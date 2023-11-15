Полезные функции и фишки Telegram

За 10 лет существования Telegram стал масштабной платформой для общения и бизнеса. В материале — об интересных и малоизвестных возможностях приложения.
Содержание:
- Закрепление сообщений и чатов
- Индивидуальная тема для каждого чата
- Секретное меню
- Архивирование чатов
- Сброс количества непрочитанных сообщений
- Подключение ботов
- Премиум подписка
- Планирование и напоминания
- Отложенная или беззвучная отправка сообщений
- Групповые видеозвонки
- Демонстрация экрана
- Добавление дополнительного аккаунта
- Секретные чаты с защитой от пересылки и скриншотов
- Избранное
- Скрытый текст
- Блокировка приложения паролем
- Перевод сообщений в переписке
- QR-код в качестве визитки
- Быстрый скролл к сообщениям за конкретную дату
- Папки с чатами
- Интерактивные эмодзи
- Список прочитавших сообщения
- Контроль сессий
Закрепление сообщений и чатов
Telegram позволяет выделить важные сообщения в чатах, чтобы они всегда оставались на видном месте.
Как закрепить сообщение:
- Откройте Telegram и найдите нужное сообщение.
- Зажмите и выберите «Закрепить» (мобильная версия). Правой кнопкой мыши щелкните по сообщению и выберите «Закрепить» (версия для ПК).
- Во всплывающем окне появится возможность уведомить других участников чата. Теперь нужно сообщение всегда будет легко найти.
Как открепить сообщение:
- Откройте чат. В правой части закрепленного сообщения нажмите на X.
- Подтвердите выбор во всплывающем окне.
Альтернативный способ:
- Найдите в чате закрепленное сообщение.
- Нажмите на него, чтобы открыть меню. Выберите «Открепить».
Как закрепить чат:
- Найдите нужный чат или канал.
- Зажмите чат и выберите иконку «Закрепить» (на устройстве с Android). Свайпните чат вправо (на устройстве с iOs). Щелкните по названию правой кнопкой мыши и выберите «Закрепить» (версия для ПК)
- Готово! Теперь важный чат или канал будет отображаться первым в списке.
Почему не получается закрепить сообщение?
Вероятно, у вас не хватает прав. В публичных группах эта возможность есть только у администратора.
Индивидуальная тема для каждого чата
Позволяет изменить его цветовое оформление.
Как изменить тему чата:
- Откройте чат, нажмите иконку с тремя точками, чтобы перейти в настройки.
- Нажмите «Установить обои». Выберите желаемый вариант и сохраните изменения с помощью «Применить тему».
Как создать собственную тему для чата:
- В настройках чата выберите «Установить обои», а затем «Выбрать обои».
- Настройте вид темы с помощью шкал размытия и затемнения.
Секретное меню
Меню отладки открывает такие функции, как «Импорт контактов», «Сбросить кэш чатов» и даже «Пометить все как прочитанное».
Как запустить секретное меню:
- Откройте Telegram на Android, перейдите в «Настройки».
- В нижней части страницы зажмите надпись Telegram for Android и номер версии.
- Повторное нажатие откроет меню отладки.
Архивирование чатов
Функция позволяет скрыть чат или группу без удаления.
Как отправить чат в архив:
- На мобильном устройстве: зажмите название чата в списке, в верхней панели нажмите на иконку архива.
- В версии для ПК: нажмите по названию чата правой кнопкой мыши и выберите «Архивировать».
По умолчанию архив отображается в списке чатов. Зажмите его, чтобы скрыть из списка или прочитать все полученные сообщения в архиве.
Как просмотреть папку «Архив»:
- На мобильном устройстве: потяните список чатов пальцем вниз.
- В версии для ПК архив по умолчанию отображается над списком чатов. Его можно перенести в главное меню, а также выбрать отображение в компактном или развернутом виде.
Сброс количества непрочитанных сообщений
Подписаны на несколько активных чатов и множество каналов? Эта фишка Телеграм позволит не утонуть в сообщениях.
Как быстро обнулить счетчик входящих:
- На ПК: в левой панели щелкнуть правой кнопкой мыши по нужной папке или пункту «Все чаты», выбрать «Пометить как прочитанное»;
- На Android: через секретное меню. (ссылка внутри статьи);
- На iOs: перейти в список чатов, нажать «Изм.», выбрать «Прочит. все».
Подключение ботов
Боты позволяют эффективнее управлять чатами, быстро получать нужную информацию и автоматизировать задачи.
Как добавить ботов в Telegram:
- В списке контактов откройте поисковую строку и введите в нее имя бота. Откройте диалог с ботом и добавьте его в нужный чат;
- Откройте чат, нажмите на пиктограмму с тремя точками, выберите «Управление группой» — «Администраторы» — «Добавить администратора». Выберите бота и дайте ему все права.
- Готово! Теперь бот будет отвечать на все сообщения, в которых он упоминается.
Как сделать так, чтобы бот отвечал на все сообщения
- Через поиск в Telegram найдите @BotFather и запустите с ним диалог;
- Отправьте ему команду /setprivacy и выберите название нужного бота;
- Отключите настройки по умолчанию. Теперь бот будет отвечать на все сообщения в чате.
Премиум подписка
Платная подписка открывает пользователям новые фишки ТГ: истории, перевод голосовых сообщений в текст, эксклюзивные стикеры, приоритет при скачивании файлов и многое другое.
Как подключить премиум в Telegram
Самый простой способ — через верифицированного бота:
- Перейдите в настройки профиля и нажмите Telegram Premium. Выберите подходящий план подписки и нажмите кнопку «Подключить».
- В чате с Premium Bot можно оплатить подписку, продлить ее или подарить другому пользователю. Сервис поддерживает российские карты.
С помощью счета Apple ID:
- Открыть App Store, перейти в «Настройки» — имя пользователя — «Оплата и доставка» — «Добавить способ оплаты» и «Мобильный телефон».
- Доступно только для операторов МТС и «Билайн».
Как отключить подписку в Telegram:
- Через Premium Bot: отправить ему команду /stop.
- Для владельцев iOs: запустить App Store, открыть «Настройки учетной записи» — «Подписки» — Telegram Premium.
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Что из этих фактов о Telegram — правда?
Планирование и напоминания
Вы получите напоминание, даже если переключились с одного гаджета на другой.
Как установить напоминание:
- Перейдите в раздел «Избранное». Напишите напоминание.
- В мобильной версии зажмите кнопку отправки, выберите «Отправить позже». В версии для ПК для этого нужно нажать на кнопку отправки правой кнопкой мыши.
Отложенная или беззвучная отправка сообщений
Сообщение придет в нужное вам время и без оповещения.
Как запланировать сообщение в Telegram:
- Напишите сообщение в беседе, групповом чате или ТГ-канале.
- В мобильной версии зажмите кнопку отправки, выберите «Отправить позже». В версии для ПК для этого нужно нажать на кнопку отправки правой кнопкой мыши.
Как отправить сообщение без звука:
- В мобильной версии зажмите кнопку отправки, выберите «Отправить без звука». В версии для ПК для этого нужно нажать на кнопку отправки правой кнопкой мыши.
Групповые видеозвонки
Чтобы пообщаться лицом к лицу с несколькими друзьями.
Как запустить групповой видеозвонок:
- Откройте или создайте групповой чат. Важно: чтобы запустить видеозвонок, требуются права администратора.
- В мобильной версии: нажмите на панель с названием чата, кликните по пиктограмме с тремя точками. Выберите «Начать видеочат».
- В версии для ПК: на панели с названием чата нажмите на иконку видеочата. Выберите «Начать видеочат» или запланируйте его на удобное время.
Демонстрация экрана
Функция доступна для пользователей ПК, андроид и айфон.
Как запустить демонстрацию экрана мобильного в Telegram:
- Откройте нужный контакт и нажмите кнопку «Звонок» — «Камера» — «Экран телефона» — «Продолжить».
- Подтвердите доступ, нажав «Начать запись».
Как запустить демонстрацию экрана в десктопной версии:
- Откройте нужный контакт и нажмите кнопку «Звонок» — «Демонстрация экрана» — «Подтвердить».
Добавление дополнительного аккаунта
Если устройство нужно нескольким пользователям.
Как добавить несколько аккаунтов в Telegram:
- На стартовой странице приложения нажмите на три горизонтальные линии в верхнем левом углу, затем на стрелку рядом с номером телефона. Выберите «Добавить аккаунт».
- Укажите код страны и номер телефона (на него придет SMS с кодом подтверждения).
- Подтвердите номер и укажите имя пользователя. Готово!
Как переключаться между пользователями в Telegram:
- На стартовой странице нажмите на три горизонтальные линии в верхнем левом углу, затем на стрелку рядом с номером телефона.
- Выберите нужный аккаунт.
Сколько аккаунтов можно одновременно использовать в Telegram?
Приложение поддерживает до трех аккаунтов. Входящие уведомления указывают, какой пользователь их получил.
Секретные чаты с защитой от пересылки и скриншотов
Для тех, кто хочет дополнительно обезопасить свою переписку.
Как создать секретный чат:
- Откройте профиль контакта, с которым собираетесь общаться.
- Нажмите на три точки и выберите «Начать секретный чат».
Важно: такой чат доступен лишь в мобильной версии на том устройстве, на котором он был создан. При сбросе пароля для входа секретные чаты стираются.
Избранное
Работает как персональное облачное хранилище пользователя.
Как использовать «Избранное» в Telegram?
- Сохранять любые текстовые сообщения, эмодзи, изображения, видео и аудио из чатов Telegram.
- Писать личные заметки или списки дел.
- Сохранять файлы для будущего использования (лимит — 2 Гб, с подпиской — 4 Гб).
- Оставлять ссылки или контактную информацию.
- Устанавливать напоминания. (ссылка на «Планирования и напоминания»).
Для этого выберите любое сообщение, нажмите «Переслать» и выберите в списке «Избранное». По умолчанию папка отображается в общем списке чатов (мобильная версия) или доступна в главном меню (версия для ПК).
Чтобы открыть исходный чат, найдите справа от сообщения иконку в виде стрелки вправо. Нажмите на стрелку для перехода.
Скрытый текст
Фишка Телеграмма — возможность спрятать спойлер, загадку или иной текст.
Он будет скрыт в списке чатов, в уведомлениях и даже при повторном заходе в чат.
Как делать скрытый текст в Telegram с компьютера:
- Напишите в нужном чате сообщение, выделите часть, которую требуется скрыть. Щелкните правой кнопкой мыши, выберите «Форматирование» — «Скрытый».
- Также можно использовать горячие клавиши Ctrl + Shift + P (Windows) или Cmd + Shift + P (MacOS).
Как делать скрытый текст в Telegram с iPhone или Android:
- Напишите в нужном чате сообщение, выделите часть, которую требуется скрыть. Нажмите на три точки в верхнем правом углу экрана. Выберите «Скрытый».
Блокировка приложения паролем
Обеспечивает дополнительную защиту аккаунта.
Как поставить пароль на вход в Telegram:
- Перейдите в «Настройки» — «Конфиденциальность» — «Код-пароль». Пользователи iPhone могут настроить разблокировку по Face ID или Touch ID.
Внимание: если пользователь забыл код, для сброса придётся переустановить Telegram на мобильном устройстве и заново авторизоваться на компьютере. При этом секретные чаты удалятся, остальные чаты загрузятся при синхронизации.
Перевод сообщений в переписке
Добавляет кнопку «Перевести» к сообщениям на иностранных языках.
Как включить перевод сообщений в Telegram:
- Перейдите в «Настройки» — «Язык» и активируйте «Показывать кнопку „Перевести“».
Чтобы перевести сообщение, нажмите на него (в версии для ПК используйте правую кнопку мыши) и выберите «Перевести».
Там же можно указать, какие языки не требуется переводить.
QR-код в качестве визитки
Быстрый и удобный способ поделиться контактом.
При сканировании вашего кода пользователь автоматически добавит вас в список контактов и сможет начать переписку.
Как сгенерировать QR-визитку в Telegram:
- В мобильной версии перейдите в «Настройки» и в правом верхнем углу нажмите на изображение QR-кода.
- Выберите стиль визитки и поделитесь ей.
Быстрый скролл к сообщениям за конкретную дату
Оптимальный способ найти нужное сообщение.
Как найти сообщения за конкретную дату:
- Откройте нужный чат или канал, нажмите на иконку с тремя точками, выберите «Поиск»;
- В левом нижнем углу нажмите на иконку с календарем и лупой. Выберите нужную дату.
Папки с чатами
Удобный способ упорядочить переписки в Телеграм. Это могут быть отдельные папки для рабочего общения, хобби, интересных каналов и даже слишком активных чатов, которые вы не собираетесь читать.
Как создать папку в Telegram:
- Перейдите в «Настройки» — «Папки с чатами» — «Создать новую папку».
По умолчанию папки будут отображаться в левой панели приложения (в версии для ПК) или над списком чатов (в мобильной версии).
Как поделиться папкой в Telegram:
- В мобильной версии: зажмите название папки. В открывшемся меню выберите «Поделиться».
- В версии для ПК: щелкните по названию папки правой кнопкой мыши, выберите «Настроить папку». Под списком чатов выберите «Создать ссылку-приглашение».
Интерактивные эмодзи
Они реагируют на прикосновения анимацией и вибрацией
Как отправить интерактивные эмодзи:
- Отправьте отдельным сообщением эмодзи или , нажмите на его анимированную версию. Если у собеседника открыт чат, вы одновременно увидите спецэффекты, а смартфоны синхронно завибрируют.
Список прочитавших сообщения
Чтобы понять, кто не поставил реакцию в ТГ.
Как узнать, кто прочитал сообщение в Telegram:
- Откройте свое общение в чате и нажмите на него (зажимать пальцем не требуется). Если прочитавших немного, во всплывающем окне отобразится список имен.
Контроль сессий
Позволяет выявить неиспользуемые сеансы и подозрительные сессии.
Как посмотреть активные сеансы в Telegram:
Перейдите в «Настройки» — «Конфиденциальность» — «Активные сеансы». Здесь можно посмотреть данные об IP-адресах и устройствах, с которых осуществлялся вход в учетную запись.
* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.
При подготовке использовались следующие источники:
Alphr, Android Police, Chatimize, Virtual User
Фото на обложке: Unsplash
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