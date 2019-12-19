Кем лучше стать: ИП, ООО, АО или остаться самозанятым?

Все дело в ответственности. ИП несет ответственность всем своим имуществом — как деньгами на счете ИП, так и личной машиной, квартирой.



Любое общество — это новое лицо, новый участник хозяйственных отношений. Оно самостоятельно в отношениях со своими партнерами и контрагентами, а поэтому ответственность несет тоже само. Со всеми долгами общество будет расплачиваться само из своих денег и имущества. Учредитель рискует лишь потерять свой вклад в уставный капитал. Сегодня минимальный уставный капитал ОООшки составляет 10 000 рублей.

В исключительных ситуациях, когда учредитель своими действиями довел компанию до банкротства, он понесет ответственность сам. Юристы называют это «снятие корпоративной вуали» — мы как будто открываем банку (ОООшку или АОшку) и достаем оттуда содержимое, то есть учредителя. Но это уже другая история.



И если плюс от ограниченной ответственности налицо, то вот с точки зрения распоряжения прибылью юридического лица все немного сложнее, чем у ИП и самозанятых. Формально прибыль не твоя и станет твоей только после уплаты налогов и ее распределения — раз в квартал, полгода или год. И налоги с прибыли придется заплатить дважды: один раз заплатит общество за свою прибыль, второй раз — ты со своей части прибыли общества. Вот такая арифметика.



ОООшки и АОшки — это уже серьезный бизнес. Его дороже и сложнее содержать, вести, регистрировать и ликвидировать.