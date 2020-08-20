Интервью
«Нас уже не удивляет список знаменитостей, которые используют наши фильтры»
Как создать приложение, которое скачают Ким Кардашьян и Ариана Гранде
Как создать приложение, которое скачают Ким Кардашьян и Ариана Гранде
20 августа 2020
Приложение для обработки фотографий и видео Prequel больше известно за границей, чем в России. Оно регулярно попадает в топ-10 популярных в своей нише в США по скачиванию (более 20 млн установок на iOS), а еще его используют инфлюенсеры и знаменитости по всему миру: Милли Бобби Браун, Белла Хадид, Билли Айлиш, Рианна и не только. Во время пандемии показатель MAU (monthly active users) бизнеса вырос в 5,7 раз, а ежемесячная выручка достигла $2 млн.
Компанию основали два выходца из СНГ — Тимур Хабиров и Серж Алесеенко. Rusbase поговорил с Тимуром и узнал историю Prequel.
Компанию основали два выходца из СНГ — Тимур Хабиров и Серж Алесеенко. Rusbase поговорил с Тимуром и узнал историю Prequel.
Из интервью вы узнаете:
— Как Тимур Хабиров оказался в США;
— Почему из всех идей выстрелил именно Prequel;
— Какие инфлюенсеры и звезды используют приложение;
— Что происходило с рынком во время пандемии
— Мнение экспертов о Prequel: как они оценивают приложение и видят ли в нем потенциал.
— Как Тимур Хабиров оказался в США;
— Почему из всех идей выстрелил именно Prequel;
— Какие инфлюенсеры и звезды используют приложение;
— Что происходило с рынком во время пандемии
— Мнение экспертов о Prequel: как они оценивают приложение и видят ли в нем потенциал.
Prequel в цифрах*
2018
Год выхода на рынок
$3 млн личных средств
Инвестиции в запуск
$2 млн
Месячная выручка
30% расходов
Реклама
Число скачиваний
20 млн — iOS, 5,7 млн — Android
30% функций — платные
$4,99 в неделю / $34,99 в год — плата за подписку
*согласно данным компании
*согласно данным компании
Знаменитости, которые используют Prequel
— Тимур, я читала, что у вас необычная биография. Расскажите, пожалуйста, о себе.
— Мне 41 год. Я родился и вырос в Узбекистане — Ташкенте. После окончания школы семья переехала в Калининград. Я поступил на физмат Калининградского университета и тогда же, в 90-е, начал заниматься предпринимательством. В университете я сменил факультет физики на юрфак. Но бизнес интересовал больше, поэтому я перешел на заочное обучение. Сперва это была коммерция, затем логистика.
При этом я всегда мечтал заниматься IT: в школе мне легко давались физика и математика — я выигрывал олимпиады по этим предметам. У меня рано появился компьютер, на который я заработал сам. Но делать бизнес из любви к технологиям начал только в Америке.
— Как вы там оказались?
— Сперва я переехал в Сан-Франциско, где жил 2,5 года, сейчас я живу в Нью-Йорке. Я поехал в Америку на разведку — посмотреть, как все там устроено. Очень быстро я понял, что в Штатах большие возможности для реализации моей мечты — бизнеса в IT.
Америка всегда была более инновационной, чем другие страны, для многих разработчиков это рынок №1. Там я в 2012 году через общих друзей познакомился с Сержем Алисеенко (инвестор и совладелец нескольких компаний в сфере мобильных приложений и игр — iScanner, Smart Cleaner и других. Родился в Беларуси, в 2010 году переехал в США. — Прим.), который стал сооснователем Prequel. Я начинал с веб-проектов, заточенных на B2B, затем понемногу стал переквалифицироваться в мобильный сегмент.
Мы с Сержем близкие друзья. Именно он познакомил меня с мобильной сферой и увлек ей.
— Мне 41 год. Я родился и вырос в Узбекистане — Ташкенте. После окончания школы семья переехала в Калининград. Я поступил на физмат Калининградского университета и тогда же, в 90-е, начал заниматься предпринимательством. В университете я сменил факультет физики на юрфак. Но бизнес интересовал больше, поэтому я перешел на заочное обучение. Сперва это была коммерция, затем логистика.
При этом я всегда мечтал заниматься IT: в школе мне легко давались физика и математика — я выигрывал олимпиады по этим предметам. У меня рано появился компьютер, на который я заработал сам. Но делать бизнес из любви к технологиям начал только в Америке.
— Как вы там оказались?
— Сперва я переехал в Сан-Франциско, где жил 2,5 года, сейчас я живу в Нью-Йорке. Я поехал в Америку на разведку — посмотреть, как все там устроено. Очень быстро я понял, что в Штатах большие возможности для реализации моей мечты — бизнеса в IT.
Америка всегда была более инновационной, чем другие страны, для многих разработчиков это рынок №1. Там я в 2012 году через общих друзей познакомился с Сержем Алисеенко (инвестор и совладелец нескольких компаний в сфере мобильных приложений и игр — iScanner, Smart Cleaner и других. Родился в Беларуси, в 2010 году переехал в США. — Прим.), который стал сооснователем Prequel. Я начинал с веб-проектов, заточенных на B2B, затем понемногу стал переквалифицироваться в мобильный сегмент.
Мы с Сержем близкие друзья. Именно он познакомил меня с мобильной сферой и увлек ей.
Тимур Хабиров и Серж Алисеенко, 2019 год
«Решил, что будущее за фулскрином»
Фото пользователей Instagram с эффектами Prequel
— Что стало поворотной точкой для создания Prequel? Вы сами в тот момент занимались обработкой?
— Я изучал компьютерный дизайн, потому что мне было это интересно. В детстве я занимался живописью и графикой. Это помогло мне хорошо понять азы. Еще моим большим хобби была компьютерная графика, которую я активно изучал. Я набил на этом руку и даже первый брендинг Prequel сделал сам. Хобби позволило понять, что нужно людям в фото- и видеосегменте.
Идея Prequel пришла в процессе работы над разными продуктами. (В 2016 году Тимур и Серж открыли совместную компанию AIAR Labs, где в течение года занимались разработкой приложений с дополненной реальностью. Но в силу сложности технологии для мобильных носителей особых результатов не было. На данный момент лаборатория закрыта. — Прим.) В R&D-лаборатории у нас было несколько продуктов на стадии бета-тестирования. Мы проверяли разные направления: AR, приложения с трекером лица через нейронные сети. В итоге поняли, что перспективнее всего развивать приложение для обработки фото и видео.
Мы долго думали, что больше пойдет, проводили исследования: сможет ли фулскрин стать форматом для социальных сетей. Тогда хорошие камеры на смартфонах уже были, поэтому для себя я решил, что будущее за этим.
— Я изучал компьютерный дизайн, потому что мне было это интересно. В детстве я занимался живописью и графикой. Это помогло мне хорошо понять азы. Еще моим большим хобби была компьютерная графика, которую я активно изучал. Я набил на этом руку и даже первый брендинг Prequel сделал сам. Хобби позволило понять, что нужно людям в фото- и видеосегменте.
Идея Prequel пришла в процессе работы над разными продуктами. (В 2016 году Тимур и Серж открыли совместную компанию AIAR Labs, где в течение года занимались разработкой приложений с дополненной реальностью. Но в силу сложности технологии для мобильных носителей особых результатов не было. На данный момент лаборатория закрыта. — Прим.) В R&D-лаборатории у нас было несколько продуктов на стадии бета-тестирования. Мы проверяли разные направления: AR, приложения с трекером лица через нейронные сети. В итоге поняли, что перспективнее всего развивать приложение для обработки фото и видео.
Мы долго думали, что больше пойдет, проводили исследования: сможет ли фулскрин стать форматом для социальных сетей. Тогда хорошие камеры на смартфонах уже были, поэтому для себя я решил, что будущее за этим.
“
Наше приложение приукрашивает контент, помогая отражать настроение пользователя. Это своего рода fashion-индустрия для визуального контента.
Нам очень повезло с командой. Первый MVP мы сделали за полгода. Он включал в себя собственный движок и технологии компьютерного зрения для работы с графикой. Запуск показал, что спрос есть: пользователи были активны с первого дня, за счет чего приложение скачивали, писали отзывы и ставили оценки в App Store (на 4 августа 2020 у Prequel 4,8 баллов в российском App Store, приложение занимает 16 место в категории «Фото». — Прим.).
Мы поняли, что надо собирать команду под продукт. Через 2-3 месяца после запуска MVP мы выпустили полноценную версию, а первыми звездами, которые нас установили, стал корейский бойз-бэнд BTS. Нас заметили их фанаты, что дало нам первый серьезный буст на рынке.
Мы поняли, что надо собирать команду под продукт. Через 2-3 месяца после запуска MVP мы выпустили полноценную версию, а первыми звездами, которые нас установили, стал корейский бойз-бэнд BTS. Нас заметили их фанаты, что дало нам первый серьезный буст на рынке.
Знаменитости, которые используют Prequel
Кто и как отслеживает публикации знаменитостей
— Я как раз хотела спросить про знаменитостей. Prequel использовали Ариана Гранде, Белла Хадид, Рианна, Эмили Ратаковски, Ким Кардашьян и Revolve с Gucci в своих рекламных кампаниях. С кем-то у вас была нативная реклама?
— Нет, они сами находили наш продукт. Первой знаменитостью в США, которая использовала нас, была Ариана Гранде — у нее была целая серия постов в обработке через приложение. Меня уже не удивляет список знаменитостей, которые пользуются Prequel. Это и Билли Айлиш, и Кристина Агилера, и модели Victoria Secret, Белла Хадид и не только.
— Как ваши сотрудники успевают мониторить всех инфлюенсеров?
— Я сам слежу за американским рынком, той же Ким. Именно в США есть «визуальные» инфлюенсеры. Иногда мне присылают ссылку на кого-то знакомые фотографы из мира моды и путешествий.
Да, у нас есть шесть сотрудников, которые целенаправленно занимаются развитием наших аккаунтов в соцсетях: они ищут публикации по хэштэгам или эффектам, тематическим запросам. Мы используем инструменты, которые позволяют это автоматизировать. Но вообще, вся команда отслеживает публикации — наши эффекты видно сразу.
Сейчас мы хотим масштабировать продукт, сделать его более интересным — наукоемким. У нас на вооружении более десятка решений, основанных на искусственном интеллекте и технологиях компьютерного зрения. Их задача — разгрузить пользователя и автоматизировать его базовые потребности, такие как улучшение качества контента, наличие «умных» инструментов и стилизации.
— Вы открыли компанию в США и развивались там. Сейчас приложение популярно еще и в Азии. Первоначально у вас был фокус на определенном рынке?
— Да. Он был на странах, которые наиболее сильны в mobile — Америка, Западная Европа, Азия, — и в то же время достаточно активны в использовании социальных сетей. При этом мы не забывали про потребности пользователей и общий запрос мирового рынка.
Ты не знаешь, где и когда выстрелишь. Многие выбирают именно Америку. Но получив популярность в той же России, можно срезонировать на другом континенте, так как русскоязычная аудитория есть везде. Необычным для нас был корейский рынок.
Европа, Азия, США, Россия отличаются друг от друга потребительской моделью. Например, Азия может поглотить что-то абсолютно непредсказуемое, а вот Америка легко подхватывает уже прокачанные тренды, что резонирует и по Латинской Америке. Европа в данном случае более консервативна.
— Нет, они сами находили наш продукт. Первой знаменитостью в США, которая использовала нас, была Ариана Гранде — у нее была целая серия постов в обработке через приложение. Меня уже не удивляет список знаменитостей, которые пользуются Prequel. Это и Билли Айлиш, и Кристина Агилера, и модели Victoria Secret, Белла Хадид и не только.
— Как ваши сотрудники успевают мониторить всех инфлюенсеров?
— Я сам слежу за американским рынком, той же Ким. Именно в США есть «визуальные» инфлюенсеры. Иногда мне присылают ссылку на кого-то знакомые фотографы из мира моды и путешествий.
Да, у нас есть шесть сотрудников, которые целенаправленно занимаются развитием наших аккаунтов в соцсетях: они ищут публикации по хэштэгам или эффектам, тематическим запросам. Мы используем инструменты, которые позволяют это автоматизировать. Но вообще, вся команда отслеживает публикации — наши эффекты видно сразу.
Сейчас мы хотим масштабировать продукт, сделать его более интересным — наукоемким. У нас на вооружении более десятка решений, основанных на искусственном интеллекте и технологиях компьютерного зрения. Их задача — разгрузить пользователя и автоматизировать его базовые потребности, такие как улучшение качества контента, наличие «умных» инструментов и стилизации.
— Вы открыли компанию в США и развивались там. Сейчас приложение популярно еще и в Азии. Первоначально у вас был фокус на определенном рынке?
— Да. Он был на странах, которые наиболее сильны в mobile — Америка, Западная Европа, Азия, — и в то же время достаточно активны в использовании социальных сетей. При этом мы не забывали про потребности пользователей и общий запрос мирового рынка.
Ты не знаешь, где и когда выстрелишь. Многие выбирают именно Америку. Но получив популярность в той же России, можно срезонировать на другом континенте, так как русскоязычная аудитория есть везде. Необычным для нас был корейский рынок.
Европа, Азия, США, Россия отличаются друг от друга потребительской моделью. Например, Азия может поглотить что-то абсолютно непредсказуемое, а вот Америка легко подхватывает уже прокачанные тренды, что резонирует и по Латинской Америке. Европа в данном случае более консервативна.
Фото пользователей Instagram с эффектами Prequel
«Во время пандемии мы обогнали по поисковым запросам PayPal и Pinterest»
— Что происходило с приложением в пандемию?
— У нас было два вероятных сценария развития событий. Негативный: когда люди никуда не будут выходить, и снимать четыре стены им наскучит. Второй, оптимистичный, — что люди все равно будут находить время на самовыражение. К счастью для нас, все пошло по второму пути. Произошел всплеск, которого раньше не было — нам очень повезло. Люди хотели как потреблять, так и создавать контент, спрос на обработку возрос многократно, также пользователи обрабатывали старый контент, который откладывали до лучших времен. Это еще и укрепило наш брендинг в США — в поисковике на букву P мы стали вторыми после PayPal, обогнав Pinterest и другие компании.
— У нас было два вероятных сценария развития событий. Негативный: когда люди никуда не будут выходить, и снимать четыре стены им наскучит. Второй, оптимистичный, — что люди все равно будут находить время на самовыражение. К счастью для нас, все пошло по второму пути. Произошел всплеск, которого раньше не было — нам очень повезло. Люди хотели как потреблять, так и создавать контент, спрос на обработку возрос многократно, также пользователи обрабатывали старый контент, который откладывали до лучших времен. Это еще и укрепило наш брендинг в США — в поисковике на букву P мы стали вторыми после PayPal, обогнав Pinterest и другие компании.
Рост Prequel во время пандемии
DAU*: было 150 тыс. — стало 880 тыс.
MAU**: было 1,7 млн — стало 9,7 млн
Установок в день: было 57 тыс. — стало 160 тыс.
Прирост платящих пользователей по миру — ускорился на 60%
Прирост платящих пользователей по США — ускорился на 80% с февраля
Количество сделанного контента в день: было 253 тыс., стало 1,4 млн единиц в сутки
*Daily Active Users (количество активных пользователей в день)
**Monthly Active Users (количество активных пользователей в месяц)
Причины роста
1
Люди сидят дома, поэтому потребляют и создают много контента. Выросла наша аудитория в Instagram.
2
Выросла аудитория в TikToк и наша аудитория в нем.
Хайпанула определенная обработка: звездочки стали суперхитом, а фильтр VHS неожиданно стал популярным у миллениалов.
Хайпанула определенная обработка: звездочки стали суперхитом, а фильтр VHS неожиданно стал популярным у миллениалов.
Где люди размещали контент до карантина и после
*Статистика по Штатам, отражающая доли каналов с контентом, где слева — лидер рейтинга. Графики предоставлены компанией
— Учитывая тенденцию нашего роста и популярности, мы увеличиваем штат c 45 до 150 сотрудников, расширяем офис и масштабируемся.
В начале июня мы выпустили бета-версию для Android и сразу получили большое количество скачиваний. Несмотря на пандемию, органический спрос на продукт возрос, поэтому траты на маркетинг по сравнению с прошлым годом уменьшились на 50%.
В начале июня мы выпустили бета-версию для Android и сразу получили большое количество скачиваний. Несмотря на пандемию, органический спрос на продукт возрос, поэтому траты на маркетинг по сравнению с прошлым годом уменьшились на 50%.
За время пандемии рынок мобильных приложений для обработки фото и видео естественно вырос — на 10-15% за два месяца. Мы наблюдали позитивный тренд на скачивания и вовлечение пользователей. Люди стали больше времени проводить в приложении, чтобы развлечь себя во время самоизоляции. Сейчас интерес аудитории сохраняется — это сильно зависит от того, закончился ли в их стране карантин. Где-то мы наблюдаем возвращение к апрельским показателям, а где-то все еще растем. За последние 30 дней у нас было 19 млн скачиваний приложения без учета Китая.
Ключевые тренды 2020 — фокус на видео и ИИ. Сейчас все не только потребляют больше контента в видеоформате, но и рассказывают о своем дне, бизнесе или просто делятся эмоциями в ТikTok и в Stories, поэтому удобный видеоредактор с возможностью создавать что-то стильное и трендовое — мастхэв сезона.
Более популярными становятся эффекты в один клик, которые чаще всего работают с помощью алгоритмов ИИ. ИИ может не только улучшать изображения, но и распознавать на фото заданные объекты или проверять контент на соответствие правилам сообщества.
Ключевые тренды 2020 — фокус на видео и ИИ. Сейчас все не только потребляют больше контента в видеоформате, но и рассказывают о своем дне, бизнесе или просто делятся эмоциями в ТikTok и в Stories, поэтому удобный видеоредактор с возможностью создавать что-то стильное и трендовое — мастхэв сезона.
Более популярными становятся эффекты в один клик, которые чаще всего работают с помощью алгоритмов ИИ. ИИ может не только улучшать изображения, но и распознавать на фото заданные объекты или проверять контент на соответствие правилам сообщества.
Ованнес Авоян
CEO и основатель PicsArt
«Мы работаем на массового потребителя»
Билли Айлиш и ее пост c использованием Prequel
— Вас не пугает зависимость от популярности соцсетей?
— Нет вечных проектов и социальных сетей. Соцсети эволюционируют: будут приходить новые форматы. Яркий пример — Instagram и TikTok. Второй взорвал сеть, но пока в Instagram пользователей больше. Самовыражение никто не отменял.
Людям хочется потреблять контент. Мы не работаем на какого-то одного потребителя, а стараемся, чтобы продукт был популярен среди массовых пользователей. Еще мы очень гибкие. Поэтому зависимости от соцсетей не боимся.
— Нет вечных проектов и социальных сетей. Соцсети эволюционируют: будут приходить новые форматы. Яркий пример — Instagram и TikTok. Второй взорвал сеть, но пока в Instagram пользователей больше. Самовыражение никто не отменял.
Людям хочется потреблять контент. Мы не работаем на какого-то одного потребителя, а стараемся, чтобы продукт был популярен среди массовых пользователей. Еще мы очень гибкие. Поэтому зависимости от соцсетей не боимся.
«Prequel похож на TikTok»
Prequel как приложение не является фоторедактором в той же степени, что и, например, Lightroom или Polarr. Он, скорее, похож на TikTok без видеоленты с большим количеством фильтров и настроек для них. Из-за успеха TikTok многие фоторедакторы сдвигаются в сторону обработки видео или включают такие функции в свои приложения. Их аудитория — люди, которые не хотят много времени проводить за ретушированием контента.
Prequel в этом плане ближе к TikTok, чем классические приложения для обработки фото: добавление быстрых фильтров и музыки сейчас — самое популярное направление. Пользователю интересно именно снимать короткие видеоклипы с масками для лиц, тематическими эффектами, стилизацией без необходимости делать настройку.
Текущий рынок классических фоторедакторов, таких как Polarr, Darkroom, Lightroom, VSCO и прочие, нацеливается на фотолюбителей и фотопрофессионалов, которые хотят точно отредактировать фотографию и знают, что им нужно на выходе.
Prequel в этом плане ближе к TikTok, чем классические приложения для обработки фото: добавление быстрых фильтров и музыки сейчас — самое популярное направление. Пользователю интересно именно снимать короткие видеоклипы с масками для лиц, тематическими эффектами, стилизацией без необходимости делать настройку.
Текущий рынок классических фоторедакторов, таких как Polarr, Darkroom, Lightroom, VSCO и прочие, нацеливается на фотолюбителей и фотопрофессионалов, которые хотят точно отредактировать фотографию и знают, что им нужно на выходе.
Даниил Вершинин
Cтарший технический специалист Polarr
«
Мы, конечно же, знаем и следим за Prequel, они чувствуют тренды. Но как прямого конкурента их не рассматриваем. Prequel — это скорее классический редактор, который используют в основном для обработки видео. Когда мы выходили на рынок, то сразу понимали, что создаем не просто приложение, а пространство для самовыражения и общения и креативное коммьюнити. У нас же не только редактор, но и социальная платформа для творческих людей.
Ованнес Авоян
CEO и основатель PicsArt
»
«Думаю, что юзеры продолжат использовать несколько приложений для обработки и экспериментировать с новыми»
Фото и видео — самый распространенный контент в соцсетях, поэтому часто люди пытаются найти какое-то уникальное приложение, которое позволит им хоть как-то выделиться на общем фоне. На мой взгляд Prequel — это прикольное приложение для снимков в Instagram, особенно для формата Stories.
Ниша фотоприложений очень конкурентная. Игроков много как среди иностранных компаний — PicsArt, SnapSeed, Facetune, VSCO, так и среди отечественных — Lensa, Prisma. На мой взгляд, лидер среди них — Lensa, так как она в один клик делает хорошо. Пользователю остается лишь подтюнить какие-то детали. Вообще фотообработка отнимает огромное количество времени. Здесь есть два подхода: это либо профобработка в инструментах Adobe (PS, Lightroom), либо что-то супербыстрое в один клик с помощью AI (Lensa — хороший пример).
Сейчас есть тренд в сторону натуральности и скорости. Например, Lensa как раз любят за отсутствие «огненных» эффектов и автоматизацию. Prequel, на мой взгляд, не хватает волшебной кнопочки «сделать все красиво в один клик», а ведь такую автоматизацию добавляют даже Adobe в свои профессиональные инструменты.
Фотоприложения выстреливают за счет какой-то виральной механики, а вот удержать пользователей удается не всегда. Тот же PicsArt уже много лет работает над тем, чтобы их приложение стало неотъемлемой частью digital-native-людей. И им это удается за счет большого числа инструментов и фильтров — кажется, там есть все.
До сих пор тяжело найти приложение, которое удовлетворяло бы всем потребностям капризного пользователя. Даже в профессиональном сегменте нет единого инструмента обработки, так что, думаю, люди продолжат пользоваться несколькими постоянными приложениями, но при этом будут экспериментировать и с другими новинками.
Ниша фотоприложений очень конкурентная. Игроков много как среди иностранных компаний — PicsArt, SnapSeed, Facetune, VSCO, так и среди отечественных — Lensa, Prisma. На мой взгляд, лидер среди них — Lensa, так как она в один клик делает хорошо. Пользователю остается лишь подтюнить какие-то детали. Вообще фотообработка отнимает огромное количество времени. Здесь есть два подхода: это либо профобработка в инструментах Adobe (PS, Lightroom), либо что-то супербыстрое в один клик с помощью AI (Lensa — хороший пример).
Сейчас есть тренд в сторону натуральности и скорости. Например, Lensa как раз любят за отсутствие «огненных» эффектов и автоматизацию. Prequel, на мой взгляд, не хватает волшебной кнопочки «сделать все красиво в один клик», а ведь такую автоматизацию добавляют даже Adobe в свои профессиональные инструменты.
Фотоприложения выстреливают за счет какой-то виральной механики, а вот удержать пользователей удается не всегда. Тот же PicsArt уже много лет работает над тем, чтобы их приложение стало неотъемлемой частью digital-native-людей. И им это удается за счет большого числа инструментов и фильтров — кажется, там есть все.
До сих пор тяжело найти приложение, которое удовлетворяло бы всем потребностям капризного пользователя. Даже в профессиональном сегменте нет единого инструмента обработки, так что, думаю, люди продолжат пользоваться несколькими постоянными приложениями, но при этом будут экспериментировать и с другими новинками.
Арам Харди
Сооснователь Prisma, Capture и Dasha AI, агентства Hardy Consulting
«
«Мода на приложения приходит и уходит»
Первый вопрос, который я себе задаю, когда вижу продукт или сервис — является ли он витаминкой или антибиотиком? Грубо говоря, антибиотик — это такой продукт, который лечит серьезную боль существенного числа пользователей лучше, чем существующие альтернативы. А витаминка — это чаще всего полезная функция, которая в целом улучшает состояние, но не решает никакой острой проблемы.
На мой взгляд, ценностное предложение таких продуктов как Prequel как раз является витаминкой. Ничто не мешает им расти и быть популярными, оставаясь просто полезной функцией. Но мода приходит — и уходит, если кто-то сумеет построить что-то еще более популярное. Думаю, что многие инвесторы будут не готовы входить в такие истории сейчас из-за ограничения в масштабе и перспективах роста такого проекта. С другой стороны, основатели могут построить из приложения-витаминки нечто большее, полноценное решение чьей-то перманентной боли. В этом случае, я уверен, на компанию обратят внимание те, кто сейчас предпочитает переждать.
На мой взгляд, ценностное предложение таких продуктов как Prequel как раз является витаминкой. Ничто не мешает им расти и быть популярными, оставаясь просто полезной функцией. Но мода приходит — и уходит, если кто-то сумеет построить что-то еще более популярное. Думаю, что многие инвесторы будут не готовы входить в такие истории сейчас из-за ограничения в масштабе и перспективах роста такого проекта. С другой стороны, основатели могут построить из приложения-витаминки нечто большее, полноценное решение чьей-то перманентной боли. В этом случае, я уверен, на компанию обратят внимание те, кто сейчас предпочитает переждать.
Егор Абрамов
Инвестиционный директор фонда Fort Ross Ventures
»
© Rusbase, 2020
Автор: Екатерина Гаранина
Обложка: Unsplash.com / @le_buzz
Фото к тексту: предоставлены компанией
Автор: Екатерина Гаранина
Обложка: Unsplash.com / @le_buzz
Фото к тексту: предоставлены компанией
Екатерина Гаранина