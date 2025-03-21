«Яндекс» выпустит сервис-конструктор для создания интернет-магазинов
«Яндекс» планирует создать сервис-конструктор для разработки интернет-магазинов — аналог канадского Shopify, рассказали источник «Ведомостей» и ряд селлеров, участвующих в тестировании продукта. Информацию о разработке газете подтвердил представитель компании.
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По словам одного из источников, в сервисе будут «интуитивный» конструктор страниц, модули управления товарами, заказами, клиентами и аналитика, а CRM- и CDP-системы будут поставлять партнеры. Собеседник добавил, что сервис будет интегрирован с другими решениями «Яндекса» — для продвижения магазина в нем будет «базовый пакет рекламы», оптимизированные страницы для органического поиска и техподдержка магазина после его запуска.
Также селлеры смогут подключить через сервис оплату и доставку товаров, в том числе в рассрочку, уточнил источник. Сейчас «Яндекс» тестирует сервис с несколькими партнерами, а релиз запланирован на август-сентябрь 2025 года, говорит он.
По словам представителя компании, сервис разрабатывает команда «Поиска и рекламы». Тарифы будущей площадки еще находятся на стадии разработки, «Яндекс» планирует предоставлять доступ к сервису бесплатно, но с платными опциями, включая рекламу, финансовые инструменты и доставку.
Зачем это нужно? Директор по электронной коммерции «Т-Бизнеса» Илья Кретов утверждает, что основная модель «Яндекса» — рекламная, и сейчас она во многом перетекла в ритейл-медиа крупнейших маркетплейсов. Чтобы закольцевать всю рекламную модель на себе, компания вынуждена развивать новые сервисы и по сути пытается адаптировать модель Shopify к реалиям российского рынка, считает эксперт.
Есть ли конкуренты? Создание платформы по модели Shopify — логичный шаг для «Яндекса», однако подобные решения существуют на рынке достаточно давно, заявил Русбейс Тимофей Горшков, глава разработчика CMS для интернет-магазинов InSales. «Успех такой платформы во многом зависит от многолетней работы с селлерами, что требует серьезных технологических и функциональных наработок, глубокого понимания потребностей продавцов. Этот опыт невозможно быстро накопить, поэтому запуск нового решения — это только начало пути», — отметил топ-менеджер.
InSales работает в сфере электронной коммерции 16 лет. По данным Горшкова, у компании более 48 тыс. клиентов, а оборот достиг 700 млн рублей. «Мы приветствуем здоровую конкуренцию и инициативу «Яндекса» с выходом на новый рынок. Однако, видим, что коллеги ставят очень амбициозные сроки на адаптацию к реальным потребностям продавцов», — добавил глава InSales.
- Сервис Shopify был запущен в Канаде в 2006 году, компания предоставляет инструменты для создания и ведения онлайн-бизнеса. В 2024 году выручка платформы выросла на 26%, до $8,88 млрд, — против $7,06 млрд в 2023 году, следует из годового финансового отчета.
Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock / FOTODOM
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