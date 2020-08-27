Многие топ-менеджеры задумываются о создании своего бизнеса. Но решение «уйти из найма» принять очень сложно. Человеку хочется найти некую экспериментальную лабораторию, в которой он мог бы определить, жизнеспособна ли его идея. Зачастую такой менеджер хочет создать именно стартап, так как уйти с высокой позиции мотивирует только амбициозный проект с потенциалом большего заработка.



Ответить на вопрос, подходит ли вам предпринимательство, помогает «Стартап-академия». В этой бизнес-школе вы можете попробовать свои силы, не уходя из компании, и честно ответить себе на вопрос, стоит ли делать такой поворот в карьере и жизни.



Работая в компании с устоявшейся бизнес-моделью, когда клиент, продукт и способ монетизации ясен, топ-менеджеры могут не иметь компетенции разработки и тестирования гипотез в режиме нон-стоп. «Стартап-академия» дает необходимые знания, навыки и пространство для создания и тестирования идей.







