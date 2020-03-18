«Если постараться, можно получить 100 тысяч в месяц». Как заработать на YouTube, рассказывая про уличную моду
С виду Никита Пасичный – обычный молодой парень. Ему 21 год. Он учился на экономфаке МГУ, но отчислился с первого курса, потому что на учебу приходилось тратить слишком много времени.
Никита – YouTube-блогер. За его роликами про уличную моду и кроссовки, которые за 3,5 года набрали 19,3 млн просмотров, следят 128 тысяч человек. Помимо этого Никита – сооснователь маркетплейса Outofstock, где можно найти лимитированные кроссовки и одежду.
Rusbase поговорил с Никитой и узнал, много ли он зарабатывает на канале, сколько стоит его оборудование и как он сам выбирает себе одежду.
Никита Пасичный
ведет YouTube-канал про уличную моду, сооснователь стартапа Outofstock
– Блогер, влогер, инфлюенсер? Как ты сам себя позиционируешь?
– Думаю, что в соцсетях самый подходящий для меня вариант – это инфлюенсер.
– Ты начинал вести ютуб-канал по фану? Или осознанно, чтобы заработать?
– Это было 3-3,5 года назад. Я уже интересовался уличной модой и кроссовками. На Западе были популярны парни-блогеры, которые делали обзоры на модные вещи, да еще и получали за это деньги от брендов. В России такого никто не делал, и я решил попробовать.
Записал первый ролик, смонтировал, залил на YouTube и забыл. Через пару недель зашел, а там – почти 10 тысяч просмотров.
«Блог приносит доход, но я не гонюсь за интеграциями»
– Сколько ты тратил на продвижение в начале, а сколько сейчас?
– YouTube хорош тем, что интересный контент продвигает себя бесплатно. Скорее всего, если ты купишь рекламные посты где-то в другой соцсети, эффекта не будет. Я закупил за тысячу рублей несколько постов во «ВКонтакте» и понял, что они не работают. А схожие по тематике каналы не будут тебя рекламировать – для них ты конкурент.
– Знаю, что некоторые влогеры накручивают просмотры.
– Да, есть такая история. Часто канал открывают именно для монетизации и автор искусственно накручивает просмотры и лайки для привлечения рекламодателей. Клиенты могут не вникать в качество аудитории.
У меня не было цели обогатиться через YouTube. Доход со временем пришел, но я не гонюсь за рекламными интеграциями. Скорее, это классно работает на личный бренд.
«Первая интеграция стоила 5000 рублей»
– Когда пришел первый рекламодатель? В какой момент ты понял, что блог не только укрепляет личный бренд, но еще и может приносить доход?
– Каналом я занимался не очень активно, поэтому реклама появилась только через три месяца. Первых рекламодателей искал сам, когда на канале появились 15-20 тысяч подписчиков, то есть уже можно было продавать интеграции. Я связывался с нишевыми брендами, например, производителем средства по уходу за обувью. Первая интеграция стоила 5000 рублей.
Я бы разделил рекламодателей на два типа. Первый – это рекламодатели, чей продукт соответствует тематике канала. С ними, как правило, легче выйти на контакт, а стоимость интеграции выше, так как на канале собрана их ЦА. Вторые – это те, кому важна твоя демография, а не контент. Часто такие рекламодатели закупают рекламу у огромного числа блогеров, как правило – это мобильные игры, букмекеры, казино и т.д.
Как оценить успех ролика
– Ты развиваешь канал интуитивно? Или ориентируешься на запросы аудитории?
– На YouTube удобная система аналитики: смотрю, сколько просмотров какой ролик набрал. Но сам YouTube заставляет выкладывать видео регулярно: если ты делаешь ролики редко, с паузой больше недели, соцсеть занижает показ видео в ленте подписчиков и в рекомендациях.
Иногда я знаю, что ролик зайдет не так хорошо, но все равно делаю его. Например, интервью с основателями брендов. Есть видео, которые гарантировано зайдут – обычно там я показываю, кто во что одет, побольше ценников. Или нахожу вызывающую историю.
«Плохо, что на YouTube не ценят качество контента»
– Кто твоя аудитория?
– Есть стереотип о том, что YouTube смотрят только школьники. У меня контент, который я не могу назвать взрослым, но на улице ко мне часто подходят ровесники, люди 17-19 лет, реже – те, кто старше меня.
Конечно, меня узнают на улицах, особенно там, где много модных магазинов, например, на Кузнецком мосту. Часто консультанты здороваются. Я всегда рад, когда меня узнают, и без проблем делаю фото или перекидываюсь парой слов, но стараюсь появляться в таких местах нечасто.
В основном меня смотрит Москва – 60% аудитории оттуда, регионам контент про одежду не очень интересен. Плохо, что на YouTube не ценят качество контента.
– Ты имеешь в виду картинку или наполнение?
– Именно картинка не важна. Кто-то думает, что сделает крутой продакшн, наймет монтажеров, операторов, хорошую камеру – и выстрелит. Это не так. Полно популярных блогеров, которые снимают ролики на телефон. На самом деле не нужно тратить деньги на камеру, объектив и микрофон в начале. Интересный контент можно снимать и на телефон – этого вполне достаточно, чтобы понять отклик аудитории.
«Сейчас моя техника стоит 450 000 рублей»
– А сколько твоя техника стоила в начале и сколько стоит сейчас, когда твой канал стал популярным?
– Стоимость моего оборудования выросла в разы, потому что я увлекаюсь видеомейкингом. Компьютер мне обошелся в 200 тысяч рублей, в 250 тысяч – остальное оборудование, в том числе камера, микрофон. Итого 450 тысяч рублей. Но я начинал снимать на обычную GoPro за 20 тысяч. Монтировал все на простом компьютере, который тоже стоил тысяч 20.
– Сколько тебе сейчас приносит YouTube?
– Мало. Всегда сложно назвать какую-либо цифру, все очень сильно варьируется. Но если плотно заниматься контентом, то можно заработать за месяц 100 тысяч рублей.
Интеграции – сезонная история, спонсоры приходят волнами, если у тебя нет менеджера по рекламе. У меня нет менеджера, я со всеми рекламодателями общаюсь сам. Мне не хочется засорять канал рекламой букмекеров или кредитных карт.
В России за нативную рекламу, платят не так много. В среднем автор канала получает один бакс за тысячу просмотров, а в США за это платят, для сравнения, примерно по десять.
Сейчас YouTube приносит только 10% моего дохода. Остальное – проект про кроссовки (подробнее про стартап Outofstock читайте на Rusbase на этой неделе. – Прим), сервис для реселлеров. В основном продажи и клиенты идут с канала, так как аудитория мне доверяет. В противном случае можно потратить огромные деньги на таргет и другие привычные методы рекламы, так и не добившись успеха.
– Как часто ты покупаешь одежду? Какой у тебя подход к покупкам?
– Стараюсь покупать вещи осознанно. Сложно удержаться, если видишь то, что понравилось, на сейле. Я стараюсь составлять список на сезон и закупать то, что мне нужно. Могу потратить 100 тысяч рублей, чтобы закупить классную практичную одежду. Но, опять же, это не раз в месяц, а на сезон.
Я не очень понимаю людей, которые накупают так много вещей, что не успевают их носить. Если я понимаю, что какая-то вещь из гардероба мне уже не интересна, я ее продаю. Покупаю в онлайне, иногда – на «вторичных» ресурсах, если этого уже нет в продаже.
Читайте через пару дней большое интервью на Rusbase Young о том, как поколение Z зарабатывает на реселле лимитированных кроссовок.
Фотографии: Даниил Шпак для Rusbase
Благодарим за пространство для съемки клуб «Культура»
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