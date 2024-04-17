«Офисное фермерство»: тренд для тех, кто устал от стресса на работе

Привычные для офисов кактусы и фикусы уступают место бананам и ананасам. Новое хобби китайских «белых воротничков» — выращивать на рабочем столе фруктовые растения. Тренд создал на китайском рынке новую категорию, которая оценивается в $415 млн по итогам 2023 года.

Хотя Чжэн Ишань трудится в офисе, в этом месяце она собрала свой первый урожай бананов. Она выращивает их прямо на рабочем столе и называет себя «офисным фермером».

«Заботиться о фруктах и видеть, как они растут — для меня это великолепный способ избавиться от стресса», — говорит она. По словам девушки, когда растение желтеет — на китайском название зеленого банана звучит похоже на слово «тревожность» — это символизирует, что нервное напряжение прошло.

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28-летняя Чжэн — представительница растущего числа офисных работников, которые вместо обычных растений на рабочем месте выбирают плодоносящие, в том числе ананасы, помидоры и хурму. Чжэн работает в коммуникационной компании в восточном городе Ханчжоу. В феврале она приобрела саженец с зелеными бананами для выращивания на гидропонике, вдохновившись публикациями в социальных сетях.

Такие растения доставляются уже с полузрелыми плодами на ветвях и требуют минимального ухода. «Офисным фермерам» нужно лишь регулярно менять воду, аккуратно протирать контейнер с растениями и добавлять питательные растворы.

Молодые люди вроде Чжэн, которые хотят, чтобы офисная зелень была не только декоративной, но и съедобной, часто называют свои растения «приятелями по работе».

Популярность этого тренда привела к появлению новой категории на растущем китайском рынке декоративных растений для внутренних помещений, объем которого в 2023 году оценивался более чем в 3 млрд юаней ($415 млн).

Феномен «офисных фермеров» хорошо заметен на лайфстайл-платформе Xiaohongshu, где по этому запросу можно обнаружить тысячи результатов. По оценке онлайн-ресурса Sixth Tone, на площадке для e-commerce Taobao только число продавцов декоративных банановых растений превышает 5 тысяч.

Одна из тех, кто зарабатывает на тренде — Чанг Хонг. Ей 24 года, и она управляет онлайн-магазином, ориентированным на поколение Z, представители которого родились в период с середины 1990-х по начало 2010-х годов. В ее магазине широкий ассортимент таких популярных товаров, как мягкие игрушки, браслеты и наклейки с изображением виртуальных айдолов.

В феврале Чанг начала продавать банановые и ананасовые растения в сотрудничестве с фермерами. С тех пор их заказывали все больше, и теперь растения занимают первое место в списке самых продаваемых товаров. В магазине Чанг можно приобрести растения с незрелыми бананами весом от 4 до 6 килограммов за 56 юаней. Ананасы обойдутся в 22 юаня за штуку.

Предполагается, что этот фрукт будут выращивать в вазах. Вместе с растением покупатели получают поздравительную открытку с надписью «Без тревоги» — намек на то, что забота о нем имеет успокаивающий эффект.

«Я подумываю о том, чтобы добавить в список продуктов лимоны на гидропонике, — говорит Чанг. — Это идеальное растение для офиса, оно освежает воздух, и его можно использовать для приготовления воды с лимоном. Когда я работала в офисе и испытывала стресс, мне нравилось чувствовать запах чего-то свежего».

Офисное фермерство восходит к богатому пасторальному наследию Китая и сочетает его с современным стремлением привнести частичку природы в серые бетонные здания.

В некотором смысле городское фермерство превращается в духовную деятельность. В последние несколько лет многие горожане стали сажать мини-огороды, чтобы снять стресс. С прошлого года фермерство стало популярной альтернативой отдыху на природе, например кемпингу и фрисби.

Эми Хуан из Шанхая выращивает арбузы на небольшом участке земли в своем офисном комплексе, выделенном в рамках корпоративного «проекта благополучия» для сотрудников. Обычно она ухаживает за растениями во время перерывов на чай.

«В тот момент, когда я сею семена, меня наполняет надежда, — говорит она. — Я вижу в них отражение самой себя, работающей вдали от родного города в мегаполисе и стремящейся к процветанию».

Хуан, работающая в индустрии моды, также выращивает фруктовые растения на рабочем месте. Пока руководство и коллеги поддерживали ее увлечение. Тем не менее, она тщательно следит за тем, чтобы ее плодовые растения не привлекали насекомых, и быстро избавляется от любых гниющих продуктов.

По словам Иман Лин, живущей в южном городе Гуанчжоу, в офисной среде выращивание фруктов стало уникальным поводом для разговора. Лин открыла для себя «офисное фермерство», когда увидела в WeChat публикацию своей подруги о выращивании ананасов.

По словам Лин, она была слишком занята, чтобы ухаживать за цветами в горшках, которые требуют много внимания, и вместо этого решила заняться фруктами. Она начала с выращивания ананасов, а затем к ним прибавились хурма, апельсины, помидоры, стручки лотоса, боярышник и бананы. Она тратит на это около 20 юаней в неделю.

«Мои коллеги тоже находят это интересным, — отмечает Лин. — Они часто заглядывают поболтать. Иногда даже просят меня оставить для них спелый фрукт».

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Чжэн подтверждает, что сады в кабинетах быстро становятся офисными достопримечательностями. «С тех пор как я начала выращивать бананы, я стала центром внимания, — признается она. — Мои коллеги часто останавливаются у моего стола, чтобы проверить, как растет фрукт».

Чжэн говорит, что устойчивость плодовых растений по сравнению с цветами способствовала популярности офисного фермерства.

«Выращивание бананов требует лишь периодического полива, а цикл роста более длительный. Бананы остаются зелеными до трех недель, а к четвертой постепенно созревают и желтеют» — добавляет она.

Лин из Гуанчжоу признается, что ей не очень везло с офисными цветами, которые, как правило, увядали в течение трех-четырех дней.

«В мае здесь становится очень жарко. Не помогал даже кондиционер, и мне приходилось каждую неделю думать о том, какой цветок посадить следующим. С другой стороны, плоды могут храниться несколько недель» — объясняет она.

Для не так важна возможность есть плоды своего труда, как их целебная сила.

Чедвик Ван, доцент Китайского университета науки и технологий, специализирующийся на социологии науки и техники, говорит, что тренд на офисное фермерство — реакция на конкурентную культуру офисной среды, ориентированной на работу.

По данным Национального бюро статистики, работники предприятий работают в среднем 48,8 часа в неделю, что превышает установленный законом лимит в 40 часов.

Для некоторых фруктовые растения — способ улучшить пространство в соответствии с принципами фэншуй. Для других — развлечение или тренд.

В дополнение к мему «Без тревоги», связанному с бананами, хурма и ягоды также популярны благодаря омофоническим каламбурам, символизирующим удачу. Например, фразу wanshiruyi, которая переводится как «пусть все идет так, как хочется», изменили, чтобы в ней звучало слово, обозначающее «хурма» на китайском.

В будущем Чжэн собирается выращивать и другие растения, например ананасы, гранаты и даже хлопок.

«Это оживляет офис и делает его приятнее», — говорит она.

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