Лицензия. Есть отдельные виды деятельности (медицинские услуги, продажа алкоголя и табака, образовательные услуги, банковская деятельность, авиаперевозки и др.), когда для легального бизнеса недостаточно просто зарегистрироваться и платить налоги. Необходимо еще получить особое разрешение от контролирующего органа — лицензию. Без нее вести такой бизнес нельзя;

Оферта. Если у тебя есть сайт, на котором ты что-то продаешь (онлайн-курсы, одежду), то необходимо разместить текст оферты. По сути, это те условия, на которых ты взаимодействуешь со своим покупателем или заказчиком: как оформлять заказ на сайте, как платить, порядок и условия доставки, возврат товара и т.д. Именно то, что написано в этом документе, будет считаться актуальной и достоверной информацией для твоих клиентов.

Обработка персональных данных. Часто на сайтах, где что-то продают и покупают, пользователям предлагают создать личный кабинет и ввести туда свои ФИО, номер телефона, пол, адрес электронной почты, может быть, дату рождения, адрес — то есть персональные данные. Они охраняются законом, который требует, чтобы на сайте была размещена политика обработки персональных данных. Кроме этого, придется уведомить Роскомнадзор о том, что ты собираешь и обрабатываешь персональные данные своих клиентов/пользователей. Это бесплатно и особых усилий не требует.

Договоры. Это очень важная часть твоего бизнеса. Их надо внимательно читать и хранить. Как твои покупатели заключают с тобой договор? Если на сайте, то принимают условия той самой оферты, оплачивают и договор заключен. Все понятно. Но договоры со своими поставщиками ты заключаешь не так, верно? Скорее всего, подписываешь большой или не очень, но документ, где все-все условия взаимодействия прописаны. Если возникнет спор, то в суд ты понесешь не обещания своего контрагента, а именно этот документ. Поэтому прописывай там все, чтобы минимизировать свои риски. И проверяй, как ограничена ответственность твоего контрагента. Кстати, это касается и твоего партнера по бизнесу. Пропиши условия вашей совместной работы в корпоративном договоре. Ведь самые страшные войны — корпоративные.

Это очень важная часть твоего бизнеса. Их надо внимательно читать и хранить. Как твои покупатели заключают с тобой договор? Если на сайте, то принимают условия той самой оферты, оплачивают и договор заключен. Все понятно. Но договоры со своими поставщиками ты заключаешь не так, верно? Скорее всего, подписываешь большой или не очень, но документ, где все-все условия взаимодействия прописаны. Если возникнет спор, то в суд ты понесешь не обещания своего контрагента, а именно этот документ. Поэтому прописывай там все, чтобы минимизировать свои риски. И проверяй, как ограничена ответственность твоего контрагента. Кстати, это касается и твоего партнера по бизнесу. Пропиши условия вашей совместной работы в корпоративном договоре. Ведь самые страшные войны — корпоративные. Сотрудники (трудовые отношения). Ты можешь оформить отношения со своими работниками как трудовым договором, так и договором оказания услуг. Но помни, что во втором варианте всегда есть риск того, что отношения переквалифицируют на трудовые со всеми вытекающими: доплати в фонды немалую сумму, выплати больничные и отпускные и т.д.

В целом, да. Но есть еще особенности, характерные для отдельных видов деятельности.Вообще, в законодательстве очень много требований для предпринимателей, которые необходимо соблюдать, чтобы вести бизнес легально, то есть в соответствии с законом. Вот некоторые самые распространенные: