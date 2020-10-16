RECOVERY GUIDE!
Куда податься предпринимателю в туризме после пандемии
RECOVERY GUIDE!
Куда податься предпринимателю в туризме после пандемии
Начать свое дело всегда сложно, страшно, а иногда и просто опасно. Гарантий никаких, вероятность прогореть чрезвычайно велика, а на поддержку со стороны лучше не рассчитывать. Или не так?
К счастью для предпринимателей, есть площадки, которые помогут прокачать бизнес и вывести его на новый уровень. Это акселераторы, бизнес-инкубаторы, гранты, воркшопы и образовательные программы.
Предпринимателю остается только выбрать подходящий вариант и пройти конкурсный отбор. Rusbase составил обзор возможностей для начинающего предпринимателя, открытых после пандемии.
К счастью для предпринимателей, есть площадки, которые помогут прокачать бизнес и вывести его на новый уровень. Это акселераторы, бизнес-инкубаторы, гранты, воркшопы и образовательные программы.
Предпринимателю остается только выбрать подходящий вариант и пройти конкурсный отбор. Rusbase составил обзор возможностей для начинающего предпринимателя, открытых после пандемии.
#1 АКСЕЛЕРАТОРЫ
В этот раздел мы включили информацию об акселераторах, заявиться в которые можно прямо сейчас или в ближайшем будущем. В каждом случае указан статус приема заявок, а также условия участия – платное или бесплатное.
Один из самых известных акселераторов в России, организованный государственным банком и международным венчурным фондом 500 Startups, который управляет одноименным акселератором. Участники программы в России получают девять недель интенсивного обучения, в ходе которого попадают на воркшопы и индивидуальные консультации от известных тренеров и представителей бизнеса. В программе активно используется экспертиза от гостей из Кремниевой долины.
В этом году прием заявок в акселератор уже завершен. Отбор будет проходить в начале сентября. В декабре организаторы назовут победителей программы. Стартапам-победителям предложат стать частью экосистемы Сбербанка. По сути, компания предлагает выкупать стартап.
Участие в акселераторе бесплатное.
В этом году прием заявок в акселератор уже завершен. Отбор будет проходить в начале сентября. В декабре организаторы назовут победителей программы. Стартапам-победителям предложат стать частью экосистемы Сбербанка. По сути, компания предлагает выкупать стартап.
Участие в акселераторе бесплатное.
Акселератор Фонда развития интернет-инициатив предлагает трехмесячный курс интенсивной акселерации с упором на повышение продаж. Среди экспертов, которые работают с участниками программы, действующие и бывшие сотрудники McDonald's, Газпромнефть, Coca-Cola, Leroy Merlin, Total и других.
В программах фонда приняли участие более 10 тысяч проектов. Более 400 компаний получили инвестиции. Выпускники акселератора смогли увеличить выручку в 2-10 раз, утверждают авторы.
Прием заявок будет продолжаться до 17 сентября. Участие в программе платное.
В программах фонда приняли участие более 10 тысяч проектов. Более 400 компаний получили инвестиции. Выпускники акселератора смогли увеличить выручку в 2-10 раз, утверждают авторы.
Прием заявок будет продолжаться до 17 сентября. Участие в программе платное.
Фабрика туристических продуктов и сервисов (Moscow Travel Hub)
Этот акселератор рассчитан на стартапы и проекты в области туризма и гостеприимства. Программа направлена на развитие и поддержку новых сервисов, продуктов и IT-решений в этих областях.
«Цель фабрики — поддержать самых передовых представителей московской туриндустрии и создать востребованные в настоящих реалиях продукты и сервисы», - говорится на сайте программы.
Для участия в акселераторе приглашались стартапы, компании, а также продуктовые команды и команды энтузиастов, которые хотят запустить и продвигать свои проекты. В акселераторе есть два трека – «Стартап» и «Слушатель». Если в первом могли участвовать команды и стартапы, то во втором – все желающие, в том числе отдельные представители компаний и просто интересующиеся TravelTech. Для участия во втором треке не нужно было проходить отбор, достаточно зарегистрироваться на сайте.
Из 260 заявок в программу попали 33 проекта. Команды прошли образовательный интенсив из семи модулей, во время которого изучили основы тестирования идей, Customer Development, оценки рынка, поиска и анализа конкурентов, интеллектуальной собственности, бизнес-модели, юнит-экономики, маркетинговых коммуникаций и упаковки продукта. На протяжении акселератора с участниками работали профессиональные трекеры, а также были организованы встречи с партнерами программы.
Новые наборы в Фабрику будут проводиться регулярно. 16 сентября состоялся демо-день «Фабрики туристических продуктов и сервисов». Участники представили свои тревел-проекты, а жюри выбрало 10 лучших стартапов из сфер B2B и B2C, которые получат поддержку от организаторов акселерационной программы.
«Цель фабрики — поддержать самых передовых представителей московской туриндустрии и создать востребованные в настоящих реалиях продукты и сервисы», - говорится на сайте программы.
Для участия в акселераторе приглашались стартапы, компании, а также продуктовые команды и команды энтузиастов, которые хотят запустить и продвигать свои проекты. В акселераторе есть два трека – «Стартап» и «Слушатель». Если в первом могли участвовать команды и стартапы, то во втором – все желающие, в том числе отдельные представители компаний и просто интересующиеся TravelTech. Для участия во втором треке не нужно было проходить отбор, достаточно зарегистрироваться на сайте.
Из 260 заявок в программу попали 33 проекта. Команды прошли образовательный интенсив из семи модулей, во время которого изучили основы тестирования идей, Customer Development, оценки рынка, поиска и анализа конкурентов, интеллектуальной собственности, бизнес-модели, юнит-экономики, маркетинговых коммуникаций и упаковки продукта. На протяжении акселератора с участниками работали профессиональные трекеры, а также были организованы встречи с партнерами программы.
Новые наборы в Фабрику будут проводиться регулярно. 16 сентября состоялся демо-день «Фабрики туристических продуктов и сервисов». Участники представили свои тревел-проекты, а жюри выбрало 10 лучших стартапов из сфер B2B и B2C, которые получат поддержку от организаторов акселерационной программы.
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«В «Фабрике туристических продуктов и сервисов» мы участвовали с проектом OhMyGuide. Это b2с платформа, объединяющая маркетплейс авторских приключений по России и туристическую социальную сеть. Мы показываем туристам изнанку города глазами местных жителей, а также развиваем инновационные направления в туризме, которые помогут закрыть потребности каждого туриста. Акселератор помог нам вырасти от демо-версии до стадии MVP, а также помог найти потенциальных партнеров, которых у нас на данном этапе пять. Очень помогли трекеры, которые действительно являются экспертами в своей области и знают рынок изнутри. И, конечно, четкая и структурная организация от команды акселератора оставила исключительно положительные впечатления. Были таймлайны, домашние задания, последовательные еженедельные этапы и строгий контроль. Нам кажется, это очень важно. Это действительно полезно каждому стартапу, чтобы определить свое направление, предназначение и создать продукт, который будет востребован на рынке»
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«Мой проект Travel Inspirator — агрегатор полностью спланированных путешествий по миру для тех, кто не любит планировать сам. Это тот самый кейс, когда проект вошёл в акселератор на стадии идеи с парой продаж знакомым, а вышел реально работающий бизнес! Мы открыли продажи месяц назад и даже в условиях, когда всего тремя нашими гайдами можно было воспользоваться из-за закрытых границ, мы уже сделали 150 продаж и получили возврат инвестиций в 2,5 раза! До акселератора я посмотрела сотню курсов и лекций по развитию стартапов. Но Фабрика сделала это traction-чудо благодаря двум элементам. Первое и главное — это трекер! Именно вера трекера в проект и разговоры вроде «Я не достигла целей этой недели по продажам. – Нет, ты все равно звезда!» — вдохновляют свернуть горы, не обмануть ожиданий и достичь всего. Второе, что дала Фабрика, это сознание «я в стартап-акселераторе», которое сподвигло меня общаться с целевой и тестировать сотню гипотез, встречаться с компаниями-партнерами, питчить инвесторам и в целом почувствовать себя 100% предпринимателем. Эти два элемента — уверенность и советы трекера и ощущение принадлежности к стартап-сообществу – и дали проекту главный толчок к тому, где он сейчас!»
Евгений Касперский со своей компанией организовал акселератор специально для проектов в сфере travel tech. Запущенный в разгар пандемии COVID-19, акселератор поддержал начинающие команды, которые развивают инновационные идеи в туризме.
«Проект призван поддержать российскую туристическую индустрию и помочь молодым проектам использовать этот период для расширения возможностей собственного бизнеса», - говорится на сайте программы.
Участников акселератора разделили на четыре трека:
Первый акселератор завершился. Победителем стал стартап 360 Stories, который разработал сервис туров в VR и AR в реальном времени с живыми гидами.
«Проект призван поддержать российскую туристическую индустрию и помочь молодым проектам использовать этот период для расширения возможностей собственного бизнеса», - говорится на сайте программы.
Участников акселератора разделили на четыре трека:
- Travel Tech – технологические проекты (стартапы), повышающие эффективность индустрии туризма
- Infrastructure track – проекты, которые делают приключенческий и экстремальный туризм доступнее, а также популяризируют и создают под него инфраструктуру в России
- Social Tech – бизнес-проекты, которые несут социальную значимость в области путешествий и туризма
- Sustainability – бизнес-проекты, оказывающие положительное воздействие на устойчивое развитие окружающей среды и экологии
Первый акселератор завершился. Победителем стал стартап 360 Stories, который разработал сервис туров в VR и AR в реальном времени с живыми гидами.
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«Акселератор ради акселератора не имеет никакого смысла. Сам факт того, что вы его прошли не сделает вас и вашу компанию лучше. Существует огромное количество акселераторов по всему миру. У вас просто физически не хватит времени податься во все. Ищите те, что релевантны вашему бизнесу и задачам. Что вам нужно? Знания, выход на новый рынок, пилотный проект с корпорацией… Акселераторы очень разные. Выбирайте нужный, учитесь подавать заявки (навык просто и понятно рассказать о себе и стартапе важен сам по себе), общайтесь с выпускниками, чтобы знать важные детали заранее»
Эта программа акселерации рассчитана на начинающих предпринимателей и стартапы, у которых есть команда из минимум трех человек, действующий бизнес и проект или идея для дальнейшего развития. Обучение проходит в течение 6 недель и, как следует из названия, преимущественно по выходным.
С участниками акселератора общаются наставники, опытные предприниматели и тренеры. Организаторы обещают полноценный курс «от масштабирования бизнеса и заканчивая максимизацией прибыли».
Программа включает в себя онлайн-коммуникации проектной команды с наставником, практические мастер-классы с экспертами, разработку дорожной карты по развитию проекта.
Участие в акселераторе бесплатное, сейчас идет прием заявок. Организатором выступает АНО «Развитие человеческого капитала», учредителем которого является Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.
С участниками акселератора общаются наставники, опытные предприниматели и тренеры. Организаторы обещают полноценный курс «от масштабирования бизнеса и заканчивая максимизацией прибыли».
Программа включает в себя онлайн-коммуникации проектной команды с наставником, практические мастер-классы с экспертами, разработку дорожной карты по развитию проекта.
Участие в акселераторе бесплатное, сейчас идет прием заявок. Организатором выступает АНО «Развитие человеческого капитала», учредителем которого является Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.
Акселератор от телеком-оператора МТС рассчитан на стартапы в сфере финансовых технологий, розничной торговли, экологии, индустрии 4.0, технологий связи 5G. При этом заявки в акселератор могут подавать и проекты из других отраслей, все они будут как минимум рассмотрены.
В программе могут участвовать команды с готовым продуктом или MVP, имеющие первых клиентов и прогнозной выручкой компании не менее 300 млн рублей через 5 лет. Также в проекте должны быть не меньше двух членов команды, которые готовы работать в Москве.
Во время прохождения акселератора участники получают практические мастер-классы и обратную связь по продукту от ведущих экспертов рынка, а бизнес-заказчики МТС советуют, как доработать продукт. Что немаловажно, за участие в акселераторе стартапам платят по 200 тысяч рублей.
Заявки от стартапов принимаются круглый год до 22 марта, а отбор идет до 14 мая.
В программе могут участвовать команды с готовым продуктом или MVP, имеющие первых клиентов и прогнозной выручкой компании не менее 300 млн рублей через 5 лет. Также в проекте должны быть не меньше двух членов команды, которые готовы работать в Москве.
Во время прохождения акселератора участники получают практические мастер-классы и обратную связь по продукту от ведущих экспертов рынка, а бизнес-заказчики МТС советуют, как доработать продукт. Что немаловажно, за участие в акселераторе стартапам платят по 200 тысяч рублей.
Заявки от стартапов принимаются круглый год до 22 марта, а отбор идет до 14 мая.
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«Конечно, кризис приносит свои проблемы. Денег на рынке стало меньше, стартапам стало сложнее искать инвестиции. Те венчурные фонды, которые уже были запущены в прошлом году, как, например, венчурный фонд МТС, продолжают работу. Но количество фондов, запущенных в этом году, будет на порядок меньше, что негативно повлияет на количество и объем сделок на рынке. Акселератор, как инструмент развития стартапа, в таких условиях становится ещё более востребованным. Корпоративный акселератор может дать стартапу не только опыт и экспертизу, но и поможет обрести клиента в лице крупной компании и, таким образом, решить вопрос с финансированием. Уже 58 стартапов за два года запустили пилоты с МТС при помощи нашего акселератора, 19 из них заключили долгосрочные контракты»
#2 БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ
В данный раздел мы включили бизнес-инкубаторы, действующие на базе крупнейших вузов Москвы.
Главный университет страны создал свой бизнес-инкубатор, который включает в себя элементы бизнес-акселератора. Прием заявок для участия в программе идет круглый год. Обучение продолжается 4 месяца.
В бизнес-инкубатор принимаются стартапы и команды с идеями и проектами в сфере IT. Участники программы получают доступ к бесплатному коворкингу, бесплатному хостингу и ПО от партнеров, обучение и встречи с участниками рынка и экспертами.
За два года оборот компаний-резидентов инкубатора составил свыше 200 млн рублей, а объем привлеченных инвестиций – более 3 млн долларов. Рыночная оценка компаний-резидентов Бизнес-инкубатора МГУ – более 1 млрд рублей. По показателю капитализации резидентов и выпускников он является крупнейшим бизнес-инкубатором России и входит в пятерку лучших российских инкубаторов по версии Hopes&Fears.
В бизнес-инкубатор принимаются стартапы и команды с идеями и проектами в сфере IT. Участники программы получают доступ к бесплатному коворкингу, бесплатному хостингу и ПО от партнеров, обучение и встречи с участниками рынка и экспертами.
За два года оборот компаний-резидентов инкубатора составил свыше 200 млн рублей, а объем привлеченных инвестиций – более 3 млн долларов. Рыночная оценка компаний-резидентов Бизнес-инкубатора МГУ – более 1 млрд рублей. По показателю капитализации резидентов и выпускников он является крупнейшим бизнес-инкубатором России и входит в пятерку лучших российских инкубаторов по версии Hopes&Fears.
В этот бизнес-инкубатор могут попасть только студенты МГИМО. Цель инкубатора – помочь сделать из перспективного студента настоящего предпринимателя. Заявки принимаются в начале каждого семестра – до 15 октября или до 15 марта. Для участия студент должен описать и защитить свой проект. После предварительного отбора проходит питчинг проектов – в течение 3 минут претендент должен презентовать свою идею или проект.
Участники инкубатора получают бесплатное рабочее место и переговорное пространство, интенсивные тренинги по Business Model Canvas, маркетингу, интернет-маркетингу, финансовому планированию, юридическим вопросам, искусству презентации и т.д. Также проходят встречи с внешними экспертами, бизнес-ангелами, менторами и деловыми партнерами.
Участники инкубатора получают бесплатное рабочее место и переговорное пространство, интенсивные тренинги по Business Model Canvas, маркетингу, интернет-маркетингу, финансовому планированию, юридическим вопросам, искусству презентации и т.д. Также проходят встречи с внешними экспертами, бизнес-ангелами, менторами и деловыми партнерами.
HSE INC – бизнес-инкубатор Высшей школы экономики. Он включает в себя стартап-школу и акселератор. В стартап-школу приглашают начинающих предпринимателей, продуктовых менеджеров и студентов. В программе 10 занятий, в течение которых обещают научить запускать стартап, масштабировать и привлекать инвестиции.
В акселерационную программу принимаются стартапы на стадии прототипа с командой из минимум двух человек. Прием заявок идет до 23 августа, так что стоит поторопиться. Сама программа стартует 9 сентября. Общая длительность программы 14 недель: 2 пробные недели акселерации и 12 недель основной программы.
Участие в стартап-школе и акселераторе – бесплатное.
В акселерационную программу принимаются стартапы на стадии прототипа с командой из минимум двух человек. Прием заявок идет до 23 августа, так что стоит поторопиться. Сама программа стартует 9 сентября. Общая длительность программы 14 недель: 2 пробные недели акселерации и 12 недель основной программы.
Участие в стартап-школе и акселераторе – бесплатное.
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«Любой кризис это возможность для стартапов. Текущий не похож на все другие, перемены происходят практически во всех аспектах нашей жизни. Мир уже не будет прежним, а в новом мире будут другие потребности и другие возможности, что породит спрос на новые продукты. Так что самое время творить, причем не только в технологичных сферах, но и в других. Бизнес-инкубаторы были созданы, чтобы повышать выживаемость компаний, позволяя сократить издержки и получить менторскую поддержку. В текущий кризис это как никогда актуально. Акселераторы же могут помочь быстро проверить гипотезы, сократить время и деньги на достижение результатов, а также быстро отсеять нежизнеспособные идеи. Сейчас мы видим больше потребности именно в помощи в выживание и создании новых компаний, поэтому особый упор в ближайшее время будем делать на инкубацию»
#3 ГРАНТЫ
Сюда мы включили информацию о грантах и субсидиях, которые можно получить под конкретные проекты от федеральных и московских властей, а также от институтов развития.
Одна из самых известных в России программ поддержки коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых ученых. Проект создан и управляется Фондом содействия инновациям.
В конкурсе могут принимать участие физические лица от 18 до 30 лет включительно, являющиеся гражданами РФ и ранее не побеждавшие в программе. Размер гранта – 500 тысяч рублей. Он предоставляется исключительно на проведение научно-исследовательской работы, проект которого должен быть защищен перед комиссией. Работа должна быть рассчитана на срок не более 2 лет.
Проекты должны относиться к следующим отраслям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика.
В конкурсе могут принимать участие физические лица от 18 до 30 лет включительно, являющиеся гражданами РФ и ранее не побеждавшие в программе. Размер гранта – 500 тысяч рублей. Он предоставляется исключительно на проведение научно-исследовательской работы, проект которого должен быть защищен перед комиссией. Работа должна быть рассчитана на срок не более 2 лет.
Проекты должны относиться к следующим отраслям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика.
Власти Москвы предоставляют начинающим и опытным бизнесменам множество разных мер поддержки. Помогают и напрямую деньгами. Размер субсидий, которые действуют в Москве в 2020 году, составляет от нескольких сотен тысяч до сотен миллионов рублей. По сути, выделяя субсидию, правительство столицы берет на себя часть расходов бизнеса.
Субсидии предоставляются:
Субсидии предоставляются:
- на участие в российских и зарубежных выставках – до 700 тыс рублей;
- на ведение бизнеса по франшизе – до 1 млн рублей;
- на обучение сотрудников компаний – до 10 млн рублей;
- экспортерам – до 3 млн рублей на сертификацию товаров и транспортировку, а еще – специальный грант на сумму до 10 млн рублей;
- на закупку оборудования и уплату процентов по кредитам – до 10 млн рублей;
- социальным предприятиям – до 1 млн рублей;
- управляющим компаниям технопарков – до 300 млн рублей;
- коммерческим коворкингам – до 1 млн рублей;
- на продвижение на торговых площадках в Интернете – до 700 тыс рублей;
- на оплату услуг сервисов по доставке продуктов питания – до 700 тыс рублей;
- на инжиниринг (от создания нового и модернизации существующего продукта до расширения производства) для участников Московского инновационного кластера – до 50 млн рублей.
Российская венчурная компания запустила специальную грантовую программу для авторов разработок, направленных на борьбу с коронавирусом и его последствиями. Претендовать на получение гранта могут разработчики технологических проектов. Это могут быть медицинские разработки, социальные платформы,
устройства и ПО, сервисы и т.д.
«При этом такие разработки должны быть готовы к пилотированию и выходу на рынок
в срок не более 6 месяцев», - говорится на сайте программы. Размер гранта – до 50 млн рублей. При этом нужно обеспечить 30% софинансирования работ. Прием заявок в программу продолжается.
К заявителям есть ряд требований и ограничений:
устройства и ПО, сервисы и т.д.
«При этом такие разработки должны быть готовы к пилотированию и выходу на рынок
в срок не более 6 месяцев», - говорится на сайте программы. Размер гранта – до 50 млн рублей. При этом нужно обеспечить 30% софинансирования работ. Прием заявок в программу продолжается.
К заявителям есть ряд требований и ограничений:
- Проект должен быть направлен на решение конкретной острой проблемы, вызванной пандемией коронавируса COVID-19;
- Соответствие одной из дорожных карт НТИ (список «дорожных карт» НТИ);
- Стадия – прототип и выше. Готовность выйти на пилотные испытания и на рынок в срок, не превышающий 6 месяцев с момента получения гранта
- Российская компания, наличие юридического лица
- Наличие заказчика, готового предоставить внебюджетное софинансирование и заказ на пилотное внедрение.
#4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Среди множества образовательных программ в данный раздел мы выбрали те, которые обещают дать знания и навыки, необходимые для начинающих бизнесменов из любой отрасли.
Это программа развития бизнеса для основателей IT-стартапов, которые уже сделали продукт и хотят начать его продавать. Программа платная, набор на обучение идет постоянно. Прохождение программы увеличивает шансы участника на попадание в «Акселератор ФРИИ». Кроме того, выпускники могут рассчитывать на привлечение посевных инвестиций от ФРИИ и других инвесторов.
В образовательной программе приняли участие более 1,2 тысячи стартапов из 129 городов России. Из них 68 команд привлекли посевные инвестиции и попали в «Акселератор ФРИИ».
В образовательной программе приняли участие более 1,2 тысячи стартапов из 129 городов России. Из них 68 команд привлекли посевные инвестиции и попали в «Акселератор ФРИИ».
“
«Рынок на сегодняшний день может предложить предпринимателям достаточно большое количество разного рода акселерационных и образовательных программ, которые безусловно являются полезным инструментом для ускорения бизнеса. Основная ценность – это фокус на поставленной цели. К примеру, в нашем акселераторе GoGlobal компании ставят себе целью за 3 месяца сделать либо первые шаги на зарубежном рынке, либо увеличить количество уже существующих продаж. Компания начинает жить в цикле "поставил цель – сформулировал гипотезу – проверил – сделал вывод" и так далее. А помогают компаниям находить узкие места и бежать быстрее – трекеры. Однако компаниям стоит трезво оценивать с какой целью они заходят в тот или иной акселератор и выбирать в зависимости от целей программу, так как, повторюсь, на рынке их огромное количество»
Организатором программы является Министерство инвестиций и инноваций Московской области. Школа работает с 2016 года. Обучение в ней бесплатное, набор проводится ежегодно. Обучение проходит в течение месяца в виде семинаров, мастер-классов и интенсивов с экспертами и тренерами. В 2020 году в связи с коронавирусом о наборе участников еще не сообщалось.
В программу принимают молодых предпринимателей преимущественно до 35 лет. В ходе обучения им обещают помочь с разработкой бизнес-проекта, найти пути взаимодействия с государственными органами и привлечь первые инвестиции.
В программу принимают молодых предпринимателей преимущественно до 35 лет. В ходе обучения им обещают помочь с разработкой бизнес-проекта, найти пути взаимодействия с государственными органами и привлечь первые инвестиции.
Проект «Теория и практика» предлагает образовательные программы, которые рассчитаны как в целом для запуска и развития бизнеса, так и на разные направления развития: маркетинг, управление персоналом, налаживание процессов и т.д. Программы рассчитаны на руководителей компаний, авторов проектов, основателей стартапов и сотрудников. Обучение платное.
Партнерский материал
©Rusbase, 2020
©Rusbase, 2020
Автор: Наиль Байназаров
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash
Наиль Байназаров