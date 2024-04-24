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«Жутко агрессивное сочетание цветов»: в соцсетях обсудили ребрендинг «Яндекс Маркета»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

«Яндекс Маркет» 24 апреля объявил о ребрендинге: основными цветами маркетплейса стали яркое сочетание красного и желтого. 

Пользователи соцсетей отреагировали на изменения неоднозначно: решение сравнили и с «Макдоналдсом», и с маркетплейсом «Магнита» «Магнит Маркет», и даже с AliExpress.

«Жутко агрессивное сочетание цветов»: в соцсетях обсудили ребрендинг «Яндекс Маркета»

Представители «Яндекс Маркета» заявили, что контрастное сочетание позволит выделить сервис в глазах пользователей среди других популярных площадок.

Судя по реакции соцсетей, внимание привлечь удалось. Пользователи отметили сильное сходство дизайн-решения с другими брендами.

Так, канал «Маркетинг под лупой» пошутил про сходство с «Макдоналдс».

Часть пользователей отметили сходство цветов с маркетплейсом от «Магнита». При этом ребрендинг «Магнит Маркет» ритейлер анонсировал еще 15 апреля.

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Сам «Яндекс Маркет» на своей странице в «ВКонтакте» сообщил, что «покраснел, но не от смущения».

 

Пользователи отреагировали на это сообщение неоднозначно: «Жутко агрессивное сочетание цветов», «Алиэкспресс какой-то», «Почему напоминает мне логотип Макдоналдс?».

Текущий ребрендинг «Яндекс Маркета» стал первым за три года. До этого обновление фирменного стиля маркетплейса прошло в феврале 2021 года. Тогда компания представила иконку с «динамичной» буквой «М».

Скришоты в тексте: RB.RU, фото на обложке: «Яндекс Маркет».

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