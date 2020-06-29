совместный материал
Мгновенные переводы
по номеру телефона:
как работает Система
быстрых платежей
по номеру телефона:
как работает Система
быстрых платежей
Отвечаем на все вопросы про СБП
30 июня 2020
30 июня 2020
Совместный материал
Мгновенные переводы
по номеру телефона:
как работает Система быстрых платежей
по номеру телефона:
как работает Система быстрых платежей
Отвечаем на все вопросы про СБП
29 июня 2020
29 июня 2020
Переводы между счетами внутри одного банка, как правило, происходят моментально и без дополнительных «пошлин». Проблемы возникают, когда деньги нужно перевести на счет в другом банке, — такие операции требуют больше времени и облагаются комиссией.
Система быстрых платежей, сервис Банка России, разработанный вместе с Национальной системой платежных карт, призвана это исправить. Клиенты банков, подключившихся к СБП, получили возможность совершать мгновенные межбанковские переводы по номеру телефона бесплатно или с минимальной комиссией.
Rusbase совместно с Национальной системой платежных карт отвечает на все горячие вопросы об этом сервисе.
Система быстрых платежей, сервис Банка России, разработанный вместе с Национальной системой платежных карт, призвана это исправить. Клиенты банков, подключившихся к СБП, получили возможность совершать мгновенные межбанковские переводы по номеру телефона бесплатно или с минимальной комиссией.
Rusbase совместно с Национальной системой платежных карт отвечает на все горячие вопросы об этом сервисе.
Переводы между счетами внутри одного банка, как правило, происходят моментально и без дополнительных «пошлин». Проблемы возникают, когда деньги нужно перевести на счет в другом банке, — такие операции требуют больше времени и облагаются комиссией.
Система быстрых платежей, сервис Банка России, разработанный вместе с Национальной системой платежных карт, призвана это исправить. Клиенты банков, подключившихся к СБП, получили возможность совершать мгновенные межбанковские переводы по номеру телефона бесплатно или с минимальной комиссией.
Rusbase совместно с Национальной системой платежных карт отвечает на все горячие вопросы об этом сервисе.
Система быстрых платежей, сервис Банка России, разработанный вместе с Национальной системой платежных карт, призвана это исправить. Клиенты банков, подключившихся к СБП, получили возможность совершать мгновенные межбанковские переводы по номеру телефона бесплатно или с минимальной комиссией.
Rusbase совместно с Национальной системой платежных карт отвечает на все горячие вопросы об этом сервисе.
Что такое СБП?
Система быстрых платежей — сервис переводов по номеру телефона, запущенный в 2019 году. Благодаря ему клиенты банков-участников СБП могут совершать моментальные межбанковские переводы со счета на счет. Для осуществления операции достаточно знать номер телефона и название банка получателя.
Какие банки уже подключились к системе?
На сегодня к СБП подключились 70 банков, включая самых крупных игроков российской банковской сферы, например, Сбербанк, ВТБ, «Альфа-банк» и «Тинькофф». Переводы со счета на счет между всеми участниками системы проводятся круглосуточно семь дней в неделю.
Переводы осуществляются бесплатно?
Да, пользователи СБП могут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии. За переводы сверх лимита банки могут взимать до 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей.
Что такое СБП?
Система быстрых платежей — сервис переводов по номеру телефона, запущенный в 2019 году. Благодаря ему клиенты банков-участников СБП могут совершать моментальные межбанковские переводы со счета на счет. Для осуществления операции достаточно знать номер телефона и название банка получателя.
Какие банки уже подключились к системе?
На сегодня к СБП подключились 70 банков, включая самых крупных игроков российской банковской сферы, например, Сбербанк, ВТБ, «Альфа-банк» и «Тинькофф». Переводы со счета на счет между всеми участниками системы проводятся круглосуточно семь дней в неделю.
Переводы осуществляются бесплатно?
Да, пользователи СБП могут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии. За переводы сверх лимита банки могут взимать до 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей.
К началу июня 2020 года пользователи СБП совершили
16 млн операций общим объемом 135 млрд рублей.
16 млн операций общим объемом 135 млрд рублей.
Сколько денег можно перевести за раз?
Лимит на размер межбанковских переводов устанавливают сами кредитные организации. Например, в Сбербанке с помощью СБП можно перевести до 50 тыс. рублей за раз.
Как быстро приходят деньги?
Обычные переводы между банками занимают от нескольких минут до трех дней. С СБП деньги зачисляются на счет получателя в течение нескольких секунд.
Сколько денег можно перевести за раз?
Лимит на размер межбанковских переводов устанавливают сами кредитные организации. Например, в Сбербанке с помощью СБП можно перевести до 50 тыс. рублей за раз.
Как быстро приходят деньги?
Обычные переводы между банками занимают от нескольких минут до трех дней. С СБП деньги зачисляются на счет получателя в течение нескольких секунд.
Количество переводов по СБП в мае 2020 года выросло
в 1,2 раза по сравнению с прошлым месяцем и составило 2,2 млн. Общая сумма переводов за май — 20 млрд рублей.
в 1,2 раза по сравнению с прошлым месяцем и составило 2,2 млн. Общая сумма переводов за май — 20 млрд рублей.
Как начать пользоваться СБП?
Для этого не нужно нигде регистрироваться или что-либо скачивать. Достаточно включить функцию перевода по СБП в мобильном приложении или личном кабинете на сайте вашего банка. Функция должна быть подключена как у отправителя, так и у получателя. На сайте Системы быстрых платежей есть подробная инструкция для клиентов банков-участников.
У меня несколько счетов, на какой из них придет перевод?
Выбрать счет, на который по умолчанию будут приходить все зачисления, можно в настройках банковского приложения или в личном кабинете на сайте банка.
Что мне еще нужно знать?
Кажется, все рассказали. Прежде чем использовать СБП для перевода средств, мы рекомендуем ознакомиться с тарифами и правилами функционирования системы, принятыми вашим банком. В случае ошибочного перевода обращайтесь в службу поддержки своего банка.
Как начать пользоваться СБП?
Для этого не нужно нигде регистрироваться или что-либо скачивать. Достаточно включить функцию перевода по СБП в мобильном приложении или личном кабинете на сайте вашего банка. Функция должна быть подключена как у отправителя, так и у получателя. На сайте Системы быстрых платежей есть подробная инструкция для клиентов банков-участников.
У меня несколько счетов, на какой из них придет перевод?
Выбрать счет, на который по умолчанию будут приходить все зачисления, можно в настройках банковского приложения или в личном кабинете на сайте банка.
Что мне еще нужно знать?
Кажется, все рассказали. Прежде чем использовать СБП для перевода средств, мы рекомендуем ознакомиться с тарифами и правилами функционирования системы, принятыми вашим банком. В случае ошибочного перевода обращайтесь в службу поддержки своего банка.
© Rusbase, 2020
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash
Екатерина Бороздина