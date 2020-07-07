Стартапы Удмуртии: почему в них стоит инвестировать

Существует стереотип, что все деньги в Москве.

Это не так: в июне мы провели цикл трансляций

с предпринимателями Удмуртии. Оказалось,

что это огромный пласт для инвестиций!



Чтобы избавить вас от сомнений, мы собрали

все трансляции: спикеры рассказывают

про туристические и промышленные компании,

многообещающие стартапы и возможности

для инвестирования.

