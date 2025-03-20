Роскомнадзор объяснил сбои в работе некоторых сервисов

«Неработоспособность некоторых российских сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои», — заявили в РКН.

Там также рекомендовали отечественным компаниям пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров.