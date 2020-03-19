Люди покупают лимитированные кроссовки везде, где им удобно: и в офлайне, и в онлайне, и с рук. Чаще всего через онлайн-магазины, которые разбросаны по Европе. Правда, с введением беспошлинного лимита в 200 евро заказов будет меньше. Если вещь не получается достать сразу, то покупают через маркетплейсы или группы во «ВКонтакте». Много интересного есть на Avito, themarket – на мой взгляд, это два самых популярных ресурса.



В маркетплейсах чаще всего вещи покупают молодые ребята из регионов, у которых нет возможности зайти в магазин. Там можно найти предложения по хорошим ценам, на том же themarket есть опция безопасной сделки.



Подделок сегодня меньше, чем раньше, так как рынок подсел, да и кроссовки стали доступнее. Все подделки идут из Китая. Если есть запрос – берут и шьют вам пару. Но, по ощущениям, паль сегодня стоит почти столько же, сколько оригинал. Сегодня есть понимание, что хайп ради хайпа не нужен. Если ты не можешь позволить себе лимитированную пару, не бери паль, а купи спокойно кеды – ты не станешь от этого хуже.



Я знаю одного из сооснователей outofstock – Никиту Пасичного. Они молодцы, что двигают тему. Это круто. Я помню, что в момент запуска у пользователей были вопросы по штрафам, договору оферты и легитчеку. На сайте написано, что проверку осуществляет какое-то объединение из «ВК», которое якобы разбирается в кроссовках. Получается, ты доверяешь человеку, которого ни разу не видел и о чьей компетенции знаешь только на словах. Даже опытные легитчекеры часто в Instagram извиняются за то, что не отличили паль от оригинала. Я сам видел очень хорошие китайские копии. У StockX работает целый отдел проверки, но и там тоже проскакивают подделки.



Пока эти процессы непрозрачны. Как только outofstock сделает их максимально прозрачными и пропишет каждый шаг – будет здорово. StockX сейчас все равно популярнее: за те же деньги ты получаешь больший выбор, к тому же имеешь дело с глобальным брендом.



Если у ребят есть финансовый задел на будущее, чтобы продержаться 2-3 года, пока есть бум на кроссовки, то все с проектом будет хорошо. В любом случае, круто, что молодые парни делают безумные проекты, придумывают – это подкупает.