Главные навыки в школе



В школе я научился ставить цели и системно, структурировано их достигать. Этому учит олимпиадное движение, а затем учеба на физтехе. Надо понимать, что в любом забеге всегда кто-то бежит быстрее и лучше. И если ты хочешь бежать первым, надо бежать быстрее.



Советы школьникам



Совсем недавно я осознал, что вообще ничего не хотел бы исправлять в своей карьере. Каждая вещь, которую я делал, сыграла важную роль. У меня было несколько полезных уроков, которые будут актуальны для всех.



На одной работе я понял: если что-то плохое может случиться, оно обязательно произойдет. Надо смириться, извлечь уроки и идти дальше. Еще я осознал: если у тебя есть возможность пообщаться с более умным, развитым человеком, ее никогда нельзя упускать. И еще один урок — ценить важность информации. Когда у тебя есть информация, ты владеешь всем в нашем мире.



Зарабатывать деньги — это круто



С 13 лет я начал сам зарабатывать деньги, а со второго курса университета я себя сам содержу. Мне всегда казалось, что круто зарабатывать деньги. Моей первой работой по профессии в 2010 году, на третьем курсе, стал университетский «Кубок техноваций». Это был конкурс наукоемких технологических студенческих проектов. За год мы нашли больше сотни проектов, которым потом помогли получить разные гранты.



Гибкость и способность меняться — навык настоящего и будущего



Нужно быть готовым поменяться в любой момент. Если вдруг понимаешь, что то, чем до этого занимался, не круто и хочется заниматься другим, надо менять направление.



Компании уже давно борются за информацию, умы и головы. Умных голов становится все больше, поэтому надо готовиться к конкуренции, быть лучшим, максимально гибким и креативным.

