11 советов начинающим пользователям Obsidian

Содержание

Как запустить Command Palette

Это меню доступных действий и главное, что нужно знать начинающему пользователю Obsidian.

Чтобы открыть Command Palette, нажмите Ctrl+P (Cmd+P на Mac).

Здесь есть поисковая строка, поэтому помнить названия действий или горячие клавиши не придется, достаточно найти то, что вы хотели бы сделать. В Command Palette также отображаются горячие клавиши.

Как настроить пользовательские горячие клавиши в Obsidian

Горячие клавиши — это комбинации клавиш, которые выполняют заранее заданные действия. И это отличный способ повысить продуктивность. Создать новую заметку, переключаться между существующими или искать нужную — для этого не придется даже поднимать руки с клавиатуры.

При этом не стоит ограничивать себя стандартными горячими клавишами. Для этого нажмите: Ctrl+«,» (Cmd+«,» на Mac).

Сочетание Control и запятой открывает меню настроек, в котором можно выбрать горячие клавиши и назначить любые желаемые действия.

Если вы забудете, какие горячие клавиши сохранили, не переживайте: достаточно зайти в Command Palette.

Как синхронизировать Obsidian

Obsidian хранит все файлы в текстовом формате в папке на жестком диске. Так их легче отслеживать, но не стоит забывать делать бэкапы и синхронизировать их. Впрочем, для Obsidian можно применять любой инструмент, который способен синхронизировать файлы и папки: Google Drive, iCloud, Dropbox, Microsoft, OneDrive.

Впрочем, если синхронизировать цифровые заметки со смартфоном или планшетом, облачное хранилище может запретить Obsidian доступ к файлам. Чтобы обойти проблему, используйте бесплатную программу Syncthing (доступна на Windows, Linux, Android и macOS).

Как просмотреть обратные ссылки

Обратные ссылки — мощная функция Obsidian, о которой точно стоит знать. На панели обратных ссылок отображаются все заметки, связанные с заметкой, которая открыта сейчас. Это еще больше упрощает поиск по заметкам.

Конечно, это будет полезно только в случае, если вы активно создаете связи между заметками. Но если вы используете Obsidian для записей, вы наверняка это делаете.

Обратные ссылки также помогают организовать записи в Obsidian, создавая контентную страницу или карту контента. Вот как это сделать.

Допустим, вы начали посещать курс истории Рима и хотите вести заметки.

На первом занятии вы создаете три заметки: «Римские боги», «Римская керамика», «Римские дороги». Осталось лишь создать в каждой ссылку: «[[История Рима]]»

Не переживайте, что эта заметка не существует. Она будет добавлена, как только вы добавите на нее ссылку и кликните на нее.

Если перейти в заметку «История Рима», она будет пустой, но на панели обратных ссылок можно будет увидеть три заметки, с которыми она связана. В последующих записях о Юпитере, Марсе и Венере можно добавить связь с «История Рима» и «Римские боги», создав неиерархическую структуру, которая организует заметки по теме.

Таким образом можно связать сколько угодно заметок в разных комбинациях.

Как экспортировать заметки в PDF

Иногда требуется поделиться заметками или послать их кому-нибудь. Например, если вы делаете записи во время совещания или лекции, и хотите отправить их коллегам или другим студентам. Файл с разметкой не подойдет — есть вероятность, что они не знают, что с ним делать.

Вместо этого можно экспортировать заметки в PDF всего за один клик. Для этого откройте заметку, нажмите More Options и выберите Export to PDF.

Если вы часто экспортируете заметки, можно оптимизировать процесс, добавив для него горячие клавиши.

В настоящее время экспорт в PDF доступен только на десктопной версии Obsidian.

Почему придется изучить Markdown

Большинство инструментов для заметок работают по принципу WYSIWYG (What you see is what you get, «что видишь, то и получишь»). Они используют текст разных шрифтов и иконки, которые можно видеть во время набора текста.

Obsidian — редактор, который использует Markdown. Иначе говоря, чтобы добавить полужирный шрифт, маркированные списки или блоки, потребуется выучить синтаксис разметки.

Разумеется, без него можно обойтись, но это означает, что ваши заметки будут скучными и безжизненными.

Как использовать специальные символы в Obsidian

Obsidian воспринимает специальные символы как разметку. Например, символ «-», размещенный в начале строки, обозначает маркированный список или маркер, что не всегда нужно пользователю.

Чтобы использовать специальный символ, добавьте перед ним обратный слэш «\». Например:

начать строку с дефиса: \-

добавить квадратные скобки, не создавая обратную ссылку: \[\[ ваш текст \]\]

вставить звездочку, не выделяя текст курсивом: \*.

Как создавать таблицы в Obsidian

Может показаться, что создание таблиц — сложная, запутанная и просто неприятная задача. На самом деле достаточно один раз выучить, как это делается, и этот навык останется с вами навсегда.

Вот что нужно знать:

колонки не обязательно должны быть одного размера, столбцы задаются символом «|», штрихами отделяются заголовки столбцов (не ряды).

Пример кода:

| Заголовок 1 | Заголовок 2 | Заголовок 3 |

| ----------- | -------- |--------|

| Не | выравнивайте| колонки|

|В строках не обязательно ставить дефисы|||

|--|--|

Как настроить Knowledge Graph в Obsidian

Граф знаний — одна из уникальных возможностей Obsidian, из-за которой многие пользователи выбирают этот инструмент после того, как работали с Roam, Google Документами, Onenote и Evernote.

Он не только симпатично выглядит, но и выполняет реальную функцию.

Вот как использовать Knowledge Graph, чтобы ваш «второй мозг» стал еще эффективнее.

Искать заметки без связей. Для этого примените функцию Orphan Notes.

Находить заметки с множеством связей и создавать карты контента, чтобы лучше в них ориентироваться.

Используйте группы, чтобы помечать цветами граф знаний. Например, задачи к выполнению — голубым, а все, что имеет отношение к учебе — зеленым.

Как использовать шаблоны в Obsidian

Шаблоны — не просто способ придать структуру ежедневным записям или личному дневнику.

В Obsidian можно создавать шаблоны с любым содержимым, затем использовать Ctrl+T (в Obsidian 1.0 это сочетание клавиш открывает новую вкладку, поэтому проверьте горячие клавиши) и вставить содержимое шаблона туда, где находится курсор.

Создание черновиков при помощи шаблонов

Если вам придется часто использовать одну и ту же структуру, сохраните шаблон с заголовками и подзаголовками, а затем вставляйте его в заметку каждый раз, когда потребуется что-то написать.

Вставка часто используемого текста

Требуется добавить логотип компанию или биографию автора в каждую заметку, которую вы готовите? Сохраните шаблон с нужной информацией, а затем вставьте туда, где находится курсор.

Вставка даты и времени

Это один из примеров того, что шаблоны можно использовать ежедневно.

Вставка таблицы

Если работа с таблицами все еще вызывает сложности, создайте шаблон с таблицей и вставляйте его при необходимости, просто меняя данные.

Как вести быстрые заметки

Создайте специальный файл для быстрых заметок. Это полезно, если нужно быстро сохранить запись или вести конспект на занятиях. В этом файле можно фиксировать идеи, как только услышите их или придете к ним, и сохранить в системе, чтобы вернуться к ним позже. Например, если вы записываете за преподавателем, у вас нет времени добавлять к каждой заметке заголовок, тег и категорию.

Как часто вы думали «Это интересно, нужно написать об этом заметку», но не делали это, потому что «считали, что сможете это запомнить» или собирались «сделать это потом»? Проблема — трение. Либо на запись уйдет слишком много времени и это помешает вам концентрироваться, либо вы не хотите принимать решение, как и где делать заметки.

Obsidian кажется настолько сложным, что может отпугнуть пользователей без технического бэкграунда. И немудрено — его создатели были вдохновлены редакторами кода. Однако для пользователя, который стремится создать свою базу знаний и готов потратить время на изучение инструмента, он может действительно стать «вторым мозгом».

Источник.

Фото на обложке: Obsidian