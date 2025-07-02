$1,5 млрд и 91% маржи: Figma готова сделать главное IPO года, но боится ИИ-стартапов

Хотя точные параметры размещения (количество акций и цена) пока неизвестны, документ S-1 демонстрирует устойчивые показатели роста. По оценкам Renaissance Capital, Figma может привлечь до $1,5 млрд, если она превысит сумму, это сделает ее IPO крупнейшим в tech-секторе за 2025 год. Пока эту позицию занимает CoreWeave.

Финансовые успехи и вызовы. Выручка Figma в 2024 году составила $749 млн (+48% к 2023 году). Ранее компания сообщала о годовой выручке в $821 млн с валовой маржой 91%. Однако в 2023 году компания показала убыток в $732 млн из-за разовых расходов на выплаты сотрудникам (включая выпуск 10,5 млн опционов). И вот Figma вернулась к прибыли.

Детали сделки и инвесторы. Информации о продаже акций пока нет. Среди ключевых инвесторов — Index, Greylock, Kleiner Perkins и Sequoia. В 2024 году топ-менеджеры провели тендерную продажу акций: например, CEO Дилан Филд вывел $20 млн. Документы также уточняют статус сооснователя Эвана Уоллеса (ушел в 2021 году): его акции класса B (с правом суперголоса) контролируются Филдом, что дает последнему 75% голосов.

Риски: конкуренция с ИИ. Figma отмечает угрозу от ИИ-стартапов вроде Lovable, несмотря на собственные разработки в этой сфере. «Технологии ИИ развиваются стремительно, и мы не гарантируем, что наши продукты сохранят лидерство», — признается компания в отчете S-1.

Фото на обложке: Zac Wolff / Unspalsh