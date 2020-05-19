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«Быть гиперактивным — круто»: знаменитые физтехи — о школе
и участии в олимпиадах
19 мая 2020
Заниматься бизнесом и строить выдающуюся карьеру — значит уметь решать задачи нестандартно, соревноваться и стремиться к успеху. Чтобы этому научиться, не надо ждать выпускного — можно начать со школьных олимпиад, и это подтверждают известные предприниматели и топ-менеджеры крупных компаний.
Вместе с крупнейшей образовательной платформой Учи.ру и ведущим техническим вузом МФТИ, которые запустили олимпиаду «Заврики по математике и знакомство с физикой» для учеников 1-4 классов, мы пообщались со знаменитыми физтехами. Они рассказали о том, как сами участвовали в олимпиадах и как техническое образование повлияло на их судьбу, а ещё дали советы, какие навыки развивать ещё в школе и как относиться к неудачам.
Вместе с крупнейшей образовательной платформой Учи.ру и ведущим техническим вузом МФТИ, которые запустили олимпиаду «Заврики по математике и знакомство с физикой» для учеников 1-4 классов, мы пообщались со знаменитыми физтехами. Они рассказали о том, как сами участвовали в олимпиадах и как техническое образование повлияло на их судьбу, а ещё дали советы, какие навыки развивать ещё в школе и как относиться к неудачам.
Я окончил ФМХФ — Факультет молекулярной химической физики в 1996 году. С самого детства я настроился стать ученым, потому что папа у меня — физик-гидролог.
Главные навыки в школе
В школе главным был навык общения, и он мне помогает всю жизнь.
Главные навыки в школе
В школе главным был навык общения, и он мне помогает всю жизнь.
Михаил Кучмент
Сооснователь сети Hoff, председатель наблюдательного совета «Совкомбанка»
Надо всегда эффективно распоряжаться своим временем
Сейчас, когда оглядываюсь на себя-школьника, мне кажется, что я недостаточно эффективно распоряжался своим временем.
Если бы была возможность, я бы посоветовал себе больше заниматься спортом, научиться организовывать свое время, может, выучить второй язык. Сейчас у школьников намного больше возможностей — ими надо уметь пользоваться.
Окружайте себя талантливыми людьми и ставьте высокие планки
Всегда окружайте себя успешными людьми. Ценность образования — не только в самом образовании, а ещё и в коллективе. Важно всегда самому себе ставить высокую планку и быть среди сильных.
Сейчас, когда оглядываюсь на себя-школьника, мне кажется, что я недостаточно эффективно распоряжался своим временем.
Если бы была возможность, я бы посоветовал себе больше заниматься спортом, научиться организовывать свое время, может, выучить второй язык. Сейчас у школьников намного больше возможностей — ими надо уметь пользоваться.
Окружайте себя талантливыми людьми и ставьте высокие планки
Всегда окружайте себя успешными людьми. Ценность образования — не только в самом образовании, а ещё и в коллективе. Важно всегда самому себе ставить высокую планку и быть среди сильных.
Я выигрывал олимпиады, и мне это очень нравилось. Когда ты лучший в классе, ты сравниваешь себя, условно, с 40 одноклассниками. А в олимпиадах участвуют тысячи — значит, ты получаешь более объективную оценку знаний и навыков.
Я окончил факультет общей прикладной физики в 2008 году. В 11 классе получил диплом второй степени Всероссийской олимпиады по физике и выбрал факультет потому, что туда шли мои друзья. Моя самая первая работа была связана с образованием — мы с однокурсниками сделали портал по поиску репетиторов.
Иван Коломоец
Сооснователь образовательной онлайн-платформы Учи.ру
Все школьные предметы важны
Для того, чтобы быть максимально эрудированным и всесторонне развитым человеком, надо изучать много предметов. Любимые мною с детства математика и особенно физика учат мыслить модельно. Имея много условий, тебе нужно построить модель и прийти к правильному результату. Такое мышление очень помогает в жизни и в предпринимательстве.
Участие в олимпиадах поможет определиться с будущей профессией
Многие из ребят, которые сейчас участвуют в олимпиаде, впервые познакомятся с физикой. Я надеюсь, что кому-то из них это поможет определиться и выбрать свой путь в жизни. Вдруг когда-нибудь через много лет кто-то из них закончит МФТИ, станет известным ученым-физиком или успешным предпринимателем и вспомнит, что все началось с нашей олимпиады.
Для того, чтобы быть максимально эрудированным и всесторонне развитым человеком, надо изучать много предметов. Любимые мною с детства математика и особенно физика учат мыслить модельно. Имея много условий, тебе нужно построить модель и прийти к правильному результату. Такое мышление очень помогает в жизни и в предпринимательстве.
Участие в олимпиадах поможет определиться с будущей профессией
Многие из ребят, которые сейчас участвуют в олимпиаде, впервые познакомятся с физикой. Я надеюсь, что кому-то из них это поможет определиться и выбрать свой путь в жизни. Вдруг когда-нибудь через много лет кто-то из них закончит МФТИ, станет известным ученым-физиком или успешным предпринимателем и вспомнит, что все началось с нашей олимпиады.
Еще со школьной скамьи я понял — нельзя стоять на месте. Как только вы думаете, что можно расслабиться и получать удовольствие, заканчивается ваше развитие.
В определенный момент я решил, что техническое направление — это полезно и поможет найти место в жизни. Бакалавриат я закончил на Факультете инноваций и высоких технологий в 2011 году в МФТИ, магистратуру — в 2013 году на Факультете управления и прикладной математики.
Математика и физика — универсально полезные дисциплины
И математика, и физика приводят мозги в порядок. Математика учит системному мышлению — из точки А в точку Б. Физика — это, наоборот, работа с непонятными вещами. И математика, и физика могут ответить на любой вопрос о том, как должно быть. Именно поэтому много людей, которые занимаются физикой, математикой, интересуясь гуманитарными науками, достигают в них больших успехов.
Математика и физика — универсально полезные дисциплины
И математика, и физика приводят мозги в порядок. Математика учит системному мышлению — из точки А в точку Б. Физика — это, наоборот, работа с непонятными вещами. И математика, и физика могут ответить на любой вопрос о том, как должно быть. Именно поэтому много людей, которые занимаются физикой, математикой, интересуясь гуманитарными науками, достигают в них больших успехов.
Алексей Золотарев
Вице-президент ГК «ПИК»
Главные навыки в школе
В школе я научился ставить цели и системно, структурировано их достигать. Этому учит олимпиадное движение, а затем учеба на физтехе. Надо понимать, что в любом забеге всегда кто-то бежит быстрее и лучше. И если ты хочешь бежать первым, надо бежать быстрее.
Советы школьникам
Совсем недавно я осознал, что вообще ничего не хотел бы исправлять в своей карьере. Каждая вещь, которую я делал, сыграла важную роль. У меня было несколько полезных уроков, которые будут актуальны для всех.
На одной работе я понял: если что-то плохое может случиться, оно обязательно произойдет. Надо смириться, извлечь уроки и идти дальше. Еще я осознал: если у тебя есть возможность пообщаться с более умным, развитым человеком, ее никогда нельзя упускать. И еще один урок — ценить важность информации. Когда у тебя есть информация, ты владеешь всем в нашем мире.
Зарабатывать деньги — это круто
С 13 лет я начал сам зарабатывать деньги, а со второго курса университета я себя сам содержу. Мне всегда казалось, что круто зарабатывать деньги. Моей первой работой по профессии в 2010 году, на третьем курсе, стал университетский «Кубок техноваций». Это был конкурс наукоемких технологических студенческих проектов. За год мы нашли больше сотни проектов, которым потом помогли получить разные гранты.
Гибкость и способность меняться — навык настоящего и будущего
Нужно быть готовым поменяться в любой момент. Если вдруг понимаешь, что то, чем до этого занимался, не круто и хочется заниматься другим, надо менять направление.
Компании уже давно борются за информацию, умы и головы. Умных голов становится все больше, поэтому надо готовиться к конкуренции, быть лучшим, максимально гибким и креативным.
В школе я научился ставить цели и системно, структурировано их достигать. Этому учит олимпиадное движение, а затем учеба на физтехе. Надо понимать, что в любом забеге всегда кто-то бежит быстрее и лучше. И если ты хочешь бежать первым, надо бежать быстрее.
Советы школьникам
Совсем недавно я осознал, что вообще ничего не хотел бы исправлять в своей карьере. Каждая вещь, которую я делал, сыграла важную роль. У меня было несколько полезных уроков, которые будут актуальны для всех.
На одной работе я понял: если что-то плохое может случиться, оно обязательно произойдет. Надо смириться, извлечь уроки и идти дальше. Еще я осознал: если у тебя есть возможность пообщаться с более умным, развитым человеком, ее никогда нельзя упускать. И еще один урок — ценить важность информации. Когда у тебя есть информация, ты владеешь всем в нашем мире.
Зарабатывать деньги — это круто
С 13 лет я начал сам зарабатывать деньги, а со второго курса университета я себя сам содержу. Мне всегда казалось, что круто зарабатывать деньги. Моей первой работой по профессии в 2010 году, на третьем курсе, стал университетский «Кубок техноваций». Это был конкурс наукоемких технологических студенческих проектов. За год мы нашли больше сотни проектов, которым потом помогли получить разные гранты.
Гибкость и способность меняться — навык настоящего и будущего
Нужно быть готовым поменяться в любой момент. Если вдруг понимаешь, что то, чем до этого занимался, не круто и хочется заниматься другим, надо менять направление.
Компании уже давно борются за информацию, умы и головы. Умных голов становится все больше, поэтому надо готовиться к конкуренции, быть лучшим, максимально гибким и креативным.
Всем, кто только начинает долгий олимпиадный путь, я бы посоветовал не расстраиваться, когда у них не получается. За всеми удачными вещами стоит огромный труд и такое же огромное количество провалов.
Я закончил магистратуру на Факультете инноваций и высоких технологий в 2014 году. Мне всегда нравились математика, физика, информатика. Мне они хорошо давались и, в целом, такие предметы позволяют лучше понять, как устроен мир.
Главные навыки в школе
Я много участвовал в олимпиадах и учился решать задачи нестандартным образом, и это сильно пригодилось в жизни. Я по-прежнему стараюсь находить нетривиальные способы решения обычных задач.
Вторая вещь, которой я научился в школе — не бояться сложностей.
Главные навыки в школе
Я много участвовал в олимпиадах и учился решать задачи нестандартным образом, и это сильно пригодилось в жизни. Я по-прежнему стараюсь находить нетривиальные способы решения обычных задач.
Вторая вещь, которой я научился в школе — не бояться сложностей.
Константин Виноградов
Инвестиционный директор Runa Capital
Третий «скилл» — понимание, что круто быть не как все. Если ты живешь так, как все вокруг советуют, то будешь жить средне, в том числе на среднюю российскую зарплату. Чтобы добавить большего, надо быть «сверхнормальным» — всегда делать что-то сверх нормы.
Быть гиперактивным — это круто
Для меня результат — это произведение ума на активность. Когда я учился в школе, то думал, что для успеха в жизни важнее всего быть умным. Но мир сложнее, и порой в нем выигрывают те, кто просто делает больше. Поэтому важно быть активным, даже гиперактивным.
Когда на физтехе я думал, что у меня мало времени — это была просто студенческая отмазка. Чем ты моложе, тем у тебя больше свободного времени. Именно это я бы себе посоветовал, если бы смог обратиться к себе-студенту — делать больше, быть еще активнее в любых сферах жизни.
Быть гиперактивным — это круто
Для меня результат — это произведение ума на активность. Когда я учился в школе, то думал, что для успеха в жизни важнее всего быть умным. Но мир сложнее, и порой в нем выигрывают те, кто просто делает больше. Поэтому важно быть активным, даже гиперактивным.
Когда на физтехе я думал, что у меня мало времени — это была просто студенческая отмазка. Чем ты моложе, тем у тебя больше свободного времени. Именно это я бы себе посоветовал, если бы смог обратиться к себе-студенту — делать больше, быть еще активнее в любых сферах жизни.
Ребятам, которые сейчас начинают свой олимпиадный путь и знакомство с физикой, я бы сказал: не надо ее бояться. Сейчас я не занимаюсь наукой, но очень ценю то, что изучение математики и физики дало мне в жизни. Это очень хорошая база, с помощью которой можно освоить все, что угодно.
Я окончил Факультет инноваций и высоких технологий МФТИ в 2014 году. Карьеру я начал в 18 лет на третьем курсе — и ничуть не жалею. Благодаря этому я много всего успел. Интересно, но когда в 9 классе я заинтересовался олимпиадами по физике, все говорили, что я «безнадежный гуманитарий».
Виктор Кантор
Chief Data Scientist «МТС», преподаватель МФТИ, автор курсов на Coursera
Главные навыки в школе
В школе основным приобретенным навыком был навык публичных выступлений. Наша классная руководительница многому научила, а оттачивал свои навыки я на первых курсах МФТИ. И второй навык — целеустремленность.
Переломный момент наступает, когда у тебя начинает получаться. Но до него нужно «доползти». Я помню, как это было у меня при изучении физики: в 9 классе я решил одну задачу, посмотрел ответ, и он сошелся. Я буквально почувствовал волшебство момента: автор задачи «загадал» ответ, и несколько операций с формулами привели меня в точности к правильному решению. Это было потрясающе.
Каждая ошибка в жизни — это бесценный опыт
На вопрос, изменили ли бы вы что-то в своей жизни, я отвечаю — нет. Я полностью принимаю свой опыт как часть себя, и мне с этим совершенно нормально.
В школе основным приобретенным навыком был навык публичных выступлений. Наша классная руководительница многому научила, а оттачивал свои навыки я на первых курсах МФТИ. И второй навык — целеустремленность.
Переломный момент наступает, когда у тебя начинает получаться. Но до него нужно «доползти». Я помню, как это было у меня при изучении физики: в 9 классе я решил одну задачу, посмотрел ответ, и он сошелся. Я буквально почувствовал волшебство момента: автор задачи «загадал» ответ, и несколько операций с формулами привели меня в точности к правильному решению. Это было потрясающе.
Каждая ошибка в жизни — это бесценный опыт
На вопрос, изменили ли бы вы что-то в своей жизни, я отвечаю — нет. Я полностью принимаю свой опыт как часть себя, и мне с этим совершенно нормально.
Всем участникам олимпиады я бы искренне рекомендовал радоваться, что у вас есть возможность так рано начинать. Чем раньше начнешь, тем легче достичь хороших результатов в будущем.
©Rusbase, 2020
Авторы: Екатерина Гаврилова
Фото: Shutterstock / Lascher stock; личные архивы предпринимателей
Авторы: Екатерина Гаврилова
Фото: Shutterstock / Lascher stock; личные архивы предпринимателей
Анна Меликян