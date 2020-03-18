«Если постараться, можно получить 100 тысяч в месяц». Как заработать на YouTube, рассказывая про уличную моду

Rusbase поговорил с Никитой и узнал, много ли он зарабатывает на канале, сколько стоит его оборудование и как он сам выбирает себе одежду.

С виду Никита Пасичный – обычный молодой парень. Ему 21 год. Он учился на экономфаке МГУ, но отчислился с первого курса, потому что на учебу приходилось тратить слишком много времени. Никита – YouTube-блогер. За его роликами про уличную моду и кроссовки, которые за 3,5 года набрали 19,3 млн просмотров, следят 128 тысяч человек. Помимо этого Никита – сооснователь маркетплейса Outofstock, где можно найти лимитированные кроссовки и одежду.

Никита Пасичный

ведет YouTube-канал про уличную моду, сооснователь стартапа Outofstock



– Блогер, влогер, инфлюенсер? Как ты сам себя позиционируешь?



– Думаю, что в соцсетях самый подходящий для меня вариант – это инфлюенсер.



– Ты начинал вести ютуб-канал по фану? Или осознанно, чтобы заработать?



– Это было 3-3,5 года назад. Я уже интересовался уличной модой и кроссовками. На Западе были популярны парни-блогеры, которые делали обзоры на модные вещи, да еще и получали за это деньги от брендов. В России такого никто не делал, и я решил попробовать.

Записал первый ролик, смонтировал, залил на YouTube и забыл. Через пару недель зашел, а там – почти 10 тысяч просмотров.

«Блог приносит доход, но я не гонюсь за интеграциями»

Я не закупал на первый ролик никакой рекламы , мое видео выпадало в рекомендациях и было интересно людям. О монетизации тогда речи не шло. Я был единственным, кто рассказывал про street style, поэтому число фолловеров быстро росло. Сейчас появилось много похожих каналов.

– Сколько ты тратил на продвижение в начале, а сколько сейчас?

– YouTube хорош тем, что интересный контент продвигает себя бесплатно. Скорее всего, если ты купишь рекламные посты где-то в другой соцсети, эффекта не будет. Я закупил за тысячу рублей несколько постов во «ВКонтакте» и понял, что они не работают. А схожие по тематике каналы не будут тебя рекламировать – для них ты конкурент.

– Знаю, что некоторые влогеры накручивают просмотры.

– Да, есть такая история. Часто канал открывают именно для монетизации и автор искусственно накручивает просмотры и лайки для привлечения рекламодателей. Клиенты могут не вникать в качество аудитории.

У меня не было цели обогатиться через YouTube. Доход со временем пришел, но я не гонюсь за рекламными интеграциями. Скорее, это классно работает на личный бренд.

«Первая интеграция стоила 5000 рублей»

Например, мы запустили Outofstock. Продвигать такую площадку с нуля – сложно. Это была бы мертвая история. Нужно было бы завоевывать доверие публики... Покупателям страшно платить 20 тысяч новому и непонятному проекту. Но когда следишь за блогом основателя несколько лет – проще.

– Когда пришел первый рекламодатель? В какой момент ты понял, что блог не только укрепляет личный бренд, но еще и может приносить доход?

– Каналом я занимался не очень активно, поэтому реклама появилась только через три месяца. Первых рекламодателей искал сам, когда на канале появились 15-20 тысяч подписчиков, то есть уже можно было продавать интеграции. Я связывался с нишевыми брендами, например, производителем средства по уходу за обувью. Первая интеграция стоила 5000 рублей.

Я бы разделил рекламодателей на два типа. Первый – это рекламодатели, чей продукт соответствует тематике канала. С ними, как правило, легче выйти на контакт, а стоимость интеграции выше, так как на канале собрана их ЦА. Вторые – это те, кому важна твоя демография, а не контент. Часто такие рекламодатели закупают рекламу у огромного числа блогеров, как правило – это мобильные игры, букмекеры, казино и т.д.

Как оценить успех ролика

– Ты развиваешь канал интуитивно? Или ориентируешься на запросы аудитории?

– На YouTube удобная система аналитики: смотрю, сколько просмотров какой ролик набрал. Но сам YouTube заставляет выкладывать видео регулярно: если ты делаешь ролики редко, с паузой больше недели, соцсеть занижает показ видео в ленте подписчиков и в рекомендациях.

Иногда я знаю, что ролик зайдет не так хорошо, но все равно делаю его. Например, интервью с основателями брендов. Есть видео, которые гарантировано зайдут – обычно там я показываю, кто во что одет, побольше ценников. Или нахожу вызывающую историю.

«Плохо, что на YouTube не ценят качество контента»

Самый важный показатель на YouTube – это не количество подписчиков на канале, а просмотры. У тебя может быть канал-миллионник, а ролики едва набирают по 50 тысяч. Чтобы оценить успешность ролика, нужно сравнить просмотры конкретного видео со средним значением по каналу – это показывает аналитика сервиса. Если ролик набирает выше средних просмотров по каналу, то и алгоритмы площадки начинают его более активно продвигать, и предлагать к просмотру большему числу зрителей.

– Кто твоя аудитория?

– Есть стереотип о том, что YouTube смотрят только школьники. У меня контент, который я не могу назвать взрослым, но на улице ко мне часто подходят ровесники, люди 17-19 лет, реже – те, кто старше меня.

Конечно, меня узнают на улицах, особенно там, где много модных магазинов, например, на Кузнецком мосту. Часто консультанты здороваются. Я всегда рад, когда меня узнают, и без проблем делаю фото или перекидываюсь парой слов, но стараюсь появляться в таких местах нечасто.

В основном меня смотрит Москва – 60% аудитории оттуда, регионам контент про одежду не очень интересен. Плохо, что на YouTube не ценят качество контента.

– Ты имеешь в виду картинку или наполнение?

– Именно картинка не важна. Кто-то думает, что сделает крутой продакшн, наймет монтажеров, операторов, хорошую камеру – и выстрелит. Это не так. Полно популярных блогеров, которые снимают ролики на телефон. На самом деле не нужно тратить деньги на камеру, объектив и микрофон в начале. Интересный контент можно снимать и на телефон – этого вполне достаточно, чтобы понять отклик аудитории.







«Сейчас моя техника стоит 450 000 рублей»

– А сколько твоя техника стоила в начале и сколько стоит сейчас, когда твой канал стал популярным?

– Стоимость моего оборудования выросла в разы, потому что я увлекаюсь видеомейкингом. Компьютер мне обошелся в 200 тысяч рублей, в 250 тысяч – остальное оборудование, в том числе камера, микрофон. Итого 450 тысяч рублей. Но я начинал снимать на обычную GoPro за 20 тысяч. Монтировал все на простом компьютере, который тоже стоил тысяч 20.

– Сколько тебе сейчас приносит YouTube?

– Мало. Всегда сложно назвать какую-либо цифру, все очень сильно варьируется. Но если плотно заниматься контентом, то можно заработать за месяц 100 тысяч рублей.

Интеграции – сезонная история, спонсоры приходят волнами, если у тебя нет менеджера по рекламе. У меня нет менеджера, я со всеми рекламодателями общаюсь сам. Мне не хочется засорять канал рекламой букмекеров или кредитных карт.

В России за нативную рекламу, платят не так много. В среднем автор канала получает один бакс за тысячу просмотров, а в США за это платят, для сравнения, примерно по десять.

Сейчас YouTube приносит только 10% моего дохода. Остальное – проект про кроссовки (подробнее про стартап Outofstock читайте на Rusbase на этой неделе. – Прим), сервис для реселлеров. В основном продажи и клиенты идут с канала, так как аудитория мне доверяет. В противном случае можно потратить огромные деньги на таргет и другие привычные методы рекламы, так и не добившись успеха.

– Как часто ты покупаешь одежду? Какой у тебя подход к покупкам?

– Стараюсь покупать вещи осознанно. Сложно удержаться, если видишь то, что понравилось, на сейле. Я стараюсь составлять список на сезон и закупать то, что мне нужно. Могу потратить 100 тысяч рублей, чтобы закупить классную практичную одежду. Но, опять же, это не раз в месяц, а на сезон.

Я не очень понимаю людей, которые накупают так много вещей, что не успевают их носить. Если я понимаю, что какая-то вещь из гардероба мне уже не интересна, я ее продаю. Покупаю в онлайне, иногда – на «вторичных» ресурсах, если этого уже нет в продаже.

Читайте через пару дней большое интервью на Rusbase Young о том, как поколение Z зарабатывает на реселле лимитированных кроссовок.

Фотографии: Даниил Шпак для Rusbase

Благодарим за пространство для съемки клуб «Культура»