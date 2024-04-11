Адаптивный интеллект: как научиться эффективно управлять изменениями в жизни и бизнесе

Мир менялся всегда, но масштаб, характер и скорость изменений в XXI веке таковы, что для того, чтобы ими управлять, человеку требуется новое мышление. О том, как существовать в изменчивом мире, рассказал Валерий Гут — кандидат психологических наук, основатель Института Адаптивного Интеллекта.

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Смена концепций: BANI-мир vs VUCA-мир

В 80-е годы прошлого века, после окончания холодной войны, мир перестал быть устойчивым и предсказуемым. Развитие цифровых технологий, появившееся многообразие, запутанность процессов привели к тому, что стало сложно планировать будущее. Американские военные стратеги первыми описали новую действительность как VUCA-мир: volatility — нестабильность, uncertainty — неопределенность, complexity — сложность, ambiguity — неоднозначность.

Изначально этот термин использовали в бизнес-среде, но за последние десятилетия он стал иллюстрацией того, что происходит в мире, поскольку характеризовал сложные и изменчивые процессы в разных сферах. Его стали использовать не только для описания действительности, но и для того, чтобы выработать механизмы для управления этим уровнем изменений.

Однако в 2020 году американский футуролог Джамаис Кашио высказал мысль о том, что мир стал еще сложнее и быстрее, и процессы, с которыми мы сталкиваемся, уже не вписываются в концепцию VUCA-мира. По его словам, «нынешний момент политического хаоса, климатических катастроф, глобальной пандемии и многого другого наглядно демонстрирует необходимость осмысления мира, необходимость в новом методе или инструменте, чтобы увидеть формы, которые принимает эта эпоха хаоса».

Кашио предложил концепцию BANI:

B — Brittle — хрупкость. Мир стал хрупким, а хрупкость иллюзорна: любая система в наши дни выглядит сильной и безопасной, даже находясь на грани краха. Кто-то гонится за прибылью, кто-то — за красивой информационной картинкой. Возникает диссонанс между тем, что система транслирует, и ее реальной основой, которую может подорвать что угодно.

A — Anxious — тревожность. Сегодня каждый выбор может оказаться потенциально катастрофическим. Это вызывает беспокойство, приводит к стрессу и депрессии. Современная медиасреда усиливает тревогу за счет огромного потока информации, фейковых новостей, нагнетания и преувеличения. Люди оказываются неспособными разобраться в этом потоке, боятся ошибиться.

N — Nonlinear — нелинейность. Все больше событий стало сложно объяснить причинно-следственной связью, она стала непропорциональной. Незначительные решения приводят к необратимым последствиям, и наоборот, порой приходится прилагать огромные усилия, но результата можно так и не увидеть.

I — Incomprehensible — непостижимость. Огромное количество данных не помогает, а только запутывает, «подавляет нашу способность понимать мир». Чем больше развивается искусственный интеллект, тем сложнее становится разобраться, как именно он принимает решения.

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Как реагировать на новую реальность

Мир сильно изменился, но с ним по-прежнему все нормально, это всего лишь закономерное последствие развития нашей жизни. Проблемы появляются, когда человек не успевает адекватно реагировать на происходящие перемены и вызовы нового времени. Все дело в нашем мышлении.

Недостаточная гибкость, низкая адаптивность мешают нам менять свои взгляды, ментальные установки и восприятие, перестраивать внутренние процессы в соответствии с тем, что происходит вовне. Отсюда стресс, неготовность учиться новым навыкам и потеря контроля над собственной жизнью.

Джамаис Кашио говорит, что разработанная им структура BANI является не просто призмой, через которую можно увидеть и структурировать происходящее в мире. Ее можно использовать как «платформу для изучения новых форм адаптивных стратегий». На каждый вызов BANI-мира найдутся соответствующие меры реагирования:

если что-то стало хрупким, мы можем стать устойчивее;

беспокойство и тревогу можно облегчить с помощью сочувствия и эмпатии;

в нелинейном мире понадобятся контекст и адаптивность;

в случае с непостижимостью стоит усилить прозрачность и подключить интуицию.

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Адаптивный интеллект как инструмент управления изменениями

Наше мышление — это то, что помогает перейти с одного уровня на другой. Новое время требует развивать новые виды интеллекта. Так, в конце прошлого столетия оказалось, что для успешности одного ума мало — нужно уметь управлять своими эмоциями и иметь высокий уровень эмпатии. На первый план вышел эмоциональный интеллект (EQ).

В XXI веке стало недостаточно и его. Чтобы справляться с критической неопределенностью будущего и не потерять себя в новом технологичном мире, нужно развивать адаптивный интеллект (AQ). Об этом одновременно и независимо друг от друга заговорили ученые из разных стран.

Адаптивный интеллект рассматривается как основа нашего психологического иммунитета. Он позволяет оставаться собой, без фрустрации подстраиваться под новые обстоятельства, выбирая новые, отвечающие вызовам внешней среды стратегии поведения.

Современные российские исследователи, исследуя свойства и природу AQ, выделили 10 составляющих, которые активируют адаптивные механизмы нашей психики. Среди них есть жизнестойкость — та самая устойчивость, о которой говорит Кашио.

Концепция жизнестойкости известна еще с 70-х годов прошлого века. Ее обнаружил и описал профессор психологии Сальваторе Мадди, который вместе с физиологом Сьюзен Кобейс изучал менеджеров телефонной компании Illinois Bell. Компания кардинально меняла принцип работы, из-за чего сотрудники испытывали сильный стресс. За два года было уволено около 40 тысяч человек.

Исследование медицинских и психологических параметров большинства испытуемых показало, что у людей ухудшалось здоровье, снижалась эффективность работы, портились отношения с близкими людьми. Однако треть из попавших в выборку 450 человек в тех же условиях неопределенности, давления и стресса чувствовали себя прекрасно и даже преуспевали. Этих людей отличала система убеждений и установок, которая помогала им воспринимать события как менее стрессовые. Эту систему Мадди назвал жизнестойкостью. Он выделил три компонента:

Вовлеченность, или включенность в события своей жизни. Быть среди событий всегда выигрышнее, чем наблюдать их со стороны. Человек, который не боится войти внутрь проблемного поля и настроен на то, чтобы там действовать, лучше защищен от стресса, чем тот, кто находится в стороне и ожидает лучших условий. Контроль над ситуацией. Быстрее адаптируется к любым изменениям тот, кто в сложной ситуации способен взять себя в руки и начать действовать — искать способы изменить ее в лучшую сторону. Принятие риска. Не боится перемен тот, кто принимает происходящее как вызов и испытание. Такой человек осознает, что все, что с ним случится в жизни — это опыт, из которого можно вынести урок. Это помогает оставаться открытым для новых возможностей и легче переживать неудачи.

Если человек развивает в себе эти качества, он начинает более зрело оценивать жизненные выборы. Любым событиям и трудностям, которые встречаются на пути, он может придать смысл. Австрийский психиатр и создатель логотерапии Виктор Франкл говорит об этом умении как об одном из важнейших. Ему самому оно помогло выжить в концлагере.

Жизнестойкий человек в любых обстоятельствах остается активным и продолжает действовать, ведь саму жизнь он воспринимает как вызов, как испытание. Однако это испытание не со знаком минус («за что мне это?»), а со знаком плюс («для чего мне это? Это точно мне что-то дает, и сейчас я найду, что именно»).

Китайская пословица гласит: «Человек, который почувствовал ветер перемен, должен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу». Не стоит ждать и надеяться, что мир перестанет быть турбулентным: такая позиция заведомо проигрышная. Нужно настраиваться на новую реальность, повышать свой адаптивный интеллект. Это поможет не просто адаптироваться к изменениям, а позволит жить лучше при любых обстоятельствах.

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