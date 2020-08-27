Зачем учиться:
6 ситуаций, в которых вам поможет бизнес-образование
«Стартап-академия Сколково» начала отбор предпринимателей в свою образовательную программу. За четыре месяца основатели технологических проектов создадут бизнес-модель и прототип продукта, получат первые продажи и составят инвестиционную презентацию.
Обучение стартует 28 сентября.
Обучение стартует 28 сентября.
Конкурс грантов
Расскажите о себе и своем проекте, чтобы стать участником конкурса грантов.
Подробности в конце страницы
Поиск экспертизы, идей и денег — квест, хорошо знакомый любому основателю бизнеса. Международное стартап-сообщество давно сформировало культуру акселераторов и бизнес-школ, которые создают среду конструктивного знания и социальных связей. В такой экосистеме предприниматель учится мыслить как инвестор, формировать видение продукта и получает доступ к инвестфондам и бизнес-ангелам.
Именно за этим приходят в Y Combinator или, к примеру, в Стэнфордскую высшую школу бизнеса. Для того, чтобы вы поняли, необходимо ли дополнительное профессиональное образование вам и вашему бизнесу, преподаватели «Стартап-академии Сколково» выделили пять ситуаций, в которых настоящий или будущий основатель бизнеса извлечет максимальную пользу из стартап-школы.
Случаи, когда вам нужно бизнес-образование
Кейс 1. У вас есть инновации и MVP
На этапе, когда у вас уже сформирована идея быстрорастущего бизнеса или даже есть MVP и первые продажи, главная задача — стать лидером на рынке. Как правило, такие проекты основаны на инновации в продукте или бизнес-модели, а у их основателей уже есть опыт в предпринимательстве. Подобные идеи имеют высокую зрелость в инвестиционном плане, и все, что нужно стартапу, — это получить качественную обратную связь по бизнес-модели, сформировать презентацию для инвесторов и привлечь первый раунд инвестиций.
Такие возможности предоставляет «Стартап-академия Сколково»: преподаватели помогают построить и верифицировать бизнес-модель, подготовить план роста, просчитать метрики. Все это ложится в основу качественной презентации для инвесторов.
Такие возможности предоставляет «Стартап-академия Сколково»: преподаватели помогают построить и верифицировать бизнес-модель, подготовить план роста, просчитать метрики. Все это ложится в основу качественной презентации для инвесторов.
Чем помогла «Стартап-Академия Сколково»
Алексей Хромов, Pass24
Проект по автоматизации систем управления доступом
Проект по автоматизации систем управления доступом
«Мы переупаковали бизнес-модель проекта. Поняли, сколько зарабатываем на клиенте, сколько тратим на привлечение. Автоматизировали процессы. Обработка клиента теперь занимает считанные минуты. Сместили фокус в команде на ценности, научились слушать и слышать заказчика».
Количество пользователей: более 65 тысяч
Команда: 10 человек
Цели: рост x100, выход на федеральные проекты
Результат: x3 рост новых подключений.
Команда: 10 человек
Цели: рост x100, выход на федеральные проекты
Результат: x3 рост новых подключений.
Читать статью до конца
Кейс 2. У вас есть бизнес, но нет стартапа
Не все основатели бизнеса понимают, в чем суть стартапа и инвестиций. Многие называют стартапами любой бизнес — от салона красоты до пончиковой. Единственная модель роста, которую рассматривает такой фаундер, — это реинвестиция в рост из прибыли.
Однако стартап, в который инвестируют венчурные фонды, — совсем другая сущность. Он основан на амбиции в отношении рынка, на прорыве в продукте или бизнес-модели, который можно сделать даже в очень консервативной отрасли. «Стартап-академия Сколково» оснащает мышлением и инструментами, которые помогают делать настоящие стартапы.
Однако стартап, в который инвестируют венчурные фонды, — совсем другая сущность. Он основан на амбиции в отношении рынка, на прорыве в продукте или бизнес-модели, который можно сделать даже в очень консервативной отрасли. «Стартап-академия Сколково» оснащает мышлением и инструментами, которые помогают делать настоящие стартапы.
Чем помогла «Стартап-Академия Сколково»
Мария Вишнякова, Eyelab
Пришла в «Стартап-академию» с сетью оптик, вышла с идеей ИТ-продукта в сфере B2B, который поможет оптикам работать эффективнее
Пришла в «Стартап-академию» с сетью оптик, вышла с идеей ИТ-продукта в сфере B2B, который поможет оптикам работать эффективнее
«Мне не хотелось расти за счёт дальнейшего открытия салонов оптики, это медленно и неэффективно. Мы радикально изменили бизнес-модель и продукт на ИТ-бизнес. Сейчас мы предлагаем оптикам инновационную систему для повышения точности подбора очков и улучшения коммуникации с клиентами в процессе продаж».
Оборот: 1,5 млн рублей в месяц (традиционные салоны оптики)
Команда: два основателя
Цели: сформировать новую модель масштабирования и запустить ИТ-бизнес в сфере медицинской оптики
Команда: два основателя
Цели: сформировать новую модель масштабирования и запустить ИТ-бизнес в сфере медицинской оптики
Результат: финально оформлена идея бизнеса, проведены интервью с пользователями, подтверждены продуктовые гипотезы. Есть первые партнеры, готовые купить продукт.
Кейс 3. Вы топ-менеджер, но хотите запустить стартап
Многие топ-менеджеры задумываются о создании своего бизнеса. Но решение «уйти из найма» принять очень сложно. Человеку хочется найти некую экспериментальную лабораторию, в которой он мог бы определить, жизнеспособна ли его идея. Зачастую такой менеджер хочет создать именно стартап, так как уйти с высокой позиции мотивирует только амбициозный проект с потенциалом большего заработка.
Ответить на вопрос, подходит ли вам предпринимательство, помогает «Стартап-академия». В этой бизнес-школе вы можете попробовать свои силы, не уходя из компании, и честно ответить себе на вопрос, стоит ли делать такой поворот в карьере и жизни.
Работая в компании с устоявшейся бизнес-моделью, когда клиент, продукт и способ монетизации ясен, топ-менеджеры могут не иметь компетенции разработки и тестирования гипотез в режиме нон-стоп. «Стартап-академия» дает необходимые знания, навыки и пространство для создания и тестирования идей.
Ответить на вопрос, подходит ли вам предпринимательство, помогает «Стартап-академия». В этой бизнес-школе вы можете попробовать свои силы, не уходя из компании, и честно ответить себе на вопрос, стоит ли делать такой поворот в карьере и жизни.
Работая в компании с устоявшейся бизнес-моделью, когда клиент, продукт и способ монетизации ясен, топ-менеджеры могут не иметь компетенции разработки и тестирования гипотез в режиме нон-стоп. «Стартап-академия» дает необходимые знания, навыки и пространство для создания и тестирования идей.
Чем помогла «Стартап-Академия Сколково»
Сергей Брюков, Barunky.ru
Платформа для создания и управления коллективными хозяйствами
Платформа для создания и управления коллективными хозяйствами
«Академия помогла мне определиться с карьерным треком и сделать выбор в пользу стартапа вместо наёмной работы. За время обучения мы сделали прототип сайта платформы, привлекли первых клиентов и сгенерировали выручку. Появилась энергия и желание двигаться дальше!»
Оборот: 250 тысяч рублей в месяц, стадия Pre-Seed
Команда: 4 человека
Цели: рост x10 в третьем квартале 2021 года, новые продукты и кооперации
Результат: подтверждение гипотезы, создание MVP.
Команда: 4 человека
Цели: рост x10 в третьем квартале 2021 года, новые продукты и кооперации
Результат: подтверждение гипотезы, создание MVP.
Кейс 4. Вы сильный технический специалист и хотите запустить свое дело
Многие выпускники университетов и сильные технические специалисты легко создают прорывные технологические решения, но не всегда принимают, что технология — это только инструмент для развития продукта или бизнес-модели. Они могут не знать, что для бизнеса важна его масштабируемость и способность приносить деньги, емкость рынка, готовность клиента покупать. Создание «технологии в себе» увеличивает ненужные затраты на этапе MVP и оттягивает момент, когда компания начинает получать обратную связь по продукту, осознает, делает ли она что-то нужное.
Customer Development, работа с клиентом и клиентским запросом, структурирование ценностного предложения продукта — это то, что такому стартаперу дает бизнес-школа. Программа помогает начать продавать, видеть заказчика и его потребности, создавать клиентоориентированные решения и делать технологию основой уникального торгового предложения. Все это в совокупности позволит создать бизнес, который будет приносить выручку.
Customer Development, работа с клиентом и клиентским запросом, структурирование ценностного предложения продукта — это то, что такому стартаперу дает бизнес-школа. Программа помогает начать продавать, видеть заказчика и его потребности, создавать клиентоориентированные решения и делать технологию основой уникального торгового предложения. Все это в совокупности позволит создать бизнес, который будет приносить выручку.
Чем помогла «Стартап-Академия Сколково»
Алексей Дубасов, BioGenom
Медицинские информационные сервисы на основе искусственного интеллекта для клиник и страховых компаний
Медицинские информационные сервисы на основе искусственного интеллекта для клиник и страховых компаний
«Благодаря обучению в "Сколково" я сделал два шага вперед в части создания продукта и взаимодействия с инвесторами. Инвестиционный дек стал более структурированным, теперь мне понятна мотивация инвесторов и ясно, как вести с ними переговоры. Мы также сместили фокус с корпоративного сегмента на открытую B2C-модель».
Оборот: 700 тысяч рублей в месяц
Цели: разработка нового B2C-продукта — мобильного приложения и сайта для физических лиц
Результат: во время обучения появились первые продажи и контракты.
Цели: разработка нового B2C-продукта — мобильного приложения и сайта для физических лиц
Результат: во время обучения появились первые продажи и контракты.
Кейс 5. У вас есть проект за рубежом, но нет инвестиций
Очень часто зарубежный проект не получает доступа к профессиональным инвесторам. Основатели таких стартапов особенно интересны венчурным фондам и бизнес-ангелам в России. «Стартап-академия» дает выход на самое большое инвесторское сообщество и оснащает предпринимателей инструментами переговоров и закрытия сделок.
Чем помогла «Стартап-Академия Сколково»
Алексей Дубасов, BioGenom
Медицинские информационные сервисы на основе искусственного интеллекта для клиник и страховых компаний
Медицинские информационные сервисы на основе искусственного интеллекта для клиник и страховых компаний
«Благодаря обучению в "Сколково" я сделал два шага вперед в части создания продукта и взаимодействия с инвесторами. Инвестиционный дек стал более структурированным, теперь мне понятна мотивация инвесторов и ясно, как вести с ними переговоры. Мы также сместили фокус с корпоративного сегмента на открытую B2C-модель».
Оборот: 700 тысяч рублей в месяц
Цели: разработка нового B2C-продукта — мобильного приложения и сайта для физических лиц
Результат: во время обучения появились первые продажи и контракты.
Цели: разработка нового B2C-продукта — мобильного приложения и сайта для физических лиц
Результат: во время обучения появились первые продажи и контракты.
Российский студент, проходящий обучение в США, разработал MVP и договорился об условиях первого раунда с американским венчурным фондом. Необходимый объем инвестиций обошелся перспективному стартапу в 80% компании.
Позже основатель проходил программу Стартап Академии, где он обсуждал условия сделки с управляющими российских фондов. Он пожалел о принятом решении: работая с российскими инвесторами, фаундер мог бы получить тот же объем инвестиций, не размывая свою долю в компании.
Позже основатель проходил программу Стартап Академии, где он обсуждал условия сделки с управляющими российских фондов. Он пожалел о принятом решении: работая с российскими инвесторами, фаундер мог бы получить тот же объем инвестиций, не размывая свою долю в компании.
Кейс 6. У вас есть несколько идей, нужен фокус
Очень часто у предпринимателей есть несколько идей, но нет понимания, на какой из них сфокусироваться. Таким основателям не хватает бизнес-компетенций, навыков оценки инвестиционной привлекательности тех или иных идей. Программа «Стартап-академии Сколково» дает опыт серийности в предпринимательстве: основатель проверяет рынок на масштабируемость, следит за метриками монетизации, определяя по ним готовность своего продукта к рыночной конкуренции. Эти критерии дают возможность сделать выбор осознанно.
Чем помогла «Стартап-Академия Сколково»
Мария Петренко и Сергей Васильев, Profdestination.ru Онлайн-сервис профориентации подростков, определение таланта и предназначения
«В "Сколково" мы зашли с двумя абсолютно противоположными идеями, которые родились из собственной боли. Мы начинали как сервис по подбору персонала. В процессе учебы сделали пивот, стали погружаться в тему профориентации для подростков и остановились на этом направлении. Наша технология позволяет определить искру таланта у подростка, помочь ему найти предназначение. В "Стартап-академии" мы провели CustDev, сделали прототипирование, составили CJM и проверили гипотезы.
Переоценить помощь бизнес-школы очень трудно. "Сколково" меняет сознание, заставляет посмотреть на проект глазами огромного количества людей — начиная от коллег-студентов, заканчивая преподавателями и менторами».
Переоценить помощь бизнес-школы очень трудно. "Сколково" меняет сознание, заставляет посмотреть на проект глазами огромного количества людей — начиная от коллег-студентов, заканчивая преподавателями и менторами».
Оборот: стадия запуска проекта, выручка 50 тысяч рублей в месяц
Команда: 10 человек + штат консультантов на аутсорсе
Цели: 30 млн рублей в 2021 году
Результат: в два раза сократили бюджет на запуск проекта.
Команда: 10 человек + штат консультантов на аутсорсе
Цели: 30 млн рублей в 2021 году
Результат: в два раза сократили бюджет на запуск проекта.
Кейс 1. У вас есть инновации и MVP
На этапе, когда у вас уже сформирована идея быстрорастущего бизнеса или даже есть MVP и первые продажи, главная задача — стать лидером на рынке. Как правило, такие проекты основаны на инновации в продукте или бизнес-модели, а у их основателей уже есть опыт в предпринимательстве. Подобные идеи имеют высокую зрелость в инвестиционном плане, и все, что нужно стартапу, — это получить качественную обратную связь по бизнес-модели, сформировать презентацию для инвесторов и привлечь первый раунд инвестиций.
Такие возможности предоставляет «Стартап-академия Сколково»: преподаватели помогают построить и верифицировать бизнес-модель, подготовить план роста, просчитать метрики. Все это ложится в основу качественной презентации для инвесторов.
Такие возможности предоставляет «Стартап-академия Сколково»: преподаватели помогают построить и верифицировать бизнес-модель, подготовить план роста, просчитать метрики. Все это ложится в основу качественной презентации для инвесторов.
Чем помогла «Стартап-Академия Сколково»
Алексей Хромов, Pass24
Проект по автоматизации систем управления доступом
Количество пользователей: более 65 тысяч
Команда: 10 человек
Цели: рост x100, выход на федеральные проекты
«Мы переупаковали бизнес-модель проекта. Поняли, сколько зарабатываем на клиенте, сколько тратим на привлечение. Автоматизировали процессы. Обработка клиента теперь занимает считанные минуты. Сместили фокус в команде на ценности, научились слушать и слышать заказчика».
Результат: x3 рост новых подключений.
Читать статью до конца
Кейс 2. У вас есть бизнес, но нет стартапа
Не все основатели бизнеса понимают, в чем суть стартапа и инвестиций. Многие называют стартапами любой бизнес — от салона красоты до пончиковой. Единственная модель роста, которую рассматривает такой фаундер, — это реинвестиция в рост из прибыли.
Однако стартап, в который инвестируют венчурные фонды, — совсем другая сущность. Он основан на амбиции в отношении рынка, на прорыве в продукте или бизнес-модели, который можно сделать даже в очень консервативной отрасли. «Стартап-академия Сколково» оснащает мышлением и инструментами, которые помогают делать настоящие стартапы.
Однако стартап, в который инвестируют венчурные фонды, — совсем другая сущность. Он основан на амбиции в отношении рынка, на прорыве в продукте или бизнес-модели, который можно сделать даже в очень консервативной отрасли. «Стартап-академия Сколково» оснащает мышлением и инструментами, которые помогают делать настоящие стартапы.
Чем помогла «Стартап-Академия Сколково»
Мария Вишнякова, Eyelab
Пришла в «Стартап-академию» с сетью оптик, вышла с идеей ИТ-продукта в сфере B2B, который поможет оптикам работать эффективнее
«Мне не хотелось расти за счёт дальнейшего открытия салонов оптики, это медленно и неэффективно. Мы радикально изменили бизнес-модель и продукт на ИТ-бизнес. Сейчас мы предлагаем оптикам инновационную систему для повышения точности подбора очков и улучшения коммуникации с клиентами в процессе продаж».
Оборот: 1,5 млн рублей в месяц (традиционные салоны оптики)
Команда: два основателя
Цели: сформировать новую модель масштабирования и запустить ИТ-бизнес в сфере медицинской оптики
Результат: финально оформлена идея бизнеса, проведены интервью с пользователями, подтверждены продуктовые гипотезы. Есть первые партнеры, готовые купить продукт.
Кейс 3. Вы топ-менеджер, но хотите запустить стартап
Многие топ-менеджеры задумываются о создании своего бизнеса. Но решение «уйти из найма» принять очень сложно. Человеку хочется найти некую экспериментальную лабораторию, в которой он мог бы определить, жизнеспособна ли его идея. Зачастую такой менеджер хочет создать именно стартап, так как уйти с высокой позиции мотивирует только амбициозный проект с потенциалом большего заработка.
Ответить на вопрос, подходит ли вам предпринимательство, помогает «Стартап-академия». В этой бизнес-школе вы можете попробовать свои силы, не уходя из компании, и честно ответить себе на вопрос, стоит ли делать такой поворот в карьере и жизни.
Работая в компании с устоявшейся бизнес-моделью, когда клиент, продукт и способ монетизации ясен, топ-менеджеры могут не иметь компетенции разработки и тестирования гипотез в режиме нон-стоп. «Стартап-академия» дает необходимые знания, навыки и пространство для создания и тестирования идей.
Ответить на вопрос, подходит ли вам предпринимательство, помогает «Стартап-академия». В этой бизнес-школе вы можете попробовать свои силы, не уходя из компании, и честно ответить себе на вопрос, стоит ли делать такой поворот в карьере и жизни.
Работая в компании с устоявшейся бизнес-моделью, когда клиент, продукт и способ монетизации ясен, топ-менеджеры могут не иметь компетенции разработки и тестирования гипотез в режиме нон-стоп. «Стартап-академия» дает необходимые знания, навыки и пространство для создания и тестирования идей.
Чем помогла «Стартап-Академия Сколково»
Сергей Брюков, Barunky.ru
Платформа для создания и управления коллективными хозяйствами
Оборот: 250 тысяч рублей в месяц, стадия Pre-Seed
Команда: 4 человека
Цели: рост x10 в третьем квартале 2021 года, новые продукты и кооперации
«Академия помогла мне определиться с карьерным треком и сделать выбор в пользу стартапа вместо наёмной работы. За время обучения мы сделали прототип сайта платформы, привлекли первых клиентов и сгенерировали выручку. Появилась энергия и желание двигаться дальше!»
Результат: подтверждение гипотезы, создание MVP.
Платформа для создания и управления коллективными хозяйствами
Оборот: 250 тысяч рублей в месяц, стадия Pre-Seed
Команда: 4 человека
Цели: рост x10 в третьем квартале 2021 года, новые продукты и кооперации
«Академия помогла мне определиться с карьерным треком и сделать выбор в пользу стартапа вместо наёмной работы. За время обучения мы сделали прототип сайта платформы, привлекли первых клиентов и сгенерировали выручку. Появилась энергия и желание двигаться дальше!»
Результат: подтверждение гипотезы, создание MVP.
Кейс 4. Вы сильный технический специалист и хотите запустить свое дело
Многие выпускники университетов и сильные технические специалисты легко создают прорывные технологические решения, но не всегда принимают, что технология — это только инструмент для развития продукта или бизнес-модели. Они могут не знать, что для бизнеса важна его масштабируемость и способность приносить деньги, емкость рынка, готовность клиента покупать. Создание «технологии в себе» увеличивает ненужные затраты на этапе MVP и оттягивает момент, когда компания начинает получать обратную связь по продукту, осознает, делает ли она что-то нужное.
Customer Development, работа с клиентом и клиентским запросом, структурирование ценностного предложения продукта — это то, что такому стартаперу дает бизнес-школа. Программа помогает начать продавать, видеть заказчика и его потребности, создавать клиентоориентированные решения и делать технологию основой уникального торгового предложения. Все это в совокупности позволит создать бизнес, который будет приносить выручку.
Customer Development, работа с клиентом и клиентским запросом, структурирование ценностного предложения продукта — это то, что такому стартаперу дает бизнес-школа. Программа помогает начать продавать, видеть заказчика и его потребности, создавать клиентоориентированные решения и делать технологию основой уникального торгового предложения. Все это в совокупности позволит создать бизнес, который будет приносить выручку.
Чем помогла «Стартап-Академия Сколково»
Алексей Дубасов, BioGenom
Медицинские информационные сервисы на основе искусственного интеллекта для клиник и страховых компаний
Оборот: 700 тысяч рублей в месяц
Цели: разработка нового B2C-продукта — мобильного приложения и сайта для физических лиц
«Благодаря обучению в "Сколково" я сделал два шага вперед в части создания продукта и взаимодействия с инвесторами. Инвестиционный дек стал более структурированным, теперь мне понятна мотивация инвесторов и ясно, как вести с ними переговоры. Мы также сместили фокус с корпоративного сегмента на открытую B2C-модель».
Результат: во время обучения появились первые продажи и контракты.
Медицинские информационные сервисы на основе искусственного интеллекта для клиник и страховых компаний
Оборот: 700 тысяч рублей в месяц
Цели: разработка нового B2C-продукта — мобильного приложения и сайта для физических лиц
«Благодаря обучению в "Сколково" я сделал два шага вперед в части создания продукта и взаимодействия с инвесторами. Инвестиционный дек стал более структурированным, теперь мне понятна мотивация инвесторов и ясно, как вести с ними переговоры. Мы также сместили фокус с корпоративного сегмента на открытую B2C-модель».
Результат: во время обучения появились первые продажи и контракты.
Кейс 5. У вас есть проект за рубежом, но нет инвестиций
Очень часто зарубежный проект не получает доступа к профессиональным инвесторам. Основатели таких стартапов особенно интересны венчурным фондам и бизнес-ангелам в России. «Стартап-академия» дает выход на самое большое инвесторское сообщество и оснащает предпринимателей инструментами переговоров и закрытия сделок.
Чем помогла «Стартап-Академия Сколково»
Российский студент, проходящий обучение в США, разработал MVP и договорился об условиях первого раунда с американским венчурным фондом. Необходимый объем инвестиций обошелся перспективному стартапу в 80% компании.
Позже основатель проходил программу Стартап Академии, где он обсуждал условия сделки с управляющими российских фондов. Он пожалел о принятом решении: работая с российскими инвесторами, фаундер мог бы получить тот же объем инвестиций, не размывая свою долю в компании.
Позже основатель проходил программу Стартап Академии, где он обсуждал условия сделки с управляющими российских фондов. Он пожалел о принятом решении: работая с российскими инвесторами, фаундер мог бы получить тот же объем инвестиций, не размывая свою долю в компании.
Кейс 6. У вас есть несколько идей, нужен фокус
Очень часто у предпринимателей есть несколько идей, но нет понимания, на какой из них сфокусироваться. Таким основателям не хватает бизнес-компетенций, навыков оценки инвестиционной привлекательности тех или иных идей. Программа «Стартап-академии Сколково» дает опыт серийности в предпринимательстве: основатель проверяет рынок на масштабируемость, следит за метриками монетизации, определяя по ним готовность своего продукта к рыночной конкуренции. Эти критерии дают возможность сделать выбор осознанно.
Чем помогла «Стартап-Академия Сколково»
Мария Петренко и Сергей Васильев, Profdestination.ru Онлайн-сервис профориентации подростков, определение таланта и предназначения
Оборот: стадия запуска проекта, выручка 50 тысяч рублей в месяц
Команда: 10 человек + штат консультантов на аутсорсе
Цели: 30 млн рублей в 2021 году
«В "Сколково" мы зашли с двумя абсолютно противоположными идеями, которые родились из собственной боли. Мы начинали как сервис по подбору персонала. В процессе учебы сделали пивот, стали погружаться в тему профориентации для подростков и остановились на этом направлении. Наша технология позволяет определить искру таланта у подростка, помочь ему найти предназначение. В "Стартап-академии" мы провели CustDev, сделали прототипирование, составили CJM и проверили гипотезы.
Переоценить помощь бизнес-школы очень трудно. "Сколково" меняет сознание, заставляет посмотреть на проект глазами огромного количества людей — начиная от коллег-студентов, заканчивая преподавателями и менторами».
Результат: в два раза сократили бюджет на запуск проекта.
Оборот: стадия запуска проекта, выручка 50 тысяч рублей в месяц
Команда: 10 человек + штат консультантов на аутсорсе
Цели: 30 млн рублей в 2021 году
«В "Сколково" мы зашли с двумя абсолютно противоположными идеями, которые родились из собственной боли. Мы начинали как сервис по подбору персонала. В процессе учебы сделали пивот, стали погружаться в тему профориентации для подростков и остановились на этом направлении. Наша технология позволяет определить искру таланта у подростка, помочь ему найти предназначение. В "Стартап-академии" мы провели CustDev, сделали прототипирование, составили CJM и проверили гипотезы.
Переоценить помощь бизнес-школы очень трудно. "Сколково" меняет сознание, заставляет посмотреть на проект глазами огромного количества людей — начиная от коллег-студентов, заканчивая преподавателями и менторами».
Результат: в два раза сократили бюджет на запуск проекта.
О курсе «Стартап-академия Сколково»
«Стартап-академия Сколково» начала отбор предпринимателей в свою образовательную программу. За четыре месяца основатели технологических проектов создадут бизнес-модель и прототип продукта, получат первые продажи и составят инвестиционную презентацию. Обучение стартует 28 сентября.
По словам организаторов, учащиеся будут работать над своим мышлением и научатся понимать, как видят бизнес-идею предприниматели, инвесторы и технические специалисты. Во время прохождения программы участники построят инновационную бизнес-модель и проверят ее жизнеспособность с помощью общения с клиентами (customer development), первых продаж и изучения метрик. Затем предприниматели создадут презентацию своего проекта для инвесторов.
По словам организаторов, учащиеся будут работать над своим мышлением и научатся понимать, как видят бизнес-идею предприниматели, инвесторы и технические специалисты. Во время прохождения программы участники построят инновационную бизнес-модель и проверят ее жизнеспособность с помощью общения с клиентами (customer development), первых продаж и изучения метрик. Затем предприниматели создадут презентацию своего проекта для инвесторов.
Конкурс грантов
Расскажите о своем проекте и получите шанс выиграть один из трех грантов.
1
Первое место
Грант на 80% стоимости обучения (оплачивается 20%)
2
Второе место
Грант на 50% стоимости обучения (оплачивается 50%)
3
Третье место
Грант на 30% стоимости обучения (оплачивается 70%)
cтарт 28 сентября 2020
4 модуля
4 месяца
4 месяца
5 образовательных режимов, в том числе инвестиционный
элементы акселерации
Преподаватели
Среди менторов — предприниматели и инвесторы:
День инвестора
День Инвестора — это мероприятие под эгидой Стартап Академии и Международной организацией инвесторов INVESTORO, которое проходит два раза в год среди выпускников всех программ школы СКОЛКОВО.
Для участия в Дне Инвестора отбираются только стартапы, которые имеют наибольшую инвестиционную привлекательность. Основатели презентуют свои бизнесы жюри в лице крупнейших бизнесменов, представителей частных и государственных фондов, а также супер-ангелов. Организаторы приглашают для судейства только профильных инвестров — по чеку, раунду, индустрии.
Для участия в Дне Инвестора отбираются только стартапы, которые имеют наибольшую инвестиционную привлекательность. Основатели презентуют свои бизнесы жюри в лице крупнейших бизнесменов, представителей частных и государственных фондов, а также супер-ангелов. Организаторы приглашают для судейства только профильных инвестров — по чеку, раунду, индустрии.
Подробнее
Члены жюри последнего Дня Инвестора:
Алексей Гирин, Starta Ventures
Егор Гоголев, Severstal Ventures
Илья Кобяков, «ТилТех»
Станислав Колесниченко, Sk Ventures
Павел Королев, Pulsar Venture Capital
Александр Корчевский, i2BF
Евгений Кузнецов, Orbita Capital Partners
Петр Лукьянов, Terra VC
Максим Медведев, AddVenture
Ислам Мидов, «МТС»
Константин Надененко, «Лидер Инновации»
Виталий Полехин, INVESTORO
Игорь Рябенький, AltaIR Capital
Олег Теплов, VEB Ventures
А также супер-ангелы: Евгений Бутман, Александр Волошин, Шив Кхемка и Рубен Варданян.
Помимо крутой возможности привлечь в свой проект крупные инвестиции, участники получают в качестве призов обучение на различных программах Школы управления СКОЛКОВО. По результатам последнего Дня Инвестора треть участников начали вести переговоры с фондами в жюри.
Стартап Академия СКОЛКОВО изначально была создана для людей, цель которых — запустить инвестиционно привлекательные стартапы в России или зарубежом. Уже сейчас можно увидеть результаты работы Академии: более половины участников последнего ивента — её выпускники.
Алексей Гирин, Starta Ventures
Егор Гоголев, Severstal Ventures
Илья Кобяков, «ТилТех»
Станислав Колесниченко, Sk Ventures
Павел Королев, Pulsar Venture Capital
Александр Корчевский, i2BF
Евгений Кузнецов, Orbita Capital Partners
Петр Лукьянов, Terra VC
Максим Медведев, AddVenture
Ислам Мидов, «МТС»
Константин Надененко, «Лидер Инновации»
Виталий Полехин, INVESTORO
Игорь Рябенький, AltaIR Capital
Олег Теплов, VEB Ventures
А также супер-ангелы: Евгений Бутман, Александр Волошин, Шив Кхемка и Рубен Варданян.
Помимо крутой возможности привлечь в свой проект крупные инвестиции, участники получают в качестве призов обучение на различных программах Школы управления СКОЛКОВО. По результатам последнего Дня Инвестора треть участников начали вести переговоры с фондами в жюри.
Стартап Академия СКОЛКОВО изначально была создана для людей, цель которых — запустить инвестиционно привлекательные стартапы в России или зарубежом. Уже сейчас можно увидеть результаты работы Академии: более половины участников последнего ивента — её выпускники.
Заполните форму
И получите возможность выиграть один из трех грантов
|
|
Конкурс грантов
Расскажите о себе и своем проекте, чтобы стать участником конкурса грантов.
Конкурс грантов
Расскажите о себе и своем проекте, чтобы стать участником конкурса грантов.
Никита Стаценко