$1,5 млрд и 91% маржи: Figma готова сделать главное IPO года, но боится ИИ-стартапов
Figma, разработчик софта для дизайнеров, раскрыла финансовую отчетность. Как сообщает TechCrunch, показатели приближают компанию в IPO.
- Новости
Хотя точные параметры размещения (количество акций и цена) пока неизвестны, документ S-1 демонстрирует устойчивые показатели роста. По оценкам Renaissance Capital, Figma может привлечь до $1,5 млрд, если она превысит сумму, это сделает ее IPO крупнейшим в tech-секторе за 2025 год. Пока эту позицию занимает CoreWeave.
Финансовые успехи и вызовы. Выручка Figma в 2024 году составила $749 млн (+48% к 2023 году). Ранее компания сообщала о годовой выручке в $821 млн с валовой маржой 91%. Однако в 2023 году компания показала убыток в $732 млн из-за разовых расходов на выплаты сотрудникам (включая выпуск 10,5 млн опционов). И вот Figma вернулась к прибыли.
Детали сделки и инвесторы. Информации о продаже акций пока нет. Среди ключевых инвесторов — Index, Greylock, Kleiner Perkins и Sequoia. В 2024 году топ-менеджеры провели тендерную продажу акций: например, CEO Дилан Филд вывел $20 млн. Документы также уточняют статус сооснователя Эвана Уоллеса (ушел в 2021 году): его акции класса B (с правом суперголоса) контролируются Филдом, что дает последнему 75% голосов.
Риски: конкуренция с ИИ. Figma отмечает угрозу от ИИ-стартапов вроде Lovable, несмотря на собственные разработки в этой сфере. «Технологии ИИ развиваются стремительно, и мы не гарантируем, что наши продукты сохранят лидерство», — признается компания в отчете S-1.
Фото на обложке: Zac Wolff / Unspalsh
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Старт работы на Ozon»
- 1 Президент РФ разрешил IPO государственной компании «Дом.РФ» Первичное размещение пройдет во второй половине 2025 года 30 мая 17:40
- 2 IT-компании столкнулись с юридическими проблемами при подготовке к IPO Трудности связаны с изменением формы собственности и сохранением данных в госреестрах 17 марта 13:07
- 3 РБК узнал о планах IT-компании Rubytech привлечь до 10 млрд рублей на IPO Первичное размещение должно состояться в 2025 году 12 марта 16:20
- 4 Ювелирная сеть Sokolov отложила IPO в 2025 году Из-за отсутствия «окна ликвидности» 28 февраля 19:43