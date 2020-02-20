Рынок аренды вещей в России находится в зачаточном состоянии, несмотря на то, что за последний год вырос на 20-30%. Он еще слишком мал, чтобы сильно конкурировать с продажами. По шкале от 0 до 10 это скорее 1-2, когда спрос только зарождается.



Рынок аренды непродовольственных товаров в РФ на 2018 год – 10 млрд рублей, 9 млрд из которых – автомобили. Пока мало кто задумывается о возможности взять утилитарные вещи в аренду.



Но сам шеринг в разных его проявлениях, от классической аренды до подписки на товары и их тест-драйва перед покупкой, – перспективен. Не только мы, но и многие крупные компании смотрят в сторону аренды как инструмента развития бизнеса. H&M, Banana Republic, New York & Company и Bloomingdale запустили услугу аренды вещей в прошлом году, но пока это происходит за пределами России.



Перспективность рынка подтверждается также нашими цифрами. 90 тыс. человек в месяц ищут вещи в аренду на Next2U, причем 76% из них совершают более трех аренд на нашем сайте. А за прошлый год мы выросли в четыре раза.



Недавно мы совместно с брендом Thule запустили проект Try&Buy для дорогих детских колясок: предлагаем до покупки протестировать продукт. Пилот только стартовал, но уже есть несколько продаж беговых колясок стоимостью выше 50 тысяч рублей. То есть аренда может помочь бизнесу, если знать, как ее использовать.



На мой взгляд, рынок реселла в России – голубой океан. Конкуренты скорее помогают друг другу развивать его и рассказывают большему количеству людей о том, что можно не покупать вещь, а брать ее в аренду, что это и выгодно, и не страшно.



Но маленьким компаниям выжить сложно. Чтобы остаться на рынке, такие игроки будут вынуждены объединяться для сокращения затрат на предоставление качественного сервиса. Единственная альтернатива кооперации – это переложить на агрегаторы операционные расходы на рекламу, юридическую поддержку, колл-центр и ПО.



Да, некоторые бренды используют разумное потребление как инфоповод. Но тренды не рождаются на пустом месте, они отражают настроение общества и экономики. В этом году IKEA планирует запустить аренду в 30 странах. И вряд ли они это делают ради новостей в прессе. Развитие «круговой» модели – это часть трансформации бизнеса, направленной на восстановление прибыли.

