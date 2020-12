From Russia with love

Команда развивает проект Oh My Guide — маркетплейс авторских туров по России и социальную сеть для активных путешественников. Oh My Guide — это b2с платформа, объединяющая маркетплейс авторских приключений по России и туристическую социальную сеть, где любой путешественник найдет экскурсии, соответствующие его интересам и увлечениям.Цель проекта — показать туристам популярные достопримечательности и укромные уголки городов и их окрестностей, известные только местным гидам. Команда также использует инновационные решения, чтобы помочь закрыть потребности любого туриста. Например, анализирует поведение каждого пользователя — как на сайте, так и по приобретенным турам. После стартап предоставляет уникальные предложения для каждого клиента.