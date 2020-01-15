Рубрика: «Вопрос/ответ»
Как убедиться,
что я веду бизнес легально?
что я веду бизнес легально?
В новой рубрике «Вопрос/Ответ» разбираемся в насущных проблемах, с которыми сталкивается начинающий предприниматель. Сегодня вместе с сервисом Destra выясняем, почему так важно, чтобы бизнес был легальным.
Rusbase Young
Почему вообще это важно?
Все дело в том, что любая деятельность, за которую мы получаем систематический доход (прибыль), должна быть оформлена. Для государства важно не только получить свои налоги, но и понимать, как занято его население: работает ли оно по трудовому договору или имеет свой бизнес.
Для второго случая государство придумало систему регистрации в качестве предпринимателя. Поэтому первый пункт, который ты должен проверить, чтобы понять, легален ли твой бизнес, — государственная регистрация.
ИП, самозанятый, ООО, АО, КФХ (для фермерских хозяйств) — все это легальные формы ведения бизнеса. Зарегистрированный бизнес всегда имеет свой номер — ОГРН или ОГРНИП. Только самозанятые не имеют никакого номера. Проверить свой или чужой номер можно на сайте ФНС России.
Бизнесом — предпринимательской деятельностью — государство называет самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
Очень важный пункт в определении бизнеса — систематическое получение прибыли. Если ты один или два раза, скажем, заварил и продал кофе или по выходным тренируешь соседских детей во дворе, но не берешь за это ни копейки, спи спокойно — ты не предприниматель.
Однако не путай со своим инстаграм-аккаунтом, где ты предлагаешь сделать брови. Когда к тебе обращаются клиенты и платят, ты ведешь предпринимательскую деятельность. Как минимум, твой рекламный аккаунт в инстаграме может вызвать вопросы у налоговой. Даже если потоки денег не текут тебе на карту постоянно.
Для второго случая государство придумало систему регистрации в качестве предпринимателя. Поэтому первый пункт, который ты должен проверить, чтобы понять, легален ли твой бизнес, — государственная регистрация.
ИП, самозанятый, ООО, АО, КФХ (для фермерских хозяйств) — все это легальные формы ведения бизнеса. Зарегистрированный бизнес всегда имеет свой номер — ОГРН или ОГРНИП. Только самозанятые не имеют никакого номера. Проверить свой или чужой номер можно на сайте ФНС России.
Бизнесом — предпринимательской деятельностью — государство называет самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
Очень важный пункт в определении бизнеса — систематическое получение прибыли. Если ты один или два раза, скажем, заварил и продал кофе или по выходным тренируешь соседских детей во дворе, но не берешь за это ни копейки, спи спокойно — ты не предприниматель.
Однако не путай со своим инстаграм-аккаунтом, где ты предлагаешь сделать брови. Когда к тебе обращаются клиенты и платят, ты ведешь предпринимательскую деятельность. Как минимум, твой рекламный аккаунт в инстаграме может вызвать вопросы у налоговой. Даже если потоки денег не текут тебе на карту постоянно.
Все понятно. А что будет, если не зарегистрироваться? Кажется, многие бизнесмены из инстаграма этого не делают.
И они рискуют. Без регистрации в качестве предпринимателя (напомним, что это может быть самозанятый, ИП, ООО, АО, КФХ) можно словить административную ответственность и получить штраф до 2000 рублей или уголовную ответственность, и тогда можно даже лишиться свободы на срок 5 лет.
Разница в сумме. Уголовная ответственность наступает за доход от 2,5 млн рублей за весь период, когда лицо занималось предпринимательством незаконно.
Разница в сумме. Уголовная ответственность наступает за доход от 2,5 млн рублей за весь период, когда лицо занималось предпринимательством незаконно.
Серьезно. С регистрацией разобрались. Что еще?
Вторая важная вещь для легального бизнеса — это налоги. Их надо декларировать и платить.
Это очевидно. Зарегистрировался, плачу налоги. Достаточно для того, чтобы признать бизнес легальным?
В целом, да. Но есть еще особенности, характерные для отдельных видов деятельности.
Вообще, в законодательстве очень много требований для предпринимателей, которые необходимо соблюдать, чтобы вести бизнес легально, то есть в соответствии с законом. Вот некоторые самые распространенные:
Вообще, в законодательстве очень много требований для предпринимателей, которые необходимо соблюдать, чтобы вести бизнес легально, то есть в соответствии с законом. Вот некоторые самые распространенные:
- Лицензия. Есть отдельные виды деятельности (медицинские услуги, продажа алкоголя и табака, образовательные услуги, банковская деятельность, авиаперевозки и др.), когда для легального бизнеса недостаточно просто зарегистрироваться и платить налоги. Необходимо еще получить особое разрешение от контролирующего органа — лицензию. Без нее вести такой бизнес нельзя;
- Оферта. Если у тебя есть сайт, на котором ты что-то продаешь (онлайн-курсы, одежду), то необходимо разместить текст оферты. По сути, это те условия, на которых ты взаимодействуешь со своим покупателем или заказчиком: как оформлять заказ на сайте, как платить, порядок и условия доставки, возврат товара и т.д. Именно то, что написано в этом документе, будет считаться актуальной и достоверной информацией для твоих клиентов.
- Обработка персональных данных. Часто на сайтах, где что-то продают и покупают, пользователям предлагают создать личный кабинет и ввести туда свои ФИО, номер телефона, пол, адрес электронной почты, может быть, дату рождения, адрес — то есть персональные данные. Они охраняются законом, который требует, чтобы на сайте была размещена политика обработки персональных данных. Кроме этого, придется уведомить Роскомнадзор о том, что ты собираешь и обрабатываешь персональные данные своих клиентов/пользователей. Это бесплатно и особых усилий не требует.
- Договоры. Это очень важная часть твоего бизнеса. Их надо внимательно читать и хранить. Как твои покупатели заключают с тобой договор? Если на сайте, то принимают условия той самой оферты, оплачивают и договор заключен. Все понятно. Но договоры со своими поставщиками ты заключаешь не так, верно? Скорее всего, подписываешь большой или не очень, но документ, где все-все условия взаимодействия прописаны. Если возникнет спор, то в суд ты понесешь не обещания своего контрагента, а именно этот документ. Поэтому прописывай там все, чтобы минимизировать свои риски. И проверяй, как ограничена ответственность твоего контрагента. Кстати, это касается и твоего партнера по бизнесу. Пропиши условия вашей совместной работы в корпоративном договоре. Ведь самые страшные войны — корпоративные.
- Сотрудники (трудовые отношения). Ты можешь оформить отношения со своими работниками как трудовым договором, так и договором оказания услуг. Но помни, что во втором варианте всегда есть риск того, что отношения переквалифицируют на трудовые со всеми вытекающими: доплати в фонды немалую сумму, выплати больничные и отпускные и т.д.
Сложно? Так кажется только на первый взгляд.
Делай по закону, и сон будет спокойнее.
Делай по закону, и сон будет спокойнее.
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c пометкой «Вопрос/ответ»
Отправляй свой вопрос на почту [email protected]
c пометкой «Вопрос/ответ»
Автор: Юлия Алейник, Destra
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash
Анна Меликян