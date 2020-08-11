«Метеорит — это самое старое, что человек может подержать в своих руках»

редкие метеориты определенного структурного типа;



доступность места для поиска и сбора метеорита;



добыча и перевозка материала;



общая выпавшая масса метеоритного вещества конкретного метеорита;



индивидуальная или осколочная часть метеорита (индивидуальные

стоят дороже);

стоят дороже); размер метеорита (чем больше, тем дешевле, но бывает и

наоборот);

наоборот); находка или падение (находка дороже);

состояние метеорита, внешний вид, наличие регмаглиптов и коры плавления, степень окисления, особенности определенных образцов.

В России много мест падения метеоритов, начиная от ближайших к Москве регионов, например, Озерки (Липецкая область), Дронино (Рязанская область) и заканчивая Дальним Востоком и такими известными российскими метеоритами, как Сеймчан (Магадан, упал в 1967 году), и Сихотэ-Алинь (упал в 1947 году в Приморском крае). В этих местах точно можно найти образцы небесных камней.Самый точный способ — это химический анализ в специализированных лабораториях, где также можно получить свидетельство подлинности. Но есть и ряд внешних признаков. Первый и главный — магнитность: большинство метеоритов, так как они сами состоят из железа и металлов, притягивают магнит. На внешней поверхности камня должны присутствовать кора плавления и регмаглипты, образующиеся при прохождении метеорита через плотные слои атмосферы. Характерные признаки в самой структуре — видманштеттеновы фигуры в железных метеоритах, хондры в каменных и включения оливинов в железокаменных.При изготовлении украшений чаще всего и используют железные метеориты с видимой структурой, что само по себе уже является доказательством метеоритного происхождения.Профессионально в России поиском метеоритов занимается около 20-30 человек и 100-150 во всем мире. Но, несмотря на такое небольшое количество поисковиков, конкуренция есть. Плюс самого материала и мест для поиска не очень много. Зачастую бывает, что в одном месте работает несколько команд. Работа во многом зависит от удачи, поэтому конкуренция здесь сравнима с конкуренцией у кладоискателей.Первое — это где искать. Места падений разбросаны по всему миру, поэтому условия поиска всегда разные и оборудование требуется разное. Главным инструментом для поиска метеоритов был и будет металлоискатель. Еще с собой нужно иметь комплект снаряжения для проживания в местности поиска — спички, нож, палатка, рация и GPS. Для поиска в пустынях сойдет и набор обычного туриста, одежда по погоде, авто и устройство с GPS. Метеориты, которые упали давно, зарываются глубоко под землю — их нужно выкапывать совком или киркой. Часто приходится работать в тайге или пустыне, в условиях постоянной жары, дождя или холода. Плюс, большие риски: нет никакой гарантии, что вы не уедете с пустыми руками.Они стоят от 30 до нескольких тысяч рублей за один грамм. Метеоритный рынок в России только начал формироваться, и приходится ориентироваться на опыт других стран. Законодателем в этом плане являются США, так как там рынок уже сформирован, а потребление метеоритов самое большое в мире.Если говорить про особенности рынка, то несколько лет назад США начали активную кампанию по изучению Марса, что резко подняло цену на марсианские метеориты — до нескольких и даже десятков тысяч долларов за один грамм, хотя метеориты с Луны имеют более достоверные гарантии своего происхождения. Но хочу отметить, что российские СМИ злоупотребляют популярностью метеоритной тематики и часто приводят в пример ничем не подкрепленные данные по стоимости космического вещества. Ориентироваться нужно только на конкретные предложения.Цена на метеориты формируется аналогично цене на обычные камни, но с некоторыми особенностями. Чаще всего стоимость измеряется в долларах за грамм, так как основным ценообразователем является американский рынок. Одним из основных факторов ценообразования является класс, к которому принадлежит метеорит. Самые дешевые и распространенные - каменные метеориты, за ними следуют более редкие железные, далее идут невероятно красивые железокаменные метеориты — палласиты. В самую редкую и дорогую группу выделяют метеориты с Луны и Марса — их стоимость в сотни раз превышает цену на обычные метеорита.А сам метеоритный материал можно разделить на две большие группы — коллекционные образцы и сырье для изделий. В камнях для коллекций ценится редкость, красота и интересная история падения или находки. Метеоритам для сырья важно быть прочными, износостойкими, меньше подверженными коррозии и однородными — не содержать трещин и включений, которые мешают обработке.Покупают метеориты для совершенно разных целей. Кто-то в качестве оригинального подарка, для личной коллекции или создания ювелирных изделий. В России есть люди, которые увлечены метеоритной тематикой и ищут редкие экземпляры. Массовый покупатель обычно приобретает космические камни именно в подарок, так как это красиво и необычно. Есть ювелирные украшения с метеоритами, поэтому сейчас многие мастера хотят научиться работать с этим материалом. В последнее время набирает популярность тема обручальных колец из метеорита.