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Стартапы Удмуртии: почему в них стоит инвестировать
Rusbase + «Удмуртия Calling»
Стартапы Удмуртии: почему
в них стоит инвестировать
Существует стереотип, что все деньги в Москве.
Это не так: в июне мы провели цикл трансляций
с предпринимателями Удмуртии. Оказалось,
что это огромный пласт для инвестиций!

Чтобы избавить вас от сомнений, мы собрали
все трансляции: спикеры рассказывают
про туристические и промышленные компании,
многообещающие стартапы и возможности
для инвестирования.
Существует стереотип, что все деньги в Москве. Это не так: в июне мы провели цикл трансляций с предпринимателями Удмуртии. Оказалось, что это огромный пласт для инвестиций!

Чтобы избавить вас от сомнений, мы собрали все трансляции: спикеры рассказывают про туристические и промышленные компании, многообещающие стартапы и возможности для инвестирования.
Проводите трансляцию для бизнес-сообщества? Расскажите об этом читателям Rusbase.

Пишите на [email protected] для сотрудничества.
Проводите трансляцию для бизнес-сообщества?
Расскажите об этом читателям Rusbase.

Пишите на [email protected] для сотрудничества.
Партнерский материал

©Rusbase, 2020
Автор: Екатерина Бороздина
Дизайн: Анастасия Топонен
Фото: Unsplash


Екатерина Бороздина