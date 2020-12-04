From Russia with love

“

То, что произошло с нами за эти 2 месяца, рано или поздно должно было случиться, но мы и представить не могли, что это окажет на нас такой сильный импакт.



Акселератор не просто ускоряет, он меняет мышление, и вырабатывает в тебе самое главное — привычку постоянно работать над своим продуктом, которая и после завершения акселератора работает на тебя. А дальше уже горы по колено. Для себя мы выделяем четыре главных причины пройти акселерационную программу. Первое — это трекер — это ваш главный драйвер роста. Второе — научат, как искать идею и тестировать гипотезы, запускать продукт и продвигать его. Третье — это выход из зоны комфорта. Нетворкинг. Не важно, стал ты победителем акселератора или нет, победителя определит рынок. Ты уже победитель, потому что являешься частью комьюнити людей, таких же, как ты, горящих идеей создавать и нести миру ценность.



Самое главное, что произошло на акселераторе, мы начали не просто думать о мировом стартапе, мы уже начали ползти в его сторону , а значит, не за горами и то, что мы к нему добежим. У нас потихоньку появляется видение, как мы этого добьемся, и мы уверены в том, что мы способны создать продукт, который будет знать в этом мире каждый.

