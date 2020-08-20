Как создать приложение, которое скачают Ким Кардашьян и Ариана Гранде

— Я как раз хотела спросить про знаменитостей. Prequel использовали Ариана Гранде, Белла Хадид, Рианна, Эмили Ратаковски, Ким Кардашьян и Revolve с Gucci в своих рекламных кампаниях. С кем-то у вас была нативная реклама?



— Нет, они сами находили наш продукт. Первой знаменитостью в США, которая использовала нас, была Ариана Гранде — у нее была целая серия постов в обработке через приложение. Меня уже не удивляет список знаменитостей, которые пользуются Prequel. Это и Билли Айлиш, и Кристина Агилера, и модели Victoria Secret, Белла Хадид и не только.



— Как ваши сотрудники успевают мониторить всех инфлюенсеров?



— Я сам слежу за американским рынком, той же Ким. Именно в США есть «визуальные» инфлюенсеры. Иногда мне присылают ссылку на кого-то знакомые фотографы из мира моды и путешествий.



Да, у нас есть шесть сотрудников, которые целенаправленно занимаются развитием наших аккаунтов в соцсетях: они ищут публикации по хэштэгам или эффектам, тематическим запросам. Мы используем инструменты, которые позволяют это автоматизировать. Но вообще, вся команда отслеживает публикации — наши эффекты видно сразу.



Сейчас мы хотим масштабировать продукт, сделать его более интересным — наукоемким. У нас на вооружении более десятка решений, основанных на искусственном интеллекте и технологиях компьютерного зрения. Их задача — разгрузить пользователя и автоматизировать его базовые потребности, такие как улучшение качества контента, наличие «умных» инструментов и стилизации.



— Вы открыли компанию в США и развивались там. Сейчас приложение популярно еще и в Азии. Первоначально у вас был фокус на определенном рынке?



— Да. Он был на странах, которые наиболее сильны в mobile — Америка, Западная Европа, Азия, — и в то же время достаточно активны в использовании социальных сетей. При этом мы не забывали про потребности пользователей и общий запрос мирового рынка.



Ты не знаешь, где и когда выстрелишь. Многие выбирают именно Америку. Но получив популярность в той же России, можно срезонировать на другом континенте, так как русскоязычная аудитория есть везде. Необычным для нас был корейский рынок.



Европа, Азия, США, Россия отличаются друг от друга потребительской моделью. Например, Азия может поглотить что-то абсолютно непредсказуемое, а вот Америка легко подхватывает уже прокачанные тренды, что резонирует и по Латинской Америке. Европа в данном случае более консервативна.