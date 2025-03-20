РКН проведет технические проверки сервисов и операторов связи

Роскомнадзор в течение ближайшего месяца проведет серию проверок среди российских сервисов и операторов связи. Ведомство планирует выяснить, используют ли они иностранную серверную инфраструктуру, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе РКН.

Там уточнили, что технические проверки будет осуществлять Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, в задачи которого входит организационное и техническое обеспечение учета информации, а также представление сведений в Роскомнадзор.

Регулятор отметил, что планируемые проверки направлены на укрепление устойчивости и безопасности работы отечественных сервисов. Мероприятия станут частью стратегии по обеспечению сетевого суверенитета, добавили в РКН.

20 марта российские пользователи ряда сервисов сообщили о неполадках, проблемы возникли в том числе у онлайн-магазина игр Epic Games, Figma, игры Genshin Impact, Twitch и DeepSeek. В РКН позже заявили, что сбой фиксируется на иностранной серверной инфраструктуре, которую использует ряд ресурсов.

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