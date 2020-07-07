Стартапы Удмуртии: почему в них стоит инвестировать

Существует стереотип, что все деньги в Москве.
Это не так: в июне мы провели цикл трансляций
с предпринимателями Удмуртии. Оказалось,
что это огромный пласт для инвестиций!
Чтобы избавить вас от сомнений, мы собрали
все трансляции: спикеры рассказывают
про туристические и промышленные компании,
многообещающие стартапы и возможности
для инвестирования.
Это не так: в июне мы провели цикл трансляций
с предпринимателями Удмуртии. Оказалось,
что это огромный пласт для инвестиций!
Чтобы избавить вас от сомнений, мы собрали
все трансляции: спикеры рассказывают
про туристические и промышленные компании,
многообещающие стартапы и возможности
для инвестирования.
Существует стереотип, что все деньги в Москве. Это не так: в июне мы провели цикл трансляций с предпринимателями Удмуртии. Оказалось, что это огромный пласт для инвестиций!
Чтобы избавить вас от сомнений, мы собрали все трансляции: спикеры рассказывают про туристические и промышленные компании, многообещающие стартапы и возможности для инвестирования.
Чтобы избавить вас от сомнений, мы собрали все трансляции: спикеры рассказывают про туристические и промышленные компании, многообещающие стартапы и возможности для инвестирования.
Проводите трансляцию для бизнес-сообщества? Расскажите об этом читателям Rusbase.
Пишите на [email protected] для сотрудничества.
Пишите на [email protected] для сотрудничества.
Проводите трансляцию для бизнес-сообщества?
Расскажите об этом читателям Rusbase.
Пишите на [email protected] для сотрудничества.
Расскажите об этом читателям Rusbase.
Пишите на [email protected] для сотрудничества.
Партнерский материал
©Rusbase, 2020
©Rusbase, 2020
Автор: Екатерина Бороздина
Дизайн: Анастасия Топонен
Фото: Unsplash
Дизайн: Анастасия Топонен
Фото: Unsplash
Екатерина Бороздина