Топ лучших смартфонов 2024 года

И все-таки, мы собрали здесьгод и разобрались в их фишках, чтобы ответить на один простой вопрос: «какой телефон купить в этом году». А ещё — указали стоимость, актуальную на день выхода статьи, чтобы у вас была возможность подобрать для себя устройство по принципу «цена-качество».

Описывать новинки рынка смартфонов стало непросто уже лет пять назад. Почти до идентичности они пытаются скопировать друг друга, поддаваясь веянию трендов как ни одна другая ниша.

У каждого из них хорошая камера, каждый достаточно долго держит батарею и не умрёт (как минимум, на бумаге), если вы уроните его в раковину.

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От 50 000: флагманы

Apple IPhone 15 Pro

Цена: от 90 тыс. рублей

Характеристики:

Дисплей: 6,1″, OLED, 2556 × 1179, 120 Гц

Оперативная память: 8 ГБ

Постоянная память: 128, 256, 512 и 1024 ГБ

Основная камера: 48 Мп + 12 Мп + 12 Мп

Фронтальная камера: 12 Мп

Аккумулятор: 3274 мА·ч

Фото: источник

Разумеется, это производитель, без которого не обойдется ни один подобный список. Телефоны от Apple уже многие годы остаются одновременно флагманскими, но в то же время наиболее спорными моделями. Кто-то считает, что в них идеально всё, другие – что развитие айфонов давно замедлилось на фоне конкурентов.

Как бы то ни было, пятнадцатый IPhone в pro-версии смог удивить пользователей. Он невероятно крепкий благодаря титану на корпусе, имеет самые мощные из всей эппл-линейки зум-камеры, а производительность процессора дает возможность запускать на смартфоне видеоигры последнего поколения и использовать его как системный блок.

OnePlus 11

Цена: от 57 тыс. рублей

Характеристики:

Дисплей: 6,7″, AMOLED E4, 120 Гц (LTPO 3.0)

Оперативная память: 16 ГБ

Постоянная память: 256 и 512 ГБ

Основная камера: 50 Мп + 48 Мп + 32 Мп

Фронтальная камера: 16 Мп

Аккумулятор: 5000 мА·ч

Фото: источник

Переход к китайским производителям после Apple всегда радует изменением цены. Она сокращается примерно в два раза, а количество притягательный функций в телефоне – нет.

OnePlus – то самое устройство, покорившее соцсети за счёт своей невероятной стабилизации камеры. Ещё бы, ведь здесь стоит блок из четырех камер от Sony. В целом модель считают одной из самых производительных у достаточно плодовитой китайской компании: внутри система жидкого охлаждения, мощные чипы и система хранения памяти по последним стандартам.

Samsung Galaxy s23 Ultra

Цена: от 95 тыс. рублей

Характеристики:

Дисплей: 6,8″, AMOLED, 120 Гц

Оперативная память: 12 ГБ

Постоянная память: 256 Гб — 1 Тб

Основная камера: 200.0 Mп + 10.0 Mп + 12.0 Mп

Фронтальная камера: 10 Мп

Аккумулятор: 5000 мА·ч

Фото: источник

Традиционно самый свежий Samsung сравнивают с IPhone. Мы так делать не будем. Ведь конкуренции в премиум-сегменте, они ничем не похожи. Ну, разве что кроме цены. В то же время, корейский бренд на постоянной основе держит марку флагмана всей огромной ниши смартфонов на базе Android.

S23 Ultra вышел, скажем так, в стиле линейки. Большой (действительно большой), а благодаря яркому экрану и зашкаливающему набору характеристик у камер этот телефон можно считать воплощением всех узнаваемых элементах, которыми славятся азиатские производители.

Из более интересных функций отметим режим, в котором телефон можно использовать вместо рабочего ноутбука: нужно просто подключить его к внешнему монитору. Стилус тоже оставили: то ли как дань традициям, то ли для подписи документов онлайн.

Huawei P60 Pro

Цена: от 57 990 рублей

Характеристики:

Дисплей: 6,67″, OLED, 120 Гц

Оперативная память: 8 или 12 ГБ

Постоянная память: 256 Гб или 512 Гб

Основная камера: 48 Мп + 48 Мп + 13 Мп

Фронтальная камера: 13 Мп

Аккумулятор: 4815 мА·ч

Фото: источник

В отличие от многих китайских коллег, Huawei целится в сегмент дороже 50 тыс. рублей. И надо сказать, что про-версия Р60 там действительно на своём месте. Это достаточно стильная модель с интересными решениями по корпусу вроде перламутровых переливов или яркой фиолетовой расцветки.

Этот телефон уже успели прозвать камерафоном из-за отменных снимков, которые получаются на Р60. Интересно, что при действительно хорошем качестве изображения, количество мегапикселей здесь не зашкаливающее. Впрочем, это еще раз доказывает, что результат зависит не от цифр, а от совместимости компонентов смартфона.

От 20 тыс. до 50 тыс. рублей: добротный средний класс Honor 90 Цена: от 39 тыс. рублей Характеристики:

Дисплей: 6,7″, AMOLED E4, 120 Гц

Оперативная память: 12 ГБ

Постоянная память: 256 и 512 ГБ

Основная камера: 200 Мп + 12 Мп

Фронтальная камера: 50 Мп

Аккумулятор: 5000 мА·ч

Тот самый «убийца айфона», получивший своё прозвище только по одной причине – он отличается от других собратьев на платформе Android. Honor 90 — это в первую очередь очень красивый телефон с интересным набором цветов, футуристичным блоком камер и скругленными углами. В остальном это просто хороший смартфон за свои деньги. Он не дотягивает по производительности до описанных выше моделей, но как будто и не стремится это сделать (для этой гонки у Honor есть другие линейки). Зато смартфон прекрасно фотографирует и неплохо снимает видео, а еще быстро заряжается. Кстати, Honor идет по пути Apple со своей экосистемой гарнитур, наушников и умных часов. А значит с этим смартфоном они будут работать лучше, чем со сторонними брендами. Honor X9A Цена: от 21 тыс. рублей

Характеристики: Дисплей: 6,67″, AMOLED, 120 Гц

Оперативная память: 6+5 ГБ

Постоянная память: 128 ГБ

Основная камера: 64 Мп + 5 Мп

Фронтальная камера: 16 Мп

Аккумулятор: 5100 мА·ч : от 21 тыс. рублей

Если описанное выше устройство вам понравилось, но ценник показался несколько завышенным – встречайте еще одного новичка от китайского бренда. Младший брат предыдущего обозреваемого – x9a. Из схожего тут в первую очередь футуристичный дизайн. Это матовый, перламутровый телефон, который точноне останется незамеченным. В остальном стоит поделить функции девяностого HONOR на два, точно так же, как на два делится и цена. Google Pixel 7a Цена: от 32 тыс. рублей Характеристики: Дисплей: 6,1″, OLED, 90 Гц

Оперативная память: 8 ГБ

Постоянная память: 128 ГБ

Основная камера: 64 Мп + 13 Мп

Фронтальная камера: 13 Мп

Аккумулятор: 4385 мА·ч Фото: источник По большому счету, перед нами стабильный телефон в сегменте от 30 до 50 тысяч рублей. Средних размеров, с вполне толстыми экранными рамками, не с самой сильной камерой, да и визуально вполне стандартный. Интересно, что знаменитые телефоны на «чистом Android» слабо приживаются в России, но тем ни менее, в мире они в ходу. Что эта чистота дает на практике, не понимает большинство пользователей. А ведь именно «чистый» Android пусть и не имеет столько возможностей для кастомизации, зато может предложить максимальную дружелюбность для пользователей-новичков. А еще считается, что он не начнёт тормозить. Вкупе с аргументами из предыдущего абзаца становится понятно: это тот самый телефон, который можно подарить людям из старшего поколения. Встроенные антиспам-фильтры от мошеннических звонков как раз в помощь, чтобы «ничего не списалось». Realme 11 Pro Цена: от 27 тыс. рублей Характеристики: Дисплей: 6,7″, AMOLED, 120 Гц

Оперативная память: 8 ГБ

Постоянная память: 128 ГБ

Основная камера: 100 Мп

Фронтальная камера: 16 Мп

Аккумулятор: 5000 мА·ч Фото: источник Еще один в первую очередь красивый телефон с камерой прямо посередине задней панели, приятными оттенками корпуса и экокожей вместо пластика. При этом всем, он еще и достаточно функциональный. Разумеется, пользовательский опыт скромнее, чем цифры в документации, но и цифры эти не слабые: куча мегапикселей в камере, достойный объем памяти. И все это за ценник в почти тридцать тысяч рублей. В чем подвох? А его на самом деле нет. Дело в том, что именно китайские производители сейчас стремятся удивлять. Потому что их много, и казуальный пользователь до сих пор не особенно их различает. Xiaomi Redmi 13 Note Цена: от 26 990 рублей Характеристики: Дисплей: 6,67″, AMOLED, 120 Гц

Оперативная память: 6, 8 или 12 ГБ

Постоянная память: 128 или 256 ГБ

Основная камера: 108 Мп

Фронтальная камера: 2,07 Мп

Аккумулятор: 5000 мА·ч Фото: источник Redmi Note, кажется, был у каждого, хотя бы в одном поколении. Это классический Android-фон со всеми его плюсами вроде сторонней установки приложений и внушительных показателей по документации. В то же время, присутствуют и стабильные минусы: камера временами выдает пиксельную картинку, а приложения нет-нет, да и подвиснут. На самом деле, от своего предшественника, Xiaomi Redmi 12 Note, тринадцатая модель практически не отличается. Немного подтянули разве что блок камер. В остальном, смартфоны похожи до степени смешения: тот же процессор, почти идентичный дизайн, прежний набор функций. Но и цена на новинку не слишком высока, так что любителям бренда можно спокойно выбирать из двух последних устройств серии. До 20 тыс. рублей: ультрабюджетники Xiaomi Poco x5 5g Цена: от 17 990 рублей Характеристики: Дисплей: 6,67″, AMOLED, 120 Гц

Оперативная память: 8 ГБ

Постоянная память: 128 и 256 ГБ, есть ​​слот microSD

Основная камера: 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп

Фронтальная камера: 13 Мп

Аккумулятор: 5000 мА·ч Фото: источник Xiaomi уверенно себя чувствует в нише смартфонов с ценником до 20 тыс. рублей, год за годом представляя новинки, которые конкурируют в первую очередь с предыдущими моделями бренда. Этот телефон выпустили в трёх цветах корпуса: зеленом, голубом и чёрном. Из наиболее интересного – наличие 5g, хотя функция и не работает во многих странах. Кроме того, пользователи отмечают лёгкость и компактность модели, а это значит, что Poco x5 может стать отличным выбором для тех, кто ограничен в бюджете и при этом не гонится за огромными дисплеями. Tecno Spark Go 2024 Цена: от 6 499 рублей Характеристики: Дисплей: 6,6″, IPS LCD, 90 Гц

Оперативная память: 4 ГБ

Постоянная память: 64 или 128 ГБ

Основная камера: 13 Мп

Фронтальная камера: 8 Мп

Аккумулятор: 5000 мА·ч Фото: источник Spark Go 2024 года – ультрабюджетник для тех, кто не готов отдать за телефон сумму больше 10 тыс. рублей, но при этом хочет иметь в руках производительный смартфон, а не устройство для звонков. Если смотреть на него в разрезе всего списка, то функционал выглядит скромным. Но внутри своего сегмента это настоящий вызов рынку. В телефоне работает все, что должно работать. Но не больше. Снимает? Да. Экран яркий? Да. Не виснет, если листать видео или читать новости? Нет. Такой аппарат можно выбрать для школьника, пожилого человека или использовать как рабочий. Фото на обложке: Unsplash // Amanz