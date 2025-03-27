Минпромторг предложил «Яндексу» и Сбербанку разработать ПО для промышленных роботов

Минпромторг совместно с «Яндексом» и Сбербанком работает над созданием унифицированного стандарта ПО для промышленных роботов. Об этом на круглом столе «Промышленная роботизация в России» в аудиторско-консалтинговой компании Kept заявил глава отдела департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Руслан Ахмедов. Его слова передают «Ведомости».

Ахмедов отметил, что завершить разработку планируется к лету 2025 года. Работа, говорит он, ведется в рамках федерального проекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства», на который до 2030 года выделено около 350 млрд рублей из госбюджета. Проект включил в себя субсидии на техническое перевооружение предприятий, компенсацию скидок для производителей и внедряющих компаний, а также льготный лизинг и кредитование.

Зачем это нужно? Газета пишет, что Владимир Путин поручил увеличить число промышленных роботов на предприятиях свыше чем до 99 тыс. единиц к 2030 году. По данным Минпромторга, на которые ссылаются «Ведомости», сейчас их количество составляет порядка 14,4 тыс.

Цель Минпромторга, по словам Ахмедова, состоит в том, чтобы вывести Россию в топ-25 стран по плотности роботизации, для чего до 2030 года нужно внедрить более 85 тыс. промышленных роботов. Сейчас средняя плотность роботизации в мире — 162 робота на 10 тыс. рабочих, в России — 19 на 10 тыс., свидетельствуют данные Минпромторга.

Другие разработки «Яндекса». Директор по развитию бизнеса «Яндекс роботикс» Георгий Клушин добавил, что «Яндекс» независимо от Минпромторга разрабатывает софт для быстрой конфигурации и управления роботами. В 2025 году, по словам Клушина, компания планирует заключить контракты не менее чем с 10 партнерами в сфере логистики.

В декабре «Яндекс» зарегистрировал юрлицо ООО «Рободоставка», чтобы масштабировать бизнес доставки товаров с помощью роботов-курьеров. В пресс-службе компании заявили, что рободоставка является «одним из ключевых приоритетов» организации.

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