Роскомнадзор объяснил сбои в работе некоторых сервисов
Богдан Музыченко
Роскомнадзор объяснил сбой в работе ряда сервисов тем, что они используют иностранную серверную инфраструктуру. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили ТАСС.
Роскомнадзор объяснил сбои в работе некоторых сервисов
https://rb.ru/news/roskomnadzor-sboi-servisov-russia/
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«Неработоспособность некоторых российских сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои», — заявили в РКН.
Там также рекомендовали отечественным компаниям пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров.
- Согласно данным Downdetector.su, 20 марта на неполадки пожаловались российские пользователи онлайн-магазина игр Epic Games, Figma, игры Genshin Impact, Twitch, «Дуолинго», игры Roblox и DeepSeek.
- Ранее в Роскомнадзоре также предупредили, что в ближайший месяц регулятор проверит российские сервисы и операторов связи на использование иностранной серверной инфраструктуры. В ведомстве отметили, что исследования нужны «для выработки мер по повышению устойчивости и безопасности работы в рамках задачи обеспечения сетевого суверенитета».
Фото на обложке: Freepik
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