РКН проведет технические проверки сервисов и операторов связи
Роскомнадзор в течение ближайшего месяца проведет серию проверок среди российских сервисов и операторов связи. Ведомство планирует выяснить, используют ли они иностранную серверную инфраструктуру, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе РКН.
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Там уточнили, что технические проверки будет осуществлять Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, в задачи которого входит организационное и техническое обеспечение учета информации, а также представление сведений в Роскомнадзор.
Регулятор отметил, что планируемые проверки направлены на укрепление устойчивости и безопасности работы отечественных сервисов. Мероприятия станут частью стратегии по обеспечению сетевого суверенитета, добавили в РКН.
- 20 марта российские пользователи ряда сервисов сообщили о неполадках, проблемы возникли в том числе у онлайн-магазина игр Epic Games, Figma, игры Genshin Impact, Twitch и DeepSeek. В РКН позже заявили, что сбой фиксируется на иностранной серверной инфраструктуре, которую использует ряд ресурсов.
Фото на обложке: Taylor Grote / Unsplash
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