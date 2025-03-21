В работе «Яндекс Пэй» произошел сбой 21 марта

Жалобы начали поступать примерно в 9:30 мск. Пользователи сервиса сообщили о проблемах в работе денежных переводов, оплаты и Системы быстрых платежей. «Отправил перевод со Сбербанка по СБП, получатели не получили», — написал один из пользователей.

Пик жалоб на Downdetector.su пришелся на 10:15 мск. К этому моменту о сбое в работе «Яндекс Пэй» сообщили 210 пользователей. Жалобы поступали из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Подмосковья, Новосибирской, Свердловской и Нижегородской областей.





Скриншот с Downdetector.su, фото: Русбейс





«Сейчас наблюдаем временный сбой в переводах у части пользователей. Нам жаль, что вы столкнулись с этой ошибкой — уже решаем ее. Попробуйте, пожалуйста, повторить попытку позже», — сообщили Frank Media в техподдержке «Яндекс Банка». Издание уточнило, что его корреспондент не смог дождаться зачисления перевода на карту «Яндекс Банка».

В пресс-службе «Яндекса» Русбейс сообщили, что у «ряда пользователей возникали временные трудности с доступом к "Яндекс Пэй"». Специалисты уже устранили проблемы, и сервис работает в штатном режиме, добавили там.

Накануне, 20 марта, в Роскомнадзоре сообщили, что в ближайший месяц проведут проверки операторов связи и сервисов, чтобы выяснить, используют ли они иностранную серверную инфраструктуру. В ведомстве подчеркнули, что проверки нужны для укрепления устойчивости и безопасности работы российских ресурсов.

В тот же день российские пользователи ряда сервисов столкнулись со сбоями. В РКН заявили, что они вызваны неполадками на иностранной серверной инфраструктуре, которую используют некоторые ресурсы.

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