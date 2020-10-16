“

«Мой проект Travel Inspirator — агрегатор полностью спланированных путешествий по миру для тех, кто не любит планировать сам. Это тот самый кейс, когда проект вошёл в акселератор на стадии идеи с парой продаж знакомым, а вышел реально работающий бизнес! Мы открыли продажи месяц назад и даже в условиях, когда всего тремя нашими гайдами можно было воспользоваться из-за закрытых границ, мы уже сделали 150 продаж и получили возврат инвестиций в 2,5 раза! До акселератора я посмотрела сотню курсов и лекций по развитию стартапов. Но Фабрика сделала это traction-чудо благодаря двум элементам. Первое и главное — это трекер! Именно вера трекера в проект и разговоры вроде «Я не достигла целей этой недели по продажам. – Нет, ты все равно звезда!» — вдохновляют свернуть горы, не обмануть ожиданий и достичь всего. Второе, что дала Фабрика, это сознание «я в стартап-акселераторе», которое сподвигло меня общаться с целевой и тестировать сотню гипотез, встречаться с компаниями-партнерами, питчить инвесторам и в целом почувствовать себя 100% предпринимателем. Эти два элемента — уверенность и советы трекера и ощущение принадлежности к стартап-сообществу – и дали проекту главный толчок к тому, где он сейчас!»

