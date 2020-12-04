From Russia with love
travel-стартапы, которые завоевывают рынок
From Russia with love
travel-стартапы, которые завоевывают рынок
Сегодня, 4 декабря 2020 года, завершилась акселерационная программа «Фабрика туристических продуктов и сервисов» в рамках проекта Moscow Travel Hub. В течение трёх месяцев команды, которые предлагают решения для туристической сферы, развивали свои продукты.
В программе приняли участие 33 команды, среди них 10 финалистов: Chexov Travel, AccessTravels, Localfriend.ai, HowMuchTravel и globe4all.net — для сегмента B2C, а также Satisfy Travel, GoCamp, AnyTickets, Enjoy Art & Save Time и TravelSys.Pro — для сегмента B2B.
RB.RU поговорил с предпринимателями и узнал, какие «инсайты» они получили во время «Фабрики».
В программе приняли участие 33 команды, среди них 10 финалистов: Chexov Travel, AccessTravels, Localfriend.ai, HowMuchTravel и globe4all.net — для сегмента B2C, а также Satisfy Travel, GoCamp, AnyTickets, Enjoy Art & Save Time и TravelSys.Pro — для сегмента B2B.
RB.RU поговорил с предпринимателями и узнал, какие «инсайты» они получили во время «Фабрики».
1
Проект Local Friend.ai позволяет совершать городские прогулки с виртуальными людьми, которые «составят компанию» в чате. Цель — решить проблему планирования и необходимости стыковать время при изучении новых маршрутов с кем-либо. Local Friend.ai — виртуальный гид и помощник, способный превратить одиночное путешествие в насыщенное яркими эмоциями и полезной информацией приключение.
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Коммьюнити решает. Чем больше ты общаешься с такими же горящими идеей людьми, как ты, тем больше мотивации двигаться дальше. А еще важно постоянно челленджить свой проект, рассказывать о нем, получать фидбэк и вкладываться в кастдев.
Целевая аудитория
- туристы, которые хотят лучше узнать город;
- местные, заинтересованные в виртуальных прогулках.
Прогресс на «Фабрике»
- заключили партнерство с крупным брендом и туристической площадкой;
- развили новое направление — цифровые двойники инфлюенсеров в качестве гидов;
- получили первую выручку.
Требуется
- найти инвестора, готового вложить $150 тысяч в стартап;
- привлечь 10 крупных брендов;
- заключить партнерство с 20 инфлюенсерами.
2
«Эмоциональный индекс» — сервис для контроля коммуникации объектов туристической инфраструктуры с туристами, аналитики их эмоций и туристического потока для повышения качества сервиса. Стартап ориентирован на B2B и B2G. «ЭИ» делает глубокий и актуальный срез информации в сфере турбизнеса. Анализ потенциальных пользователей был выполнен с учетом современных туристических запросов всех сегментов любителей путешествий.
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Мы зашли в Фабрику Moscow Travel Hub с проектом «Предиктивный анализ туристских потоков». В ходе работы на «Фабрике» мы сделали cusdev: это нас встряхнуло и мы решились на pivot в сторону «Эмоционального индекса туриста». Это сервис, который помогает объектам туристической инфраструктуры контролировать коммуникацию с туристами при помощи анализа туристических потоков и эмоций туристов.
Целевая аудитория
- туристические информационные центры;
- туристические кластеры, арт-кластеры;
- туристические объекты — отели, санатории, гостиницы, апартаменты;
- туроператоры, турагенты.
Прогресс на «Фабрике»
- протестировали бизнес-гипотезы;
- нашли Product Market Fit;
- создали рабочий прототип продукта;
- нашли 10 площадок для запуска (пилотные — Москва Сити, дизайн-центр ARTPLAY);
- перешли от анализа туристических потоков к эмоциональному индексу.
Требуется
- Партнеры, готовые развивать проект в Москве и регионах.
3
Команда развивает проект Oh My Guide — маркетплейс авторских туров по России и социальную сеть для активных путешественников. Oh My Guide — это b2с платформа, объединяющая маркетплейс авторских приключений по России и туристическую социальную сеть, где любой путешественник найдет экскурсии, соответствующие его интересам и увлечениям.
Цель проекта — показать туристам популярные достопримечательности и укромные уголки городов и их окрестностей, известные только местным гидам. Команда также использует инновационные решения, чтобы помочь закрыть потребности любого туриста. Например, анализирует поведение каждого пользователя — как на сайте, так и по приобретенным турам. После стартап предоставляет уникальные предложения для каждого клиента.
Цель проекта — показать туристам популярные достопримечательности и укромные уголки городов и их окрестностей, известные только местным гидам. Команда также использует инновационные решения, чтобы помочь закрыть потребности любого туриста. Например, анализирует поведение каждого пользователя — как на сайте, так и по приобретенным турам. После стартап предоставляет уникальные предложения для каждого клиента.
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Проект Oh My Guide зародился незадолго до запуска акселерационной программы Moscow Travel Hub, в которой мы с удовольствием приняли участие с нашим проектом.
Так как наша команда пришла в travel из разных профессиональных сфер, участие в программе позволило на раннем этапе выявить определенные тонкости этого бизнеса и внести своевременные корректировки в наш продукт, чтобы он был еще более привлекательным и удобным в использовании для наших клиентов.
Участие в Фабрике Moscow Travel Hub позволило взглянуть в будущее проекта и сформировать «большую идею», в направлении которой будет развиваться проект Oh My Guide. Большое количество экспертов рынка помогли по-новому взглянуть как на сам продукт, так и на работу, направленную на его продвижение. Это полезно каждому стартапу, чтобы определить своё направление, предназначение и создать продукт, который будет действительно востребован на рынке.
Так как наша команда пришла в travel из разных профессиональных сфер, участие в программе позволило на раннем этапе выявить определенные тонкости этого бизнеса и внести своевременные корректировки в наш продукт, чтобы он был еще более привлекательным и удобным в использовании для наших клиентов.
Участие в Фабрике Moscow Travel Hub позволило взглянуть в будущее проекта и сформировать «большую идею», в направлении которой будет развиваться проект Oh My Guide. Большое количество экспертов рынка помогли по-новому взглянуть как на сам продукт, так и на работу, направленную на его продвижение. Это полезно каждому стартапу, чтобы определить своё направление, предназначение и создать продукт, который будет действительно востребован на рынке.
Целевая аудитория
- возраст — 25-34 года;
- активность — 3-5 путешествий за год;
- цель путешествий — гастрономия, фотография, семейный и активный отдых;
- тип путешествий — компаниями от 2 до 5 человек;
- дополнительные предпочтения — экскурсии, планирование отдыха.
Прогресс на «Фабрике»
- развили проект от демоверсии до полноценного MVP;
- рассчитали unit-экономику, провели оценку рынка и адаптировали финансовую модель;
- провели более 40 встреч и нашли 5 потенциальных партнеров;
- структурировали запрос на инвестиции;
- провели акселерацию проекта на каждом этапе благодаря экспертизе трекера и новым решениям.
Требуется
- Найти инвестора, который вложит 16,7 млн рублей в стартап.
4
Представлен B2B и B2C проект Satisfy Travel — мобильное приложение для заказа услуг отеля и общения с сотрудниками. Также проект предлагает веб-сервис для туристического объекта размещения (отеля, гостиницы, виллы). Цель — облегчить управление услугами онлайн, наладить двустороннюю связь между отелем и гостем, сохранить ее и после выезда. Это современное и актуальное решение, которое поможет решить проблемы коммуникации между посетителями и персоналом.
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Наша команда была приятно удивлена поддержкой — как информационной, так и менторской. Продуманная программа обучения дополнялась моментальным внедрением и работой со знаниями на практике, «на живую».
Благодаря «Фабрике» мы познакомились с основными игроками индустрии и вынесли много полезного, в том числе совершили первые шаги к установлению устойчивого, долгосрочного партнерства. Огромное спасибо нашему трекеру Наиле Замашкиной, которая помогла задать правильный вектор работы и поддерживала нас на протяжении всего проекта. Плодотворная работа в рамках «Фабрики» позволила нам достичь отличных результатов.
Благодаря «Фабрике» мы познакомились с основными игроками индустрии и вынесли много полезного, в том числе совершили первые шаги к установлению устойчивого, долгосрочного партнерства. Огромное спасибо нашему трекеру Наиле Замашкиной, которая помогла задать правильный вектор работы и поддерживала нас на протяжении всего проекта. Плодотворная работа в рамках «Фабрики» позволила нам достичь отличных результатов.
Целевая аудитория
- курортные отели, загородные комплексы, виллы, SPA-отели;
- управляющие компании и группы;
- хостелы, апартаменты, B2B-отели;
- активные пользователи мобильных приложений, совершающие больше 1 путешествия за год, преимущественно за границу;
- бизнес-путешественники.
Прогресс на «Фабрике»
- получена договоренность о тестировании сервиса в крупной российской сети отелей;
- заключены контракты на использование сервиса в отелях РФ и на Мальдивских островах;
- найдены новые сотрудники на позиции Area Sales Representative в Европе, Азии, GCC;
Требуется
- стратегическое партнерство с компаниями рынка hospitality;
- партнерство с крупными сетями отелей и управляющими компаниями.
5
AccessTravels — это инклюзивная туристическая информационная платформа о путешествиях для людей с ограниченными возможностями, пожилых и других категорий туристов. Сервис предлагает полную и разнообразную информацию о туристических маршрутах и знаковых экскурсиях с комфортной инфраструктурой.
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Огромное спасибо за теплую, почти семейную атмосферу «Фабрики», за поддержку и помощь в развитии нашего социально-значимого проекта. Несмотря на трудности из-за глобальной пандемии, мы сумели научиться не ждать пока «пройдет дождь, а танцевать под дождем»— то есть находить новые пути развития, проверять совершенно неожиданные гипотезы, укрепить веру, научиться на практике работать по принципу бережливого стартапа. Мы научились вести переговоры и играть на равных с крупными игроками индустрии.
Для нас было огромной честью участвовать в «Фабрике» и очень круто, что тема социального, доступного для людей с [НЕ]ограниченными возможностями получила благодаря огласку и признание.
Для нас было огромной честью участвовать в «Фабрике» и очень круто, что тема социального, доступного для людей с [НЕ]ограниченными возможностями получила благодаря огласку и признание.
Целевая аудитория
- возраст от 18 лет, включая категорию 60-75 лет;
- активность — менее одного путешествия в год;
- цель путешествий — семейный отдых, оздоровительные процедуры, гастрономия;
- тип путешествий — одиночные, с сопровождающим.
Прогресс на «Фабрике»
- запущен электронный с десятками продаж;
- внедрена технология виртуальной реальности для проверки доступности среды.
Требуется
- Найти инвестора
6
GoCamp — Booking для лагерей, который собрал воедино предложения от взрослых кемпов для отдыха со смыслом, включая в себя спортивные кемпы, творческие, развлекательные и другие.
Платформа экономит деньги и время, предоставляя широкий выбор программ, а также удобство выбора и бронирования.
Зарабатывает на комиссии с продаж путёвок в лагерь. В разработке использован психологический подход к анализу потребителя и подбора для него наиболее подходящего предложения.
Платформа экономит деньги и время, предоставляя широкий выбор программ, а также удобство выбора и бронирования.
Зарабатывает на комиссии с продаж путёвок в лагерь. В разработке использован психологический подход к анализу потребителя и подбора для него наиболее подходящего предложения.
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То, что произошло с нами за эти 2 месяца, рано или поздно должно было случиться, но мы и представить не могли, что это окажет на нас такой сильный импакт.
Акселератор не просто ускоряет, он меняет мышление, и вырабатывает в тебе самое главное — привычку постоянно работать над своим продуктом, которая и после завершения акселератора работает на тебя. А дальше уже горы по колено. Для себя мы выделяем четыре главных причины пройти акселерационную программу. Первое — это трекер — это ваш главный драйвер роста. Второе — научат, как искать идею и тестировать гипотезы, запускать продукт и продвигать его. Третье — это выход из зоны комфорта. Нетворкинг. Не важно, стал ты победителем акселератора или нет, победителя определит рынок. Ты уже победитель, потому что являешься частью комьюнити людей, таких же, как ты, горящих идеей создавать и нести миру ценность.
Самое главное, что произошло на акселераторе, мы начали не просто думать о мировом стартапе, мы уже начали ползти в его сторону , а значит, не за горами и то, что мы к нему добежим. У нас потихоньку появляется видение, как мы этого добьемся, и мы уверены в том, что мы способны создать продукт, который будет знать в этом мире каждый.
Акселератор не просто ускоряет, он меняет мышление, и вырабатывает в тебе самое главное — привычку постоянно работать над своим продуктом, которая и после завершения акселератора работает на тебя. А дальше уже горы по колено. Для себя мы выделяем четыре главных причины пройти акселерационную программу. Первое — это трекер — это ваш главный драйвер роста. Второе — научат, как искать идею и тестировать гипотезы, запускать продукт и продвигать его. Третье — это выход из зоны комфорта. Нетворкинг. Не важно, стал ты победителем акселератора или нет, победителя определит рынок. Ты уже победитель, потому что являешься частью комьюнити людей, таких же, как ты, горящих идеей создавать и нести миру ценность.
Самое главное, что произошло на акселераторе, мы начали не просто думать о мировом стартапе, мы уже начали ползти в его сторону , а значит, не за горами и то, что мы к нему добежим. У нас потихоньку появляется видение, как мы этого добьемся, и мы уверены в том, что мы способны создать продукт, который будет знать в этом мире каждый.
Целевая аудитория
- девушки и парни от 25 до 40 лет с ЗП 100+ тыс. руб/мес,
- с активной жизненной позицией и желанием проводить время максимально ярко и весело в окружении единомышленников, но при этом эффективно, успевая ещё и улучшить или приобрести навыки.
Прогресс на «Фабрике»
- создан сайт; проведено 30 тестирований аудитории в сегменте B2C и 5 — в B2B;
- заключено 9 партнерств с лагерями
Требуется
- активная реклама и публикации в СМИ;
- опытный ментор.
7
Представлен проект HowMuchTravel, который позволяет спланировать бюджет путешествия и сэкономить до 30% в самой поездке. Это приложение будет полезно людям, которые любят удобство и безопасность в путешествиях, ищут выгодный способ добраться до нужного места, хотят сразу оценить будущие затраты. За сентябрь 2020 года проект получил более 1000 пользователей.
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Когда мы запускали travel-стартап в пандемию, мы думали что одни такие crazy. «Фабрике» удалось в такое трудное для всех время помочь нам запуститься, подписать первые партнерства, познакомиться с главными людьми из travel-индустрии России и даже заработать первые деньги!
Главный инсайт — люди хотят и будут путешествовать несмотря ни на что. Всегда есть огромное количество способов и возможностей, главное — желание.
Наш проект HowMuchTravel сильный с точки зрения команды и IT, он нравится людям, а значит покорит весь мир! Мой личный инсайт: с любым человеком, который нужен, легко найти связь и контакт. Главное придумать конкретный запрос, чтобы не тратить свое и чужое время.
Поддержка коллег из travel-сферы, сообщество единомышленников не дает потерять мотивацию и испугаться коронакризиса. Организовано все было на высшем уровне, а «вишенкой на торте» стали организованные в оффлайн speed dating и Демо-день — очень крутой опыт!
Главный инсайт — люди хотят и будут путешествовать несмотря ни на что. Всегда есть огромное количество способов и возможностей, главное — желание.
Наш проект HowMuchTravel сильный с точки зрения команды и IT, он нравится людям, а значит покорит весь мир! Мой личный инсайт: с любым человеком, который нужен, легко найти связь и контакт. Главное придумать конкретный запрос, чтобы не тратить свое и чужое время.
Поддержка коллег из travel-сферы, сообщество единомышленников не дает потерять мотивацию и испугаться коронакризиса. Организовано все было на высшем уровне, а «вишенкой на торте» стали организованные в оффлайн speed dating и Демо-день — очень крутой опыт!
Целевая аудитория
- те, кто путешествует самостоятельно на автомобиле по России и Европе;
- те, кто путешествует на самолете по Европе и Азии;
- семьи с детьми.
Прогресс на «Фабрике»
- улучшение продукта и точности расчетов;
- первые продажи на сумму 38 000 рублей;
- выросло количество положительных отзывов (70%);
- задействовали 12 партнеров;
- скоро стартует маркетинговая кампания.
Требуется
- найти инвесторов, которые смогут вложить 6 миллионов рублей на маркетинг, доработку и запуск мобильного приложения;
- привлечь от 35 до 40 тысяч клиентов
8
AskLocal — продукт для внутреннего туризма. Его концепция заключается в том, чтобы узнать город по по рекомендациям местных жителей.
Проект «Городские аудиопрогулки» от AskLocal — самая удобная и безопасная экскурсия в формате «4i»: иммерсивный, интерактивный, индивидуальный и увлекательный! (Immersive, interactive, individual, interesting). Вместе с местным жителем, который запишет экскурсию по Москве, турист сможет везде ощущать себя «своим».
Проект «Городские аудиопрогулки» от AskLocal — самая удобная и безопасная экскурсия в формате «4i»: иммерсивный, интерактивный, индивидуальный и увлекательный! (Immersive, interactive, individual, interesting). Вместе с местным жителем, который запишет экскурсию по Москве, турист сможет везде ощущать себя «своим».
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Благодаря «Фабрике» мы сделали новый продукт на туристическом рынке — городские аудиопрогулки. Нам очень нравилась концепция знакомства с городом по рекомендациям местных жителей. В то же время туриста нужно было удивлять, затрагивать за самое сердце и при этом очень за недорого.
В эпоху технологий виртуальная реальность, диджитал, чат-боты нас увлекают, но хочется тепла, личного общения и свободы действия. Все смешать, взболтать — что получится? Так появился проект «Городские аудиопрогулки» от AskLocal.
Продукт, который нам помогли сделать наставники, отвечает вызовам времени: драйв, современные технологии и никакого риска. Мы перенесли все идеи рекомендаций местных жителей в аудиоформат, и сделали его еще лучше!
В эпоху технологий виртуальная реальность, диджитал, чат-боты нас увлекают, но хочется тепла, личного общения и свободы действия. Все смешать, взболтать — что получится? Так появился проект «Городские аудиопрогулки» от AskLocal.
Продукт, который нам помогли сделать наставники, отвечает вызовам времени: драйв, современные технологии и никакого риска. Мы перенесли все идеи рекомендаций местных жителей в аудиоформат, и сделали его еще лучше!
Целевая аудитория
Иностранные туристы, преимущественно французы, итальянцы и немцы.
Прогресс на «Фабрике»
- создана аудиопрогулка под названием «Москва для своих»;
- получено 100 лидов и 5 продаж
Требуется
- инвесторы;
- партнеры, которым будут предложены комиссионные;
- местные гиды для наполнения сервиса;
- человек в команду на позицию CMO.
9
Презентован проект «Музеторий», предлагающий платформу для повышения клиентоориентированности музеев. Это достигается за счет персональных рекомендаций и маршрутов, адаптированного контента, элементов социальной сети, автоматизации подключения музеев. Платформа может использоваться в режиме офлайн. В рамках поиска и анализа потенциальной целевой аудитории стартап провёл мониторинг современных потребностей всех социальных слоев общества.
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«Фабрика» для меня началась сразу после двухлетнего обучения в школе бизнеса, поэтому есть с чем сравнивать. Скажу, что если цель максимально ускориться, проработать свой бизнес-путь, выставить правильно цели, то акселератор — именно то, что необходимо.
Может быть, даже еще более важным является возможность видеть, как идут проекты у коллег, понять где они допустили ошибки, а где наоборот, неожиданный рост.
За себя скажу, что это были великолепные два месяца, которые дали огромный эмоциональный толчок вперед. В процессе программы рождались совместные новые идеи и коллаборации. Не исключено, что в будущем выпускники откроют совместный проект, который объединит их идеи во что-то большое.
Может быть, даже еще более важным является возможность видеть, как идут проекты у коллег, понять где они допустили ошибки, а где наоборот, неожиданный рост.
За себя скажу, что это были великолепные два месяца, которые дали огромный эмоциональный толчок вперед. В процессе программы рождались совместные новые идеи и коллаборации. Не исключено, что в будущем выпускники откроют совместный проект, который объединит их идеи во что-то большое.
Целевая аудитория
- мужчины, желающие пригласить девушку на свидание в музей, провести время интересно и потратить не больше часа;
- женщины, активно пользующиеся социальными сетями, обязательно публикующие свой выход в музей в Instagram, тратящие на такую прогулку не больше часа;
- большие семьи, желающие узнать московские музеи за сутки, ставят в приоритет время и мобильность;
- пары «родитель-ребенок», которые хотят в музее разговаривать на одном языке и получать интересную информацию.
Прогресс на «Фабрике»
- совмещены два проектов в один;
- достигнута готовность к запуску пилотного тестирования в ноябре;
- подключено 7 музеев, создано более 200 видов контента;
- выполнена геймификация приложения;
- проведен CustDev;
- проведена техническая отладка платформы для использования на других рынках.
Требуется
- инвесторы;
- партнеры — туристические фирмы, гостиницы, билетные сервисы, поставщики контента.
10
Travel Inspirator — агрегатор спланированных путешествий по миру. Здесь собраны планы путешествий от знатоков конкретных местностей, которыми могут воспользоваться все, кто не любят планировать. Это подходящий вариант для тех, у кого есть деньги, но нет желания искать, куда сходить, чтобы получить максимум впечатлений. Знатоки мест создают гайды, загружают их в агрегатор и получают 40% прибыли. Путешественники покупают гайды за 1600 или 3500 рублей.
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Июль — 0 продаж, август — «Фабрика», сентябрь — 250 продаж! Вам интересно, что за магия? Рассказываем. Главное, что случилось с Inspirator за время акселератора — это попадание в тот самый product-market fit, когда ты делаешь продукт, который рынок очень хочет. По моему фаундеровскому мнению, мы нашли его благодаря двум открытиям с «Фабрики»:
— Самое полезное, что может делать стартап, — это custdev. Отсюда будет правильное позиционирование и крутой продукт, а значит, и продажи.
— Самый полезный человек для развития стартапа — трекер, который уже видел все ошибки начинающих бизнесов и поможет тебе быстро их пройти и выйти на новый уровень.
После «Фабрики» мы продолжили и custdev, и работу с трекером, и наши 700+ продаж явно говорят, что это и правда самое ценное, на что открыл нам глаза акселератор.
— Самое полезное, что может делать стартап, — это custdev. Отсюда будет правильное позиционирование и крутой продукт, а значит, и продажи.
— Самый полезный человек для развития стартапа — трекер, который уже видел все ошибки начинающих бизнесов и поможет тебе быстро их пройти и выйти на новый уровень.
После «Фабрики» мы продолжили и custdev, и работу с трекером, и наши 700+ продаж явно говорят, что это и правда самое ценное, на что открыл нам глаза акселератор.
Целевая аудитория
- путешественники, которые не любят составлять планы путешествий;
- люди, которые не хотят пользоваться услугой пакетных и авторских туров;
- активные путешественники, жители городов, стран, готовых составить классный гайд.
Прогресс на «Фабрике»
- 6000 посетителей сайта в месяц;
- 200 продаж гайдов в месяц;
- +800 подписчиков в Инстаграме;
- возврат инвестиций вырос в 2,5 раза.
Требуется
Инвестиции в размере 6 млн. рублей за 10% от компании на усиление команды и разработку CMS для создания гайдов.
11
Globe4all.net — актуальный социальный стартап, который представляет собой сервис по организации отдыха и цельных туров для людей с ограниченными способностями. Он не просто выдает ряд стандартных услуг, но и полностью информационно сопровождает клиента во время его туров и экскурсий. Программа работает как для туристов, так и для гидов. В разработке использованы результаты целевых опросов потенциальных клиентов об их потребностях/ болях.
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Главное достижение и инсайт в том, что мы поставили «на поток» тестирование гипотез, продуктов и продажи. На «Фабрике» мы увидели новые возможности для продвижения нашего продукта. Это была очень полезная информация и контакты представителей музее и др. культурных институций.
Нам очень важно было рассказать о нашем проекте и о доступном туризме. Важно, чтобы бизнес и общество видели людей с инвалидностью. Это не только социальная задача, но и бизнес-возможность работы с новой аудиторией.
Очень полезной оказалась программа акселератора. Мы участвовали в обучающих программах до Фабрики и вскоре после, но именно здесь информация оказалась интересной и полезной. Т.е. полученные знания в теории, мы реализовывали с помощью трекера на практике.
Нам очень важно было рассказать о нашем проекте и о доступном туризме. Важно, чтобы бизнес и общество видели людей с инвалидностью. Это не только социальная задача, но и бизнес-возможность работы с новой аудиторией.
Очень полезной оказалась программа акселератора. Мы участвовали в обучающих программах до Фабрики и вскоре после, но именно здесь информация оказалась интересной и полезной. Т.е. полученные знания в теории, мы реализовывали с помощью трекера на практике.
Целевая аудитория
- туристы и гиды с инвалидностью;
- туроператоры, предлагающие услуги людям с инвалидностью;
- объекты туристической инфраструктуры.
Прогресс на «Фабрике»
- набрали аудиторию сообщества в 6972 участников в социальных сетях;
- ввели лидогенерацию под разные турпродукты (бюджетный, средний, дорогой);
- с июля по август разработали еще 3 новых турпродукта и продали 19 туров.
Требуется
- информационные и денежные ресурсы для выхода на международный рынок;
- партнеры в сфере КСО (корпоративной социальной ответственности) для дальнейшего развития социальных программ;
- совместные проекты для развития инклюзивных услуг в России и за рубежом.
12
Chexov.Travel — современное и актуальное решение для школьного и семейного отдыха. Сервис предлагает качественные и разнообразные путешествия для детей и их родителей по городам России и Европы. Ставка — на школьную программу в рамках edutainment.
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В течение курса я сделала главное — вывела на рынок новый перспективный продукт. Благодаря ценной информации в лекциях от экспертов рынка и наставничеству трекера Константина Тарасова за два месяца получилось протестировать идею сервиса путешествий по темам школьной программы, описать и упаковать первые программы, сделать сайт и получить первые продажи. По итогу у меня запущенный проект edutainment-путешествий — победитель «Фабрики». Можно ли назвать удачным опыт участие в акселерационной программе? Для меня – вне всяких сомнений.
Целевая аудитория
- B2C — мамы школьников (возраст от 35 до 40 лет, доход — свыше 100 тыс. руб. в месяц);
- B2B — школы, семейные клубы, досуговые и культурные центры.
Прогресс на «Фабрике»
- MVP с 3 готовыми программами и десятки лидов;
- разработали продуктовую линейку с планом на год;
- начали проводить тесты рекламных каналов.
Требуется
- найти партнеров для коллабораций и генерации трафика;
- привлечение инвестиций в перспективе от полугода до года.
На официальном сайте Фабрики представлены презентации всех участников демо-дня. Там же можно ознакомиться с записями выступлений всех проектов.
Партнерский материал
©RB.RU, 2020
©RB.RU, 2020
Анна Харалгина