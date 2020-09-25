RUSBASE Young
Rusbase Young Awards 2020:
кто победил?
кто победил?
25 сентября 2020
18 сентября в «Цифровом деловом пространстве» в Москве прошёл финал премии и конференция Rusbase Young Awards 2020. Молодые участники провели целый день, изучая основы бизнеса и вдохновляясь честными историями опытных предпринимателей, а вечером мы все узнали имена 6 новых героев российского бизнеса.
Вот как это было!
Вот как это было!
Как прошла конференция Rusbase Young
Мастер-классы от экспертов и предпринимателей
Всю первую половину дня молодые предприниматели учились. Владислав Прищепов (менеджер по продукты DeliveryClub), Александр Вальцев (CEO SF Education), Денис Ефремов (венчурный капиталист, автор Telegram-канала «проВенчур»), Павел Анненков (основатель «Книжного бизнес-клуба 12») и Станислав Сажин (генеральный директор «Доктор на работе») рассказали, как разобраться с финансами и вывести продукт на рынок.
Яна Кушнер (бренд-директор Bioniq), Инна Анисимова (генеральный директор PR Partner), Ольга Шилова (глава T&D Uchi.ru), Роман Кумар Виас (основатель маркетингового агентства Qmarketing) и Екатерина Халецкая (соосновательница и директор Impact Hub Moscow) помогли с позиционированием бренда, работой в команде и продвижением продукта.
Завершилась образовательная часть вдохновляющими историями
опытных предпринимателей на Большой сцене ЦДП.
Дмитрий Спиридонова, сооснователь и CEO CloudPayments, Игорь Стоянов, основатель глобальной компании «Персона», и Артём Кумпель, управляющий директор «Авито Работа», рассказали молодым предпринимателям о собственных первых шагах в бизнесе, ошибках и разочарованиях, упорстве и победе.
опытных предпринимателей на Большой сцене ЦДП.
Дмитрий Спиридонова, сооснователь и CEO CloudPayments, Игорь Стоянов, основатель глобальной компании «Персона», и Артём Кумпель, управляющий директор «Авито Работа», рассказали молодым предпринимателям о собственных первых шагах в бизнесе, ошибках и разочарованиях, упорстве и победе.
Финал премии Rusbase Young Awards 2020
Сразу после образовательной программы начался долгожданный финал премии Rusbase Young Awards.
Заявки на премию подали более 250 проектов в шести номинациях: Digital, Retail & E-com, Offline, Health & Sport, Edu и Food. В финал вышли 30 проектов — по 5 лучших в каждой номинации. Они в шести слотах выступили перед членами жюри, которые выбрали лучших. Мы наградили лауреатов на Большой сцене ЦДП на церемонии вручения премии.
Все победители получили призы от Rusbase и партнёров: онлайн-курс от Geekbrains, интервью на Rusbase, участие в программе развития талантов TikTok и подарки от партнёров по номинациям.
Заявки на премию подали более 250 проектов в шести номинациях: Digital, Retail & E-com, Offline, Health & Sport, Edu и Food. В финал вышли 30 проектов — по 5 лучших в каждой номинации. Они в шести слотах выступили перед членами жюри, которые выбрали лучших. Мы наградили лауреатов на Большой сцене ЦДП на церемонии вручения премии.
Все победители получили призы от Rusbase и партнёров: онлайн-курс от Geekbrains, интервью на Rusbase, участие в программе развития талантов TikTok и подарки от партнёров по номинациям.
OFFLINE
На номинацию Offline подавали заявки молодые предприниматели с бизнесом в сфере офлайн-услуг. Среди них были и мастерские, и интерьерные салоны, и услуги по логистике. В финал прошли пять фаундеров:
- Никита Литвинов (21 год) с компанией «Простое дело», помогающей бизнесу внедрять экологичные и энергоэффективные решения.
- Павел Торкунов (24 года) c компанией, предоставляющей услуги по поиску линейного персонала для разгрузочно-погрузочных работ ГрузStaff.
- Константин Баженов (24 года) с обувной мастерской Chisto Blisto.
- Камила Конакбиева (18 лет) — производитель одежды Poshiv KK.
- Максим Чумин (22 года) — совладелец издательства комиксов «Параллель Комикс».
Члены жюри — Андрей Демидов (CFO PickPoint), Барно Турсунова (сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд»), Даниил Айвазян (CBDO «Чердак»), Татьяна Амарян (сооснователь сети детских английских клубов Discovery) и Андрей Шубин (сооснователь и совладелец сети барбершопов Boy Cut) — послушали питчи пяти финалистов, чтобы выбрать лучшего.
Победителем стал Максим Чумин с издательством «Параллель Комикс»!
Победителем стал Максим Чумин с издательством «Параллель Комикс»!
RETAIL & E-COM
В номинации Retail & E-com подавали свои заявки производители и продавцы товаров, владельцы интернет-магазинов, маркетплейсов. Из них мы отобрали пятерых финалистов:
- Аким Антропов (21 год) — производитель муравьиных ферм HappyAnt.
- Глеб Федоренко (19 лет) с маркетплейсом редких кроссовок, одежды, аксессуаров Оutofstock.
- Сергей Романов (24 года) — производитель украшений из метеоритов MADE IN COSMOS.
- Илья Мелькумов (24 года), который развивает цифровое решение для возмещения таксфри за покупки Inovat.
- Кирилл Лукоянов (24 года) с компанией по продаже б/у-шин и дисков ShinSale.
Михаил Кучмент (сооснователь сети гипермаркетов Hoff), Ирина Иванова (операционный директор группы «М.Видео-Эльдорадо»), Антон Козлов (основатель и CEO 4fresh) и Евгений Бутман (основатель группы компаний ECS и сети магазинов re:Store) послушали молодых предпринимателей и выбрали лучшего — им стал Кирилл Лукоянов, основатель ShinSale!
HEALTH & SPORT
В номинации Health & Sport мы получили заявки от основателей сервисов и продуктов, связанных со здоровьем человека и здоровым образом жизни. Среди них самыми выдающимися оказались:
- Магомед-Амин Идилов (22 года) с ассистивным сервисом дополненной реальности для удаленной реабилитации пациентов с парезом верхних конечностей Cerebrum MD.
- Анастасия Файзуленова (25 лет) с платформой на базе Big Data для прохождения комплексной проверки здоровья Checkme.
- Иван Тюмин (23 года), чья компания ИнБио производит инновационные лекарства.
- Ирина Картушина (21 год), которая производит изделия с электрическим подогревом WARMR.
- Евгений Самошкин (25 лет) с цифровой платформой для реабилитации детей с церебральным параличом Planty Go.
Члены жюри — Максим Чернин (председатель cовета директоров медицинской компании «Доктор рядом»), Михаил Беляндинов (сооснователь и COO BestDoctor), Александр Карасев (CBDO Atlas Biomed Group), Илья Афанасов (руководитель отдела управления проектами и развития бизнеса концерна Bayer) и Александра Герасимова (основатель Fitmost) — познакомились с проектами на питчах.
И победителем стал Магомед-Амин Идилов с компанией Cerebrum MD!
И победителем стал Магомед-Амин Идилов с компанией Cerebrum MD!
EDU
Чтобы побороться за звание лучшего в категории Edu, заявки присылали фаундеры образовательных и просветительских проектов и сервисов и технологических решений для образования. Мы выбрали пять финалистов:
- Леван Квирквелия (21 год) — развивает электронный дневник для школьников «Дневничок».
- Савва Антонюк (24 года) с онлайн-платформой для peer-to-peer занятий Tensy.
- Дмитрий Юлдашев (20 лет) — основатель платформы для создания курсов Meleton.
- Николай Ладанов (21 год), который создал тренажёр для изучения языка программирования SQL — SQL Academy.
- Анна Володина (23 года) с вокальной онлайн-школой Music Side.
Иван Коломоец (сооснователь Учи.ру), Михаил Мягков (основатель Maximum Education), Василий Бардадымов (исполнительный директор Национального комитета United World College Dilijan), Любовь Поспелова (руководитель направления бизнеса по обучению программированию GeekBrains) выбрали победителя — им стал Савва Антонюк с онлайн-платформой Tensy!
Партнёром номинации выступила компания GeekBrains, которая подарила победителю обучение в онлайн-университете GeekUniversity.
Партнёром номинации выступила компания GeekBrains, которая подарила победителю обучение в онлайн-университете GeekUniversity.
FOOD
На номинацию Food подавали свои заявки проекты и сервисы, связанные с производством и доставкой еды, а также ресторанный бизнес. В шорт-лист попали пять проектов и их основатели:
- Вероника Братушева (25 лет) с сервисом по разработке индивидуального рациона для собак «Счастливый Животик»
- Санат Сеитов (25 лет), который развивает производство и продажу вешенок «Грибное лукошко»
- Максим Ковалевский (24 года) с проектом по 3D-печати шоколадом Chocolate Fiesta
- Дмитрий Медведев (25 лет) — основатель вертикальных ферм Dmetra Apical
- Ян Славкин (25 лет) с мобильным приложением для знакомств в любимых заведениях города Firstep
Члены жюри — Игорь Журавлев (основатель и CEO сети «Кофемания»), Александр Сысоев (ресторатор, владелец медиа СысоевFM), Максим Фирсов (основатель Foodfox (Яндекс.Еда)), Денис Сологуб (президент «Азбуки вкуса») и Максим Чижов (CEO iFarm) — послушали все пять питчей и выбрали победителя. Ей стала Вероника Братушева с проектом «Счастливый Животик»!
DIGITAL
На номинацию Digital подавались проекты с IT-продуктами и сервисами, технологические платформы, цифровые решения для различных сфер. Это самая насыщенная номинация, где мы получили более 90 заявок, но все равно выбрали для финала только пять проектов:
- Андрей Дятлов (24 года) с платформой для real-time анализа контента в социальных сетях Capturica.
- Анна Арчибасова (18 лет) с компанией по разработке и интеграции self-drive систем для грузовых автомобилей и специальной техники Contour.
- Михаил Козлов (24 года), который создал экосистему биометрической идентификации O.Vision.
- Александр Пшеничников (23 года) с сервисом для поиска работы в нише интеллектуальных профессий «Буду».
- Владислав Водолазов (21 год), развивающий технологию удаленного мультиплеера в дополненной реальности ARnDA.
Питчи финалистов слушали Александр Агаков (CCO QIWI), Денис Кутергин (основатель и CEO сервиса YouDo), Евгений Давыдов (CEO коммуникационного агентства SETTERS), Андрей Макеев, (сооснователь и CEO сервиса Flowwow), Александр Шамис (партнер сервиса Dostavista) и Анатолий Марьин (сооснователь Payment Systems).
Победителем стал Михаил Козлов — основатель компании O.Vision!
Партнёром номинации выступила компания QIWI, которая подарила победителю MacBook Air.
Победителем стал Михаил Козлов — основатель компании O.Vision!
Партнёром номинации выступила компания QIWI, которая подарила победителю MacBook Air.
Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин вручил троим финалистам специальный приз — «Молодой предприниматель Москвы».
Rusbase поздравляет всех победителей и финалистов и желает им никогда не сдаваться, развивать свой бизнес и помнить, что #ДелатьБизнесНикогдаНеРано.
Партнёры премии: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы, АНО «Развитие человеческого капитала», проект «Бизнес Уикенд», компании Qiwi, TikTok и GeekBrains.
©Rusbase, 2020
Автор: Анна Меликян
Фото: Фёдор Ронжин для Rusbase
Автор: Анна Меликян
Фото: Фёдор Ронжин для Rusbase
Анна Меликян