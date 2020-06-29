«Наших клиентов объединяют две вещи — достаток и увлечение модой».

— Я родился и вырос в Перми, где до 7 класса учился в школе с углубленным изучением французского, а затем перешел в физико-математическую школу. Она считается одной из самых сильных на Урале — половина нашего класса поступила на бюджет в МФТИ. До 10 класса мне нравилась физика, и я хотел получить образование в этой сфере. Потом изменились ценности: понял, что мне интереснее применять знания на практике. Мне нравились экономика, история, предпринимательство, поэтому я поступил на факультет менеджмента в филиал ВШЭ.



— Ты не разочаровался в учебе и знаниях?



— themarket мы создали на третьем курсе. И так получилось, что мы обогнали мою учебную программу, и информацию с последнего курса уже мы уже применяли на проекте. Но образование всё равно было хорошим. В моем вузе были классные преподаватели с опытом. И если в тебе видели потенциал — помогали. Поэтому я не скажу, что разочаровался в образовании или считаю, что вуз не нужен.



— Как вы покупали одежду в Перми лет 7-5 назад? Сложно ли было достать что-то брендовое?



— Пермь — город-миллионник, поэтому тут есть базовый набор брендов. Все остальное нужно покупать через посредников или за границей. Сам я с 2006 года одевался только в скейт-шопах — я катаюсь на скейтборде, а это неразрывно связано с одеждой и обувью. Ближе к 2012 году мне начали нравиться андеграундные бренды, которые было сложно найти в Перми.



Где-то в 15-16 лет я стал писать про скейтбординг и моду. Мне нравились локальные бренды, которые можно купить, только поехав в конкретную страну. В 2016 году я захотел куртку японского бренда Comme Des Garçons. Так как у меня не было знакомых, которые были в Японии, пришлось в два раза переплатить посреднику.

