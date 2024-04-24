«Жутко агрессивное сочетание цветов»: в соцсетях обсудили ребрендинг «Яндекс Маркета»

«Яндекс Маркет» 24 апреля объявил о ребрендинге: основными цветами маркетплейса стали яркое сочетание красного и желтого.
Пользователи соцсетей отреагировали на изменения неоднозначно: решение сравнили и с «Макдоналдсом», и с маркетплейсом «Магнита» «Магнит Маркет», и даже с AliExpress.
Представители «Яндекс Маркета» заявили, что контрастное сочетание позволит выделить сервис в глазах пользователей среди других популярных площадок.
Судя по реакции соцсетей, внимание привлечь удалось. Пользователи отметили сильное сходство дизайн-решения с другими брендами.
Так, канал «Маркетинг под лупой» пошутил про сходство с «Макдоналдс».
Часть пользователей отметили сходство цветов с маркетплейсом от «Магнита». При этом ребрендинг «Магнит Маркет» ритейлер анонсировал еще 15 апреля.
Сам «Яндекс Маркет» на своей странице в «ВКонтакте» сообщил, что «покраснел, но не от смущения».
Пользователи отреагировали на это сообщение неоднозначно: «Жутко агрессивное сочетание цветов», «Алиэкспресс какой-то», «Почему напоминает мне логотип Макдоналдс?».
Текущий ребрендинг «Яндекс Маркета» стал первым за три года. До этого обновление фирменного стиля маркетплейса прошло в феврале 2021 года. Тогда компания представила иконку с «динамичной» буквой «М».
Скришоты в тексте: RB.RU, фото на обложке: «Яндекс Маркет».
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