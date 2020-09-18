Объявлены лучшие тревел-стартапы «Фабрики туристических продуктов и сервисов»

16 сентября состоялся демо-день «Фабрики туристических продуктов и сервисов». Участники представили свои тревел-проекты, а жюри выбрало 10 лучших стартапов из сфер B2B и B2C, которые получат поддержку от организаторов акселерационной программы.

В состав жюри вошли представители туроператоров, перевозчиков, онлайн-сервисов, отелей, маркетинговых агентств и других компаний. Среди них:

Станислав Андреев, генеральный директор компании «СберМаркетинг»;

Леонид Мармер, генеральный директор Amadeus в России;

Анна Головачева, директор по рекламе компании «Аэроэкспресс»;

Андрей Сулейков, директор по развитию направления Цифровой туризм АО «Русатом инфраструктурные решения», госкорпорация «Росатом»;

Дмитрий Яковлев, руководитель «Яндекс.Путешествий»;

Никита Коростелов, ведущий менеджер специальных проектов Tutu.ru;

Федор Елютин, продюсер, основатель компании «Импресарио» и другие.

«СберМаркетингу» был интересен опыт участия в акселераторе в качестве экспертов, так как мы сами молодая технологичная компания, понимающая важность поддержки стартапов. Гораздо сложнее оказалось выступить в роли жюри на демо-дне и выбирать победителей. Многие проекты были сопоставимы по уровню проработки идеи и продукта. В результате мы выбрали 10 команд, но достойных участников было значительно больше. Станислав Андреев, член жюри, генеральный директор компании «СберМаркетинг»

Оценить команды и выбрать фаворитов оказалось непросто. Все ребята — большие молодцы и проделали огромный путь за время участия в проекте. Видно, как качественно поднялся уровень команд: к «горящим» глазам добавились компетенции. На данный момент наша компания выбрала три проекта, и мы надеемся на продуктивное сотрудничество. Хочу пожелать всем участникам удачи и успехов в их начинаниях и поблагодарить организаторов за прекрасную программу и предоставленные возможности. Анна Головачева, директор по рекламе ООО «Аэроэкспресс»



Из 33 команд жюри выбрало 10 победителей.



B2C:

Chexov Travel — онлайн-сервис для организации семейных путешествий; Localfriend.ai — сервис городских прогулок с виртуальными гидами; HowMuchTravel — бот для планирования бюджета поездки; AccessTravels — инклюзивная туристическая платформа; globe4all.net — сервис, который позволяет туристам с инвалидностью бронировать экскурсии, туры и трансфер, а также сообщество путешественников — получил приз от компании «СберМаркетинг».



B2B:

Satisfy Travel — ПО, позволяющее создавать приложения для гостей отелей; GoCamp — агрегатор российских лагерей для взрослых; AnyTickets — сервис покупки билетов на мероприятия в поездках; Enjoy Art & Save Time — приложение для музеев, посетителей и бизнеса, которое поможет контролировать загруженность и планировать походы; TravelSys.Pro — система для автоматизации бизнес-процессов турагентств;

Победители получат поддержку от организаторов программы. В2С-проекты будут сотрудничать с коммуникационными и маркетинговыми агентствами — вместе они разработают и реализуют маркетинговую стратегию, которая позволит протестировать гипотезы и вывести на рынок востребованный продукт. B2B-стартапы примут участие в нетворкинг-сессиях с партнерами «Фабрики» — это поможет им найти новых клиентов и инвесторов, а также заключить соглашения на запуск пилотных проектов.

Спасибо Moscow Travel Hub за акселератор, который помог нам рассказать о виртуальных людях брендам, партнерам и потенциальным инвесторам. Благодаря «Фабрике» мы смогли запустить новое направление — digital-двойников инфлюенсеров, которые уже проводят прогулки по Москве.



Спасибо организаторам за образовательную программу, Speed Dating и ваши бессонные ночи. И, конечно же, нереальное спасибо нашему трекеру Владимиру Варнавскому за возможность посмотреть на проект по-новому. Алина Вафина, LocalFriend.ai

Мы — команда HowMuchTravel — вошли в список лучших стартапов невероятной по образовательным показателям и возможностям фабрики стартапов! Наш проект помогает сэкономить деньги и время во время просчета бюджета путешествия. За акселерацию мы успели протестировать 8 гипотез, подключили 12 партнеров (Booking.com, Agoda, Aviasales и т.д.), улучшили наш продукт и заработали первые деньги. Благодаря нашей сильной экспертизе в IT мы успели доработать алгоритмы и увеличить точность расчетов для пользователей. Клавдия Малышева, HowMuchTravel

Посмотрите, как это было, в нашей галерее:

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Фото на обложке: Федя Ронжин