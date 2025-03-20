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Роскомнадзор объяснил сбои в работе некоторых сервисов

Новости
Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Выпускающий редактор новостного блока

Богдан Музыченко
Роскомнадзор объяснил сбой в работе ряда сервисов тем, что они используют иностранную серверную инфраструктуру. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили ТАСС.
Роскомнадзор объяснил сбои в работе некоторых сервисов
  1. Новости

«Неработоспособность некоторых российских сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои», — заявили в РКН.

Там также рекомендовали отечественным компаниям пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров.

  • Согласно данным Downdetector.su, 20 марта на неполадки пожаловались российские пользователи онлайн-магазина игр Epic Games, Figma, игры Genshin Impact, Twitch, «Дуолинго», игры Roblox и DeepSeek.
  • Ранее в Роскомнадзоре также предупредили, что в ближайший месяц регулятор проверит российские сервисы и операторов связи на использование иностранной серверной инфраструктуры. В ведомстве отметили, что исследования нужны «для выработки мер по повышению устойчивости и безопасности работы в рамках задачи обеспечения сетевого суверенитета».

Фото на обложке: Freepik

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