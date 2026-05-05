«Давайте уже после майских»: 10% задач в российских компаниях переносится на послепраздничный период

6% задач с апрельскими дедлайнами переносят на период майских праздников, а почти 10% — на 12 мая и позже, следует из исследования Kaiten. Чаще всего дедлайны переносят в HR-подразделениях, IT и маркетинге. Самые отлаженные процессы — в поддержке пользователей, где количество перенесённых проектов составляет всего 5%.

Сложные задачи чаще других откладывают на послепраздничный период

Российский сервис для управления проектами Kaiten проанализировал 123 тысячи задач с дедлайном в апреле 2026 года в 350 компаниях. Данные показали, что для задач, где сроки уже были сдвинуты, майские праздники становятся дополнительным поводом перенести дедлайн. В таких случаях доля переносов достигает 15,71%, что в пять раз выше среднего уровня.

«Есть популярный миф: на майские всё встаёт. Мы проверили на данных — и нет, не встаёт. Работа идёт. Но если у задачи уже начали ехать сроки, майские каникулы становятся удобным моментом, чтобы сказать “доделаем после праздников”», — отметила директор по маркетингу Kaiten Дарья Лебедева.

На период с 1 по 11 мая было перенесено 6,34% задач. При этом на даты после праздников — с 12 мая и позже — уже 9,37%. Аналитики указывают, что команды заранее закладывают перенос сроков на более поздний период.

Малый и крупный бизнес реже переносят задачи, чем средний

Наиболее активно сроки сдвигают компании с численностью от 201 до 1 000 сотрудников — 3,66% задач переносятся на майские. Это в четыре раза больше, чем у компаний с численностью 51–200 человек (0,92%). У крупного бизнеса (свыше 1 000 сотрудников) показатель составляет 2,59%, у малого (до 50 человек) — 1,89%.

Чаще всего задачи переносят компании из строительной отрасли (4,24%), онлайн-образования (4,06%), а также банки и страховые компании (3,11%). Реже всего — рекламные агентства (0,45%), медиа (0,56%) и общепит (0,79%).

«Команды не собираются работать в выходные»

При запуске проекта в конце апреля стоит закладывать дополнительное время в связи с возможными переносами дедлайнов. Согласно исследованию, чаще всего задачи переносят HR-подразделения — 24%. В IT-разработке этот показатель составляет 14%, в маркетинге — 10%.