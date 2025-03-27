Минпромторг предложил «Яндексу» и Сбербанку разработать ПО для промышленных роботов
Минпромторг совместно с «Яндексом» и Сбербанком работает над созданием унифицированного стандарта ПО для промышленных роботов. Об этом на круглом столе «Промышленная роботизация в России» в аудиторско-консалтинговой компании Kept заявил глава отдела департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Руслан Ахмедов. Его слова передают «Ведомости».
- Новости
Ахмедов отметил, что завершить разработку планируется к лету 2025 года. Работа, говорит он, ведется в рамках федерального проекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства», на который до 2030 года выделено около 350 млрд рублей из госбюджета. Проект включил в себя субсидии на техническое перевооружение предприятий, компенсацию скидок для производителей и внедряющих компаний, а также льготный лизинг и кредитование.
Зачем это нужно? Газета пишет, что Владимир Путин поручил увеличить число промышленных роботов на предприятиях свыше чем до 99 тыс. единиц к 2030 году. По данным Минпромторга, на которые ссылаются «Ведомости», сейчас их количество составляет порядка 14,4 тыс.
Цель Минпромторга, по словам Ахмедова, состоит в том, чтобы вывести Россию в топ-25 стран по плотности роботизации, для чего до 2030 года нужно внедрить более 85 тыс. промышленных роботов. Сейчас средняя плотность роботизации в мире — 162 робота на 10 тыс. рабочих, в России — 19 на 10 тыс., свидетельствуют данные Минпромторга.
Другие разработки «Яндекса». Директор по развитию бизнеса «Яндекс роботикс» Георгий Клушин добавил, что «Яндекс» независимо от Минпромторга разрабатывает софт для быстрой конфигурации и управления роботами. В 2025 году, по словам Клушина, компания планирует заключить контракты не менее чем с 10 партнерами в сфере логистики.
- В декабре «Яндекс» зарегистрировал юрлицо ООО «Рободоставка», чтобы масштабировать бизнес доставки товаров с помощью роботов-курьеров. В пресс-службе компании заявили, что рободоставка является «одним из ключевых приоритетов» организации.
Фото на обложке: Media Whale Stock / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Кейсы предпринимателей: как справиться с вызовами»
- 1 Минпромторг намерен продлить параллельный импорт на 2026 год В ведомстве отмечают тенденцию к сокращению списка брендов 23 июня 15:18
- 2 Минпромторг сформулировал условия возвращения западных компаний в Россию Ранее в Минфине заявили, что западные бренды смогут вернуться только на рыночных условиях 23 апреля 16:34
- 3 Правительство РФ скорректировало таможенные пошлины на парфюмерию и косметику Для французских духов, туалетной воды и средств для волос пошлина снижена до 20% 23 апреля 11:24
- 4 На кассах российских магазинов с начала года заблокировали более 447 млн нелегальных товаров Лидером по числу заблокированных товаров стал Приволжский федеральный округ 15 апреля 16:52