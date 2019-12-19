Рубрика: «Вопрос/ответ»
Кем лучше стать: ИП, ООО, АО или остаться самозанятым?
В новой рубрике «Вопрос/Ответ» разбираемся в насущных проблемах, с которыми сталкивается начинающий предприниматель. Сегодня вместе с сервисом Destra попытаемся понять, какой юридический статус подойдет твоему бизнесу.
Rusbase Young
Зарабатывать деньги можно двумя способами: работать на кого-то или работать на себя. И если с первым способом все более-менее понятно, то выбрав путь предпринимателя, не все могут ответить себе на вопрос, какую форму ведения бизнеса выбрать.
Первым делом определись с родом деятельности.
Первым делом определись с родом деятельности.
Я пеку торты. Кем мне стать?
Самозанятым. Напомним, что это не особая форма ведения бизнеса, а особый налог — налог на профессиональный доход. Если обычная хозяйка, пекущая торты на заказ, должна заплатить со своего дохода 13% НДФЛ, то самозанятая — всего 4%, если торт она испекла физическому лицу, и 6%, если торт заказало юридическое лицо.
А я не пеку торты. Кто еще может стать самозанятым?
Ты аниматор и развлекаешь детей или занимаешься ремонтом, даешь юридические консультации или сдаешь в аренду квартиру, шьешь бортики для кроваток или снимаешь свадьбы — смело становись самозанятым. Главное, что ты работаешь сам на себя, не привлекая других людей, и самостоятельно производишь товары или оказываешь услуги.
И еще один важный момент: твой доход за год не должен превышать 2,4 млн рублей.
И еще один важный момент: твой доход за год не должен превышать 2,4 млн рублей.
Ясно. А для кого тогда ИП?
Для тех, чей доход превышает 2,4 млн рублей, а вид деятельности предполагает привлечение сотрудников или перепродажу «чужих» товаров. Допустим, ты делаешь дизайн-проекты квартир. Если ты работаете сам, то сможете стать самозанятым. Есть помощник? Значит, надо становиться ИП.
Кроме того, ИП уплачивают за себя страховые взносы даже если нет никакого дохода – то есть несут дополнительный расход.
Будучи ИП, можно перейти на систему налога на профессиональный доход — как бы стать самозанятым ИП.
Кроме того, ИП уплачивают за себя страховые взносы даже если нет никакого дохода – то есть несут дополнительный расход.
Будучи ИП, можно перейти на систему налога на профессиональный доход — как бы стать самозанятым ИП.
Если я могу быть как самозанятым, так и ИП, как определиться?
Быть самозанятым — проще и дешевле. Не надо сдавать отчетность в налоговую, платить страховые взносы, считать налоги. Но это только на первый взгляд.
Тебе надо оценить налоговую нагрузку. В отношении ИП можно применить несколько систем налогообложения: патент, УСН (упрощенная система налогообложения), ЕНВД (единый налог на вмененный доход). Просто сядь и посчитай. Например, на УСН объектом налогообложения — суммой, с которой будет считаться налог — может быть «доходы минус расходы». Результат облагается по ставке 15%. А итоговый результат может оказаться ниже, чем 4 или 6% у самозанятого. Возможно, в твоем случае ИП быть выгоднее.
Кроме того, у ИП всегда должен быть отдельный счет в банке. То есть у тебя должно быть как минимум два счета: один как у физического лица и второй как у ИП. В отношении самозанятого такого требования нет. Поэтому как деньги от друзей за кофе, так и деньги за испеченный по заказу торт будут падать на одну и ту же карту.
Это может вызвать вопросы у налоговой. Конечно же, анонсируя новый режим для самозанятых, власти обещали, что налогом будут облагаться только те суммы, которые ты забьешь в приложении, и никаких крестовых походов по самозанятым не случится. Но как ты думаешь, возникнут ли у налоговой вопросы, если часть поступлений ты проводишь через приложение, а часть — нет? Поэтому лучше перестраховаться и иметь отдельную карту для бизнеса, а все платежи за заказы вносить в приложение.
Своими деньгами как самозанятые, так и ИП вправе свободно распоряжаться.
Тебе надо оценить налоговую нагрузку. В отношении ИП можно применить несколько систем налогообложения: патент, УСН (упрощенная система налогообложения), ЕНВД (единый налог на вмененный доход). Просто сядь и посчитай. Например, на УСН объектом налогообложения — суммой, с которой будет считаться налог — может быть «доходы минус расходы». Результат облагается по ставке 15%. А итоговый результат может оказаться ниже, чем 4 или 6% у самозанятого. Возможно, в твоем случае ИП быть выгоднее.
Кроме того, у ИП всегда должен быть отдельный счет в банке. То есть у тебя должно быть как минимум два счета: один как у физического лица и второй как у ИП. В отношении самозанятого такого требования нет. Поэтому как деньги от друзей за кофе, так и деньги за испеченный по заказу торт будут падать на одну и ту же карту.
Это может вызвать вопросы у налоговой. Конечно же, анонсируя новый режим для самозанятых, власти обещали, что налогом будут облагаться только те суммы, которые ты забьешь в приложении, и никаких крестовых походов по самозанятым не случится. Но как ты думаешь, возникнут ли у налоговой вопросы, если часть поступлений ты проводишь через приложение, а часть — нет? Поэтому лучше перестраховаться и иметь отдельную карту для бизнеса, а все платежи за заказы вносить в приложение.
Своими деньгами как самозанятые, так и ИП вправе свободно распоряжаться.
Но почему все крутые бизнесмены имеют «юрика» — ООО или АО?
Все дело в ответственности. ИП несет ответственность всем своим имуществом — как деньгами на счете ИП, так и личной машиной, квартирой.
Любое общество — это новое лицо, новый участник хозяйственных отношений. Оно самостоятельно в отношениях со своими партнерами и контрагентами, а поэтому ответственность несет тоже само. Со всеми долгами общество будет расплачиваться само из своих денег и имущества. Учредитель рискует лишь потерять свой вклад в уставный капитал. Сегодня минимальный уставный капитал ОООшки составляет 10 000 рублей.
В исключительных ситуациях, когда учредитель своими действиями довел компанию до банкротства, он понесет ответственность сам. Юристы называют это «снятие корпоративной вуали» — мы как будто открываем банку (ОООшку или АОшку) и достаем оттуда содержимое, то есть учредителя. Но это уже другая история.
И если плюс от ограниченной ответственности налицо, то вот с точки зрения распоряжения прибылью юридического лица все немного сложнее, чем у ИП и самозанятых. Формально прибыль не твоя и станет твоей только после уплаты налогов и ее распределения — раз в квартал, полгода или год. И налоги с прибыли придется заплатить дважды: один раз заплатит общество за свою прибыль, второй раз — ты со своей части прибыли общества. Вот такая арифметика.
ОООшки и АОшки — это уже серьезный бизнес. Его дороже и сложнее содержать, вести, регистрировать и ликвидировать.
Любое общество — это новое лицо, новый участник хозяйственных отношений. Оно самостоятельно в отношениях со своими партнерами и контрагентами, а поэтому ответственность несет тоже само. Со всеми долгами общество будет расплачиваться само из своих денег и имущества. Учредитель рискует лишь потерять свой вклад в уставный капитал. Сегодня минимальный уставный капитал ОООшки составляет 10 000 рублей.
В исключительных ситуациях, когда учредитель своими действиями довел компанию до банкротства, он понесет ответственность сам. Юристы называют это «снятие корпоративной вуали» — мы как будто открываем банку (ОООшку или АОшку) и достаем оттуда содержимое, то есть учредителя. Но это уже другая история.
И если плюс от ограниченной ответственности налицо, то вот с точки зрения распоряжения прибылью юридического лица все немного сложнее, чем у ИП и самозанятых. Формально прибыль не твоя и станет твоей только после уплаты налогов и ее распределения — раз в квартал, полгода или год. И налоги с прибыли придется заплатить дважды: один раз заплатит общество за свою прибыль, второй раз — ты со своей части прибыли общества. Вот такая арифметика.
ОООшки и АОшки — это уже серьезный бизнес. Его дороже и сложнее содержать, вести, регистрировать и ликвидировать.
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c пометкой «Вопрос/ответ»
Отправляй свой вопрос на почту [email protected]
c пометкой «Вопрос/ответ»
Автор: Юлия Алейник, Destra
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash
Анна Меликян