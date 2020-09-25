18 сентября в «Цифровом деловом пространстве» в Москве прошёл финал премии и конференция Rusbase Young Awards 2020. Молодые участники провели целый день, изучая основы бизнеса и вдохновляясь честными историями опытных предпринимателей, а вечером мы все узнали имена 6 новых героев российского бизнеса.



Вот как это было!