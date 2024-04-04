Как стать счастливым на работе? Ищем конкретный ответ на абстрактный вопрос

Важная философская мысль: в личной жизни счастье каждого отдельно взятого человека уникально, но в работе наше понимание счастья плюс-минус сходится. Операционный директор платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Дарья Федорова рассказала, какие техники и технологии помогут сегодня почувствовать себя на работе лучше, чем вчера.

Согласно данным Gallup International Association, в 2022 году 54% жителей земли посчитали себя счастливыми . Если опираться на более свежие данные ООН (за 2024 год), пятерка самых счастливых стран выглядит так: Финляндия, Дания, Исландия, Швеция и Израиль.

Содержание:

Ведите внутренний диалог с собой

Самокоучинг — хороший помощник в понимании себя. Для того чтобы вопросы к себе были проще, а цели понятнее, предлагаю изучить технику «Карта перезагрузки личной батарейки». Отвечая на вопросы по разным направлениям жизни и работы, человек может лучше понять себя и «сложить в голове пазл», который ранее никак не могли закончить.

«Карта перезагрузки личной батарейки» состоит из шести блоков. К каждому из них подобраны вопросы для разговора с самим собой:

1. Достижение:

как твое определение успеха изменилось за последний год;

где ты чувствуешь себя наиболее успешным;

какую цель ты ставишь себе на ближайшую неделю/месяц?

2. Принадлежность:

в каких ролях ты выступаешь и какие из них тебе наиболее ценны;

где ты чувствуешь себя «на своем месте» и почему;

как ты обеспечиваешь доверие и безопасность для себя и для других?

3. Самовыражение:

как именно ты удовлетворяешь потребность в удовольствии и самовыражении;

какие активности/люди/ситуации доставляют тебе радость, каким образом ты можешь делать больше в этой части?

4. Надежда:

насколько ты сейчас оптимистичен в отношении своего будущего;

как выглядит твой «свет в конце тоннеля»?

5. Обучение:

чему тебе было бы наиболее ценно научиться сейчас;

как ты измеряешь свой прогресс;

какие маркеры ты используешь, чтобы заметить свой прогресс?

6. Связи:

какие виды поддержки ты ценишь больше всего;

кто входит в твое окружение поддержки;

насколько ты проявляешь свою уязвимость и готов просить о помощи?

Фиксируйте свои рабочие активности

Отслеживать личные рабочие процессы можно с помощью техники «Слепок дня». Механизм прост: в течение дня записывайте все, чем занимаетесь (даже просмотр мобильных оповещений и перерывы на чай). Фиксация на распорядке дня поможет понять, насколько эффективно вы используете время.

В ходе выполнения техники вы можете заметить, что слишком часто переключаетесь с одной задачи на другую и из-за этого снижается эффективность. Иногда можно увидеть, что в стремлении помочь коллегам вы уделяете больше время чужим задачам, а свои откладываете «на потом». В таком случае можно устраивать себе раз в неделю день тишины. Объясните коллегам, что это означает: вас никто не должен беспокоить, даже если дедлайны внезапно загорелись синим пламенем.

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Следите за тем, куда уходят ваши силы

Если вы чувствуете переутомление и спад продуктивности, стоит замедлиться и обратить внимание на свои задачи. Есть два типа дел: требующие энергии и дающие ее. Последние — это занятия, от которых человек получает удовольствие: спорт, массаж, общение с друзьями, чтение, хобби и т.д.

В делах, требующих энергии, ничего плохого нет. Раздражение и усталость они вызывают только в том случае, если у человека совсем не остается на них сил. Когда таких занятий заметно больше, чем наполняющих энергией, это нередко приводит человека к апатии или прокрастинации.

Психологи рекомендуют в периоды наплыва «требующих энергии» задач чередовать их с «наполняющими». Например, вместо того, чтобы работать целый день с 9 утра до позднего вечера, делать перерывы каждые 1–2 часа и заполнять их приятными делами. Не нужно ждать свободного вечера или целого дня для таких активностей. Действуйте на предупреждение проблемы, а не на устранение последствий. Иначе вы можете получить нервный срыв.

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Используйте гаджеты с умом

Планшет со стилусом

Планшет можно использовать как блокнот для списков задач и заметок. Из плюсов:

процесс написания от руки не теряется, как, например, при работе с ноутбуком, что помогает лучше запоминать написанное и не отвлекаться, а значит, снижать напряжение из-за страха что-то забыть;

удобно делать временные записи, например, при выполнении математических расчетов.

Смарт-часы

Подходят для контроля:

занятий спортом;

рабочих задач.

Часы помогают отслеживать физическую нагрузку во время занятий в зале, а значит, грамотнее организовывать тренировочный процесс. В офисе они напоминают, что пора встать и размяться. А еще на них приходят все уведомления о предстоящих встречах и задачах. В конце дня уведомления лучше отключить: вместе с этим отключится и тревога по поводу работы.

Умное кольцо

Умное кольцо — точный трекер сна. Кольцо отслеживает фазы, определяет хронотип пользователя и дает рекомендации по времени, когда лучше всего отдыхать. Также смарт кольцо может порекомендовать интенсивность физической нагрузки на день в зависимости от истории активности и сна.

Отслеживание сна помогает предотвратить многие болезни, а также снизить уровень стресса и вероятность выгорания.

Отдых, планирование и саморазвитие — вот что важно для успешной карьеры и хорошего ментального самочувствия. Придерживайтесь наших советов, чтобы стать более последовательными и продуктивными, а значит, и более счастливыми.

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