воли, написала книгу о том, как ее развить. Сила воли важна и на работе, и в личных вопросах, поэтому Макгонигал предлагает методы и стратегии для ее укрепления.

«Хватит быть славным парнем» Роберта Гловера

Американский психотерапевт приходит на помощь парням, которые не умеют говорить «нет» и слишком часто ставят чужие интересы выше своих собственных. Прочитавший эту книгу получит советы о том, как научиться ценить себя и заботиться о себе.

«Истоки морали» Франса де Вааля

В своей книге приматолог из Нидерландов демонстрирует, что человек — не единственное животное, которому свойственна мораль и даже милосердие. Де Вааль показывает, что даже животные, которые не являются приматами, могут иметь представление о морали, что даст возможность переосмыслить наши представления о животном мире и человеке.

«Кто в овечьей шкуре» Джорджа Саймона

Преподаватель и психолог, Саймон пишет о манипуляторах, которые умеют скрывать свои намерения. Как волки в овечьей шкуре, они могут очень навредить другим людям. Но на помощь приходит эта книга: она учит нас распознавать манипуляторов и защищаться от них.

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«Истинноверующий» Эрика Хоффера

Эта книга, опубликованная философом еще в 1951 году, повествует о том, как люди становятся частью массовых движений, которые очень полезно изучить, чтобы понять человеческую психологию. В ней рассматриваются религиозные и светские движения, а также революции.

«Карты смысла» Джордана Питерсона

Эта книга написана знаменитым клиническим психологом и философом. Она рассматривает схожие мифы разных народов в поиске подсказок о том, как устроены человек, человечество и мир.

«Сказать жизни “да”» Виктора Франкла

Франкл был психиатром и философом. Он стал одним из людей, выживших после заключения в концентрационном лагере, и использовал этот опыт, создавая свою книгу «Сказать жизни “да”». В ней он рассказывает о нечеловеческих испытаниях и о человеческой способности найти силы их перенести.

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