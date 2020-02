Платья в Oh my look!

Обычно клиентки выбирали платье, а потом ехали в другое место за прической и макияжем, это было неудобно. Из естественного спроса на услугу появился G.Bar – второе направление бизнеса, которое Лера открыла в партнерстве с Сабиной Мусиной. Это сервис экспресс-услуг по макияжу, маникюру и укладкам, которые можно сделать прямо перед торжественным событием, после аренды платья. Сейчас в разных странах работает 33 бьюти-бара, но большая часть из них находится в Украине.



«G.Bar продается по франшизе чаще, чем Oh My Look!, потому что аренда одежды – тяжелый бизнес, – рассказывает управляющий партнер компании в России Алена Шпаченко. – Если вы думаете, что для старта хватит трех красивых платьев, которые можно сдавать в аренду, чтобы стать сказочно богатым, то нет».



Oh my look! закупает платья известных дизайнеров, в том числе украинских и российских, стоимостью выше 30 тысяч рублей. Сервис также берет для аренды клиентские наряды и платья молодых дизайнеров: «Дизайнерам это выгодно с точки зрения пиара. У нас сильный штат стилистов и SMM, поэтому через нас клиенты иногда открывают новые марки. Самим клиентам выгоднее взять платье в аренду за 5-7 тысяч, чем купить новое за 70 и надеть один раз. А мы сами можем экономить на платьях, не покупая их и выплачивая процент дизайнеру».