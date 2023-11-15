Полезные функции и фишки Telegram

За 10 лет существования Telegram стал масштабной платформой для общения и бизнеса. В материале — об интересных и малоизвестных возможностях приложения.

Содержание:

Закрепление сообщений и чатов

Telegram позволяет выделить важные сообщения в чатах, чтобы они всегда оставались на видном месте.

Как закрепить сообщение:

Откройте Telegram и найдите нужное сообщение. Зажмите и выберите «Закрепить» (мобильная версия). Правой кнопкой мыши щелкните по сообщению и выберите «Закрепить» (версия для ПК). Во всплывающем окне появится возможность уведомить других участников чата. Теперь нужно сообщение всегда будет легко найти.

Как открепить сообщение:

Откройте чат. В правой части закрепленного сообщения нажмите на X.

Подтвердите выбор во всплывающем окне.

Альтернативный способ:

Найдите в чате закрепленное сообщение.

Нажмите на него, чтобы открыть меню. Выберите «Открепить».

Как закрепить чат:

Найдите нужный чат или канал. Зажмите чат и выберите иконку «Закрепить» (на устройстве с Android). Свайпните чат вправо (на устройстве с iOs). Щелкните по названию правой кнопкой мыши и выберите «Закрепить» (версия для ПК) Готово! Теперь важный чат или канал будет отображаться первым в списке.

Почему не получается закрепить сообщение?

Вероятно, у вас не хватает прав. В публичных группах эта возможность есть только у администратора.

Индивидуальная тема для каждого чата

Позволяет изменить его цветовое оформление.

Как изменить тему чата:

Откройте чат, нажмите иконку с тремя точками, чтобы перейти в настройки.

Нажмите «Установить обои». Выберите желаемый вариант и сохраните изменения с помощью «Применить тему».

Как создать собственную тему для чата:

В настройках чата выберите «Установить обои», а затем «Выбрать обои».

Настройте вид темы с помощью шкал размытия и затемнения.

Секретное меню

Меню отладки открывает такие функции, как «Импорт контактов», «Сбросить кэш чатов» и даже «Пометить все как прочитанное».

Как запустить секретное меню:

Откройте Telegram на Android, перейдите в «Настройки». В нижней части страницы зажмите надпись Telegram for Android и номер версии. Повторное нажатие откроет меню отладки.

Архивирование чатов

Функция позволяет скрыть чат или группу без удаления.

Как отправить чат в архив:

На мобильном устройстве: зажмите название чата в списке, в верхней панели нажмите на иконку архива.

В версии для ПК: нажмите по названию чата правой кнопкой мыши и выберите «Архивировать».

По умолчанию архив отображается в списке чатов. Зажмите его, чтобы скрыть из списка или прочитать все полученные сообщения в архиве.

Как просмотреть папку «Архив»:

На мобильном устройстве: потяните список чатов пальцем вниз.

потяните список чатов пальцем вниз. В версии для ПК архив по умолчанию отображается над списком чатов. Его можно перенести в главное меню, а также выбрать отображение в компактном или развернутом виде.

Сброс количества непрочитанных сообщений

Подписаны на несколько активных чатов и множество каналов? Эта фишка Телеграм позволит не утонуть в сообщениях.

Как быстро обнулить счетчик входящих:

На ПК: в левой панели щелкнуть правой кнопкой мыши по нужной папке или пункту «Все чаты», выбрать «Пометить как прочитанное»;

в левой панели щелкнуть правой кнопкой мыши по нужной папке или пункту «Все чаты», выбрать «Пометить как прочитанное»; На Android: через секретное меню. (ссылка внутри статьи);

через секретное меню. (ссылка внутри статьи); На iOs: перейти в список чатов, нажать «Изм.», выбрать «Прочит. все».

Подключение ботов

Боты позволяют эффективнее управлять чатами, быстро получать нужную информацию и автоматизировать задачи.

Как добавить ботов в Telegram:

В списке контактов откройте поисковую строку и введите в нее имя бота. Откройте диалог с ботом и добавьте его в нужный чат; Откройте чат, нажмите на пиктограмму с тремя точками, выберите «Управление группой» — «Администраторы» — «Добавить администратора». Выберите бота и дайте ему все права. Готово! Теперь бот будет отвечать на все сообщения, в которых он упоминается.

Как сделать так, чтобы бот отвечал на все сообщения

Через поиск в Telegram найдите @BotFather и запустите с ним диалог; Отправьте ему команду /setprivacy и выберите название нужного бота; Отключите настройки по умолчанию. Теперь бот будет отвечать на все сообщения в чате.

Премиум подписка

Платная подписка открывает пользователям новые фишки ТГ: истории, перевод голосовых сообщений в текст, эксклюзивные стикеры, приоритет при скачивании файлов и многое другое.

Как подключить премиум в Telegram

Самый простой способ — через верифицированного бота:

Перейдите в настройки профиля и нажмите Telegram Premium. Выберите подходящий план подписки и нажмите кнопку «Подключить».

В чате с Premium Bot можно оплатить подписку, продлить ее или подарить другому пользователю. Сервис поддерживает российские карты.

С помощью счета Apple ID:

Открыть App Store, перейти в «Настройки» — имя пользователя — «Оплата и доставка» — «Добавить способ оплаты» и «Мобильный телефон».

Доступно только для операторов МТС и «Билайн».

Как отключить подписку в Telegram:

Через Premium Bot: отправить ему команду /stop.

Для владельцев iOs: запустить App Store, открыть «Настройки учетной записи» — «Подписки» — Telegram Premium.

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Что из этих фактов о Telegram — правда?

Планирование и напоминания

Вы получите напоминание, даже если переключились с одного гаджета на другой.

Как установить напоминание:

Перейдите в раздел «Избранное». Напишите напоминание.

В мобильной версии зажмите кнопку отправки, выберите «Отправить позже». В версии для ПК для этого нужно нажать на кнопку отправки правой кнопкой мыши.

Отложенная или беззвучная отправка сообщений

Сообщение придет в нужное вам время и без оповещения.

Как запланировать сообщение в Telegram:

Напишите сообщение в беседе, групповом чате или ТГ-канале.

В мобильной версии зажмите кнопку отправки, выберите «Отправить позже». В версии для ПК для этого нужно нажать на кнопку отправки правой кнопкой мыши.

Как отправить сообщение без звука:

В мобильной версии зажмите кнопку отправки, выберите «Отправить без звука». В версии для ПК для этого нужно нажать на кнопку отправки правой кнопкой мыши.

Групповые видеозвонки

Чтобы пообщаться лицом к лицу с несколькими друзьями.

Как запустить групповой видеозвонок:

Откройте или создайте групповой чат. Важно: чтобы запустить видеозвонок, требуются права администратора.

В мобильной версии: нажмите на панель с названием чата, кликните по пиктограмме с тремя точками. Выберите «Начать видеочат».

В версии для ПК: на панели с названием чата нажмите на иконку видеочата. Выберите «Начать видеочат» или запланируйте его на удобное время.

Демонстрация экрана

Функция доступна для пользователей ПК, андроид и айфон.

Как запустить демонстрацию экрана мобильного в Telegram:

Откройте нужный контакт и нажмите кнопку «Звонок» — «Камера» — «Экран телефона» — «Продолжить».

Подтвердите доступ, нажав «Начать запись».

Как запустить демонстрацию экрана в десктопной версии:

Откройте нужный контакт и нажмите кнопку «Звонок» — «Демонстрация экрана» — «Подтвердить».

Добавление дополнительного аккаунта

Если устройство нужно нескольким пользователям.

Как добавить несколько аккаунтов в Telegram:

На стартовой странице приложения нажмите на три горизонтальные линии в верхнем левом углу, затем на стрелку рядом с номером телефона. Выберите «Добавить аккаунт».

Укажите код страны и номер телефона (на него придет SMS с кодом подтверждения).

Подтвердите номер и укажите имя пользователя. Готово!

Как переключаться между пользователями в Telegram:

На стартовой странице нажмите на три горизонтальные линии в верхнем левом углу, затем на стрелку рядом с номером телефона.

Выберите нужный аккаунт.

Сколько аккаунтов можно одновременно использовать в Telegram?

Приложение поддерживает до трех аккаунтов. Входящие уведомления указывают, какой пользователь их получил.

Секретные чаты с защитой от пересылки и скриншотов

Для тех, кто хочет дополнительно обезопасить свою переписку.

Как создать секретный чат:

Откройте профиль контакта, с которым собираетесь общаться.

Нажмите на три точки и выберите «Начать секретный чат».

Важно: такой чат доступен лишь в мобильной версии на том устройстве, на котором он был создан. При сбросе пароля для входа секретные чаты стираются.

Избранное

Работает как персональное облачное хранилище пользователя.

Как использовать «Избранное» в Telegram?

Сохранять любые текстовые сообщения, эмодзи, изображения, видео и аудио из чатов Telegram.

Писать личные заметки или списки дел.

Сохранять файлы для будущего использования (лимит — 2 Гб, с подпиской — 4 Гб).

Оставлять ссылки или контактную информацию.

Устанавливать напоминания. (ссылка на «Планирования и напоминания»).

Для этого выберите любое сообщение, нажмите «Переслать» и выберите в списке «Избранное». По умолчанию папка отображается в общем списке чатов (мобильная версия) или доступна в главном меню (версия для ПК).

Чтобы открыть исходный чат, найдите справа от сообщения иконку в виде стрелки вправо. Нажмите на стрелку для перехода.

Скрытый текст

Фишка Телеграмма — возможность спрятать спойлер, загадку или иной текст.

Он будет скрыт в списке чатов, в уведомлениях и даже при повторном заходе в чат.

Как делать скрытый текст в Telegram с компьютера:

Напишите в нужном чате сообщение, выделите часть, которую требуется скрыть. Щелкните правой кнопкой мыши, выберите «Форматирование» — «Скрытый».

Также можно использовать горячие клавиши Ctrl + Shift + P (Windows) или Cmd + Shift + P (MacOS).

Как делать скрытый текст в Telegram с iPhone или Android:

Напишите в нужном чате сообщение, выделите часть, которую требуется скрыть. Нажмите на три точки в верхнем правом углу экрана. Выберите «Скрытый».

Блокировка приложения паролем

Обеспечивает дополнительную защиту аккаунта.

Как поставить пароль на вход в Telegram:

Перейдите в «Настройки» — «Конфиденциальность» — «Код-пароль». Пользователи iPhone могут настроить разблокировку по Face ID или Touch ID.

Внимание: если пользователь забыл код, для сброса придётся переустановить Telegram на мобильном устройстве и заново авторизоваться на компьютере. При этом секретные чаты удалятся, остальные чаты загрузятся при синхронизации.

Перевод сообщений в переписке

Добавляет кнопку «Перевести» к сообщениям на иностранных языках.

Как включить перевод сообщений в Telegram:

Перейдите в «Настройки» — «Язык» и активируйте «Показывать кнопку „Перевести“».

Чтобы перевести сообщение, нажмите на него (в версии для ПК используйте правую кнопку мыши) и выберите «Перевести».

Там же можно указать, какие языки не требуется переводить.

QR-код в качестве визитки

Быстрый и удобный способ поделиться контактом.

При сканировании вашего кода пользователь автоматически добавит вас в список контактов и сможет начать переписку.

Как сгенерировать QR-визитку в Telegram:

В мобильной версии перейдите в «Настройки» и в правом верхнем углу нажмите на изображение QR-кода.

Выберите стиль визитки и поделитесь ей.

Быстрый скролл к сообщениям за конкретную дату

Оптимальный способ найти нужное сообщение.

Как найти сообщения за конкретную дату:

Откройте нужный чат или канал, нажмите на иконку с тремя точками, выберите «Поиск»;

В левом нижнем углу нажмите на иконку с календарем и лупой. Выберите нужную дату.

Папки с чатами

Удобный способ упорядочить переписки в Телеграм. Это могут быть отдельные папки для рабочего общения, хобби, интересных каналов и даже слишком активных чатов, которые вы не собираетесь читать.

Как создать папку в Telegram:

Перейдите в «Настройки» — «Папки с чатами» — «Создать новую папку».

По умолчанию папки будут отображаться в левой панели приложения (в версии для ПК) или над списком чатов (в мобильной версии).

Как поделиться папкой в Telegram:

В мобильной версии: зажмите название папки. В открывшемся меню выберите «Поделиться».

В версии для ПК: щелкните по названию папки правой кнопкой мыши, выберите «Настроить папку». Под списком чатов выберите «Создать ссылку-приглашение».

Интерактивные эмодзи

Они реагируют на прикосновения анимацией и вибрацией

Как отправить интерактивные эмодзи:

Отправьте отдельным сообщением эмодзи или , нажмите на его анимированную версию. Если у собеседника открыт чат, вы одновременно увидите спецэффекты, а смартфоны синхронно завибрируют.

Список прочитавших сообщения

Чтобы понять, кто не поставил реакцию в ТГ.

Как узнать, кто прочитал сообщение в Telegram:

Откройте свое общение в чате и нажмите на него (зажимать пальцем не требуется). Если прочитавших немного, во всплывающем окне отобразится список имен.

Контроль сессий

Позволяет выявить неиспользуемые сеансы и подозрительные сессии.

Как посмотреть активные сеансы в Telegram:

Перейдите в «Настройки» — «Конфиденциальность» — «Активные сеансы». Здесь можно посмотреть данные об IP-адресах и устройствах, с которых осуществлялся вход в учетную запись.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

При подготовке использовались следующие источники:

Alphr, Android Police, Chatimize, Virtual User

Фото на обложке: Unsplash