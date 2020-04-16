Моушн-дизайнер Brickspacer: «Называй сумму, от которой страшно – это и есть нормальный гонорар»

Степан рассказал Rusbase о том, как он попал на работу в студию моушн-дизайна в 10 классе, почему для профессиональной работы не обязательно иметь мощный комп, что помогло ему стать популярным и почему надо сразу просить высокий гонорар.

Степану Христофорову 21 год, и в интернете он известен как brickspacer. Степан окончил только школу, высшего образования у него нет — просто потому что его профессии не учат в вузе. Сейчас он – топовый моушн-дизайнер. На его счету коллаборация с художником Покрасом Лампасом, графика для клипа рэпера Face и много вирусных роликов.

Я занимаюсь анимационной графикой: иллюстрацией,

моушн-дизайном, спецэффектами и сейчас стараюсь прийти к медиа-арту.

Продолжаю экспериментировать с realtime-графикой.

– Ты учился в школе, но не пошел дальше в вуз, верно?

– Да. Мое образование закончилось 11 классом. Я самоучка: находил материалы по графике в интернете. Начал лет в 12, а в конце 10 класса уже устроился на позицию junior в студию моушн-дизайна и начал немного зарабатывать.

– Какими были твои первые заработки и насколько больше ты зарабатываешь сейчас?

– До студии это были совсем небольшие деньги: я помогал знакомым делать простые заставки. Первый официальный заработок был 15 тысяч рублей. Тогда мне этого хватало. Конечно, сейчас зарабатываю намного больше.

– А как родители отнеслись к твоему решению не продолжать обучение?

– Моя мама вообще не понимала, почему я еще учусь, если уже зарабатываю. Она сказала: «Зачем тебе нагружать голову? Уходи».

Но система образования в России очень сильно давит на тебя. Это круговая порука: система давит на учителей, учитель приходит и говорит, что без образования ты умрешь. Появляется страх, что без вуза ты окажешься на улице. Это неприятно.

У меня был такой же страх. Я думал о запасном плане – чтобы у меня было несколько профессий. Но так получилось, что моей специальности просто не учат в России.



Съемка realtime перформанса в Hyperport, март 2020

«У меня не было мощного компьютера»

– Как ты учился тому, чему не учат?

– Я начинал с коротких анимированных мультиков из конструктора Lego: фотографировал на камеру от PSP как движутся человечки и накладывал эффекты. Смотрел,как делают другие моушн-дизайнеры, изучал программы по интернету. Там есть все, чтобы обучиться компьютерной графике (далее – CG).

У меня не было мощного компьютера и я выжимал из него все, что мог. В 11 классе начальник мне доверил снять и смонтировать ролик про скрипт для Adobe After Effects (компания, в которой работал Степан, занималась в том числе разработкой скриптов для Adobe After Effects. – Прим. Rusbase). Я справился с этими видео, выжимая максимум из компьютера.

Чтобы стать хорошим дизайнером, не обязательно иметь мощный компьютер – я до последнего времени так и работал. Трехмерную графику города для клипа для Face «Я роняю Запад» было очень сложно делать – железо не вывозило, но команда и я справились.

– Ты был самым младшим в студии?

– Да, мне было 16-17 лет, а всем остальным – под 25. Я просто зашел и показал, что я могу многое. Да, были шутки про то, что я мелкий, но эйджизма в отношении меня не было никогда.



«Первый заказ сделал за пять тысяч»

– Как к тебе начали приходить клиенты?

– Первый контракт появился во время работы в студии. Я всегда придерживался своего стиля. На меня обратил внимание один из топовых лейтсплейщиков YouTube Юзи и заказал мне заставку для своего канала. После пошел шквал заказов, как от школьников, так и от ютуберов. Потом я начал заниматься иллюстрацией.

Первое интро я сделал за пять тысяч, через пару месяцев – уже 15 тысяч. Так все дальше и росло. Зарабатывал и в студии, и на фрилансе: к концу 11 класса мой доход был 50 тысяч рублей в месяц.

– Со временем твое отношение к деньгам изменилось?

– На первые деньги покупал необходимые вещи. Не скажу, что мы были обеспеченной семьей, то есть мы не голодали, но я одевался попроще одноклассников. Как только появился заработок, я стал интересоваться техничной модой: Maharishi, Stone Island. И начал искать то, что мне нравилось. Тогда это был обычный подростковый стиль. Со временем я начал полностью обеспечивать себя, а деньги тратил на жизнь или на свидания с девушкой.

– Сколько стоит самая дорогая вещь в твоем гардеробе?

– Я один из дизайнеров одежды кастом-ателье 111pogremushka. Самая дорогая вещь у меня оттуда: не хочу раскрывать ее стоимость, но она дороже 30 тысяч рублей. У меня простое отношение к одежде.

То, что ношу ежедневно – кеды, штаны, рубашки – могу спокойно купить в Reserved, House, Cropp и потратить на это 12 тысяч рублей. Я не считаю это зашкварным. Если нет кучи денег и огромного дохода, покупай обычные шмотки.

А если есть лишние 100 тысяч, то можно купить куртку от Acronym, которую ты будешь носить 10-20 лет и кайфовать.





Как Instagram помогает привлекать клиентов

– Был такой момент, когда ты понял, что популярен?

– Когда за месяц число подписчиков в Instagram выросло с 16 до 100 тысяч. Сначала я выпустил видео с вращающимся танкером в метро, затем с китами и вокзалами. На меня начали подписываться люди. Просыпаешься – а личка забита предложениями от аккаунтов с галочками и предложениями от блогеров-миллионников. Ты думаешь «Ого, что-то поменялось». Но я почувствовал признание, когда в 17 лет мне сделал заказ летсплейщик, за которым я наблюдал три года.

– С тех пор заказы появляются благодаря Instagram?

– Последние месяца три все идет только через него. Я уже не беру обычную коммерцию, которую я никуда не выкладываю и отдаю заказчику.

– Сколько часов в день ты работаешь?

– Постоянно. Сейчас, например, я еще пишу авторский курс по графике. Бывает, что сижу пару дней, немного отдыхаю и начинаю делать видео для себя. Могу вечером или на выходных отдохнуть, но у меня ненормированный рабочий день и он точно больше, чем восемь часов.







Как стать классным моушн-дизайнером и найти первых клиентов

– Что можешь сказать о своей сфере?

– В CG индустрии есть спрос на узконаправленных специалистов. Например, на симуляцию физических явлений вроде урагана, торнадо, частиц дыма. Только немногие могут сделать это круто. Такие специалисты много получают. Есть большой спрос на realtime-специалистов, которые работают на игровых движках Unity, unreal engine. Начинает расти рынок концертного realtime.

Людям всегда нужен контент. Поэтому в этой сфере много работы даже у новичков. Важно, чтобы специалисты суетились и изучали передовые вещи в индустрии и разработки, чтобы зарабатывать больше.

– Ситуация с коронавирусом повлияла на работу?

– Не могу сказать. Я дистанцировался от всего и стараюсь двигаться как художник. Такие специалисты как я редко работают в офисе или по четкому графику – чаще всего на удаленке.

Если говорить о влиянии на индустрию, то есть два варианта. Первый – спрос резко возрастет, потому что съемочные студии закроются и нужно будет обеспечивать контент. Второй – часть индустрии окажется в кризисе. Например, мультфильм от Pixar «Вперед» провалился не потому что он плохой, а потому что студия получает доход от проката. Тот же самый Netflix будет в шоколаде. Второй сезон Love, Death & Robots тоже нужно будет кому-то рисовать.

– Самое главное – понять, что тебе больше всего интересно. В CG огромная куча вариаций. Ты можешь быть обычным художником и заниматься иллюстрацией – там огромное число стилистки. Ты можешь быть в gamedev, можешь быть в рекламе и киноиндустрии, анимировать простые Stories. Есть люди, которые просто вырезают фигуру человека на фоне хромакея или без фона – это отдельный гигантский рынок, который сосредоточен в Азии.

Если хочешь креативить – учи софт и художественные основы – построение композиции, рисуй. Находи в интернете то, что тебе нравится и ищи уроки, которые помогут тебе сделать также. Затем начни собирать портфолио. Двух месяцев работы хватит, чтобы устроиться на позицию junior. Закидывай портфолио в разные фриланс-чаты и студии. Покупай уроки, развивайся. И так – по нарастающей.



– Нужно ли новичку ранжировать заказы?

– Да. Первоначально я брал те, что на рынке стоят в 20 раз дороже, просто потому что я не знал порядок цен. У меня была знакомая, которая рисовала мультфильм за две тысячи рублей. Подобная работа на рынке стоит 600 тысяч рублей. Чтобы такого не случилось, обязательно найдите человека, который в этом разбирается. Не стесняйтесь писать в профильные сообщества и чаты.

Важно поставить цену – сколько ты готов получать за час. 200-500 рублей нормально для новичка. Цени свое время. Нужно не забывать, что ты работаешь в кайф, поэтому старайтесь уделять больше времени творчеству.

– Ты когда-нибудь стеснялся называть цену за свои услуги? Не было страха, что просишь слишком дорого и тебе не заплатят?

– Да, было. Называл, а потом думал: «У них же огромные обороты, можно было попросить больше!».

В какой-то момент я понял, что нужно назначить цену, которую ты считаешь большой для себя и накидывать сверху еще тысяч двадцать. Надо ценить свой труд. Да, за невысокую цену заказчика найти легче, но и относиться к тебе будут, как к мешку картошки. В индустрии много людей, которые думают, что ты за дешевый прайс еще и ногти подстрижешь. Называй сумму, от которой страшно – это и есть нормальная цена. Если ты готов брать четыре тысячи рублей за день, спокойно называй на 2-4 тысячи больше. Да, кто-то может оказаться. Тогда попробуй чуть-чуть снизить цену.

Заказчики все равно будут, а цену всегда можно спустить. Главное, чтобы это была та сумма, за которую вам комфортно работать.







Про работу с Лампасом, Face и сериал «Последний рейв»

– Расскажи про твои самые яркие коллаборации.

– Про клип Face «Я роняю запад» рассказывать не могу – там еще действует NDA. Скажу только, что наша команда немного обалдела от объема работ.

У нас есть шутка: приходит Face и говорит: «Я хочу, чтобы в клипе был Путин на медведе». Мы отвечаем, что так лучше не надо. «Ну, хочу, чтобы я был на медведе. – А давай мы все подожжем? – Давайте». На самом деле, у него уже был готовый концепт, который мы выполнили.





Месяц назад я был в студии у Покраса Лампаса. Мы перевели одно из его полотен в поток частиц и высветили его на проекторы. Этот поток можно было крутить как угодно, меняя его форму. Мы играли его под мешапы песен. Например, под микс песни из «Смешариков» и заглавной темы из «Убить Билла», или помесь песни «Третье сентября» Шуфутинский и Midnight City от M83. В Hyper Port мы случайно встретились с Ёлкой и спустя час сделали небольшое видео, где она поет, а позади нее графика и поток из частиц.

Еще из интересных проектов могу выделить графику для сериала «Последний рейв», который снимали ZebraHero при поддержке МТС.

Последнее время я работаю с realtime-графикой. Мы с ребятами взяли два трека Моргенштерна и записали под них лайф. Заранее собрали трехмерную сцену и играли на ней как музыканты. Подобный концепт очень интересен и пока такого нет ни у кого.

Больше всего мне нравится работать над своими видео. Да, в коммерческих проектах мне дают свободу, но мне интереснее сделать что-то простое за пару дней, чем что–то долгое и сложное.

– Расскажи пожалуйста, как получилась история с Покрасом?

– Все просто. Мы общались в каком-то чате…

– Хотелось бы найти такой чат…

– Да. Просто в какой-то момент кто-то из индустрии решает, что ты крутой и добавляет тебя в общий чат креативных ребят. Сначала мы не очень ладили с Покрасом, а потом пообщались лично. Я помог ему сделать небольшое видео для выступления в Лондоне. Мы поняли, что было бы интересно сделать коллаб.

У меня месяц в столе лежали его работы, а потом пришла идея, я взял и снял видео. Он это выложил у себя и это в том числе дало старт моему Instagram.

– А как ты оцениваешь эффект от таких коллабов? Это крупный гонорар? Приглашение на выставки? Увеличение подписчиков?

– От Покраса ко мне пришло много людей. Покрас – художник в России №1 по влиянию и популярности. Это козырь в рукаве при обсуждении будущих контрактов.







Как рождаются идеи

– Много ли у тебя идей сейчас в разработке?

–Я состою в объединении уличных художников 111. Иногда мы собираемся у его основателя Дани дома и креативим идеи. Даня – человек-идея. Он рожден быть креативным директором. Большинство крутых идей у нас рождаются совместно. То, что у меня в Instagram, я придумываю за несколько секунд. В этом ничего особенного нет – просто визуальная насмотренность.

– Видела, что ты отрицательно относишься к творчеству через допинг и расширение сознания.

– Самый лучший пример – это Даня, о котором я говорил выше. Он не употребляет допинг и придумывает какие-то сумасшедшие идеи. «Я придумаю под допингом что-то классное» – это отговорка. Если ты ничего не можешь придумать без этого – развивай креативное мышление. Люди так оправдывают замятие проблем и убегание от себя.

Творчеству не нужен допинг. Ничего лучше не развивает творчество, как настроение и спорт.

Как развивать? Куча техник есть в интернете. Читайте книжки. Делайте то, что вам нравится. У меня все идет изнутри и происходит само собой. И судя по индустрии впечатлений точно также – у многих. Я думаю, что на наркотиках сидит процентов 40. Не можете придумать что-то сами – сядьте со своими креативными друзьями в круг и просто накидывайте идеи.

– Расскажи про марку одежды 111pogremushka. Какой доход она тебе приносит?

– Это пока некоммерческий проект, которому всего год. В нем я занимаюсь разработкой дизайнов принтов одежды. Стоимость вещей оценить сложно, потому что она зависит от того, насколько мы хотим попрощаться с тем, что сделали. Были случаи, когда куртку с изначальной себестоимостью в 400 рублей, которую мы сами модернизировали через дизайн, покупали за 10 тысяч. Лично для меня доход от этого нулевой, я делаю свою работу от души для ребят.

– Искусство может помочь людям пережить кризис?

– Это одна из базовых вещей, которая может помочь сразу после гуманитарной помощи. Представь, ты сидишь в бункере, пытаясь спасти от атомной бомбардировки. А на улице может ничего не быть. И все, что остается тебе в этом бункере – искусство. Искусство бы не существовало, не будь оно важным. Когда человек видит переживания другого человека в невероятно красивой форме – это вызывает у него эмоции, которые делают его человеком.