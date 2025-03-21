Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

В работе «Яндекс Пэй» произошел сбой 21 марта

Новости
Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Выпускающий редактор новостного блока

Богдан Музыченко
Утром 21 марта пользователи платежного сервиса «Яндекс Пэй» пожаловались на сбой, свидетельствуют данные Downdetector.su. В поддержке «Яндекс Банка» заявили Frank Media, что «наблюдается временный сбой в переводах у части пользователей».
В работе «Яндекс Пэй» произошел сбой 21 марта
  1. Новости

Жалобы начали поступать примерно в 9:30 мск. Пользователи сервиса сообщили о проблемах в работе денежных переводов, оплаты и Системы быстрых платежей. «Отправил перевод со Сбербанка по СБП, получатели не получили», — написал один из пользователей.

Пик жалоб на Downdetector.su пришелся на 10:15 мск. К этому моменту о сбое в работе «Яндекс Пэй» сообщили 210 пользователей. Жалобы поступали из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Подмосковья, Новосибирской, Свердловской и Нижегородской областей.

Скриншот с Downdetector.su, фото: Русбейс

«Сейчас наблюдаем временный сбой в переводах у части пользователей. Нам жаль, что вы столкнулись с этой ошибкой — уже решаем ее. Попробуйте, пожалуйста, повторить попытку позже», — сообщили Frank Media в техподдержке «Яндекс Банка». Издание уточнило, что его корреспондент не смог дождаться зачисления перевода на карту «Яндекс Банка».

В пресс-службе «Яндекса» Русбейс сообщили, что у «ряда пользователей возникали временные трудности с доступом к "Яндекс Пэй"». Специалисты уже устранили проблемы, и сервис работает в штатном режиме, добавили там.

Освободите время и зарабатывайте больше с помощью ИИ! Пройдите курс и получите в подарок лучшие промты для решения бизнес-задач.
  • Накануне, 20 марта, в Роскомнадзоре сообщили, что в ближайший месяц проведут проверки операторов связи и сервисов, чтобы выяснить, используют ли они иностранную серверную инфраструктуру. В ведомстве подчеркнули, что проверки нужны для укрепления устойчивости и безопасности работы российских ресурсов.
  • В тот же день российские пользователи ряда сервисов столкнулись со сбоями. В РКН заявили, что они вызваны неполадками на иностранной серверной инфраструктуре, которую используют некоторые ресурсы.

Фото на обложке: AlexandraPopova / Shutterstock/ FOTODOM

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

Материалы по теме